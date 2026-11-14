Previa de la Fecha 10: Chargers Preparan Para Enfrentar a Ravens en Monday Night Football

Ha llegado la segunda mitad de la temporada para los Chargers.
Y solo hay un mensaje que circula por el equipo de cara a estas próximas nueve semanas.
"Ganar el próximo partido," dijo esta semana el entrenador en jefe, Jim Harbaugh. "Ganar este partido y empezar una buena racha. Ese es nuestro objetivo."
Las palabras de Harbaugh calaron en todos, incluido el mariscal de campo Justin Herbert.
"Hay que ir partido a partido. Este es el encuentro más importante del año para nosotros porque es el siguiente," señaló Herbert. "Nos enfrentamos a un rival muy bueno. Tenemos que estar concentrados y entender que el partido se gana durante toda la semana, no solo el domingo, el lunes o el día que nos toque jugar."
"El equipo ha seguido dando la cara, esforzándose al máximo y sin buscar culpables," añadió Herbert. "Estamos comprometidos a resolver esto."
Por supuesto, en el bando contrario esta semana habrá una cara conocida: Jesse Minter.
El excoordinador defensivo de los Chargers está al mando en su primera temporada como entrenador en jefe en Baltimore y se enfrentará a varios de sus antiguos colegas.
"Me hace sonreír. Tengo muchos buenos recuerdos: batallas en el campo, las familias," comentó Harbaugh sobre Minter. "Es una gran persona, un excelente entrenador y un muy buen amigo."
"Ahora nos toca competir el lunes por la noche," agregó Harbaugh.
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La defensa de los Ravens llega al partido ocupando el puesto 17 en la NFL en cuanto a EPA por jugada, y ha permitido la séptima mayor cantidad de puntos por partido tras nueve semanas.
Sin embargo, los Chargers saben que será una prueba difícil, ya que las estadísticas van más allá de esas cifras.
"Tras haber trabajado con él durante dos años, sé lo inteligente que es; los jugadores lo respetan, responden a sus indicaciones y quieren jugar para él, así que no sorprende que tengan una defensa tan buena. Lo he visto durante los últimos dos años y, sin duda, es un desafío emocionante enfrentarse a un gran entrenador,"
Khalil Mack añadió entre risas: "Siempre le deseo lo mejor, excepto cuando está en el otro lado del campo."
En el lado defensivo del balón para los Bolts, el grupo de Chris O'Leary tiene muchas ganas de volver al terreno de juego tras una actuación que, según ellos mismos, no estuvo a la altura de sus estándares.
"Ese no es nuestro sello, nuestro estilo de juego," comentó O'Leary. "Como entrenador, siento que debería haberlos colocado en mejores posiciones."
"Debemos asegurarnos de que eso no nos defina. Tenemos que desplegar nuestro estilo de juego el lunes por la noche, y creo que el equipo está ansioso por hacerlo," añadió O'Leary.
Además, se enfrentan a una situación particular: medirse a un mariscal de campo al que ya enfrentaron esta temporada, pero que ahora opera bajo un sistema distinto.
Está previsto que Jacoby Brissett sea titular con Baltimore este lunes por la noche, tras su traspaso al equipo la semana pasada.
El veterano mariscal de campo — quien comenzó el año con los Cardinals y lanzó para 277 yardas y un touchdown contra los Bolts en la primera semana — es alguien para quien el equipo sabe que debe prepararse nuevamente.
"Hay que respetar su sistema, pero también tener en cuenta el estilo de juego del mariscal de campo. Conocemos a Jacoby; es un veterano astuto al que le gusta soltar el balón rápidamente," señaló el safety Elijah Molden. "Además, cuida muy bien el balón. Por otro lado, el sistema tiene varios matices; cuentan con jugadores como Zay Flowers, Mark Andrews y otras armas ofensivas."
Mack agregó: "Hay que recordar lo que fue capaz de hacer en aquel primer partido y estar preparados para reaccionar y atacar de distintas maneras."
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Esto también implica prepararse para enfrentar a Derrick Henry, el veterano corredor que sigue rindiendo a un nivel altísimo y que, este año, se sitúa entre los 10 mejores de la liga en yardas terrestres.
"Es como un tren de carga. Cuando agarra impulso, es muy difícil derribarlo," dijo O'Leary. "Tiene un gran stiff arm (brazo tieso), es un jugador único. En mi experiencia, no he visto a otro corredor como él."
Más tarde añadió: "Él va a lograr algunas carreras, pero tenemos que reponernos y frenarlo con placajes detrás de la línea de golpeo (TFL) y acciones por el estilo. Sin duda, es un gran desafío."
La temporada ha entrado en su segunda mitad, y esta comienza con el Monday Night Football.
"Es algo enorme; tenemos la suerte de contar con esta oportunidad, la oportunidad de jugar al fútbol americano, de salir al campo y afrontar cada jugada una a una, cada partido uno a uno," señaló Mack. "Sin dar nada por sentado, y siendo conscientes de que nuestro sueño era llegar hasta aquí."
"Salir a jugar el lunes por la noche, en horario estelar," añadió Mack. "Es algo que, sé bien, todos en esta organización esperan con mucha ilusión."