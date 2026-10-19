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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Chargers Llegan a Semana de Descanso Sin Victoria Despues de Derrota en Kansas City

Oct 19, 2026 at 07:00 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

PuroRecapChiefs6

Cosas que vimos en la derrota en Kansas City:

Aún se busca la primera victoria

Con seis partidos perdidos en la temporada 2026, los Chargers siguen buscando su primera victoria.

Y al llegar a la semana de descanso, nadie esperaba que estuvieran en esa situación.

"Obviamente, con un récord de 0-6 al llegar a la semana de descanso, no pensé que estaría aquí respondiendo a esa pregunta," dijo el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, después del partido. "Realmente creía y confiaba en que ganaríamos este partido.

"Tenemos que mejorar en todos los aspectos, especialmente en la ofensiva. No estamos anotando suficientes puntos," añadió Harbaugh.

El partido del domingo mostró ser una derrota similar a la que el equipo ha sufrido durante las primeras seis semanas de la temporada.

La defensa, en general, esta temporada ha hecho lo suficiente para salir del campo con una victoria, mientras que los equipos especiales se han estabilizado y tuvieron su mejor partido de la temporada en Kansas City.

Pero las oportunidades perdidas en el ataque siguen acumulándose, algo que los Chargers analizarán de cara a la semana de descanso.

"No es suficiente. Como ataque, necesitamos anotar puntos y cumplir con nuestra parte," dijo Justin Herbert.

Los Chargers entran en su semana de descanso y no volverán hasta su partido de la Fecha 8 contra los Rams en el SoFi Stadium.

Hasta entonces, se enfrentan al hecho de que siguen sin ganar antes de la semana de descanso y no conseguirán su primera victoria de la temporada 2026 hasta al menos el 1 de noviembre.

"Uno nunca espera estar en esta situación. La realidad es la realidad, así están las cosas," dijo Tony Jefferson el domingo.

Más tarde añadió: "No tengo muchas palabras. Decir 0-6 no suena muy bien."

Top Shots: Bolts Battle Chiefs in Kansas City

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Defensa realiza jugadas clave

Al igual que en las últimas semanas, la defensa de los Bolts realizó jugadas decisivas que mantuvieron al equipo en la pelea.

La unidad limitó a los Chiefs a solo tres puntos en la segunda mitad y forzó dos pérdidas de balón, además de una pérdida en cuarta oportunidad, y mantuvo a raya a la ofensiva.

La defensa también se defendió bien contra Patrick Mahomes, quien se quedó sin pase de touchdown por primera vez en toda la temporada.

La primera gran jugada se produjo a mediados del segundo cuarto, cerca de la zona de anotación, cuando Cam Hart interceptó un pase de Mahomes en la zona de anotación, evitando que anotaran puntos.

"Una vez más, la defensa logró detenerlos," dijo Harbaugh. "Gran pérdida de balón en la zona roja.

"Ejecutar contra una ofensiva muy productiva," añadió Harbaugh.

Más tarde, en el mismo partido, los Chiefs se la jugaron en cuarta oportunidad y gol de una yarda para intentar complicar el juego.

Pero una vez más, la línea defensiva se mostró fuerte cuando Justin Eboigbe y Marlowe Wax atravesaron la línea de golpeo para recuperar el balón en cuarta oportunidad.

Los Chiefs solo convirtieron tres de diez tercer oportunidades el domingo contra la defensa de los Chargers, que ahora ocupa el puesto 12 en la liga en EPA defensivo por jugada con -0.028.

"Mientras no digan que estamos muertos, seguimos vivos. Vamos a seguir luchando." dijo Tony Jefferson.

"Nadie se va a rendir. Si todavía tenemos posibilidades y aún hay una oportunidad, así es como lo afrontaremos."

