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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Cuesta Muy Arriba, Pero el Equipo No Se Rinde

Oct 05, 2026 at 07:00 AM
Author Image
Francisco Pinto
PuroRecapSeahawks

Algo de lo que vimos en el Lumen Field.

Cuesta Muy Arriba, Pero el Equipo No Se Rinde

Está claro que no es lo que nadie quiere escuchar. Ni adentro ni tampoco afuera de ese vestidor.

Con cuatro de 17 partidos ya jugados, los Chargers continúan buscando su primer triunfo del año. Nadie podía imaginar un inicio de temporada así.

Es en esta clase de momentos donde lo más fácil es colapsar. Comenzar a apuntar dedos como las primeras señales de que la lucha ya no está ahí. Pero este grupo está muy lejos de tirar la toalla blanca.

"La lucha…es lo que quieres ver en las victorias y a veces lo encuentras en las derrotas. Fue una buena batalla," decía el head coach Jim Harbaugh. "Los deseos, la competitividad, esas formas es lo que más admiro. Vamos a seguir creciendo con este equipo. Eso es lo que vamos a hacer."

En el bello pacifico noroeste el conjunto del rayo dejó en claro que no se van a rendir. Contra todo y todos, este grupo continuará luchando y buscando esa primera victoria.

"Pienso que tenemos a los jugadores correctos, a los entrenadores. El plan no resultó en un triunfo hoy día, pero volveremos a intentarlo," Elijah Molden, quien volvía de una lesión a los isquiotibiales, tuvo esto que decir. "Eso nunca ha sido un problema con este equipo. Nunca es la falta de lucha o de esfuerzo, obviamente que fue bueno verlo, pero no me sorprende."

Más tarde agregó: "No somos un equipo que se va a esconder y rendir, no me importa cuál sea nuestro record."

El guardia derecho Cole Strange, único liniero ofensivo titular que terminó jugando el partido, tuvo esta visión del partido y el momento del equipo: "Competimos. Pero cuando empecemos a ver eso como la base de todo…estaremos en un buen lugar. Luchamos y no nos dimos por vencidos, es algo de lo que podemos estar orgullosos."

Photos: Chargers Face Seahawks in Seattle

See the best game action from the Chargers' Week 4 road matchup against the Seattle Seahawks.

OLB Tuli Tuipulotu (45)
1 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
2 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
3 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53), DB Elijah Molden (2), OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Daiyan Henley (0)
4 / 215

LB Del'Shawn Phillips (53), DB Elijah Molden (2), OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53), DB Elijah Molden (2), OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Daiyan Henley (0)
5 / 215

LB Del'Shawn Phillips (53), DB Elijah Molden (2), OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and CB Donte Jackson (26)
6 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
7 / 215

CB Donte Jackson (26) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
8 / 215

S Tony Jefferson (23) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
9 / 215

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and OLB Tuli Tuipulotu (45)
10 / 215

Head Coach Jim Harbaugh and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
11 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
12 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
13 / 215

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
14 / 215

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
15 / 215

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
16 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
17 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
18 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
19 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
20 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
21 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
22 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
23 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
24 / 215

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
25 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
26 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
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OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
28 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
29 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
30 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
31 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
32 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
33 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
34 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91), DT Jamaree Caldwell (99) and DL Justin Eboigbe (92)
35 / 215

DL Nick Barrett (91), DT Jamaree Caldwell (99) and DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91), DT Jamaree Caldwell (99) and DL Justin Eboigbe (92)
36 / 215

DL Nick Barrett (91), DT Jamaree Caldwell (99) and DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
37 / 215

WR Derius Davis (12)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
38 / 215

WR Derius Davis (12)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15), QB Justin Herbert (10), T Rashawn Slater (70), TE Oronde Gadsden (86) and T Joe Alt (76)
39 / 215

