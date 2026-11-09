Chargers Terminan Otra Semana Sin Victoria

Algo de lo que vimos en una nueva derrota del equipo en el SoFi.

Otra Semana Sin Victoria

Pasan y pasan los partidos. La victoria no llega. La realidad dice 0-8.

Ni en los sueños más tétricos pudimos imaginar que llegaríamos a la mitad de la temporada buscando el primer triunfo del año. Pero asi es.

"Es un negocio de resultados. Estamos 0-8, no estamos jugando buen football. Tenemos que ganar un partido," las palabras son del ala cerrada Charlie Kolar y perfectamente resumen el sentir de todo el plantel.

Semana tras semana se trabaja buscando respuestas a la falta de productividad. Con la moral en alto vuelven a intentarlo enfocándose en cómo mejorar y corregir los errores que se han hecho presa de esta temporada.

Pero los resultados no llegan. Y es naturaleza humana preguntarnos cómo afecta este 0-8 al vestidor.

"Darnos por vencidos? No está en nuestro vocabulario," decía el coach Harbaugh. "No es nuestra cultura."

"No puedo pensar en ninguna derrota que no se sienta mal," agregaba. "Te tienes que levantar y volver al trabajo y seguir luchando."

"Queremos ganar un partido y no lo hemos hecho. Como competidor, odias perder. Así es este juego. Salir a cazar el siguiente," decía el tackle Joe Alt.

Evidentemente no es fácil navegar esta situación. Más aún cuando los Chargers entraron a la temporada con altas expectativas.

El ruido externo es intenso y sólo continuará aumentando tras una derrota donde el equipo se vio superado de principio a fin. Tal vez la primera derrota de la temporada donde fueron totalmente dominados y donde ninguna faceta estuvo a la altura.

"Primero que nada, te mantienes unido," afirmaba el safety Tony Jefferson. "Segundo vez el video y solucionas los problemas y todo lo que no está ayudando a conseguir esa victoria."