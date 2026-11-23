La Defensa Tuvo un Duro Partido

Después de que en Baltimore la unidad coordinada por Chris O'Leary tuviera una de sus mejores performances del año frente a los Jets simplemente fueron dominados.

Y lo que es peor, no pudieron salir de la cancha por largos pasajes del juego. Los Jets no despejaron el ovoide una vez. Anotaron en sus cinco posiciones ofensivas. La última de ellas consumiendo 10 minutos del cronómetro en el tercer cuarto.

La visita acumuló 5.8 yardas por jugada y no cometió una sola pérdida. Tres ofensivas anotadoras fueron de más de 10 jugadas.

"No fuimos capaces de quitarles la pelota. No conseguimos suficientes jugadas defensivas," dijo Harbaugh. "Finalmente, no tuvimos la última posesión, nos quedamos un gol de campo cortos." (de forzar el alargue)

La misma unidad que había dejado a Baltimore y Derrick Henry en 16 yardas terrestres, a los Jets les permitió 165, repartidas en 86 para Breece Hall y 75 para Braelon Allen (Geno Smith tuvo cuatro).

"Jugaron una ofensiva muy equilibrada," dijo Jackson. "No descuidaron la pelota, mantuvieron a Geno (Smith) en ritmo."

El conjunto del rayo permitió nueve de 11 conversión en terceras oportunidades (a un equipo que llegó al SoFi con el peor porciento de conversión en terceras en toda la NFL) incluyendo la última jugada del partido en tercera y siete.

Los Jets terminaron el partido consiguiendo 24 primeras oportunidades.

"La cantidad de primeras oportunidades. No despejaron," decía Harbaugh. "Fueron muy buenos en primeras y terceras oportunidades, convirtieron muchas. La mayoría fueron cortas, tercera y una, tercera y dos…lo hicieron muy bien."

El dominio ofensivo de la visita se fundamentó en el trabajo de su línea ofensiva, la cual impuso términos todo el día en la trinchera.

"Siempre quieres poner a un equipo en segunda y larga, tercera y larga. Cuando tienes una situación de tercera y una, pueden hacer lo que quieran hacer, correr o pasar," agregaba Eboigbe.

El tiempo de posesión del ovoide fue una de las muestras más claras de cuál de los dos equipos estuvo en pleno control del partido esta hermosa tarde en el SoFi. 32:12 para Jets. 27:48 para Chargers.

Pero al final del tercer cuarto la diferencia era de más de 12 minutos en favor de NY.

Solamente una ofensiva de Chargers de más de seis minutos en el último cuarto (en el peor momento porque se necesitaba anotar más rápido) maquilló esta gran diferencia.