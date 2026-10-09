Previa de la Fecha 6: Chargers Visitan Kansas City en Ultimo Partido Antes de la Semana Bye

A los Chargers solo les queda un partido antes de su semana de descanso.
Y es muy claro el nivel de urgencia por conseguir un triunfo de cara a la Fecha 6.
"Es un nivel muy alto. Un deseo intenso, una necesidad real. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para conseguir esa victoria," comentó esta semana Jim Harbaugh, entrenador en jefe. "La primera aún no ha llegado."
"Uso la analogía del frasco de aceitunas: a veces, las aceitunas están tan apretadas dentro que, cuando intentas sacar una, aparece otra," añadió Harbaugh.
Por su parte, Khalil Mack agrego: "Es otra oportunidad para lograr una victoria. En eso es en lo único que me centro."
Desde luego, visitar Kansas City nunca es una tarea sencilla.
Esta semana, la atención está puesta en el grupo de receptores, ya que terminaron el último partido con solo tres jugadores disponibles para recibir pases.
Varios jugadores han tenido que dar un paso al frente cuando se les ha requerido, y han respondido a la altura.
"Es fantástico verlos ahí en el campo," dijo Justin Herbert. "Han realizado muchas jugadas importantes para nosotros, y esperamos que sigan aportando muchas más. Sé que están haciendo todo lo posible por estar ahí para el equipo."
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La buena noticia para los Chargers es que tanto Ladd McConkey como Quentin Johnston, quienes no jugaron la semana pasada, participaron en los entrenamientos y están listos para volver a la acción.
Además, el equipo abrió el periodo de entrenamiento para KeAndre Lambert-Smith, quien se encontraba en la lista de reservas lesionados, y es oficialmente cuestionable para el domingo.
"Aporta energía y velocidad. Estaba rindiendo a un nivel excelente antes de su lesión," comentó Harbaugh. "Parece estar de vuelta y listo para entrar en acción."
La defensa de los Chiefs ha mostrado gran solidez en este inicio de temporada, logrando siete recuperaciones de balón y limitando, en gran medida, las jugadas de gran avance del rival.
Por ello, la ofensiva de los Chargers — que lideran la liga con 13 pérdidas de balón — se han centrado esta semana en reducir estos errores y evitar que el rival comience sus series ofensivas en posiciones de campo ventajosas.
"Debemos mejorar en el cuidado del balón para no poner al rival en situaciones tan favorables," señaló Herbert.
En el plano defensivo, el equipo se prepara para enfrentarse a un viejo conocido: Patrick Mahomes.
Mahomes no ha perdido el ritmo tras su regreso de una lesión y, en sus primeros cuatro partidos, se sitúa entre los 10 mejores en cuanto a yardas aéreas por encuentro.
"Es un jugador extraordinario. Es un desafío complicado," dijo Harbaugh sobre Mahomes. "Es una tarea difícil, porque hay que cumplir estrictamente con las asignaciones defensivas; y, cuando la jugada se alarga, es fundamental mantener una cobertura férrea sobre los receptores, además de esforzarse al máximo para derribar a Mahomes o forzarlo a lanzar el balón."
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Por otro lado, la ofensiva de los Chiefs presenta un aspecto muy distinto al que los Chargers han visto en años anteriores, tras la incorporación del RB Kenneth Walker III.
Walker ocupa el segundo lugar en la NFL con 537 yardas terrestres en apenas cuatro partidos y lidera la liga con un promedio de 6.2 yardas por acarreo.
Su mayor peligro reside en su capacidad para romper tackleadas: liderando la liga con 39 intentos de tackle fallados por los rivales y promedia más de cuatro yardas tras ese primer contacto.
"Es fundamental prestar mucha atención al juego terrestre, tanto jugadores y entrenadores en lo que respecta al planteamiento táctico," señaló O'Leary. "Ya no basta con esperar simplemente a que el rival corra con el balón para intentar alejarlo de las manos de Patrick Mahomes."
"Hay que ser capaces de frenar tanto el ataque terrestre como el aéreo, sin descuidar ningún frente," añadió O'Leary. "Se requiere un plan de juego integral; hay que estar preparados para todo contra esta ofensiva."
Los Chargers son conscientes de que, tras haber terminado más de una cuarta parte de la temporada, el objetivo es empezar a funcionar como es debido.
"No diría que estamos desesperados, porque no me gusta esa palabra; suele implicar que la gente pierde la compostura,"comentó Elijah Molden. "Más bien, existe una mayor sensación de urgencia por cumplir con nuestra labor y hacerlo bien. No estamos donde querríamos estar, pero ¿qué otra opción tenemos más que salir al campo y corregir la situación, sea como sea?"
Herbert agregó: "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para rectificar y mejorar las cosas."