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OLB Caleb Murphy (50) and LB Troy Dye (43)
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OLB Caleb Murphy (50) and LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
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OLB Khalil Mack (52)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
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DL Teair Tart (93)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
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OLB Khalil Mack (52)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
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S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
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S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
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S RJ Mickens (27)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
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LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
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(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and LB Daiyan Henley (0)
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OLB Akheem Mesidor (90) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
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OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
12 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
13 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2) and S Tony Jefferson (23)
14 / 239

DB Elijah Molden (2) and S Tony Jefferson (23)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
G Alex Harkey (73), G Cole Strange (69), C/G Jake Slaughter (66), G Logan Taylor (65) and T Travis Burke (77)
15 / 239

G Alex Harkey (73), G Cole Strange (69), C/G Jake Slaughter (66), G Logan Taylor (65) and T Travis Burke (77)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34), QB Justin Herbert (10) and T Travis Burke (77)
16 / 239

RB Keaton Michell (34), QB Justin Herbert (10) and T Travis Burke (77)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
17 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)
18 / 239

QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)
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QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
20 / 239

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
21 / 239

RB Omarion Hampton (8)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
22 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
23 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
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P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and LS Josh Harris (47)
25 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53) and LS Josh Harris (47)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and LS Josh Harris (47)
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LB Del'Shawn Phillips (53) and LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47) and OLB Caleb Murphy (50)
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LS Josh Harris (47) and OLB Caleb Murphy (50)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
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LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
29 / 239

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
30 / 239

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and CB Tarheeb Still (4)
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S Tony Jefferson (23) and CB Tarheeb Still (4)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and CB Tarheeb Still (4)
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S Tony Jefferson (23) and CB Tarheeb Still (4)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
33 / 239

LB Daiyan Henley (0)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
34 / 239

DL Justin Eboigbe (92)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33)
35 / 239

DB Deane Leonard (33)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
36 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
37 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
38 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
39 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
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WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
41 / 239

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
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WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
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WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88) and QB Justin Herbert (10)
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TE Charlie Kolar (88) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
45 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
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RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
47 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
48 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
49 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
50 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
51 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
52 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
53 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
54 / 239

C/G Jake Slaughter (66)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
55 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
56 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
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TE Oronde Gadsden (86)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
58 / 239

TE Oronde Gadsden (86)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
59 / 239

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
60 / 239

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50) and S Kendall Williamson (32)
61 / 239

OLB Caleb Murphy (50) and S Kendall Williamson (32)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
62 / 239

OLB Caleb Murphy (50)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
63 / 239

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
64 / 239

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
65 / 239

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Troy Dye (43)
66 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
67 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
68 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Del'Shawn Phillips (53)
69 / 239

OLB Khalil Mack (52) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
70 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
71 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
72 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and QB Justin Herbert (10)
73 / 239

C/G Jake Slaughter (66) and QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
74 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34) and G Alex Harkey (73)
75 / 239

RB Keaton Michell (34) and G Alex Harkey (73)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
G Alex Harkey (73)
76 / 239

G Alex Harkey (73)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
77 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
78 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
79 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
80 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
81 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
82 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
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RB Kimani Vidal (28)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
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RB Kimani Vidal (28)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
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RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
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RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
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RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
88 / 239

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
89 / 239

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
90 / 239

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
91 / 239

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
92 / 239

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
93 / 239

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
94 / 239

CB Cam Hart (20)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), S Genesis Smith (22) and CB Cam Hart (20)
95 / 239

LB Daiyan Henley (0), S Genesis Smith (22) and CB Cam Hart (20)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), S Genesis Smith (22) and CB Cam Hart (20)
96 / 239

LB Daiyan Henley (0), S Genesis Smith (22) and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
97 / 239

CB Cam Hart (20)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
98 / 239

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
99 / 239

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
100 / 239

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)
101 / 239

CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)
102 / 239

CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), S Tony Jefferson (23), LB Del'Shawn Phillips (53), CB Cam Hart (20), S Genesis Smith (22), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Caleb Murphy (50)
103 / 239

S RJ Mickens (27), S Tony Jefferson (23), LB Del'Shawn Phillips (53), CB Cam Hart (20), S Genesis Smith (22), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Caleb Murphy (50)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
104 / 239

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
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CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and CB Cam Hart (20)
106 / 239

S Tony Jefferson (23) and CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20), CB Isas Waxter (37), CB Rodney Shelley (24), S Derwin James Jr. (3), DB Deane Leonard (33) and CB Donte Jackson (26)
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CB Cam Hart (20), CB Isas Waxter (37), CB Rodney Shelley (24), S Derwin James Jr. (3), DB Deane Leonard (33) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Terry Webb (64), CB Cam Hart (20), S Derwin James Jr. (3), OLB Bud Dupree (48) and CB Donte Jackson (26)
108 / 239

