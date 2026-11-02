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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Chargers Siguen Sin Victoria Despues de Derrota Contra Rams

Nov 02, 2026 at 07:00 AM
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Francisco Pinto
PuroResumen8

Algo de lo que vimos en el SoFi en una nueva derrota del conjunto del rayo:

0-7

Es la cruda e inesperada realidad. Al inicio de temporada nadie se podía imaginar que el equipo estaría en esta posición.

Se podría hablar de autocrítica, del evidente deseo de querer mejorar y salir de una vez por todas de esta avalancha perdedora, pero el viejo adagio se mantiene más vivo que nunca. Eres lo que tu record dice que eres.

"No es una posición familiar para nadie en este vestidor," dijo el head coach Jim Harbaugh. "Somos los únicos que lo podemos cambiar y estamos altamente motivados y dedicados a conseguirlo."

El gran problema del equipo continúa siendo su ofensiva. La semana bye no hizo nada para mostrar desarrollo en ese departamento.

Nueve puntos en tres goles de campo simplemente no serán suficientes para ganar juegos en la NFL. El último TD anotado por los Bolts fue en el tercer cuarto de la semana 5 ante Denver.

15 puntos totales en los últimos dos partidos. Nueve cuartos de football sin anotar un TD.

El mariscal de campo Justin Herbert lo resumió así; "Sea lo que sea que estemos haciendo, no ha sido lo suficientemente bueno."

Harbaugh: "Estoy al tanto. Seguir trabajando, seguir estudiando."

La realidad del equipo, o como dijo Herbert; "La desafortunada verdad" (refiriéndose al momento del equipo), es que la temporada pende sólo de un hilo matemático, no de funcionamiento.

"Estamos frustrados, queremos ganar un partido de football," afirmó el tackle Joe Alt (quien regresó a la actividad tras perderse dos partidos). "Pienso que todos necesitamos jugar mejor. Evaluarnos personalmente y después como grupo."

"Tenemos que seguir adelante, seguir mejorando y corregir los errores que estamos cometiendo," cerró Alt.

El problema con el equipo es que tras siete partidos la mejora no ha sido suficiente. Los errores continúan siendo los mismos y la falta de productividad ofensiva es la razón principal de lo que ha sido esta temporada.

"Nadie está contento," decía el WR Ladd McConkey. "Todos están enojados y quieren ganar, pero tenemos 10 oportunidades más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, darnos por vencidos? No veo eso en este vestidor. A seguir trabajando."

"No nos damos por vencidos. Nadie se rinde. Habrá una oportunidad la siguiente semana y nos prepararemos para ella," cerraba Harbaugh.

Photos: Chargers Face Rams in Battle of Los Angeles

See the best game action from the Chargers' Week 8 matchup against the Los Angeles Rams.

WR Ladd McConkey (15)
1 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
2 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
3 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
4 / 184

P JK Scott (16)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
5 / 184

LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
6 / 184

LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28) and LS Josh Harris (47)
7 / 184

RB Kimani Vidal (28) and LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47), P JK Scott (16) and LB Troy Dye (43)
8 / 184

LS Josh Harris (47), P JK Scott (16) and LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47) and S Tony Jefferson (23)
9 / 184

LS Josh Harris (47) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
10 / 184

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
11 / 184

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
12 / 184

S Tony Jefferson (23) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53), S Tony Jefferson (23) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
13 / 184

LB Del'Shawn Phillips (53), S Tony Jefferson (23) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
14 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
15 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
16 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and DB Elijah Molden (2)
17 / 184

CB Tarheeb Still (4) and DB Elijah Molden (2)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4), DB Elijah Molden (2) and CB Cam Hart (20)
18 / 184

CB Tarheeb Still (4), DB Elijah Molden (2) and CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and CB Cam Hart (20)
19 / 184

CB Tarheeb Still (4) and CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and CB Cam Hart (20)
20 / 184

CB Tarheeb Still (4) and CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
21 / 184

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
22 / 184

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
23 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
24 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
25 / 184

S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
26 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
27 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
28 / 184

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)
29 / 184

S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53), LB Daiyan Henley (0), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)
30 / 184

LB Del'Shawn Phillips (53), LB Daiyan Henley (0), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)
31 / 184

S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and S Derwin James Jr. (3)
32 / 184

