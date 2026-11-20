Esta victoria representó la actuación ofensiva más eficiente de los Chargers en lo que va de temporada, a pesar de que el total de yardas no fue el más alto.

El equipo logró mover el balón y completaron un par de series ofensivas que terminaron en anotaciones.

Una parte fundamental de esto fue el desempeño de Omarion Hampton, quien tuvo el segundo mejor partido de su joven carrera. El producto de Carolina del Norte acarreó el balón 22 veces para un total de 105 yardas — un promedio de 4.8 yardas por acarreo — y anotó un touchdown.

Pero su gran actuación era algo que se venía gestando en las últimas semanas.

"Por lo general, espero que 'O' sea nuestro principal corredor cada semana; sin embargo, no me limito a observar el desempeño de los demás o cuántos balones necesitan, sino que ajusto la distribución de las repeticiones según sea necesario," comentó el coordinador ofensivo Mike McDaniel. "Basándome en sus últimas dos semanas de entrenamiento, sentíamos que en cualquier momento tendría una actuación sobresaliente."

Hampton reconoció el trabajo de su línea ofensiva, en lo que fue, posiblemente, su partido más completo de la temporada.

Ahora se enfrentan a una defensa de los Jets que, tras 10 semanas, es la que más intentos de carrera ha enfrentado esta temporada (320) y ocupa el puesto 30 en la NFL, permitiendo un promedio de 135.3 yardas terrestres por partido.

En cuanto al promedio por acarreo, permiten 4.31 yardas, lo que los sitúa en el puesto 21 de la liga.

Respecto a su carga de trabajo, Hampton señaló que su objetivo principal es ayudar a los Chargers a sumar otra victoria.

"Salgo al campo intentando ayudar a mi equipo en todo lo que pueda," dijo Hampton. "Cualquier cosa que necesiten de mí, ahí estaré para ellos."