Previa de la Fecha 6: Chargers Visitan Kansas City en Ultimo Partido Antes de la Semana Bye

Por otro lado, la ofensiva de los Chiefs presenta un aspecto muy distinto al que los Chargers han visto en años anteriores, tras la incorporación del RB Kenneth Walker III.

Walker ocupa el segundo lugar en la NFL con 537 yardas terrestres en apenas cuatro partidos y lidera la liga con un promedio de 6.2 yardas por acarreo.

Su mayor peligro reside en su capacidad para romper tackleadas: liderando la liga con 39 intentos de tackle fallados por los rivales y promedia más de cuatro yardas tras ese primer contacto.

"Es fundamental prestar mucha atención al juego terrestre, tanto jugadores y entrenadores en lo que respecta al planteamiento táctico," señaló O'Leary. "Ya no basta con esperar simplemente a que el rival corra con el balón para intentar alejarlo de las manos de Patrick Mahomes."

"Hay que ser capaces de frenar tanto el ataque terrestre como el aéreo, sin descuidar ningún frente," añadió O'Leary. "Se requiere un plan de juego integral; hay que estar preparados para todo contra esta ofensiva."

Los Chargers son conscientes de que, tras haber terminado más de una cuarta parte de la temporada, el objetivo es empezar a funcionar como es debido.

"No diría que estamos desesperados, porque no me gusta esa palabra; suele implicar que la gente pierde la compostura,"comentó Elijah Molden. "Más bien, existe una mayor sensación de urgencia por cumplir con nuestra labor y hacerlo bien. No estamos donde querríamos estar, pero ¿qué otra opción tenemos más que salir al campo y corregir la situación, sea como sea?"