CB Tarheeb Still (4) and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and S Derwin James Jr. (3)
33 / 184

CB Tarheeb Still (4) and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77), G Cole Strange (69), G Logan Taylor (65) and C/G Jake Slaughter (66)
34 / 184

T Travis Burke (77), G Cole Strange (69), G Logan Taylor (65) and C/G Jake Slaughter (66)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
35 / 184

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
36 / 184

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
37 / 184

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
38 / 184

S Genesis Smith (22)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
39 / 184

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37) and LB Troy Dye (43)
40 / 184

CB Isas Waxter (37) and LB Troy Dye (43)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37)
41 / 184

CB Isas Waxter (37)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Isas Waxter (37)
42 / 184

S Genesis Smith (22) and CB Isas Waxter (37)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
43 / 184

CB Isas Waxter (37), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
44 / 184

OLB Caleb Murphy (50)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
45 / 184

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77) and RB Omarion Hampton (8)
46 / 184

T Travis Burke (77) and RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
47 / 184

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
48 / 184

T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
49 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
50 / 184

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37)
51 / 184

CB Isas Waxter (37)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37)
52 / 184

CB Isas Waxter (37)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92), DL Dalvin Tomlinson (94) and DT Jamaree Caldwell (99)
53 / 184

DL Justin Eboigbe (92), DL Dalvin Tomlinson (94) and DT Jamaree Caldwell (99)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
54 / 184

DL Nick Barrett (91)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
55 / 184

DL Nick Barrett (91)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
56 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
57 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
58 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
59 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
60 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
61 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
62 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88), G Cole Strange (69), QB Justin Herbert (10) and G Logan Taylor (65)
63 / 184

TE Charlie Kolar (88), G Cole Strange (69), QB Justin Herbert (10) and G Logan Taylor (65)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
64 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
65 / 184

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
66 / 184

K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
67 / 184

K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
68 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
69 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
70 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
71 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
72 / 184

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
73 / 184

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
74 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
75 / 184

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
76 / 184

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
77 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
78 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
79 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
80 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
81 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
82 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
83 / 184

LB Troy Dye (43)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
84 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
85 / 184

WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
86 / 184

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99) and WR Tre Harris (9)
87 / 184

DT Jamaree Caldwell (99) and WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
88 / 184

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and WR Tre Harris (9)
89 / 184

TE Oronde Gadsden (86) and WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
90 / 184

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
91 / 184

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
92 / 184

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
93 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50) and TE Charlie Kolar (88)
94 / 184

OLB Caleb Murphy (50) and TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
95 / 184

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
96 / 184

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
97 / 184

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
98 / 184

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
99 / 184

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and LS Josh Harris (47)
100 / 184

K Cameron Dicker (11) and LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37)
101 / 184

CB Isas Waxter (37)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37)
102 / 184

CB Isas Waxter (37)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and CB Isas Waxter (37)
103 / 184

CB Tarheeb Still (4) and CB Isas Waxter (37)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and LB Daiyan Henley (0)
104 / 184

CB Cam Hart (20) and LB Daiyan Henley (0)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
105 / 184

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
106 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
107 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
108 / 184

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
109 / 184

WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
110 / 184

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
111 / 184

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
112 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
113 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
114 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
115 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
116 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
117 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
118 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
119 / 184

S Derwin James Jr. (3) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65)
120 / 184

G Logan Taylor (65)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
121 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
122 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
123 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
124 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
125 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
126 / 184

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
127 / 184

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
128 / 184

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
129 / 184

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
130 / 184

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and CB Isas Waxter (37)
131 / 184

S Tony Jefferson (23) and CB Isas Waxter (37)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), CB Isas Waxter (37) and LB Del'Shawn Phillips (53)
132 / 184

CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), CB Isas Waxter (37) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
133 / 184

DL Nick Barrett (91)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
134 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
135 / 184

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
136 / 184

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
137 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
138 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
139 / 184

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
140 / 184

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and DL Justin Eboigbe (92)
141 / 184

S Tony Jefferson (23) and DL Justin Eboigbe (92)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
142 / 184

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
143 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and S RJ Mickens (27)
144 / 184

