Algo de lo que vimos en Baltimore en Monday Night.
Termino la Espera
Algún día iba a ocurrir. Algún día las tres facetas iban a engranar.
Pasó en Baltimore.
Los Chargers ganaron su primer partido de esta temporada NFL.
"Se siente bien ver las sonrisas de vuelta," dijo el head coach Jim Harbaugh. "Hay mucha lucha en este equipo y todos los vemos. Estoy contento de haber sido premiado esta noche."
"Pienso que la energía, la lucha de todo el equipo estuvo en un alto nivel," agregó Harbaugh. "Muy competitivo, jugaron muy bien. Jugaron buen football,los entrenadores lo hicieron bien, hicieron un gran trabajo. Hagámoslo de nuevo."
Por nueve semanas los del rayo buscaron recuperar esta sensación. Un equipo de football trabaja duro para celebrar las victorias y solo tiene 17 oportunidades durante la temporada regular.
Por eso ganar significa tanto, y perder cala tan honda. Los veteranos del plantel saben bien cuál es el significado de un triunfo que fue tan esquivo.
"Pienso que fue bueno para el equipo," dijo el QB Justin Herbert. "Han luchado tan duro este año. Estamos felices de irnos con la victoria."
"Solo quiero ganar otro," decía Tonny Jefferson. "Buena sensación, ha pasado un rato. Todos batallaron duro todo el partido, los 60 minutos."
"Lo cerramos al final," agregó el safety. "Nos sentimos bien por lo hecho ahora hay que llevar este ímpetu a la siguiente semana."
Uno de los jugadores de mejor rendimiento en la defensa fue el LB Del'Shawn Phillips.
Ya entraremos en más detalles en el trabajo de una unidad que dejó a Derrick Henry en 10 yardas.
"Se siente muy bien. Obviamente quisiéramos haberla conseguido antes en la temporada," dijo Phillips. "Pero está bien. Todo el trabajo puesto en OTAs, camp, durante la temporada, está rindiendo sus frutos."
No es sorpresa que la victoria haya llegado en el juego más completo del año para los Bolts.
Ofensiva, defensa y equipos especiales respondieron en los momentos que fueron requeridos. La tan buscada consistencia en la ejecución finalmente apareció en Baltimore.
"Jugamos football complementario", dijo Harbaugh. "Aprecio este equipo. Hay mucha batalla en este equipo. Lo ha estado viendo. Cruzando el país, los muchachos lucharon, hicieron las jugadas, en las tres facetas realmente. Encantado."
Go inside the postgame celebration as the Los Angeles Chargers take down the Baltimore Ravens on Monday Night Football.
La Defensa Controla a Henry
El mismo día en que Derrick Henry se convirtió en el 4to corredor con la mayor cantidad de TDs en la historia de la NFL (sobrepasando a Marshall Faulk) y quedando solo detrás de Emmitt Smith, LaDanian Tomlinson y Marcus Allen, la defensa de los Chargers lo controlo como pocas veces se ha visto en la carrera de un jugador que va derecho a Canton, Ohio.
10 acarreos para 10 yardas a una yarda por acarreo.
Aun así, Henry entró dos veces a la zona anotadora con carreras de una y dos yardas. Pero el trabajo del frontón siete de Chargers fue absolutamente estelar contra uno de los grandes RB en la historia de la liga.
"Hablamos toda la semana, tener una buena muralla contra la carrera," dijo Jefferson. "No queríamos que Derrick Henry tuviera uno de esos juegos."
"La línea defensiva hizo un gran trabajo," agregó. "Teair (Tart) Dalvin (Tomlinson) los del frente hicieron un gran trabajo."
En total la defensa coordinada por Chris O'Leary permitió 16 yardas en 15 acarreos. Una gran manera de responder después de dos partidos donde de acuerdo a los propios jugadores, la unidad no estuvo a la altura de sus propios estándares.
"Esa fue una gran muralla, gran énfasis en eso," dijo Harbaugh. "Pienso que fue realmente bueno. Los apoyadores jugaron extremadamente bien, los extremos estaban poniendo presión también. Tratando de que no encontrara su ritmo (Henry)."
Cuando tu frontón tiene esa clase de performance, sienta las bases de lo que el resto de la defensa debe ser.
"Nos ganaron en un par de ocasiones, pero batallaron durante toda la noche," cerraba Harbaugh. En cinco ocasiones la defensa produjo golpes con pérdidas de yardas.
