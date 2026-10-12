Harbaugh Asume la Responsabilidad en Derrota Contra Denver

0-5

Y se sigue buscando. Cinco derrotas consecutivas. Ocho si consideramos las tres con las que se cerró la última temporada.

En 25 años de carrera en universidades y la NFL Jim Harbaugh nunca había pasado por esto.

"Queríamos ganar. Especialmente ante un oponente divisional, sin importar cómo. Realmente queríamos ese," afirmaba el veterano safety Tony Jefferson.

Oportunidades abundaron. Entrando al último cuarto el equipo estaba arriba 17-10 tras una recuperación de pelota de Tuli Tuipulotu y un TD tras una carrera espectacular de 42 yardas de Kimani Vidal al final del tercer periodo.

Pero ganar en esta liga es muy difícil si juegas los últimos períodos como los han estado jugando los Chargers.

En 5 partidos el conjunto del rayo apenas ha anotado 13 puntos en el último cuarto (ante Denver lo perdieron 13-0), tenido 19 penalizaciones, perdido al ovoide en siete ocasiones y permitido 11 capturas de Herbert.

"No estamos donde queremos estar," decía Herbert. "Mucho que procesar, pero no estamos donde queremos estar."

"Tenemos que hacer todo lo que podamos para ganar partidos. No lo hemos hecho, así que tenemos que ser mejores."

La defensa volvió a jugar a un gran nivel dejando a Bo Nix y su ofensiva en 224 yardas totales en 57 jugadas a 3.8 yardas por jugada. 1-12 en terceras oportunidades.

Como ha pasado en los últimos tres partidos en Buffalo, Seattle y ahora Denver, la unidad coordinada por Chris O'Leary ha hecho todo lo posible por ayudar a la ofensiva.

Herbert lo sabe bien: "La defensa volvió a jugar increíble," afirmaba el QB.

"Múltiples defensivas, tres y fuera, pérdidas grandes, cambios de momento. Siento que nuestra defensa fue excepcional", dijo Harbaugh.

Fue el mejor partido de Akheem Mesidor en lo que va del año. Ya sabemos lo que son Tuli y Khalil, pero fue la línea defensiva completa, linebackers y secundaria. Todos a un alto nivel.

"Quisiéramos tener un par de jugadas de vuelta," decía Mack. "Pero definitivamente siento que podemos hacer muchas cosas a un nivel elite."

Queda un partido más antes de la semana bye, será ante los Chiefs de Kansas City. Con los Bolts intentando evitar comenzar la temporada 0-6.

"Ofensiva, defensa, equipos especiales. Mostraron corazón, talento, mostraron la lucha. Todo," declaraba Harbaugh.

Es difícil vivir un momento así. Los Chargers son, junto a Miami y Tennessee, los únicos tres equipos que aún no conocen la victoria esta temporada. Pero no se pueden bajar los brazos. Hay que seguir trabajando e ir semana tras semana.

"Tenemos que mantenernos ahí. No podemos quebrarnos," decía Tuipulotu. "Es fácil darse por vencido cuando estás 0-5. Cualquier cosa puede pasar."

Khalil Mack compartía la mentalidad de uno de los mejores defensivos en la historia de la NFL: