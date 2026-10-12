Harbaugh Asume la Responsabilidad en Derrota Contra Denver

Algo de los que vimos en la derrota ante Denver en el SoFi:
Harbaugh Asume la Responsabilidad
"Fue la decisión equivocada. No puedo pensar otra ocasión en la que haya estado más enojado conmigo mismo."
Las palabras de Jim Harbaugh resonaban con fuerza en la conferencia de prensa tras la derrota ante Denver.
"Este equipo trabajó tan duro y jugó tan valiente. Tomo el 100 porciento de responsabilidad por tomar esa decisión," agregó el head coach. "Cambió el momento del partido. Me equivoqué y en esa no puedo equivocarme."
Harbaugh se refería a la jugada del último cuarto, donde con 10 minutos y 33 segundos y en la yarda 41 de Chargers el coach decidió ir por una yarda en cuarta oportunidad y el equipo arriba 17-10.
La defensa de Denver detuvo el intento. Y en la siguiente igualaban el partido a 17. Es muy loable que el coach Harbaugh asuma responsabilidad sobre una jugada en específico.
¿Fue importante? Si. ¿Fue la razón por la cual los Chargers perdieron este partido? No.
Oportunidades sobraron, antes y después de esa jugada en particular.
"Cuando los vi sobrepoblar la línea, realmente sentí que debí haber tomado el tiempo y despejar."
Puede ser. La defensa estaba jugando tan bien que me hubiese gustado ver lo que podía hacer la ofensiva de Broncos si tras el hipotético despeje de JK Scott hubiesen tenido que avanzar 80 yardas y no 41. Pero los hubiera no existen.
Sus jugadores no pensaban igual. Especialmente el líder de esta ofensiva.
"Soy yo el que tiene que conseguir esa yarda," decía Justin Herbert. "Tenemos que empujar y conseguir esa yarda. Tengo toda la fe en mí y en mis muchachos, pero tenemos que conseguir esa yarda y convertir."
Sin embargo, Harbaugh enfatizó que la culpa en esa jugada recae sobre sus hombros, no en los de sus jugadores.
Uno de los líderes del equipo y futuro integrante del Salón de la Fama, Khalil Mack, declaraba: "Eso habla de su liderazgo. Amamos jugar para el."
Herbert ha pasado para cuatro touchdowns en los cinco partidos, con siete intercepciones dentro de sus nueve balones perdidos. Simplemente no son números normales para el producto de Oregon. Y eso habla de la desconexión que ha existido en la ofensiva del rayo.
Ante los Broncos volvió a lanzar para una intercepción.
"No puedo devolverles la pelota. No puedes esperar ganar partidos cometiendo pérdidas. Tengo que hacer un mejor trabajo," decía el 10.
Sin embargo, incluso ahí Harbaugh volvía a sacar la cara por su dirigidos; "Trató de hacer una jugada. No lo pusimos en la mejor situación para ganar el partido. Estaba tratando todo lo que tenía a su alcance para ganar el partido."
Los Chargers hicieron algo que no se veía en la NFL desde la década de los 50s. Tener a cuatro rookies en su línea ofensiva acompañando al veterano Cole Strange. Travis Burke, Logan Taylor, Jake Slaughter y Alex Harkley.
"Se sintió bien. Obvio que hay cosas que mejorar," dijo Taylor. "Ahora es volver a trabajar mañana y mejorar."
"Fue como en la pretemporada, como en las prácticas," agregaba Slaugther. "Pienso que todos hicieron un gran trabajo comunicándose. Hay mucho que construir."
Herbert añadió: "Pienso que hicieron un gran trabajo. Con todos los jugadores que teníamos afuera pienso que hicieron un gran trabajo."
"Es lo que tienes que hacer en estos momentos difíciles. Es lo que tienes que hacer en cualquier momento. Mantenerse unidos y tratar de hacerlo lo mejor posible."
0-5
Y se sigue buscando. Cinco derrotas consecutivas. Ocho si consideramos las tres con las que se cerró la última temporada.
En 25 años de carrera en universidades y la NFL Jim Harbaugh nunca había pasado por esto.
"Queríamos ganar. Especialmente ante un oponente divisional, sin importar cómo. Realmente queríamos ese," afirmaba el veterano safety Tony Jefferson.
Oportunidades abundaron. Entrando al último cuarto el equipo estaba arriba 17-10 tras una recuperación de pelota de Tuli Tuipulotu y un TD tras una carrera espectacular de 42 yardas de Kimani Vidal al final del tercer periodo.
Pero ganar en esta liga es muy difícil si juegas los últimos períodos como los han estado jugando los Chargers.
En 5 partidos el conjunto del rayo apenas ha anotado 13 puntos en el último cuarto (ante Denver lo perdieron 13-0), tenido 19 penalizaciones, perdido al ovoide en siete ocasiones y permitido 11 capturas de Herbert.
"No estamos donde queremos estar," decía Herbert. "Mucho que procesar, pero no estamos donde queremos estar."
"Tenemos que hacer todo lo que podamos para ganar partidos. No lo hemos hecho, así que tenemos que ser mejores."
La defensa volvió a jugar a un gran nivel dejando a Bo Nix y su ofensiva en 224 yardas totales en 57 jugadas a 3.8 yardas por jugada. 1-12 en terceras oportunidades.
Como ha pasado en los últimos tres partidos en Buffalo, Seattle y ahora Denver, la unidad coordinada por Chris O'Leary ha hecho todo lo posible por ayudar a la ofensiva.
Herbert lo sabe bien: "La defensa volvió a jugar increíble," afirmaba el QB.
"Múltiples defensivas, tres y fuera, pérdidas grandes, cambios de momento. Siento que nuestra defensa fue excepcional", dijo Harbaugh.
Fue el mejor partido de Akheem Mesidor en lo que va del año. Ya sabemos lo que son Tuli y Khalil, pero fue la línea defensiva completa, linebackers y secundaria. Todos a un alto nivel.
"Quisiéramos tener un par de jugadas de vuelta," decía Mack. "Pero definitivamente siento que podemos hacer muchas cosas a un nivel elite."
Queda un partido más antes de la semana bye, será ante los Chiefs de Kansas City. Con los Bolts intentando evitar comenzar la temporada 0-6.
"Ofensiva, defensa, equipos especiales. Mostraron corazón, talento, mostraron la lucha. Todo," declaraba Harbaugh.
Es difícil vivir un momento así. Los Chargers son, junto a Miami y Tennessee, los únicos tres equipos que aún no conocen la victoria esta temporada. Pero no se pueden bajar los brazos. Hay que seguir trabajando e ir semana tras semana.
"Tenemos que mantenernos ahí. No podemos quebrarnos," decía Tuipulotu. "Es fácil darse por vencido cuando estás 0-5. Cualquier cosa puede pasar."
Khalil Mack compartía la mentalidad de uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL:
"Se trata de trabajar duro sin importar si ganas o pierdes. Cualquier día de la semana, da todo lo que tienes por esta organización, este equipo y tus compañeros. Es dejarlo todo en la línea por tu hermano."