WR Ladd McConkey (15), QB Justin Herbert (10), T Rashawn Slater (70), TE Oronde Gadsden (86) and T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
40 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
41 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
42 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
43 / 215

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
44 / 215

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
45 / 215

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
46 / 215

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
47 / 215

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
48 / 215

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
49 / 215

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
50 / 215

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
51 / 215

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
52 / 215

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27) and S Tony Jefferson (23)
53 / 215

S RJ Mickens (27) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and S RJ Mickens (27)
54 / 215

S Tony Jefferson (23) and S RJ Mickens (27)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), S Genesis Smith (22) and S Tony Jefferson (23)
55 / 215

S RJ Mickens (27), S Genesis Smith (22) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
56 / 215

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
57 / 215

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Patrick Herbert (81)
58 / 215

TE Patrick Herbert (81)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28) and QB Justin Herbert (10)
59 / 215

RB Kimani Vidal (28) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
60 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
61 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76), G Cole Strange (69), C/G Jake Slaughter (66), OL Trevor Penning (75) and T Rashawn Slater (70)
62 / 215

T Joe Alt (76), G Cole Strange (69), C/G Jake Slaughter (66), OL Trevor Penning (75) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
63 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
64 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
65 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
66 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
67 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
68 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
69 / 215

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
70 / 215

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
71 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
72 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
73 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
74 / 215

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
75 / 215

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33)
76 / 215

DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33)
77 / 215

DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
078_1LAC6018
78 / 215
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
79 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99) and LB Daiyan Henley (0)
80 / 215

DT Jamaree Caldwell (99) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
81 / 215

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
82 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
83 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
84 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
85 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
86 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
87 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
88 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
89 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
90 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
91 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
92 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
93 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and CB Tarheeb Still (4)
94 / 215

OLB Khalil Mack (52) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and CB Tarheeb Still (4)
95 / 215

OLB Khalil Mack (52) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and CB Tarheeb Still (4)
96 / 215

OLB Khalil Mack (52) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
97 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
98 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
99 / 215

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
100 / 215

DL Justin Eboigbe (92)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
101 / 215

S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
102 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
103 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
104 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
105 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
106 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77), G Cole Strange (69), OL Trevor Penning (75) and T Rashawn Slater (70)
107 / 215

T Travis Burke (77), G Cole Strange (69), OL Trevor Penning (75) and T Rashawn Slater (70)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
108 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
109 / 215

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
110 / 215

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
111 / 215

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
112 / 215

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and LS Josh Harris (47)
113 / 215

K Cameron Dicker (11) and LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and LS Josh Harris (47)
114 / 215

P JK Scott (16) and LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
131_8LAC7217
115 / 215
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
116 / 215

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
117 / 215

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
118 / 215

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
119 / 215

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
120 / 215

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
121 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
122 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
123 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
124 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
125 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
126 / 215

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel
127 / 215

Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
128 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
129 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
130 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
131 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
132 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
133 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
134 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
135 / 215

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
136 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
137 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
138 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
139 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
140 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
141 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
142 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
143 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)
144 / 215

TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)
145 / 215

TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)
146 / 215

TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)
147 / 215

TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)
148 / 215

TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)
149 / 215

TE Oronde Gadsden (86), RB Kimani Vidal (28) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
150 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
151 / 215

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
152 / 215

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
153 / 215

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
154 / 215

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65), OL Trevor Penning (75) and K Cameron Dicker (11)
155 / 215

G Logan Taylor (65), OL Trevor Penning (75) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
156 / 215

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
157 / 215

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
158 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
159 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
160 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
161 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
162 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
163 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
164 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
165 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
166 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
167 / 215

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40), T Travis Burke (77), G Cole Strange (69), QB Justin Herbert (10) and G Logan Taylor (65)
168 / 215

TE Hayden Rucci (40), T Travis Burke (77), G Cole Strange (69), QB Justin Herbert (10) and G Logan Taylor (65)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
169 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
170 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
171 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
172 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
173 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
174 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
175 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
176 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
177 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
178 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
179 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8), G Cole Strange (69) and C/G Jake Slaughter (66)
180 / 215

