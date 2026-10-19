Chargers Llegan a Semana de Descanso Sin Victoria Despues de Derrota en Kansas City

Cosas que vimos en la derrota en Kansas City:
Aún se busca la primera victoria
Con seis partidos perdidos en la temporada 2026, los Chargers siguen buscando su primera victoria.
Y al llegar a la semana de descanso, nadie esperaba que estuvieran en esa situación.
"Obviamente, con un récord de 0-6 al llegar a la semana de descanso, no pensé que estaría aquí respondiendo a esa pregunta," dijo el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, después del partido. "Realmente creía y confiaba en que ganaríamos este partido.
"Tenemos que mejorar en todos los aspectos, especialmente en la ofensiva. No estamos anotando suficientes puntos," añadió Harbaugh.
El partido del domingo mostró ser una derrota similar a la que el equipo ha sufrido durante las primeras seis semanas de la temporada.
La defensa, en general, esta temporada ha hecho lo suficiente para salir del campo con una victoria, mientras que los equipos especiales se han estabilizado y tuvieron su mejor partido de la temporada en Kansas City.
Pero las oportunidades perdidas en el ataque siguen acumulándose, algo que los Chargers analizarán de cara a la semana de descanso.
"No es suficiente. Como ataque, necesitamos anotar puntos y cumplir con nuestra parte," dijo Justin Herbert.
Los Chargers entran en su semana de descanso y no volverán hasta su partido de la Fecha 8 contra los Rams en el SoFi Stadium.
Hasta entonces, se enfrentan al hecho de que siguen sin ganar antes de la semana de descanso y no conseguirán su primera victoria de la temporada 2026 hasta al menos el 1 de noviembre.
"Uno nunca espera estar en esta situación. La realidad es la realidad, así están las cosas," dijo Tony Jefferson el domingo.
Más tarde añadió: "No tengo muchas palabras. Decir 0-6 no suena muy bien."
Take a look at the top photos from the Chargers' Week 6 AFC West matchup against the Kansas City Chiefs.
Defensa realiza jugadas clave
Al igual que en las últimas semanas, la defensa de los Bolts realizó jugadas decisivas que mantuvieron al equipo en la pelea.
La unidad limitó a los Chiefs a solo tres puntos en la segunda mitad y forzó dos pérdidas de balón, además de una pérdida en cuarta oportunidad, y mantuvo a raya a la ofensiva.
La defensa también se defendió bien contra Patrick Mahomes, quien se quedó sin pase de touchdown por primera vez en toda la temporada.
La primera gran jugada se produjo a mediados del segundo cuarto, cerca de la zona de anotación, cuando Cam Hart interceptó un pase de Mahomes en la zona de anotación, evitando que anotaran puntos.
"Una vez más, la defensa logró detenerlos," dijo Harbaugh. "Gran pérdida de balón en la zona roja.
"Ejecutar contra una ofensiva muy productiva," añadió Harbaugh.
Más tarde, en el mismo partido, los Chiefs se la jugaron en cuarta oportunidad y gol de una yarda para intentar complicar el juego.
Pero una vez más, la línea defensiva se mostró fuerte cuando Justin Eboigbe y Marlowe Wax atravesaron la línea de golpeo para recuperar el balón en cuarta oportunidad.
Los Chiefs solo convirtieron tres de diez tercer oportunidades el domingo contra la defensa de los Chargers, que ahora ocupa el puesto 12 en la liga en EPA defensivo por jugada con -0.028.
"Mientras no digan que estamos muertos, seguimos vivos. Vamos a seguir luchando." dijo Tony Jefferson.
"Nadie se va a rendir. Si todavía tenemos posibilidades y aún hay una oportunidad, así es como lo afrontaremos."
See the best game action from the Chargers' Week 6 divisional matchup against the Kansas City Chiefs.
Ofensiva lamenta las oportunidades perdidas
La ofensiva de los Chargers no ha estado a la altura al inicio de la temporada, y las grandes oportunidades desperdiciadas continuaron esta semana en Kansas City.
"No es suficiente. Como ofensiva, necesitamos anotar puntos y cumplir con nuestra parte," dijo Justin Herbert.
Los Chargers solo han promediado 15.0 puntos por partido esta temporada y, además, han sufrido penalizaciones y errores semana tras semana.
Y esto volvió a hacerse evidente, especialmente cuando los Chargers buscaban remontar el partido.
Después de que Herbert conectara con Quentin Johnston para un pase de 57 yardas, los Chargers se encontraron en la yarda 1 de los Chiefs, a solo un metro de un touchdown muy necesario.
Pero los Chargers retrocedieron a partir de ahí, ya que el novato Jake Slaughter fue penalizado por sujetar, lo que hizo retroceder el balón hasta la yarda 11. La siguientes jugadas obligó a los Chargers a conformarse con un gol de campo de 30 yardas.
En lugar de tener la oportunidad de ponerse 19-11 arriba, los Bolts se mantuvieron abajo por una diferencia de dos dígitos y no volvieron a acercarse a la zona de anotación en el resto del partido.
"Es exasperante," dijo Cole Strange. "Deberíamos haber anotado."
Harbaugh agregó: "Fue una gran oportunidad. Fue crucial."
En dos ocasiones dentro de la yarda 20, ambas terminaron en goles de campo.
"Tenemos que anotar puntos. No estamos rindiendo bien," dijo Herbert.
Dado que el equipo no ha logrado generar consistencia en seis partidos, se le preguntó a Harbaugh después del partido del domingo si McDaniel continuará dirigiendo las jugadas, ya que los Bolts se preparan para su semana de descanso con el objetivo de evaluar todo.
"Vamos a analizarlo todo," dijo Harbaugh. "Mi trabajo empieza conmigo. El plan es observar esto y reunirnos con nuestros entrenadores ofensivos."
"Veo el esfuerzo y el trabajo que se está realizando, tanto en las reuniones como en los entrenamientos. Lo que se necesita es que eso se vea reflejado en el campo," añadió Harbaugh. "Me da mucha pena por nuestros jugadores, nuestro equipo, nuestros entrenadores y nuestros aficionados. Hay que solucionar esto."