 Skip to main content
Advertising

Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Chargers Terminan Otra Semana Sin Victoria

Nov 09, 2026 at 07:00 AM
Author Image
Francisco Pinto
PuroChargersRecap9

Algo de lo que vimos en una nueva derrota del equipo en el SoFi.

Otra Semana Sin Victoria

Pasan y pasan los partidos. La victoria no llega. La realidad dice 0-8.

Ni en los sueños más tétricos pudimos imaginar que llegaríamos a la mitad de la temporada buscando el primer triunfo del año. Pero asi es.

"Es un negocio de resultados. Estamos 0-8, no estamos jugando buen football. Tenemos que ganar un partido," las palabras son del ala cerrada Charlie Kolar y perfectamente resumen el sentir de todo el plantel.

Semana tras semana se trabaja buscando respuestas a la falta de productividad. Con la moral en alto vuelven a intentarlo enfocándose en cómo mejorar y corregir los errores que se han hecho presa de esta temporada.

Pero los resultados no llegan. Y es naturaleza humana preguntarnos cómo afecta este 0-8 al vestidor.

"Darnos por vencidos? No está en nuestro vocabulario," decía el coach Harbaugh. "No es nuestra cultura."

"No puedo pensar en ninguna derrota que no se sienta mal," agregaba. "Te tienes que levantar y volver al trabajo y seguir luchando."

"Queremos ganar un partido y no lo hemos hecho. Como competidor, odias perder. Así es este juego. Salir a cazar el siguiente," decía el tackle Joe Alt.

Evidentemente no es fácil navegar esta situación. Más aún cuando los Chargers entraron a la temporada con altas expectativas.

El ruido externo es intenso y sólo continuará aumentando tras una derrota donde el equipo se vio superado de principio a fin. Tal vez la primera derrota de la temporada donde fueron totalmente dominados y donde ninguna faceta estuvo a la altura.

"Primero que nada, te mantienes unido," afirmaba el safety Tony Jefferson. "Segundo vez el video y solucionas los problemas y todo lo que no está ayudando a conseguir esa victoria."

Alt agrego: "El mensaje se mantiene igual, queremos ganar partidos. Eso es todo. Tenemos que seguir trabajando, hacer lo que sea por conseguir un triunfo. Ese ha sido el mensaje, mirarse cada uno, encontrar tu mejor versión el día del juego y continuar buscando eso cada día."

Ofensivamente el equipo comenzó moviendo el ovoide con eficiencia y parecía que podía ser el partido que tanto se había esperado. Pese a no conseguir TDs, las primeras cuatro ofensivas terminaron con tres goles de campo.

Pero una vez más la unidad se estancó cuando el juego estaba 9-10 y la ofensiva de Houston explotó con cinco TDs.

"Todo es ejecución. Ejecutar mejor, consistentemente ser mejores," decía Alt.

"Entrar en ese microcosmos. Mover la pelota. No fuimos buenos en terceras oportunidades como ellos lo fueron, ofensivamente," dijo Harbaugh.

Pese a todo lo negativo, hay que resaltar que el equipo volvió a celebrar un TD. Algo que no ocurría desde el tercer cuarto de la Semana 5 ante Denver.

Ante Texans ocurrió en el último cuarto (después de 37 ofensivas seguidas sin entrar a la zona anotadora) Herbert encontró a Quentin Johnston para la anotación de 58 yardas.

"Siempre es bueno anotar, obviamente queremos anotar en cada posesión," decía Herbert. "No fue nuestro partido, pero aprecio la lucha, que cada uno continúe jugando y tenga la mentalidad de que vamos a ir a anotar."

Hablando del otro lado del juego, por grandes pasajes de la temporada la defensa había sido la que mantuvo al equipo en los partidos. Pero ante Houston fue la primera vez este año en que fueron sobrepasados sin apelación.

El mariscal CJ Stroud lanzó para 381 yardas, cinco TDs y una intercepción. Por tierra un equipo que había tenido problemas corriendo el ovoide, terminó con 104 yardas.

"No es nuestro estándar. No es nuestro estándar ni de cerca," afirmó el esquinero Tarheeb Still.

"Teníamos un plan de juego que queríamos ejecutar y no lo hicimos," agregó el CB. "Eso cae en nosotros, pobre ejecución, no es lo que queríamos para nada. Demasiadas jugadas explosivas."

Related Links

La unidad, que había llegado al juego como una de las mejores en la NFL defendiendo ese tipo de ofensiva, permitió nueve pases de al menos 15 yardas, incluyendo dos TDs de más de 60 yardas cada uno.

"Lo más importante es entender donde tienes que mejorar, entender que tienes que atacar y defender mejor las rutas, obligar a que los receptores se tengan que ganar cada yarda. Jugar con confianza, jugar rápido pero realmente entendiendo el plan de juego, ejecutarlo a un alto nivel," cerraba Still.

