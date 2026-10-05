Algo de lo que vimos en el Lumen Field.

Cuesta Muy Arriba, Pero el Equipo No Se Rinde

Está claro que no es lo que nadie quiere escuchar. Ni adentro ni tampoco afuera de ese vestidor.

Con cuatro de 17 partidos ya jugados, los Chargers continúan buscando su primer triunfo del año. Nadie podía imaginar un inicio de temporada así.

Es en esta clase de momentos donde lo más fácil es colapsar. Comenzar a apuntar dedos como las primeras señales de que la lucha ya no está ahí. Pero este grupo está muy lejos de tirar la toalla blanca.

"La lucha…es lo que quieres ver en las victorias y a veces lo encuentras en las derrotas. Fue una buena batalla," decía el head coach Jim Harbaugh. "Los deseos, la competitividad, esas formas es lo que más admiro. Vamos a seguir creciendo con este equipo. Eso es lo que vamos a hacer."

En el bello pacifico noroeste el conjunto del rayo dejó en claro que no se van a rendir. Contra todo y todos, este grupo continuará luchando y buscando esa primera victoria.

"Pienso que tenemos a los jugadores correctos, a los entrenadores. El plan no resultó en un triunfo hoy día, pero volveremos a intentarlo," Elijah Molden, quien volvía de una lesión a los isquiotibiales, tuvo esto que decir. "Eso nunca ha sido un problema con este equipo. Nunca es la falta de lucha o de esfuerzo, obviamente que fue bueno verlo, pero no me sorprende."

Más tarde agregó: "No somos un equipo que se va a esconder y rendir, no me importa cuál sea nuestro record."