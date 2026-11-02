Chargers Siguen Sin Victoria Despues de Derrota Contra Rams

Algo de lo que vimos en el SoFi en una nueva derrota del conjunto del rayo:
0-7
Es la cruda e inesperada realidad. Al inicio de temporada nadie se podía imaginar que el equipo estaría en esta posición.
Se podría hablar de autocrítica, del evidente deseo de querer mejorar y salir de una vez por todas de esta avalancha perdedora, pero el viejo adagio se mantiene más vivo que nunca. Eres lo que tu record dice que eres.
"No es una posición familiar para nadie en este vestidor," dijo el head coach Jim Harbaugh. "Somos los únicos que lo podemos cambiar y estamos altamente motivados y dedicados a conseguirlo."
El gran problema del equipo continúa siendo su ofensiva. La semana bye no hizo nada para mostrar desarrollo en ese departamento.
Nueve puntos en tres goles de campo simplemente no serán suficientes para ganar juegos en la NFL. El último TD anotado por los Bolts fue en el tercer cuarto de la semana 5 ante Denver.
15 puntos totales en los últimos dos partidos. Nueve cuartos de football sin anotar un TD.
El mariscal de campo Justin Herbert lo resumió así; "Sea lo que sea que estemos haciendo, no ha sido lo suficientemente bueno."
Harbaugh: "Estoy al tanto. Seguir trabajando, seguir estudiando."
La realidad del equipo, o como dijo Herbert; "La desafortunada verdad" (refiriéndose al momento del equipo), es que la temporada pende sólo de un hilo matemático, no de funcionamiento.
"Estamos frustrados, queremos ganar un partido de football," afirmó el tackle Joe Alt (quien regresó a la actividad tras perderse dos partidos). "Pienso que todos necesitamos jugar mejor. Evaluarnos personalmente y después como grupo."
"Tenemos que seguir adelante, seguir mejorando y corregir los errores que estamos cometiendo," cerró Alt.
El problema con el equipo es que tras siete partidos la mejora no ha sido suficiente. Los errores continúan siendo los mismos y la falta de productividad ofensiva es la razón principal de lo que ha sido esta temporada.
"Nadie está contento," decía el WR Ladd McConkey. "Todos están enojados y quieren ganar, pero tenemos 10 oportunidades más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, darnos por vencidos? No veo eso en este vestidor. A seguir trabajando."
"No nos damos por vencidos. Nadie se rinde. Habrá una oportunidad la siguiente semana y nos prepararemos para ella," cerraba Harbaugh.
See the best game action from the Chargers' Week 8 matchup against the Los Angeles Rams.
La Ofensiva No Encuentra el Camino
Los Chargers comenzaron el partido como la ofensiva con la mayor cantidad de errores en la NFL.
Ante Rams sumaron dos más producto de las dos intercepciones de Herbert.
"Las pérdidas son las que nos están dañando en ofensiva y es algo que tenemos que limpiar," decía el mariscal. "Tengo que ser más inteligente con la pelota. Son malas decisiones, malos errores de mi parte y es algo que tengo que mejorar."
La mayoría de las intercepciones que ha lanzado Herbert este año siguen un patrón similar. El balón va hacia una zona donde hay múltiple cobertura defensiva sobre el potencial blanco de recepción.
Ocurrió en este partido con la intercepción del safety Quentin Lake y la del esquinero Trent McDuffie. Sea por diseño ofensivo o por mala decisión del QB, obviamente esto es algo que se debe solucionar.
Nunca en sus siete años en la NFL Herbert había tenido esta cantidad de pérdidas en esta cantidad de partidos. De hecho, una de sus virtudes principales era cuidar el ovoide y tomar buenas decisiones bajo presión.
Herbert tuvo temporadas de tres intercepciones en todo el año. Es evidente que algo cambió. Un entrenador una vez me dijo que; "Las capturas de QB (refiriéndose a los sacks) no te pierden partidos. Las pérdidas de balón son las que te hacen perder partidos."
"Cuando pierdes la pelota y se la dejas en nuestra mitad, les das un recorrido ofensivo más corto. Ese es el problema," decía Harbaugh.
See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 8 matchup against the Los Angeles Rams.
Pese a todo lo negativo, hubo momentos donde Herbert se pareció más a aquel mariscal que conocemos.
La ofensiva avanzó con combinaciones de pases profundos y carreras bien diseñadas. Pero solo tuvieron tres goles de campo para mostrar.
En la primera mitad el equipo tuvo el ovoide casi 10 minutos más que los Rams. La incapacidad de entrar a la zona anotadora ha sido el gran talón de Aquiles de este equipo.
"Tenemos que anotar TDs, así es como vamos a ganar partidos," decía Alt. "Eso es, asegurarse de que cuando llegamos ahí, en buena posición, tenemos que finiquitar."
Cuatro ofensivas comenzaron su propia yarda 40 y solo se anotaron tres puntos de estas. Incluyendo la primera del juego donde Tarheeb Still interceptó a Matthew Stafford.
"Cada vez que sales con algo de puntos no puedes descontarlo como algo negativo," dijo McConkey. "Pero en esta liga tienes que anotar TDs para ganar. Ahí es donde estamos luchando. Si llegamos hasta ahí tenemos que conseguirlos."
El ala cerrada Oronde Gadsden agregó: "Necesitamos capitalizarlos. Cuando entramos a la zona roja, siempre hablamos que vamos a anotar, sin importar quien sea."
La defensa continúa jugando a un gran nivel, ha sido el punto consistentemente más alto del equipo. Una y otra vez han demostrado estar a la altura, ofensivas rivales cortas y numerosas oportunidades tras intercepciones o fumbles forzados.
Ante Rams jugaron un primer tiempo casi perfecto, hasta la completación de 40 yardas de Stafford para Tutu Atwell que allanó el camino para el TD de Kyren Williams.
Lamentablemente la ofensiva no ha podido devolver los favores a una unidad que siempre ha llegado a competir.
"Tenemos que anotar puntos, y no pueden ser solo goles de campo," cerró Alt.