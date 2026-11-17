The Bolts got their first win of 2026 as they notched a road primetime victory against Baltimore.
Take a look at some of the top social media moments from the Chargers Week 10 win against the Ravens at M&T Bank Stadium.
Your MNF QBs ✨— NFL (@NFL) November 16, 2026
LACvsBAL - 8:15pm ET on ESPN
Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/g2MDWXrPJF
An early look at M&T Bank Stadium in Baltimore for Monday Night Football. Chargers vs. Ravens *and* a Ja Rule halftime show. pic.twitter.com/hCDHJ9ULWp— Chris Hayre (@chrishayre) November 16, 2026
Pregame reps with Justin Herbert 😤— NFL (@NFL) November 17, 2026
LACvsBAL - 8:15pm ET on ESPN
Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/RZpFyuvRa1
Daiyan Henley is back in business ⚡— ESPN (@espn) November 17, 2026
Watch Chargers-Ravens at 8 ET on ESPN and the ESPN App! pic.twitter.com/MaHAAXDr5X
Justin Herbert and Tre' Harris moving the chains!— NFL (@NFL) November 17, 2026
LACvsBAL on ESPN
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Herbert took OFF for six 😮💨— ESPN (@espn) November 17, 2026
Chargers start off the scoring 7-0 in Baltimore! pic.twitter.com/hzBQHULVYQ
After a Ravens three-and-out, the Chargers orchestrate a six-play, 66-yard TD drive. Justin Herbert's 22-yard score gives LA an early 7-0 lead. Strong start.— Chris Hayre (@chrishayre) November 17, 2026
Dalvin Tomlinson with the SACK ‼️— NFL (@NFL) November 17, 2026
LACvsBAL on ESPN
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Tre’ Harris with the SLIDING CATCH for the 31-yard gain 🔥 pic.twitter.com/J5QA7VqT2N— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 17, 2026
That was a sick throw by Herbert, evading pressure too— JP Acosta (@acosta32_jp) November 17, 2026
How did Tre Harris catch this?? pic.twitter.com/CuDnkMxS35— Barstool Sports (@barstoolsports) November 17, 2026
TIPPED INT 🚨 Del'Shawn Phillips secures it for the Chargers!— NFL (@NFL) November 17, 2026
LACvsBAL on ESPN
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Look at Herbert go!— NFL (@NFL) November 17, 2026
LACvsBAL on ESPN
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Omarion Hampton wouldn’t be DENIED 😤— ESPN (@espn) November 17, 2026
(via @NFL)pic.twitter.com/fz7fntH7sg
What a second effort by Omarion Hampton (and help by Scott Matlock)— JP Acosta (@acosta32_jp) November 17, 2026
Great blocking by Joe Alt 👏— NFL (@NFL) November 17, 2026
LACvsBAL on ESPN
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Omarion Hampton is SO BACK— Fanatics Sports (@FanaticsSports) November 17, 2026
FUMBLE 🚨 Chargers recover with 2:01 remaining!— NFL (@NFL) November 17, 2026
LACvsBAL on ESPN
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