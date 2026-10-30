Previa de la Fecha 8: Chargers Vuelven de Semana Bye Para Enfrentamiento Contra Rams

Tras la semana de descanso, a los Chargers le quedan 11 partidos en su temporada regular.
Esto llega después de un análisis exhaustivo de lo que han sido unas primeras seis semanas frustrantes.
"Con todo el equipo," dijo el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh. "En todas las facetas... ataque, defensa, equipos especiales... hay aspectos en los que podemos mejorar."
"En qué podemos mejorar," añadió. "Se examinó absolutamente todo."
Se puso énfasis en el ataque, que sigue bajo la dirección de Mike McDaniel.
El rendimiento de esta unidad en el inicio de la temporada ha sido decepcionante, situándose en los últimos puestos de la liga en varias categorías ofensivas.
Pero que no cabe duda: están decididos a demostrar que lo visto hasta ahora no es el reflejo de su verdadero potencial.
"Si comienzas por debajo de tus expectativas, no significa que debas terminar de la misma manera," comentó McDaniel esta semana.
McDaniel explicó que, durante la semana de descanso, la ofensiva llevó a cabo un proceso de evaluación, que incluyó reuniones con el mariscal de campo Justin Herbert y el análisis de los videos de los partidos.
Con seis encuentros disputados y 11 por jugar, McDaniel afirmó el jueves que confía en que el vestuario sigue comprometido con el proyecto.
No obstante, es evidente que cualquier ajuste realizado por la ofensiva durante la semana de descanso debe dar resultados de inmediato.
"No es su culpa. Es nuestra culpa como ofensiva. Tenemos que hacer nuestro trabajo; no es culpa de Mike," dijo Herbert. "Los jugadores quedan desmarcados, pero las jugadas no se concretan. Depende de nosotros correr, bloquear, atrapar y lanzar. Es nuestra responsabilidad como ofensiva."
Más tarde, Harbaugh añadió: "Siento que se lo debemos a todos: a nosotros mismos, a nuestro equipo, a nuestros jugadores, a nuestros aficionados y a la organización. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar."
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Por supuesto, se espera que el equipo reciba un gran impulso con el regreso de Joe Alt, quien entrenó durante toda la semana tras haberse perdido los dos últimos partidos.
La línea ofensiva ha dependido de varios novatos en las últimas semanas, pero ahora contará con una dupla sólida formada por Alt y Travis Burke en las posiciones de tacle.
"Ahora mismo, el objetivo es simplemente volver al terreno de juego y estar sano. En eso es en lo único en lo que me he centrado. Ya veremos qué sucede al final," comentó Alt.
"Si llego a jugar como tacle izquierdo, recurriré a toda mi experiencia en esa posición, incluso desde mis tiempos en la universidad," añadió Alt.
En cuanto a la defensa, el análisis interno refleja una tendencia positiva, ya que el grupo ha ido mejorando semana tras semana.
La unidad, dirigida por Chris O'Leary, aprovechó la semana para añadir cosas adicionales a su esquema defensivo.
"Se trata de completar los 60 minutos de juego. Sentimos que, en muchos de estos partidos, hemos estado en una situación en la que — independientemente de lo que ocurra — somos capaces de cerrar el encuentro y llevarnos la victoria," señaló O'Leary. "Para nosotros, se trata de dar el primer golpe, de gestionar los dos minutos finales de la primera mitad y, finalmente, de cerrar los partidos.
"Independientemente de cómo se vea el resultado al final, nuestro objetivo es lograr un desempeño sólido durante todo el encuentro; en eso es en lo que nos estamos centrando," añadió O'Leary.
Esta semana, el desafío en el lado defensivo tampoco será sencillo, ya que se enfrentan a una ofensiva de los Rams dirigida por una de las mentes ofensivas más brillantes de la NFL en Sean McVay.
Con Matthew Stafford — quien fue el MVP el año pasado — al mando, y contando con Puka Nacua, uno de los mejores receptores de la liga, el reto tras la semana de descanso es considerable.
"Stafford es uno de los mejores quarterbacks de la NFL; es increíble," comentó O'Leary. "La forma en que dirige la ofensiva es magistral: aprovecha lo que le concedes y, si dejas espacios en profundidad, no duda en castigarte con pases largos.
"Es un jugador increíble; es un gran desafío. Además, creo que Sean es un entrenador y estratega ofensivo excepcional; no en vano ha ganado un Super Bowl," agregó O'Leary.
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Khalil Mack también dijo lo mismo, hablando de la versatilidad de la ofensiva.
"Pueden dar la impresión de ser un equipo más técnico, más enfocado en el pase, pero en realidad están bien equilibrados," señaló Mack. "También pueden hacerte mucho daño con su juego terrestre."
"Creo que ese es el desafío al enfrentarse a esta ofensiva — y a él en particular — sabiendo que, a lo largo de los años, han demostrado ser capaces de hacer lo que sea necesario para ganar," añadió Mack. "Logran sacar adelante los partidos sin importar la presión o el esquema defensivo. Es uno de los mejores entrenadores contra los que he jugado en mis 13 años de carrera."
Los primeros seis partidos de la temporada ya no se pueden cambiar, pero la forma en que afronten lo que viene es la prioridad absoluta para los Bolts.
"Todos estamos desesperados por una victoria; yo mismo lo estoy... Lo siento, todos lo sentimos, la queremos," comentó O'Leary. "Pero la única manera de abordar esto es redoblar el compromiso con el proceso, trabajar unidos y confiar los unos en los otros; de lo contrario, seguiremos perdiendo. Estamos centrados en encontrar soluciones, en trabajar en equipo y en conseguir esa victoria."
McDaniel agregó: "Creo que estamos en una buena posición... los muchachos están muy motivados para cambiar los resultados que hemos obtenido en estos primeros seis partidos."