"Todos aparecieron," afirmó Phillips. "D-Line controlando la línea de golpe, linebackers haciendo las coberturas, esquineros cubriendo el perímetro y safeties apareciendo donde debían estar. Es una bendición tener a once tipos que pueden hacer eso."
Y fue la defensa la que cerró el partido para Chargers.
Los Ravens comprendieron que por tierra iba a ser complicado y se apoyaron en el brazo del recién llegado Jacoby Brissett. El veterano QB comenzó dubitativo pero una vez que se asentó en el emparrillado sus pases encontraron destino en reiteradas ocasiones.
Terminando 33 de 49 para 331 yardas con seis receptores distintos atrapando para más de 30 yardas (incluidas 82 del ala cerrada Mark Andrews).
Pese a este dominio aéreo de los Ravens, fue el esquinero Tarheeb Still quien terminó haciendo la jugada más importante de la noche en Maryland.
Durante todo el encuentro Still marco a Zay Flowers, el receptor más peligroso del local. Y con un poco más de dos minutos en el reloj y Chargers arriba 23-20, precisamente el producto de la universidad de Maryland le sacó la pelota de las manos a Flowers tras un pase completo de Brissett.
Con el ovoide en terreno de nadie el safety Elijah Molden lo recuperó y se comenzó a sellar el primer triunfo del equipo.
"Hubo jugadas tan grandes, tan importantes," dijo Harbaugh. "Esa fue enorme. La pelota se separó del cuerpo y el (Still) estaba justo ahí y se la arrebató."
Still lo resumió así: "La verdad, fue no darme por vencido en la jugada. Eso fue todo. Quería hacer el tackle, la pelota estaba justo al frente de mi mascarilla, así que trate de quitársela. Gracias a Dios, perdió la pelota."
"Esa jugada describe a Tarheeb," cerró Phillips. "Obvio que el pase se completó, pero no se dio por vencido, una gran jugada. Eso es lo que es."
Al final Still le dio todo el crédito a sus entrenadores y el trabajo hecho durante la semana.
"Ahí es donde va el crédito, trabajar tanto en ello que se transforma en algo natural. Sabía que cuando iba a hacer el tackleo, tenía que usar mi mano para sacarle el balón. Habíamos visto en el video que a veces no aseguraba el balón. Crédito al coach Fuller (safeties coach) y al coach O'Leary por realmente enfatizarlo. Hice la jugada."
El Partido de Hampton
Si bien fue la noche histórica de Henry, el partido de Omarion Hampton terminó siendo una de las claves del triunfo de Chargers.
22 acarreos para 105 yardas y un TD. Uno de los mejores partidos en la NFL del producto de Carolina del Norte.
De las 287 yardas totales de la ofensiva del rayo, 160 llegaron por tierra. Con Herbert ganando 51 en siete carreras, incluyendo una de 22 para su primer TD por tierra de la temporada.
Pero fueron las 4.8 yardas por acarreo de Hampton las que impusieron las condiciones del juego en Baltimore.
"Fue bueno. Esta es una muy buena defensa, buen frontón," decía el ex Raven Charlie Kolar. "Para nosotros fue bueno establecer el ataque terrestre, los corredores lo vieron bien, la línea ofensiva, alas cerradas y receptores". En la noche de Henry, los aplausos se los llevó Hampton.
"Omarion, gran partido, más de 100 yardas. Las carreras de escape fueron extremadamente buenas," decía Harbaugh. "Siento que nuestra línea ofensiva jugó muy bien saliendo del contacto."
Por la mayor parte del juego la ofensiva del rayo fue capaz de sostener un nivel de ejecución que no se había visto en la temporada.
El receptor Tre' Harris también tuvo su mejor juego del año con 5 recepciones para 86 yardas y una increíble atrapada que tuvo que ser revisada por los árbitros para confirmar que la mano del receptor estaba abajo del ovoide.
"Tre' hizo muchas jugadas hoy, fue realmente especial verlo," dijo Herbert. "Eso es lo que esperamos de él, es así de talentoso."
El mariscal agregó: "Que él haya aparecido y haya hecho algunas grandes conversiones en terceras oportunidades para mantenernos en la cancha, estoy muy feliz de que jugó tan bien."
Punto aparte para el trabajo de la OL. Todavía con tres novatos de titulares la unidad jugó su mejor partido del año.
"Fue enorme, fue impresionante verlos trabajar en la línea," dijo Herbert. "Trabajan tan duro. Se esfuerzan."
"O (Omarion) es muy talentoso, la forma en que corre. Estoy orgulloso de la forma en que mis compañeros lucharon hoy día," cerró el QB.