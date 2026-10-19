Chargers Llegan a Semana de Descanso Sin Victoria Despues de Derrota en Kansas City

Ofensiva lamenta las oportunidades perdidas

La ofensiva de los Chargers no ha estado a la altura al inicio de la temporada, y las grandes oportunidades desperdiciadas continuaron esta semana en Kansas City.

"No es suficiente. Como ofensiva, necesitamos anotar puntos y cumplir con nuestra parte," dijo Justin Herbert.

Los Chargers solo han promediado 15.0 puntos por partido esta temporada y, además, han sufrido penalizaciones y errores semana tras semana.

Y esto volvió a hacerse evidente, especialmente cuando los Chargers buscaban remontar el partido.

Después de que Herbert conectara con Quentin Johnston para un pase de 57 yardas, los Chargers se encontraron en la yarda 1 de los Chiefs, a solo un metro de un touchdown muy necesario.

Pero los Chargers retrocedieron a partir de ahí, ya que el novato Jake Slaughter fue penalizado por sujetar, lo que hizo retroceder el balón hasta la yarda 11. La siguientes jugadas obligó a los Chargers a conformarse con un gol de campo de 30 yardas.

En lugar de tener la oportunidad de ponerse 19-11 arriba, los Bolts se mantuvieron abajo por una diferencia de dos dígitos y no volvieron a acercarse a la zona de anotación en el resto del partido.

"Es exasperante," dijo Cole Strange. "Deberíamos haber anotado."

Harbaugh agregó: "Fue una gran oportunidad. Fue crucial."

En dos ocasiones dentro de la yarda 20, ambas terminaron en goles de campo.

"Tenemos que anotar puntos. No estamos rindiendo bien," dijo Herbert.

Dado que el equipo no ha logrado generar consistencia en seis partidos, se le preguntó a Harbaugh después del partido del domingo si McDaniel continuará dirigiendo las jugadas, ya que los Bolts se preparan para su semana de descanso con el objetivo de evaluar todo.

"Vamos a analizarlo todo," dijo Harbaugh. "Mi trabajo empieza conmigo. El plan es observar esto y reunirnos con nuestros entrenadores ofensivos."