RB Omarion Hampton (8), G Cole Strange (69) and C/G Jake Slaughter (66)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
181 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30) and QB Justin Herbert (10)
182 / 215

FB Alec Ingold (30) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69), RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)
183 / 215

G Cole Strange (69), RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
184 / 215

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
185 / 215

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33) and LB Troy Dye (43)
186 / 215

DB Deane Leonard (33) and LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33) and LB Troy Dye (43)
187 / 215

DB Deane Leonard (33) and LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and CB Tarheeb Still (4)
188 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45), CB Tarheeb Still (4) and DB Elijah Molden (2)
189 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45), CB Tarheeb Still (4) and DB Elijah Molden (2)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
190 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10), RB Keaton Michell (34), RB Omarion Hampton (8), WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)
191 / 215

QB Justin Herbert (10), RB Keaton Michell (34), RB Omarion Hampton (8), WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10), RB Keaton Michell (34), RB Omarion Hampton (8), WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)
192 / 215

QB Justin Herbert (10), RB Keaton Michell (34), RB Omarion Hampton (8), WR Quentin Johnston (1) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
193 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
194 / 215

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
195 / 215

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
196 / 215

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
197 / 215

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
198 / 215

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
199 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
200 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
201 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
202 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
203 / 215

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
204 / 215

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
205 / 215

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
206 / 215

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
207 / 215

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
208 / 215

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Troy Dye (43)
209 / 215

OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
210 / 215

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
211 / 215

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)
212 / 215

S Genesis Smith (22), LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)
213 / 215

S Genesis Smith (22), LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43) and S Genesis Smith (22)
214 / 215

LB Troy Dye (43) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43) and S Genesis Smith (22)
215 / 215

LB Troy Dye (43) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
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Los del rayo terminaron jugando el partido con cuatro rookies en la línea ofensiva, por lesiones de Rashawn Slater (tobillo) Joe Alt (cuello) y Trevor Penning (cabeza).

Travis Burke reemplazó a Alt como RT, Logan Taylor a Slater como LT y Jake Spomer terminó el partido como centro moviendo a Jake Slaughter a la posición de LG. La línea ofensiva terminó, de izquierda a derecha, con Taylor, Slaughter, Spomer, Strange y Burke.

Dependiendo del parte médico de la semana, varios de ellos podrían ver acción este próximo domingo ante Denver.

"Cuatro de ellos (novatos). Muy orgulloso de eso, muy orgulloso de su lucha. Muy orgulloso de la forma en que jugaron una vez que entraron," dijo Harbaugh. "No es fácil entrar a jugar como un rookie. Especialmente después del medio tiempo porque la verdad no has calentado."

Agregaba Strange: "Cada tipo entró conectado e hizo un sólido trabajo."

Los últimos lesionados se suman a Trey Pipkins III (en IR) y Kayode Awosika (fíbula) sin olvidar que Tyler Biadasz no jugó un snap esta temporada dejando a los Chargers sin potencialmente seis de sus linieros ofensivos más importantes.

"Pienso que lo hicieron muy bien," dijo el QB Justin Herbert. "Obviamente es muy duro cuando pierdes un par de muchachos así. Muchos de ellos (rookies) estaban jugando en su primer partido, pero aparecieron e hicieron buenas jugadas y estuvieron a la altura allá afuera."

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La Ofensiva y Una Historia de Dos Mitades

Justin Herbert comenzó el partido lanzando una intercepción en su primer pase y terminó el primer tiempo en Seattle 5/14 para 36 yardas y un QB rating de 4.8. Una de las peores primeras mitades de su carrera en la NFL.