DL Terry Webb (64), CB Cam Hart (20), S Derwin James Jr. (3), OLB Bud Dupree (48) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
109 / 239

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
110 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
111 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Theo Wease (82)
112 / 239

WR Theo Wease (82)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Scott Matlock (44)
113 / 239

DL Scott Matlock (44)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
114 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
115 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Daiyan Henley (0)
116 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Daiyan Henley (0)
117 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Daiyan Henley (0)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
118 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
119 / 239

DB Elijah Molden (2)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
120 / 239

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Daiyan Henley (0)
121 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Daiyan Henley (0)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
122 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
123 / 239

RB Keaton Michell (34)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
124 / 239

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
125 / 239

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
126 / 239

DB Elijah Molden (2)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
127 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
128 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
129 / 239

RB Keaton Michell (34)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
130 / 239

RB Keaton Michell (34)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
131 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
132 / 239

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69)
133 / 239

G Cole Strange (69)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
134 / 239

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
135 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
136 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
137 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
138 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
139 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
140 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
141 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
142 / 239

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Theo Wease (82) and WR Quentin Johnston (1)
143 / 239

WR Theo Wease (82) and WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
144 / 239

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
145 / 239

K Cameron Dicker (11)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
146 / 239

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
147 / 239

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
148 / 239

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
149 / 239

S Genesis Smith (22)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
150 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
151 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
152 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and DL Nick Barrett (91)
153 / 239

LB Daiyan Henley (0) and DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and DL Nick Barrett (91)
154 / 239

LB Daiyan Henley (0) and DL Nick Barrett (91)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
155 / 239

DL Nick Barrett (91)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91) and CB Cam Hart (20)
156 / 239

DL Nick Barrett (91) and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
157 / 239

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92), CB Tarheeb Still (4), OLB Tuli Tuipulotu (45) and S Tony Jefferson (23)
158 / 239

DL Justin Eboigbe (92), CB Tarheeb Still (4), OLB Tuli Tuipulotu (45) and S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
159 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and CB Tarheeb Still (4)
160 / 239

S Tony Jefferson (23) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
161 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
162 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
163 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
164 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
165 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
166 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77), QB Justin Herbert (10), RB Omarion Hampton (8), TE Hayden Rucci (40) and WR Quentin Johnston (1)
167 / 239

T Travis Burke (77), QB Justin Herbert (10), RB Omarion Hampton (8), TE Hayden Rucci (40) and WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)
168 / 239

QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
169 / 239

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58) and LB Troy Dye (43)
170 / 239

LB Marlowe Wax (58) and LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58) and LB Troy Dye (43)
171 / 239

LB Marlowe Wax (58) and LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43), LS Josh Harris (47), LB Marlowe Wax (58), RB Kimani Vidal (28) and P JK Scott (16)
172 / 239

LB Troy Dye (43), LS Josh Harris (47), LB Marlowe Wax (58), RB Kimani Vidal (28) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43), LS Josh Harris (47), LB Marlowe Wax (58), RB Kimani Vidal (28) and P JK Scott (16)
173 / 239

LB Troy Dye (43), LS Josh Harris (47), LB Marlowe Wax (58), RB Kimani Vidal (28) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Alex Harkey (73), G Cole Strange (69), G Logan Taylor (65) and T Travis Burke (77)
174 / 239

G Alex Harkey (73), G Cole Strange (69), G Logan Taylor (65) and T Travis Burke (77)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
175 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
176 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
177 / 239

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
178 / 239

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
179_JA1_0579
179 / 239
(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
180 / 239

OLB Khalil Mack (52)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
181 / 239

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and DL Dalvin Tomlinson (94)
182 / 239

OLB Khalil Mack (52) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
183 / 239

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
184 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
185 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
186 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
187 / 239

WR Derius Davis (12)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
188 / 239

WR Derius Davis (12)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
189 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
190 / 239

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
191 / 239

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
192 / 239

RB Omarion Hampton (8)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
193 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
194 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
195 / 239