Fue la tormenta perfecta. Y el 22-44 fue el resultado acorde.

Estos son los momentos que ponen a prueba la cultura que has estado construyendo. Acá es donde cada cimiento se remece y demuestra que tan fuerte es. Acá es donde tus líderes son aún más importantes que en las victorias.

"Vamos a seguir luchando," decía Justin Herbert. "Por más duro que sea, no hay nada más que podamos hacer sino dar nuestro mejor esfuerzo durante la semana."

"Eso es lo que hace de este equipo algo tan especial, tan unido," agregaba el QB. "Ha sido muy difícil pero tenemos que seguir luchando, tenemos que continuar jugando. Tenemos un partido la siguiente semana y tenemos que prepararnos para el."

Photos: Bolts Take on Texans in Week 9

See the best game action from the Chargers' Week 9 AFC matchup against the Houston Texans.

00018_gm_2LAC8668
1 / 138
00021_gm_2LAC8752
2 / 138
00020_gm_2LAC8690
3 / 138
00025_gm_9LAC6104
4 / 138
00024_gm_2LAC8860
5 / 138
00022_gm_2LAC8764
6 / 138
00027_gm_2LAC8952
7 / 138
00019_gm_0LAC3261
8 / 138
00023_gm_9LAC6053
9 / 138
00026_gm_5LAC2417
10 / 138
00029_gm_2LAC9035
11 / 138
00028_gm_5LAC2480
12 / 138
00031_gm_5LAC2635
13 / 138
00035_gm_5LAC2684
14 / 138
00032_gm_9LAC6240
15 / 138
00034_gm_2LAC9084
16 / 138
00033_gm_2LAC9083
17 / 138
00037_gm_5LAC2731
18 / 138
00036_gm_MIA22268
19 / 138
00030_gm_5LAC2624
20 / 138
00039_gm_9LAC6277
21 / 138
00040_gm_9LAC6302
22 / 138
00041_gm_00038_gm_5LAC2790
23 / 138
00051_gm_5LAC3171
24 / 138
00045_gm_9LAC6388
25 / 138
00042_gm_5LAC2879
26 / 138
00050_gm_2LAC9288
27 / 138
00043_gm_MIA22341
28 / 138
00049_gm_0LAC3447
29 / 138
00044_gm_5LAC2995
30 / 138
00052_gm_2LAC9278
31 / 138
00055_gm_9LAC6407
32 / 138
00062_gm_5LAC3532
33 / 138
00053_gm_2LAC9284
34 / 138
00068_gm_5LAC3686
35 / 138
00057_gm_5LAC3406
36 / 138
00056_gm_9LAC6441
37 / 138
00067_gm_5LAC3640
38 / 138
00063_gm_5LAC3572
39 / 138
00058_gm_5LAC3442
40 / 138
00061_gm_2LAC9478
41 / 138
00054_gm_0LAC3477
42 / 138
00060_gm_5LAC3466
43 / 138
00059_gm_9LAC6550
44 / 138
00066_gm_2LAC9557
45 / 138
00069_gm_8LAC1170
46 / 138
00080_gm_2LAC9841
47 / 138
00081_gm_0LAC3774
48 / 138
00082_gm_2LAC9859
49 / 138
00083_gm_2LAC9868
50 / 138
00084_gm_2LAC9877
51 / 138
00085_gm_2LAC9913
52 / 138
00086_gm_2LAC9936
53 / 138
00088_gm_1LAC2745
54 / 138
00089_gm_1LAC2749
55 / 138
00090_gm_MIA22790
56 / 138
00064_gm_8LAC1105
57 / 138
00065_gm_8LAC1116
58 / 138
00070_gm_2LAC9621
59 / 138
00071_gm_9LAC6618
60 / 138
00072_gm_5LAC3883
61 / 138
00073_gm_2LAC9700
62 / 138
00074_gm_MIA22581
63 / 138
00075_gm_MIA22589
64 / 138
00076_gm_0LAC3564
65 / 138
00077_gm_0LAC3618
66 / 138
00078_gm_MIA22664
67 / 138
00079_gm_0LAC3666
68 / 138
00091_gm_5LAC4105
69 / 138
00092_gm_2LAC9807
70 / 138
00093_gm_5LAC4250
71 / 138
00094_gm_2LAC9912
72 / 138
00095_gm_MIA22712
73 / 138
00096_gm_00087_gm_1LAC2728
74 / 138
00097_gm_1LAC2786
75 / 138
00098_gm_MIA22761
76 / 138
00099_gm_5LAC4452
77 / 138
00100_gm_5LAC4526
78 / 138
00101_gm_6LAC8436
79 / 138
00102_gm_6LAC8482
80 / 138
00103_gm_6LAC8526
81 / 138
00104_gm_2LAC9994
82 / 138
00105_gm_2LAC0018
83 / 138
00106_gm_2LAC0053
84 / 138
00107_gm_2LAC0110
85 / 138
00108_gm_MIA22887
86 / 138
00109_gm_9LAC6653
87 / 138
00110_gm_9LAC6758
88 / 138
00111_gm_2LAC0132
89 / 138
00112_gm_2LAC0135
90 / 138
00113_gm_5LAC5092
91 / 138
00114_gm_9LAC6804
92 / 138
00115_gm_5LAC5125
93 / 138
00116_gm_0LAC4016
94 / 138
00117_gm_5LAC5253
95 / 138
00118_gm_0LAC4036
96 / 138
00119_gm_5LAC5343
97 / 138
00120_gm_0LAC4088
98 / 138
00121_gm_2LAC0294
99 / 138
00122_gm_9LAC6899
100 / 138
00123_gm_9LAC6907
101 / 138
00124_gm_2LAC0321
102 / 138
00126_gm_9LAC7011_1
103 / 138
00127_gm_9LAC7025_1
104 / 138
00128_gm_9LAC7029
105 / 138
00129_gm_5LAC5915
106 / 138
00130_gm_5LAC5961
107 / 138
00131_gm_5LAC6038
108 / 138
1LAC3048
109 / 138
7LAC8270
110 / 138
7LAC8350
111 / 138
7LAC8421
112 / 138
00132_gm_9LAC7138
113 / 138
00133_gm_2LAC0707
114 / 138
00134_gm_2LAC0820
115 / 138
00135_gm_5LAC6569
116 / 138
00136_gm_2LAC0911
117 / 138
00137_gm_2LAC0928
118 / 138
00138_gm_2LAC0965
119 / 138
00139_gm_2LAC1003
120 / 138
00140_gm_9LAC7520
121 / 138
00141_gm_2LAC1055
122 / 138
00160_gm_9LAC7839
123 / 138
00161_gm_9LAC7852
124 / 138
00162_gm_9LAC7862
125 / 138
00163_gm_5LAC7560
126 / 138
00164_gm_2LAC1592
127 / 138
00165_gm_5LAC7589
128 / 138
00175_gm_9LAC8064
129 / 138
00176_gm_9LAC8095
130 / 138
00177_gm_5LAC8051
131 / 138
00178_gm_MIA23668
132 / 138
00179_gm_KA3_0070
133 / 138
00180_gm_9LAC8164
134 / 138
00181_gm_9LAC8176
135 / 138
00182_gm_2LAC1923
136 / 138
00183_gm_MIA23740
137 / 138
00184_gm_2LAC1978
138 / 138
Advertising
This Ad will close in 3

