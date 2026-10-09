Previa de la Fecha 5: Chargers Regresan a Casa Para Enfrentar a Broncos

Queda por ver cómo se configurará finalmente la línea ofensiva, ya que Harbaugh no reveló el viernes quiénes serían los titulares.

Pero, aunque llegan a esta semana con varias situaciones aún por definir, el enfoque de los jugadores de primer año no ha cambiado en absoluto.

Sea cual sea el papel que se les asigne, están listos una vez más porque, como se demostró la semana pasada, la oportunidad puede surgir en cualquier momento y ahora, esa oportunidad se presentará el domingo al enfrentar a esta peligrosa defensa de los Broncos.

"Los novatos no son novatos; todos jugamos al fútbol americano y estamos aquí por una razón," dijo Burke. "Todos vamos a salir al campo y hacer lo que sabemos hacer."

Taylor añadió: "Es lo mismo cada semana. Esté convocado o no, te preparas como si fueras a jugar, porque nunca sabes cuándo te llamarán."

"Puede pasar cualquier cosa. Todos tienen que estar listos," agregó Spomer.

El aspecto defensivo también será algo a vigilar en cuanto a las lesiones.

Derwin James Jr., que no jugó en la Fecha 4, y Donte Jackson, que abandonó el partido por una lesión en el isquiotibial, no jugaran el domingo.

Independientemente de quién esté disponible, la defensa de los Chargers sabe que debe prepararse para Bo Nix y para una ofensiva de los Broncos capaz de convertir jugadas explosivas si se les presenta la oportunidad.