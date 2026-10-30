Previa de la Fecha 8: Chargers Vuelven de Semana Bye Para Enfrentamiento Contra Rams

Por supuesto, se espera que el equipo reciba un gran impulso con el regreso de Joe Alt, quien entrenó durante toda la semana tras haberse perdido los dos últimos partidos.

La línea ofensiva ha dependido de varios novatos en las últimas semanas, pero ahora contará con una dupla sólida formada por Alt y Travis Burke en las posiciones de tacle.

"Ahora mismo, el objetivo es simplemente volver al terreno de juego y estar sano. En eso es en lo único en lo que me he centrado. Ya veremos qué sucede al final," comentó Alt.

"Si llego a jugar como tacle izquierdo, recurriré a toda mi experiencia en esa posición, incluso desde mis tiempos en la universidad," añadió Alt.

En cuanto a la defensa, el análisis interno refleja una tendencia positiva, ya que el grupo ha ido mejorando semana tras semana.

La unidad, dirigida por Chris O'Leary, aprovechó la semana para añadir cosas adicionales a su esquema defensivo.

"Se trata de completar los 60 minutos de juego. Sentimos que, en muchos de estos partidos, hemos estado en una situación en la que — independientemente de lo que ocurra — somos capaces de cerrar el encuentro y llevarnos la victoria," señaló O'Leary. "Para nosotros, se trata de dar el primer golpe, de gestionar los dos minutos finales de la primera mitad y, finalmente, de cerrar los partidos.

"Independientemente de cómo se vea el resultado al final, nuestro objetivo es lograr un desempeño sólido durante todo el encuentro; en eso es en lo que nos estamos centrando," añadió O'Leary.

Esta semana, el desafío en el lado defensivo tampoco será sencillo, ya que se enfrentan a una ofensiva de los Rams dirigida por una de las mentes ofensivas más brillantes de la NFL en Sean McVay.

Con Matthew Stafford — quien fue el MVP el año pasado — al mando, y contando con Puka Nacua, uno de los mejores receptores de la liga, el reto tras la semana de descanso es considerable.

"Stafford es uno de los mejores quarterbacks de la NFL; es increíble," comentó O'Leary. "La forma en que dirige la ofensiva es magistral: aprovecha lo que le concedes y, si dejas espacios en profundidad, no duda en castigarte con pases largos.