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
196 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
197 / 239

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
198 / 239

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
199 / 239

Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Defensive Coordinator Chris O'Leary
200 / 239

Defensive Coordinator Chris O'Leary

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Alex Harkey (73)
201 / 239

G Alex Harkey (73)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
202 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
203 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
204 / 239

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
205 / 239

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and CB Isas Waxter (37)
206 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53) and CB Isas Waxter (37)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
207 / 239

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
208 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
209 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
210 / 239

CB Cam Hart (20) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
211 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and Defensive Coordinator Chris O'Leary
212 / 239

CB Tarheeb Still (4) and Defensive Coordinator Chris O'Leary

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Defensive Coordinator Chris O'Leary and DL Nick Barrett (91)
213 / 239

Defensive Coordinator Chris O'Leary and DL Nick Barrett (91)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
214 / 239

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
215 / 239

TE Charlie Kolar (88)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
216 / 239

TE Charlie Kolar (88)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
217 / 239

TE Charlie Kolar (88)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
218 / 239

S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
219 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
220 / 239

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
221 / 239

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
222 / 239

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
223 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
224 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
225 / 239

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
226 / 239

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
227 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
228 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
229 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
230 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
231 / 239

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and OLB Akheem Mesidor (90)
232 / 239

DL Teair Tart (93) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and OLB Akheem Mesidor (90)
233 / 239

DL Teair Tart (93) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and OLB Khalil Mack (52)
234 / 239

DL Teair Tart (93) and OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
235 / 239

CB Cam Hart (20)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
236 / 239

CB Tarheeb Still (4)

(Jared Thomas/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
237 / 239

QB Justin Herbert (10)

WR Theo Wease (82)
238 / 239

WR Theo Wease (82)

WR Theo Wease (82)
239 / 239

WR Theo Wease (82)

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Ofensiva lamenta las oportunidades perdidas

La ofensiva de los Chargers no ha estado a la altura al inicio de la temporada, y las grandes oportunidades desperdiciadas continuaron esta semana en Kansas City.

"No es suficiente. Como ofensiva, necesitamos anotar puntos y cumplir con nuestra parte," dijo Justin Herbert.

Los Chargers solo han promediado 15.0 puntos por partido esta temporada y, además, han sufrido penalizaciones y errores semana tras semana.

Y esto volvió a hacerse evidente, especialmente cuando los Chargers buscaban remontar el partido.

Después de que Herbert conectara con Quentin Johnston para un pase de 57 yardas, los Chargers se encontraron en la yarda 1 de los Chiefs, a solo un metro de un touchdown muy necesario.

Pero los Chargers retrocedieron a partir de ahí, ya que el novato Jake Slaughter fue penalizado por sujetar, lo que hizo retroceder el balón hasta la yarda 11. La siguientes jugadas obligó a los Chargers a conformarse con un gol de campo de 30 yardas.

En lugar de tener la oportunidad de ponerse 19-11 arriba, los Bolts se mantuvieron abajo por una diferencia de dos dígitos y no volvieron a acercarse a la zona de anotación en el resto del partido.

"Es exasperante," dijo Cole Strange. "Deberíamos haber anotado."

Harbaugh agregó: "Fue una gran oportunidad. Fue crucial."

En dos ocasiones dentro de la yarda 20, ambas terminaron en goles de campo.

"Tenemos que anotar puntos. No estamos rindiendo bien," dijo Herbert.

Dado que el equipo no ha logrado generar consistencia en seis partidos, se le preguntó a Harbaugh después del partido del domingo si McDaniel continuará dirigiendo las jugadas, ya que los Bolts se preparan para su semana de descanso con el objetivo de evaluar todo.

"Vamos a analizarlo todo," dijo Harbaugh. "Mi trabajo empieza conmigo. El plan es observar esto y reunirnos con nuestros entrenadores ofensivos."

"Veo el esfuerzo y el trabajo que se está realizando, tanto en las reuniones como en los entrenamientos. Lo que se necesita es que eso se vea reflejado en el campo," añadió Harbaugh. "Me da mucha pena por nuestros jugadores, nuestro equipo, nuestros entrenadores y nuestros aficionados. Hay que solucionar esto."

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