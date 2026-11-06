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Previa de la Fecha 9: Chargers Reciben a Texans en Busca de Primera Victoria

Nov 06, 2026 at 01:00 PM
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Omar Navarro

Jr. Writer

PreviaFecha9

Al acercarse a la mitad de la temporada regular, los Chargers siguen buscando su primera victoria de la campaña.

Y en lo que hasta ahora ha sido una temporada para el olvido, la motivación no ha disminuido mientras continúan trabajando en conseguirla.

"Estamos totalmente decididos a ganar este partido y a prepararnos hoy para estar en condiciones de lograrlo", afirmó el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh. "Seguimos avanzando."

Más adelante añadió: "La fortuna favorece a quienes perseveran. Eso es lo que estamos haciendo."

Solo quedan 10 partidos en una temporada regular que ha tomado un rumbo que nadie esperaba.

Sin embargo, el equipo se ha apoyado en la cultura que establecieron hace meses, en lo que ha sido la mayor prueba de adversidad para todos los integrantes de la plantilla.

Y el desafío de esta semana tampoco será sencillo.

Los Bolts reciben a los Texans, un equipo al que se han enfrentado sin éxito en cada uno de los dos últimos años y que, al igual que ellos, ha tenido un inicio de temporada inesperado, con un récord de 2-5.

"Ya nos hemos enfrentado a ellos antes, y los videos confirman lo mismo", señaló Harbaugh. "Cuentan con jugadores y entrenadores de élite, de primer nivel."

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En el plano ofensivo, las dificultades de los Chargers siguen siendo un tema central, a pesar de haber mostrado ligeras mejoras en el último partido ante Rams, especialmente durante tres series ofensivas consecutivas que terminaron en puntos.

El grupo liderado por Mike McDaniel siente que están cerca de dar el funcionamiento que los lleve a anotar TDs y no tener que conformarse con goles de campo.

"Ha habido muchos cambios, aunque no tantos en los resultados," dijo en la semana McDaniel. "Es fundamental mantener un enfoque centrado en la resolución de problemas, sin dejarse abrumar por todo lo que ha salido mal."

"Hay que identificar lo que ha funcionado bien, potenciarlo al máximo y buscar formas de empoderar a los jugadores... Creo que el equipo se está cohesionando cada vez más. Tengo expectativas razonables de que las cosas van a mejorar," añadió McDaniel.

Esta semana, tanto Harbaugh como McDaniel mencionaron la posibilidad de incluir a un corredor principal para el próximo encuentro, con el fin de definitivamente impulsar un juego terrestre que ha tenido problemas.

Por supuesto, el desafío no será sencillo, ya que los Chargers se enfrentarán a la defensa de Houston.

Aunque, como unidad, la defensa visitante no ha rendido al mismo nivel que en la temporada pasada, sigue contando con jugadores capaces de generar estragos en la ofensiva rival.

"Son muy buenos. Han hecho un gran trabajo presionando al pasador y forzando pérdidas de balón," comentó Justin Herbert. "Nos hemos enfrentado a ellos en los últimos años; siempre son un equipo muy sólido y un rival defensivo de gran nivel."

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La atención se centra en su dúo de pass rushers en el exterior, un aspecto ante el cual la línea ofensiva deberá estar muy alerta en el SoFi.

Will Anderson Jr. lidera la NFL — empatado con otros jugadores — con 7.5 capturas de QB, mientras que Danielle Hunter suma 4.0.

"Sus jugadores son de lo mejor que hay," dijo McDaniel. "No solo se limitan a presionar al pasador; también se esfuerzan al máximo en las jugadas de carrera y persiguen el balón. Si no juegas con total convicción, ellos sí lo harán. Es un desafío interesante."

"Cuando analizas sus videos, no hace falta preocuparse por el resto de la temporada; sabes que el domingo te espera una batalla física, así que más vale estar preparado," añadió McDaniel.

En el plano defensivo, el grupo sigue concentrado en lograr lo que ellos consideran una actuación completa.

En el partido del domingo pasado contra los Rams, tuvieron un comienzo dominante, pero luego permitieron que el rival anotara dos veces en series ofensivas consecutivas.

Esta semana se enfrentan a C.J. Stroud y a la ofensiva de Houston, y saben que deben estar muy atentos al juego aéreo, ya que el equipo ocupa el quinto lugar en la NFL en yardas aéreas por partido.

"Vamos a salir con rabia, afrontando cada día con una mentalidad casi furiosa, enfocada en alcanzar la grandeza," señaló O'Leary. "Eso es lo que queremos de nuestra defensa."

"Es lo que estamos haciendo ahora mismo, y así seguiremos hasta que termine la temporada," agregó O'Leary.

El enfoque sigue puesto en ir partido a partido, en busca de la primera victoria.

"Usamos todo como motivación y buscamos la manera de salir de esta situación adversa concentrándose en lo que tenemos delante: los Texans," comentó Khalil Mack.

Y añadió: "Es para lo que trabajamos, nuestro objetivo. Siento que estamos muy cerca; en las próximas semanas seremos capaces de lograr lo que nos hemos propuesto."

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