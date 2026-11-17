Y fue la defensa la que cerró el partido para Chargers.

Los Ravens comprendieron que por tierra iba a ser complicado y se apoyaron en el brazo del recién llegado Jacoby Brissett. El veterano QB comenzó dubitativo pero una vez que se asentó en el emparrillado sus pases encontraron destino en reiteradas ocasiones.

Terminando 33 de 49 para 331 yardas con seis receptores distintos atrapando para más de 30 yardas (incluidas 82 del ala cerrada Mark Andrews).

Pese a este dominio aéreo de los Ravens, fue el esquinero Tarheeb Still quien terminó haciendo la jugada más importante de la noche en Maryland.

Durante todo el encuentro Still marco a Zay Flowers, el receptor más peligroso del local. Y con un poco más de dos minutos en el reloj y Chargers arriba 23-20, precisamente el producto de la universidad de Maryland le sacó la pelota de las manos a Flowers tras un pase completo de Brissett.

Con el ovoide en terreno de nadie el safety Elijah Molden lo recuperó y se comenzó a sellar el primer triunfo del equipo.

"Hubo jugadas tan grandes, tan importantes," dijo Harbaugh. "Esa fue enorme. La pelota se separó del cuerpo y el (Still) estaba justo ahí y se la arrebató."

Still lo resumió así: "La verdad, fue no darme por vencido en la jugada. Eso fue todo. Quería hacer el tackle, la pelota estaba justo al frente de mi mascarilla, así que trate de quitársela. Gracias a Dios, perdió la pelota."

"Esa jugada describe a Tarheeb," cerró Phillips. "Obvio que el pase se completó, pero no se dio por vencido, una gran jugada. Eso es lo que es."

Al final Still le dio todo el crédito a sus entrenadores y el trabajo hecho durante la semana.