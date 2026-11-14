Previa de la Fecha 10: Chargers Preparan Para Enfrentar a Ravens en Monday Night Football

La defensa de los Ravens llega al partido ocupando el puesto 17 en la NFL en cuanto a EPA por jugada, y ha permitido la séptima mayor cantidad de puntos por partido tras nueve semanas.

Sin embargo, los Chargers saben que será una prueba difícil, ya que las estadísticas van más allá de esas cifras.

"Tras haber trabajado con él durante dos años, sé lo inteligente que es; los jugadores lo respetan, responden a sus indicaciones y quieren jugar para él, así que no sorprende que tengan una defensa tan buena. Lo he visto durante los últimos dos años y, sin duda, es un desafío emocionante enfrentarse a un gran entrenador,"

Khalil Mack añadió entre risas: "Siempre le deseo lo mejor, excepto cuando está en el otro lado del campo."

En el lado defensivo del balón para los Bolts, el grupo de Chris O'Leary tiene muchas ganas de volver al terreno de juego tras una actuación que, según ellos mismos, no estuvo a la altura de sus estándares.

"Ese no es nuestro sello, nuestro estilo de juego," comentó O'Leary. "Como entrenador, siento que debería haberlos colocado en mejores posiciones."

"Debemos asegurarnos de que eso no nos defina. Tenemos que desplegar nuestro estilo de juego el lunes por la noche, y creo que el equipo está ansioso por hacerlo," añadió O'Leary.

Además, se enfrentan a una situación particular: medirse a un mariscal de campo al que ya enfrentaron esta temporada, pero que ahora opera bajo un sistema distinto.

Está previsto que Jacoby Brissett sea titular con Baltimore este lunes por la noche, tras su traspaso al equipo la semana pasada.

El veterano mariscal de campo — quien comenzó el año con los Cardinals y lanzó para 277 yardas y un touchdown contra los Bolts en la primera semana — es alguien para quien el equipo sabe que debe prepararse nuevamente.

"Hay que respetar su sistema, pero también tener en cuenta el estilo de juego del mariscal de campo. Conocemos a Jacoby; es un veterano astuto al que le gusta soltar el balón rápidamente," señaló el safety Elijah Molden. "Además, cuida muy bien el balón. Por otro lado, el sistema tiene varios matices; cuentan con jugadores como Zay Flowers, Mark Andrews y otras armas ofensivas."