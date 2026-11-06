Previa de la Fecha 9: Chargers Reciben a Texans en Busca de Primera Victoria

La atención se centra en su dúo de pass rushers en el exterior, un aspecto ante el cual la línea ofensiva deberá estar muy alerta en el SoFi.

Will Anderson Jr. lidera la NFL — empatado con otros jugadores — con 7.5 capturas de QB, mientras que Danielle Hunter suma 4.0.

"Sus jugadores son de lo mejor que hay," dijo McDaniel. "No solo se limitan a presionar al pasador; también se esfuerzan al máximo en las jugadas de carrera y persiguen el balón. Si no juegas con total convicción, ellos sí lo harán. Es un desafío interesante."

"Cuando analizas sus videos, no hace falta preocuparse por el resto de la temporada; sabes que el domingo te espera una batalla física, así que más vale estar preparado," añadió McDaniel.

En el plano defensivo, el grupo sigue concentrado en lograr lo que ellos consideran una actuación completa.

En el partido del domingo pasado contra los Rams, tuvieron un comienzo dominante, pero luego permitieron que el rival anotara dos veces en series ofensivas consecutivas.

Esta semana se enfrentan a C.J. Stroud y a la ofensiva de Houston, y saben que deben estar muy atentos al juego aéreo, ya que el equipo ocupa el quinto lugar en la NFL en yardas aéreas por partido.

"Vamos a salir con rabia, afrontando cada día con una mentalidad casi furiosa, enfocada en alcanzar la grandeza," señaló O'Leary. "Eso es lo que queremos de nuestra defensa."

"Es lo que estamos haciendo ahora mismo, y así seguiremos hasta que termine la temporada," agregó O'Leary.

El enfoque sigue puesto en ir partido a partido, en busca de la primera victoria.

"Usamos todo como motivación y buscamos la manera de salir de esta situación adversa concentrándose en lo que tenemos delante: los Texans," comentó Khalil Mack.