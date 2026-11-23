Algo de lo que vimos en una nueva derrota en el SoFi:
1-9
La alegría y el ímpetu que generó la primera victoria de la temporada tuvo temprana fecha de caducidad. Ante la visita de los Jets los Chargers volvieron a la columna de las derrotas.
El conjunto del rayo todavía no ha podido darle una alegría a sus fieles en Inglewood.
"Decepcionados de no conseguir la victoria," comenzaba su conferencia post partido el head coach Jim Harbaugh.
El esquinero Donte Jackson resumía así lo que muchos piensan en estos momentos: "Es difícil porque todos queremos ganar. Somos todos profesionales y llegamos cada semana a poner nuestros físicos en juego. Nos importan los fans, nos importan las personas que ocupan su tiempo en vernos jugar, gastan su dinero para ver nuestros partidos, compran mercancía, ellos nos importan."
Fue una semana corta tras el triunfo de Monday Night en Baltimore.
Y todo hacía suponer que el equipo estaría listo para comenzar su primera racha ganadora de la temporada. Pero la realidad es muy diferente.
Con siete partidos por jugar, el equipo está fuera de playoffs y por primera vez en su carrera como entrenador en jefe de la NFL, Jim Harbaugh tendrá un récord negativo.
"Es duro. Nadie quería estar en esta posición," dijo el WR Ladd McConkey quien regresó a la acción atrapando dos pases para TD.
Ahora, el desafío mayor será terminar la temporada de la mejor manera posible, aun cuando ya sabes que no llegarás a playoffs.
Eso podría causar fricción al interior de varios planteles, especialmente uno que muchos daban como uno de los candidatos a representar a la AFC en el Super Bowl.
"Tenemos que mantenernos unidos," decía el liniero defensivo Justin Eboigbe. "Encontrar la consistencia en las prácticas, consistencia en el juego e ir día tras día, jugada tras jugada, sin mirar demasiado adelante."
Este mensaje se ha repetido durante los 10 partidos jugados de la temporada. Y aún están buscando esa consistencia tan esquiva.
"Jugar partido tras partido," decía McConkey. "Sería fácil sentarse aquí y decir, 'Vamos a regalar estos siete partidos seguidos.' Partido a partido, día tras día, jugada tras jugada. Poner buenas cosas en el video, quiero ver a tipos jugando duro, finiquitando, dándolo todo."
Donte Jackson puso mucho énfasis en el sentimiento hacia los fans.
"Cuando un partido es así y una temporada es como esta, esas son las personas por las que más lo sentimos. Tenemos que ser mejores. A nadie le gusta esta sensación."
Y por ello es que el mensaje hacia el interior del vestuario tiene que ser tan categórico.
"Volver a trabajar, nadie se dará por vencido, todos llegarán la próxima semana como si estuviéramos invictos, eso es lo que se necesita. Nadie quería esta temporada siendo lo que ha sido, nadie quería que este partido fuera lo que fue. Nadie va a culpar al otro, vamos a volver a trabajar esta semana."
"Odio perder, así que apesta," agregaba McConkey. "Pero como lo he dicho toda la temporada, tenemos un montón de jugadores que están trabajando duro, que quieren enderezar el camino. Volveremos a trabajar y a intentarlo la próxima semana."
Jim Harbaugh cerró; "Hay más trabajo que hacer, y vamos a encargarnos de eso."
See the best game action from the Chargers' Week 11 matchup against the New York Jets.
La Defensa Tuvo un Duro Partido
Después de que en Baltimore la unidad coordinada por Chris O'Leary tuviera una de sus mejores performances del año frente a los Jets simplemente fueron dominados.
Y lo que es peor, no pudieron salir de la cancha por largos pasajes del juego. Los Jets no despejaron el ovoide una vez. Anotaron en sus cinco posiciones ofensivas. La última de ellas consumiendo 10 minutos del cronómetro en el tercer cuarto.
La visita acumuló 5.8 yardas por jugada y no cometió una sola pérdida. Tres ofensivas anotadoras fueron de más de 10 jugadas.
"No fuimos capaces de quitarles la pelota. No conseguimos suficientes jugadas defensivas," dijo Harbaugh. "Finalmente, no tuvimos la última posesión, nos quedamos un gol de campo cortos." (de forzar el alargue)
La misma unidad que había dejado a Baltimore y Derrick Henry en 16 yardas terrestres, a los Jets les permitió 165, repartidas en 86 para Breece Hall y 75 para Braelon Allen (Geno Smith tuvo cuatro).