Related Content

news

Previa de la Fecha 9: Chargers Reciben a Texans en Busca de Primera Victoria

"La fortuna favorece a quienes perseveran. Eso es lo que estamos haciendo."

news

Chargers Siguen Sin Victoria Despues de Derrota Contra Rams

"No es una posición familiar para nadie en este vestidor."

news

Previa de la Fecha 8: Chargers Vuelven de Semana Bye Para Enfrentamiento Contra Rams

"Los muchachos están muy motivados para cambiar los resultados que hemos obtenido en estos primeros seis partidos."

news

Chargers Llegan a Semana de Descanso Sin Victoria Despues de Derrota en Kansas City

"Uno nunca espera estar en esta situación. La realidad es la realidad, así están las cosas."

news

Harbaugh Asume la Responsabilidad en Derrota Contra Denver

"Es lo que tienes que hacer en estos momentos difíciles. Es lo que tienes que hacer en cualquier momento. Mantenerse unidos y tratar de hacerlo lo mejor posible."

news

Previa de la Fecha 5: Chargers Regresan a Casa Para Enfrentar a Broncos

"Realmente se trata de ir partido a partido. No hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado... tenemos una gran oportunidad este domingo."

news

Previa de la Fecha 6: Chargers Visitan Kansas City en Ultimo Partido Antes de la Semana Bye

"Es otra oportunidad para lograr una victoria. En eso es en lo único que me centro."

news

Cuesta Muy Arriba, Pero el Equipo No Se Rinde

"Pienso que tenemos a los jugadores correctos, a los entrenadores. El plan no resultó en un triunfo hoy día, pero volveremos a intentarlo."

news

Previa de la Fecha 4: Chargers Viajan a Enfrentar Los Actuales Campeones del Super Bowl

"El ímpetu es algo real. Si conseguimos una victoria, todo empezará a rodar."

news

Buscando la Primera Victoria

"Hemos tenido este mal sabor en nuestras bocas por demasiado tiempo, solo queremos enderezar el camino."

news

Previa de la Fecha 3: Chargers Buscan Victoria en Buffalo

"Ha sido gratificante ver a este grupo trabajar duro; estamos ansiosos por demostrarlo el domingo."

Advertising