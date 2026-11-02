Chargers Siguen Sin Victoria Despues de Derrota Contra Rams

Algo de lo que vimos en el SoFi en una nueva derrota del conjunto del rayo:

0-7

Es la cruda e inesperada realidad. Al inicio de temporada nadie se podía imaginar que el equipo estaría en esta posición.

Se podría hablar de autocrítica, del evidente deseo de querer mejorar y salir de una vez por todas de esta avalancha perdedora, pero el viejo adagio se mantiene más vivo que nunca. Eres lo que tu record dice que eres.

"No es una posición familiar para nadie en este vestidor," dijo el head coach Jim Harbaugh. "Somos los únicos que lo podemos cambiar y estamos altamente motivados y dedicados a conseguirlo."

El gran problema del equipo continúa siendo su ofensiva. La semana bye no hizo nada para mostrar desarrollo en ese departamento.

Nueve puntos en tres goles de campo simplemente no serán suficientes para ganar juegos en la NFL. El último TD anotado por los Bolts fue en el tercer cuarto de la semana 5 ante Denver.

15 puntos totales en los últimos dos partidos. Nueve cuartos de football sin anotar un TD.

El mariscal de campo Justin Herbert lo resumió así; "Sea lo que sea que estemos haciendo, no ha sido lo suficientemente bueno."

Harbaugh: "Estoy al tanto. Seguir trabajando, seguir estudiando."

La realidad del equipo, o como dijo Herbert; "La desafortunada verdad" (refiriéndose al momento del equipo), es que la temporada pende sólo de un hilo matemático, no de funcionamiento.

"Estamos frustrados, queremos ganar un partido de football," afirmó el tackle Joe Alt (quien regresó a la actividad tras perderse dos partidos). "Pienso que todos necesitamos jugar mejor. Evaluarnos personalmente y después como grupo."

"Tenemos que seguir adelante, seguir mejorando y corregir los errores que estamos cometiendo," cerró Alt.

El problema con el equipo es que tras siete partidos la mejora no ha sido suficiente. Los errores continúan siendo los mismos y la falta de productividad ofensiva es la razón principal de lo que ha sido esta temporada.

"Nadie está contento," decía el WR Ladd McConkey. "Todos están enojados y quieren ganar, pero tenemos 10 oportunidades más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, darnos por vencidos? No veo eso en este vestidor. A seguir trabajando."