"Jugaron una ofensiva muy equilibrada," dijo Jackson. "No descuidaron la pelota, mantuvieron a Geno (Smith) en ritmo."
El conjunto del rayo permitió nueve de 11 conversión en terceras oportunidades (a un equipo que llegó al SoFi con el peor porciento de conversión en terceras en toda la NFL) incluyendo la última jugada del partido en tercera y siete.
Los Jets terminaron el partido consiguiendo 24 primeras oportunidades.
"La cantidad de primeras oportunidades. No despejaron," decía Harbaugh. "Fueron muy buenos en primeras y terceras oportunidades, convirtieron muchas. La mayoría fueron cortas, tercera y una, tercera y dos…lo hicieron muy bien."
El dominio ofensivo de la visita se fundamentó en el trabajo de su línea ofensiva, la cual impuso términos todo el día en la trinchera.
"Siempre quieres poner a un equipo en segunda y larga, tercera y larga. Cuando tienes una situación de tercera y una, pueden hacer lo que quieran hacer, correr o pasar," agregaba Eboigbe.
El tiempo de posesión del ovoide fue una de las muestras más claras de cuál de los dos equipos estuvo en pleno control del partido esta hermosa tarde en el SoFi. 32:12 para Jets. 27:48 para Chargers.
Pero al final del tercer cuarto la diferencia era de más de 12 minutos en favor de NY.
Solamente una ofensiva de Chargers de más de seis minutos en el último cuarto (en el peor momento porque se necesitaba anotar más rápido) maquilló esta gran diferencia.
"Tenemos que volver a la pizarra," afirmó el Tuli Tuipulotu. "Es difícil salir allí afuera y no detenerlos. Como defensa eso es una señal de orgullo. Tenemos que ser mejores."
La Conexión Herbert-Ladd
Por primera vez en la temporada Herbert encontró a Ladd McConkey para dos pases de TD.
Los 24 puntos fue la máxima cantidad anotada este año.
Cuesta creerlo para una ofensiva que muchos expertos daban por hecho que iba a promediar al norte de 30 puntos por partido. McConkey lideró a todos los receptores con cinco atrapadas para 37 yardas y las dos anotaciones.
"Me empecé a sentir mejor una vez que estaba en la cancha," dijo quien se había perdido los últimos dos partidos por espasmos en la espalda. "Empecé a confiar en mi cuerpo, en la preparación y me relajé. Como cualquier cosa que pasara, pasaría, voy a jugar mi partido."
"Siento que una vez que entendí eso, se sintió bien estar allá afuera."
Para Justin Herbert (quien una vez terminado el partido entró en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL) fue un partido eficiente. Término 15/21 para 131 yardas completando el 71 porciento de sus pases, anotando un TD por tierra tras una gran corrida de 10 yardas al final de la primera mitad (su segundo de la temporada) y los dos pases a McConkey.
El ataque terrestre volvió a mostrar mejoría, finalizando con 158 yardas a 5.8 por acarreo. Omarion Hampton lideró con 89 yardas en 14 acarreos, seguido de Kimani Vidal con 36 y Herbert con 32.
"Ofensivamente, corrimos el balón bastante bien," dijo Harbaugh. "Las terceras oportunidades fueron bastante eficientes. No entregamos el balón. Justin hizo un mejor trabajo jugando el mismo partido."
"La línea ofensiva ha hecho un gran trabajo estas últimas semanas," dijo Hampton. "Estoy agradecido de que están abriendo esos carriles para mí."
Estos últimos dos partidos son los que mejor impresión han dejado de la ofensiva coordinada por Mike McDaniel. Frente a los Jets quedó la sensación de que se pudo haber hecho aún más, pero la pelota no pasó mucho tiempo en las manos de Herbert.
"Siento que ejecutamos bien, fue un partido extraño," decía McConkey. "Probablemente el juego más rápido del que haya participado, así que no tuvimos muchas posesiones. Pero siento que cuando tuvimos la pelota ejecutamos bien."
"Vamos a estudiar el video y ver que pasó ofensivamente," cerró Harbaugh. "Algunos puntos de énfasis que se cumplieron, y otros que no (como concretar más terceras oportunidades, donde los Chargers terminaron con un respetable 8-12). Pero si no ganas, todos sentirán que hay más trabajo que hacer. Seguiremos trabajando."