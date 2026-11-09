Chargers Terminan Otra Semana Sin Victoria

Algo de lo que vimos en una nueva derrota del equipo en el SoFi.
Otra Semana Sin Victoria
Pasan y pasan los partidos. La victoria no llega. La realidad dice 0-8.
Ni en los sueños más tétricos pudimos imaginar que llegaríamos a la mitad de la temporada buscando el primer triunfo del año. Pero asi es.
"Es un negocio de resultados. Estamos 0-8, no estamos jugando buen football. Tenemos que ganar un partido," las palabras son del ala cerrada Charlie Kolar y perfectamente resumen el sentir de todo el plantel.
Semana tras semana se trabaja buscando respuestas a la falta de productividad. Con la moral en alto vuelven a intentarlo enfocándose en cómo mejorar y corregir los errores que se han hecho presa de esta temporada.
Pero los resultados no llegan. Y es naturaleza humana preguntarnos cómo afecta este 0-8 al vestidor.
"Darnos por vencidos? No está en nuestro vocabulario," decía el coach Harbaugh. "No es nuestra cultura."
"No puedo pensar en ninguna derrota que no se sienta mal," agregaba. "Te tienes que levantar y volver al trabajo y seguir luchando."
"Queremos ganar un partido y no lo hemos hecho. Como competidor, odias perder. Así es este juego. Salir a cazar el siguiente," decía el tackle Joe Alt.
Evidentemente no es fácil navegar esta situación. Más aún cuando los Chargers entraron a la temporada con altas expectativas.
El ruido externo es intenso y sólo continuará aumentando tras una derrota donde el equipo se vio superado de principio a fin. Tal vez la primera derrota de la temporada donde fueron totalmente dominados y donde ninguna faceta estuvo a la altura.
"Primero que nada, te mantienes unido," afirmaba el safety Tony Jefferson. "Segundo vez el video y solucionas los problemas y todo lo que no está ayudando a conseguir esa victoria."
Alt agrego: "El mensaje se mantiene igual, queremos ganar partidos. Eso es todo. Tenemos que seguir trabajando, hacer lo que sea por conseguir un triunfo. Ese ha sido el mensaje, mirarse cada uno, encontrar tu mejor versión el día del juego y continuar buscando eso cada día."
Ofensivamente el equipo comenzó moviendo el ovoide con eficiencia y parecía que podía ser el partido que tanto se había esperado. Pese a no conseguir TDs, las primeras cuatro ofensivas terminaron con tres goles de campo.
Pero una vez más la unidad se estancó cuando el juego estaba 9-10 y la ofensiva de Houston explotó con cinco TDs.
"Todo es ejecución. Ejecutar mejor, consistentemente ser mejores," decía Alt.
"Entrar en ese microcosmos. Mover la pelota. No fuimos buenos en terceras oportunidades como ellos lo fueron, ofensivamente," dijo Harbaugh.
Pese a todo lo negativo, hay que resaltar que el equipo volvió a celebrar un TD. Algo que no ocurría desde el tercer cuarto de la Semana 5 ante Denver.
Ante Texans ocurrió en el último cuarto (después de 37 ofensivas seguidas sin entrar a la zona anotadora) Herbert encontró a Quentin Johnston para la anotación de 58 yardas.
"Siempre es bueno anotar, obviamente queremos anotar en cada posesión," decía Herbert. "No fue nuestro partido, pero aprecio la lucha, que cada uno continúe jugando y tenga la mentalidad de que vamos a ir a anotar."
Hablando del otro lado del juego, por grandes pasajes de la temporada la defensa había sido la que mantuvo al equipo en los partidos. Pero ante Houston fue la primera vez este año en que fueron sobrepasados sin apelación.
El mariscal CJ Stroud lanzó para 381 yardas, cinco TDs y una intercepción. Por tierra un equipo que había tenido problemas corriendo el ovoide, terminó con 104 yardas.
"No es nuestro estándar. No es nuestro estándar ni de cerca," afirmó el esquinero Tarheeb Still.
"Teníamos un plan de juego que queríamos ejecutar y no lo hicimos," agregó el CB. "Eso cae en nosotros, pobre ejecución, no es lo que queríamos para nada. Demasiadas jugadas explosivas."
La unidad, que había llegado al juego como una de las mejores en la NFL defendiendo ese tipo de ofensiva, permitió nueve pases de al menos 15 yardas, incluyendo dos TDs de más de 60 yardas cada uno.
"Lo más importante es entender donde tienes que mejorar, entender que tienes que atacar y defender mejor las rutas, obligar a que los receptores se tengan que ganar cada yarda. Jugar con confianza, jugar rápido pero realmente entendiendo el plan de juego, ejecutarlo a un alto nivel," cerraba Still.
Fue la tormenta perfecta. Y el 22-44 fue el resultado acorde.
Estos son los momentos que ponen a prueba la cultura que has estado construyendo. Acá es donde cada cimiento se remece y demuestra que tan fuerte es. Acá es donde tus líderes son aún más importantes que en las victorias.
"Vamos a seguir luchando," decía Justin Herbert. "Por más duro que sea, no hay nada más que podamos hacer sino dar nuestro mejor esfuerzo durante la semana."
"Eso es lo que hace de este equipo algo tan especial, tan unido," agregaba el QB. "Ha sido muy difícil pero tenemos que seguir luchando, tenemos que continuar jugando. Tenemos un partido la siguiente semana y tenemos que prepararnos para el."
See the best game action from the Chargers' Week 9 AFC matchup against the Houston Texans.