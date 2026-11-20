Los Chargers consiguieron su primera victoria el lunes por la noche en Baltimore.
Pero eso ya quedó atrás; ahora buscan sumar un segundo triunfo consecutivo este domingo en el SoFi ante los New York Jets.
"Se trata de ganar el próximo partido, esa es la mentalidad," dijo Jim Harbaugh, entrenador en jefe de los Chargers. "Es una liga de una sola semana a la vez; nos enfocamos en lo que podemos hacer, en lo que tenemos y en la oportunidad que tenemos justo delante: eso es lo único que importa. Es todo para nosotros."
Khalil Mack confirmó las palabras de su head coach: "Es una temporada de una semana a la vez; el objetivo es conseguir la victoria este fin de semana."
Los Bolts regresaron de Baltimore la madrugada del martes y se pusieron manos a la obra de inmediato, centrando ahora toda su atención en los Jets.
El proceso sigue siendo el mismo, buscando aprovechar el impulso de esta primera victoria de la temporada.
"Seguimos el mismo proceso: analizar los videos," explicó Herbert. "Comenzamos el martes, entendiendo en qué fallamos y qué podríamos haber hecho mejor. Luego, el miércoles, llegamos con esfuerzo y concentración, enfocados en nuestras tareas y conscientes de que nos enfrentaremos a un gran rival; por eso, debemos dar lo mejor de nosotros durante toda la semana."
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Esta victoria representó la actuación ofensiva más eficiente de los Chargers en lo que va de temporada, a pesar de que el total de yardas no fue el más alto.
El equipo logró mover el balón y completaron un par de series ofensivas que terminaron en anotaciones.
Una parte fundamental de esto fue el desempeño de Omarion Hampton, quien tuvo el segundo mejor partido de su joven carrera. El producto de Carolina del Norte acarreó el balón 22 veces para un total de 105 yardas — un promedio de 4.8 yardas por acarreo — y anotó un touchdown.
Pero su gran actuación era algo que se venía gestando en las últimas semanas.
"Por lo general, espero que 'O' sea nuestro principal corredor cada semana; sin embargo, no me limito a observar el desempeño de los demás o cuántos balones necesitan, sino que ajusto la distribución de las repeticiones según sea necesario," comentó el coordinador ofensivo Mike McDaniel. "Basándome en sus últimas dos semanas de entrenamiento, sentíamos que en cualquier momento tendría una actuación sobresaliente."
Hampton reconoció el trabajo de su línea ofensiva, en lo que fue, posiblemente, su partido más completo de la temporada.
Ahora se enfrentan a una defensa de los Jets que, tras 10 semanas, es la que más intentos de carrera ha enfrentado esta temporada (320) y ocupa el puesto 30 en la NFL, permitiendo un promedio de 135.3 yardas terrestres por partido.
En cuanto al promedio por acarreo, permiten 4.31 yardas, lo que los sitúa en el puesto 21 de la liga.
Respecto a su carga de trabajo, Hampton señaló que su objetivo principal es ayudar a los Chargers a sumar otra victoria.
"Salgo al campo intentando ayudar a mi equipo en todo lo que pueda," dijo Hampton. "Cualquier cosa que necesiten de mí, ahí estaré para ellos."
Más adelante añadió: "Solo buscamos hacer todo lo posible para conseguir la victoria. Eso es lo más importante."
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En el plano defensivo, también fue uno de los partidos más agresivos de la unidad en la temporada logrando anular el juego terrestre de los Ravens, desviaron pases y presionaron al mariscal de campo.
Ahora el enfoque está en repetir esa actuación; demostrando de lo que son capaces en semanas consecutivas.
"Lo hablamos constantemente: como defensa, lo que buscamos es una ejecución consistente y un estilo de juego constante," señaló el coordinador defensivo Chris O'Leary. "Ese estilo de juego es rápido y contundente, y permite que nuestros jugadores más destacados — aquellos que marcan la diferencia — brillen. Lograr esto en un partido de máxima audiencia fuera de casa nos muestra quiénes podemos ser y quiénes debemos ser en cada encuentro."
"Creo que todos lo sentimos así," añadió O'Leary. "Esta semana, durante los entrenamientos, estamos haciendo un nuevo planteamiento, pero seguimos persiguiendo el mismo objetivo."
Conseguir la esquiva primera victoria de la temporada fue un gran alivio.
Es sacarse un gran peso de encima.
Pero ahora, el trabajo vuelve a empezar
"Puedes aprovecharlo como impulso, pero, al fin y al cabo, hemos estado trabajando muy duro," comentó Mack. "Creo que todos han captado la idea y comprenden que el trabajo duro da sus frutos.
"Se trata de mantener el enfoque, elevar el nivel de disciplina y de esfuerzo, y ser conscientes de lo que somos capaces de lograr," agregó Mack.