CB Tarheeb Still (4) and S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45), S RJ Mickens (27), CB Tarheeb Still (4) and DL Dalvin Tomlinson (94)
145 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45), S RJ Mickens (27), CB Tarheeb Still (4) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and CB Tarheeb Still (4)
146 / 184

OLB Tuli Tuipulotu (45) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
147 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
148 / 184

WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
149 / 184

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
150 / 184

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
151 / 184

DL Justin Eboigbe (92)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
152 / 184

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
153 / 184

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
154 / 184

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
155 / 184

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and DL Dalvin Tomlinson (94)
156 / 184

DL Teair Tart (93) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
157 / 184

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and DL Dalvin Tomlinson (94)
158 / 184

DL Teair Tart (93) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
159 / 184

S RJ Mickens (27)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
160 / 184

S RJ Mickens (27)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
161 / 184

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
162 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
163 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
164 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
165 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
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WR Derius Davis (12)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
167 / 184

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
168 / 184

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
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RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
170 / 184

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32) and WR KeAndre Lambert-Smith (84)
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S Kendall Williamson (32) and WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32)
172 / 184

S Kendall Williamson (32)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32)
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S Kendall Williamson (32)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
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OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
175 / 184

OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
176 / 184

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
177 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
178 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
179 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
180 / 184

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
181 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
182 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
183 / 184

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
184 / 184

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
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La Ofensiva No Encuentra el Camino

Los Chargers comenzaron el partido como la ofensiva con la mayor cantidad de errores en la NFL.

Ante Rams sumaron dos más producto de las dos intercepciones de Herbert.

"Las pérdidas son las que nos están dañando en ofensiva y es algo que tenemos que limpiar," decía el mariscal. "Tengo que ser más inteligente con la pelota. Son malas decisiones, malos errores de mi parte y es algo que tengo que mejorar."

La mayoría de las intercepciones que ha lanzado Herbert este año siguen un patrón similar. El balón va hacia una zona donde hay múltiple cobertura defensiva sobre el potencial blanco de recepción.

Ocurrió en este partido con la intercepción del safety Quentin Lake y la del esquinero Trent McDuffie. Sea por diseño ofensivo o por mala decisión del QB, obviamente esto es algo que se debe solucionar.

Nunca en sus siete años en la NFL Herbert había tenido esta cantidad de pérdidas en esta cantidad de partidos. De hecho, una de sus virtudes principales era cuidar el ovoide y tomar buenas decisiones bajo presión.

Herbert tuvo temporadas de tres intercepciones en todo el año. Es evidente que algo cambió. Un entrenador una vez me dijo que; "Las capturas de QB (refiriéndose a los sacks) no te pierden partidos. Las pérdidas de balón son las que te hacen perder partidos."

"Cuando pierdes la pelota y se la dejas en nuestra mitad, les das un recorrido ofensivo más corto. Ese es el problema," decía Harbaugh.

Related Links

Photos: Bolts Warm Up Ahead of Rams Matchup

See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 8 matchup against the Los Angeles Rams.

OLB Khalil Mack (52)
1 / 146

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
2 / 146

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
3 / 146

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
4 / 146

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
5 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
6 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
7 / 146

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
8 / 146

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
9 / 146

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
10 / 146

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Theo Wease (82)
11 / 146

WR Theo Wease (82)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
12 / 146

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
13 / 146

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
14 / 146

T Joe Alt (76)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65)
15 / 146

G Logan Taylor (65)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65)
16 / 146

G Logan Taylor (65)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
17 / 146

T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
18 / 146

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
19 / 146

TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
20 / 146

CB Tarheeb Still (4)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
21 / 146

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69)
22 / 146

G Cole Strange (69)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
23 / 146

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Scott Matlock (44)
24 / 146

DL Scott Matlock (44)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
25 / 146

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
26 / 146

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
027_6LAC2874
27 / 146
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58)
28 / 146

LB Marlowe Wax (58)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
29 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
30 / 146

RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58)
31 / 146

LB Marlowe Wax (58)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
32 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
33 / 146

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
34 / 146

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
35 / 146

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
36 / 146

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
37 / 146

CB Tarheeb Still (4)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
38 / 146

CB Tarheeb Still (4)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Kaiir Elam (29)
39 / 146

CB Kaiir Elam (29)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
40 / 146

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
41 / 146

TE Hayden Rucci (40) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
42 / 146

TE Hayden Rucci (40) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
43 / 146

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
44 / 146

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
45 / 146

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
46 / 146

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
47 / 146

LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
48 / 146

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
49 / 146

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
50 / 146

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
51 / 146

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Outside Linebackers Coach Denzel Martin and OLB Akheem Mesidor (90)
52 / 146

Assistant Outside Linebackers Coach Denzel Martin and OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
53 / 146

WR Derius Davis (12)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12) and WR Ladd McConkey (15)
54 / 146

WR Derius Davis (12) and WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
55 / 146

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
56 / 146

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15), RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)
57 / 146

WR Ladd McConkey (15), RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)
58 / 146

RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
59 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
60 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)
61 / 146

WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)
62 / 146

WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32) and DL Scott Matlock (44)
63 / 146

S Kendall Williamson (32) and DL Scott Matlock (44)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88), TE Hayden Rucci (40), DL Scott Matlock (44) and TE Oronde Gadsden (86)
64 / 146

TE Charlie Kolar (88), TE Hayden Rucci (40), DL Scott Matlock (44) and TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
65 / 146

RB Kimani Vidal (28)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
66 / 146

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), DB Elijah Molden (2), S Kendall Williamson (32), CB Isas Waxter (37) and CB Cam Hart (20)
67 / 146

S Genesis Smith (22), DB Elijah Molden (2), S Kendall Williamson (32), CB Isas Waxter (37) and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and RB Keaton Michell (34)
68 / 146

RB Omarion Hampton (8) and RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), DB Elijah Molden (2), S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32) and CB Isas Waxter (37)
69 / 146

S Derwin James Jr. (3), DB Elijah Molden (2), S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32) and CB Isas Waxter (37)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
70 / 146

LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
71 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
72 / 146

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
73 / 146

C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
74 / 146

TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
75 / 146

TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40)
76 / 146

TE Hayden Rucci (40)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), DB Elijah Molden (2), S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32) and CB Isas Waxter (37)
77 / 146

S Derwin James Jr. (3), DB Elijah Molden (2), S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32) and CB Isas Waxter (37)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), DB Elijah Molden (2), CB Isas Waxter (37), S Kendall Williamson (32), S Genesis Smith (22), CB Cam Hart (20), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23) and CB Kaiir Elam (29)
78 / 146

S RJ Mickens (27), DB Elijah Molden (2), CB Isas Waxter (37), S Kendall Williamson (32), S Genesis Smith (22), CB Cam Hart (20), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23) and CB Kaiir Elam (29)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), DB Elijah Molden (2), CB Isas Waxter (37), S Kendall Williamson (32), S Genesis Smith (22), CB Cam Hart (20), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23) and CB Kaiir Elam (29)
79 / 146

S RJ Mickens (27), DB Elijah Molden (2), CB Isas Waxter (37), S Kendall Williamson (32), S Genesis Smith (22), CB Cam Hart (20), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23) and CB Kaiir Elam (29)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
80 / 146

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel
81 / 146

Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
82 / 146

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
83 / 146

DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
84 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
85 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
86 / 146

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
87 / 146

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65)
88 / 146

G Logan Taylor (65)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
89 / 146

OLB Caleb Murphy (50)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77)
90 / 146

T Travis Burke (77)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
91 / 146

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
92 / 146

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
93 / 146

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
94 / 146

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
95 / 146

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
96 / 146

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
97 / 146

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
98 / 146

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
99 / 146

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
100 / 146

DB Elijah Molden (2)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and CB Isas Waxter (37)
101 / 146

CB Cam Hart (20) and CB Isas Waxter (37)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Outside Linebackers Coach Dylan Roney and OLB Khalil Mack (52)
102 / 146

Outside Linebackers Coach Dylan Roney and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
103 / 146

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Bud Dupree (48), OLB Khalil Mack (52) and OLB Akheem Mesidor (90)
104 / 146

OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Bud Dupree (48), OLB Khalil Mack (52) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale
105 / 146

Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58)
106 / 146

LB Marlowe Wax (58)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
107 / 146

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
108 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
109 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
110 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
111 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
112 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)
113 / 146

S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
114 / 146

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
115 / 146

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
116 / 146

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
117 / 146

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
118 / 146

QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
119 / 146

DL Dalvin Tomlinson (94), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
120 / 146

