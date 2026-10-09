Previa de la Fecha 5: Chargers Regresan a Casa Para Enfrentar a Broncos

Los Chargers regresan a casa esta semana.
Y la esperanza de revertir este 0-4 no se ha perdido en el vestidor.
"Nunca se sabe; un día miras la tabla, ves que tienes un récord de 4-4 y te das cuenta de que estás de lleno en la pelea," dijo el veterano Tony Jefferson. "Si puedes perder cuatro partidos seguidos, también puedes ganar cuatro seguidos. No se ha perdido la esperanza en este vestuario."
Justin Herbert añadió: "Realmente se trata de ir partido a partido. No hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado... tenemos una gran oportunidad este domingo."
La noticia más destacada de la semana ha sido el estado de salud de la línea ofensiva.
Rashawn Slater fue puesto en la reserva de lesiones el viernes, mientras que tacle derecho Joe Alt y guardia izquierda Trevor Penning no jugaran el domingo.
Dado que Alt, Slater y Penning abandonaron el partido del domingo en Seattle sin regresar, los Chargers llegaron a tener cuatro novatos en la línea al mismo tiempo: Travis Burke como tackle derecho, Logan Taylor como tackle izquierdo, Jacob Spomer como centro y Jake Slaughter como guardia izquierdo.
El entrenador en jefe, Jim Harbaugh, quedó satisfecho con lo que mostró el grupo de jóvenes linieros.
"Se lo han ganado desde el día en que llegaron aquí, allá por el mes de mayo," dijo Harbaugh. "Lo demuestran a medida que avanzan. Eso es lo que hace un jugador: demostrarse a sí mismo que pertenece al equipo, y demostrárselo también a sus compañeros y a la organización. Tuvieron la oportunidad de hacerlo en un partido el fin de semana pasado."
"Cumplieron con creces," añadió Harbaugh más tarde. "Vi una actitud segura, lista para aceptar el desafío... Vi lo que quería ver, lo que necesitaba ver."
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Queda por ver cómo se configurará finalmente la línea ofensiva, ya que Harbaugh no reveló el viernes quiénes serían los titulares.
Pero, aunque llegan a esta semana con varias situaciones aún por definir, el enfoque de los jugadores de primer año no ha cambiado en absoluto.
Sea cual sea el papel que se les asigne, están listos una vez más porque, como se demostró la semana pasada, la oportunidad puede surgir en cualquier momento y ahora, esa oportunidad se presentará el domingo al enfrentar a esta peligrosa defensa de los Broncos.
"Los novatos no son novatos; todos jugamos al fútbol americano y estamos aquí por una razón," dijo Burke. "Todos vamos a salir al campo y hacer lo que sabemos hacer."
Taylor añadió: "Es lo mismo cada semana. Esté convocado o no, te preparas como si fueras a jugar, porque nunca sabes cuándo te llamarán."
"Puede pasar cualquier cosa. Todos tienen que estar listos," agregó Spomer.
El aspecto defensivo también será algo a vigilar en cuanto a las lesiones.
Derwin James Jr., que no jugó en la Fecha 4, y Donte Jackson, que abandonó el partido por una lesión en el isquiotibial, no jugaran el domingo.
Independientemente de quién esté disponible, la defensa de los Chargers sabe que debe prepararse para Bo Nix y para una ofensiva de los Broncos capaz de convertir jugadas explosivas si se les presenta la oportunidad.
"Es alguien electrizante con el balón en las manos, capaz de prolongar las jugadas y con un gran brazo," dijo Jefferson sobre Nix. "Mantener la cobertura pegada al rival es fundamental para nosotros en defensa, especialmente en la secundaria; mantenerse alerta... Eso es siempre lo más difícil para un defensa: enfrentarse a un mariscal de campo que puede mantener viva una jugada durante mucho tiempo."
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La ofensiva de los Broncos no ha tenido un comienzo rápido en estos cuatro partidos.
Pero se encuentra en medio de un cambio, ya que su entrenador en jefe, Sean Payton, anunció esta semana que él tomará más control de las jugadas ofensivas en colaboración con el coordinador Davis Webb.
"Nos estamos centrando en todo lo que le gusta a Denver y a Bo Nix," dijo Daiyan Henley. "Algo de lo que nos enorgullecemos en la sala de video es de nuestra preparación. Vemos que sus tendencias cambian constantemente; es difícil centrarse en una sola cosa porque puede alterar el ritmo en cuanto se enfrenta a un rival concreto.
"Tomamos todo y seguimos adelante", añadió. "Preparados para lo que venga."
El optimismo se mantiene en el grupo, y esperan cumplir su objetivo este domingo en casa.
"Ahora mismo, lo importante es mantener la calma y la estabilidad," dijo Henley. "No podemos considerar un partido más especial que otro. Digo esto porque, tal como estamos ahora, necesitamos conseguir una victoria.
"No se trata de contra quién jugamos, sino de cómo jugamos," añadió Henley. "Eso es lo que más importa."