DL Nick Barrett (91)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2), DL Teair Tart (93), DL Dalvin Tomlinson (94), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
121 / 146

DB Elijah Molden (2), DL Teair Tart (93), DL Dalvin Tomlinson (94), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
122 / 146

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40)
123 / 146

TE Hayden Rucci (40)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
124 / 146

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and QB Justin Herbert (10)
125 / 146

OLB Khalil Mack (52) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69), QB DJ Uiagalelei (7), S Genesis Smith (22) and DL Justin Eboigbe (92)
126 / 146

G Cole Strange (69), QB DJ Uiagalelei (7), S Genesis Smith (22) and DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10), OLB Bud Dupree (48) and Offensive Coordinator Mike McDaniel
127 / 146

QB Justin Herbert (10), OLB Bud Dupree (48) and Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)
128 / 146

S Derwin James Jr. (3), Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
129 / 146

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
130 / 146

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Defensive Coordinator Chris O'Leary
131 / 146

Defensive Coordinator Chris O'Leary

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
132 / 146

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
133 / 146

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and Assistant Special Teams Coach Chris Gould
134 / 146

K Cameron Dicker (11) and Assistant Special Teams Coach Chris Gould

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32)
135 / 146

S Kendall Williamson (32)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Defensive Run Game Coordinator/Defensive Line Mike Elston and DL Teair Tart (93)
136 / 146

Defensive Run Game Coordinator/Defensive Line Mike Elston and DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
137 / 146

S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
138 / 146

S Kendall Williamson (32), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
139 / 146

S Kendall Williamson (32), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
140 / 146

S Kendall Williamson (32), CB Tarheeb Still (4), S Tony Jefferson (23), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
141 / 146

S Tony Jefferson (23)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
142 / 146

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and QB Justin Herbert (10)
143 / 146

C/G Jake Slaughter (66) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and S Tony Jefferson (23)
144 / 146

OLB Khalil Mack (52) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and QB Justin Herbert (10)
145 / 146

S Tony Jefferson (23) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76), WR Ladd McConkey (15), LB Daiyan Henley (0), OLB Khalil Mack (52), OLB Tuli Tuipulotu (45) and QB Justin Herbert (10)
146 / 146

T Joe Alt (76), WR Ladd McConkey (15), LB Daiyan Henley (0), OLB Khalil Mack (52), OLB Tuli Tuipulotu (45) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
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Pese a todo lo negativo, hubo momentos donde Herbert se pareció más a aquel mariscal que conocemos.

La ofensiva avanzó con combinaciones de pases profundos y carreras bien diseñadas. Pero solo tuvieron tres goles de campo para mostrar.

En la primera mitad el equipo tuvo el ovoide casi 10 minutos más que los Rams. La incapacidad de entrar a la zona anotadora ha sido el gran talón de Aquiles de este equipo.

"Tenemos que anotar TDs, así es como vamos a ganar partidos," decía Alt. "Eso es, asegurarse de que cuando llegamos ahí, en buena posición, tenemos que finiquitar."

Cuatro ofensivas comenzaron su propia yarda 40 y solo se anotaron tres puntos de estas. Incluyendo la primera del juego donde Tarheeb Still interceptó a Matthew Stafford.

"Cada vez que sales con algo de puntos no puedes descontarlo como algo negativo," dijo McConkey. "Pero en esta liga tienes que anotar TDs para ganar. Ahí es donde estamos luchando. Si llegamos hasta ahí tenemos que conseguirlos."

El ala cerrada Oronde Gadsden agregó: "Necesitamos capitalizarlos. Cuando entramos a la zona roja, siempre hablamos que vamos a anotar, sin importar quien sea."

La defensa continúa jugando a un gran nivel, ha sido el punto consistentemente más alto del equipo. Una y otra vez han demostrado estar a la altura, ofensivas rivales cortas y numerosas oportunidades tras intercepciones o fumbles forzados.

Ante Rams jugaron un primer tiempo casi perfecto, hasta la completación de 40 yardas de Stafford para Tutu Atwell que allanó el camino para el TD de Kyren Williams.

Lamentablemente la ofensiva no ha podido devolver los favores a una unidad que siempre ha llegado a competir.

"Tenemos que anotar puntos, y no pueden ser solo goles de campo," cerró Alt.

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