"Estaba tratando de hacer una jugada. No puedo hacer eso y perder la pelota así. Tengo que ser más cuidadoso con ella," decía Herbert. "Es mejor tirar la pelota afuera o extender la jugada. Hay muchas otras cosas que puedo hacer."

Pero en la segunda mitad el mariscal de campo de los Bolts completó 15/17 para 153 yardas y guio a su ofensiva a anotar 17 puntos. Ganando el último cuarto 10-0 ante el equipo con mejor diferencial de la liga en este periodo (+29). Los Chargers llegaron al partido 32 en la NFL en su diferencial en el último cuarto (-30).

Ante el campeón defensor del Super Bowl, con una de las mejores defensas de la liga, en uno de los ambientes más hostiles de la NFL, los Chargers demostraron que le podían hacer daño a estos Seahawks.

Tras anotar solo seis puntos en la primera mitad, volviendo a ser una unidad sin sincronización ni ritmo, convirtiendo solo una de siete terceras oportunidades y completando apenas 92 yardas totales en ofensiva, el grupo coordinado por Mike McDonald dio señales claras de vida y tal vez de haber encontrado algo sobre lo cual se puede construir.

Se anotó un TD en su única ofensiva del tercer cuarto (paso de nueve yardas de Herbert para el RB Kimani Vidal).

La siguiente ofensiva del rayo también terminó en una anotación de dos yardas de Omarion Hampton, pero consumió más de ocho minutos del último periodo.

"Tenemos los jugadores, los entrenadores especialistas. Seguiremos buscando el surgimiento," afirmaba Harbaugh. "Touchdowns en ofensivas consecutivas, esa fue una buena señal. Es como se ve mantenerse en el plan, creer en tus jugadores, creer en tu equipo y seguir adelante."

Photos: Bolts Warm Up Ahead of Seahawks Matchup

See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 4 matchup against the Seattle Seahawks.

QB Justin Herbert (10)
1 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
2 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
3 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
4 / 149

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
5 / 149

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
6 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
7 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
8 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
9 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
010_6LAC4349
10 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
011_6LAC4353
11 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
012_6LAC4358
12 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
013_6LAC4360
13 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
014_6LAC4366
14 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
15 / 149

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
016_6LAC4380
16 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
017_6LAC4383
17 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
018_6LAC4388
18 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
19 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
20 / 149

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
21 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
22 / 149

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
23 / 149

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Outside Linebackers Coach Dylan Roney
24 / 149

Outside Linebackers Coach Dylan Roney

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
25 / 149

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
26 / 149

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
27 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
28 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
29 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
30 / 149

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
31 / 149

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
32 / 149

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
33 / 149

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Scott Matlock (44) and TE Oronde Gadsden (86)
34 / 149

DL Scott Matlock (44) and TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C Josh Kaltenberger (68), TE Patrick Herbert (81) and LB Lander Barton (57)
35 / 149

C Josh Kaltenberger (68), TE Patrick Herbert (81) and LB Lander Barton (57)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C Jacob Spomer (60)
36 / 149

C Jacob Spomer (60)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
37 / 149

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
38 / 149

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
39 / 149

CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB DJ Uiagalelei (7), TE Patrick Herbert (81) and TE Oronde Gadsden (86)
40 / 149

QB DJ Uiagalelei (7), TE Patrick Herbert (81) and TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
41 / 149

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
42 / 149

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
43 / 149

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
44 / 149

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
45 / 149

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
46 / 149

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
47 / 149

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
48 / 149

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70) and T Joe Alt (76)
49 / 149

T Rashawn Slater (70) and T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
50 / 149

T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
51 / 149

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
52 / 149

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
53 / 149

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
54 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
55 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87) and RB Greg Desrosiers (31)
56 / 149

WR Gary Jennings (87) and RB Greg Desrosiers (31)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
57 / 149

DB Elijah Molden (2)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
58 / 149

CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
59 / 149

CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
60 / 149

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
61 / 149

LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
62 / 149

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
63 / 149

Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
64 / 149

Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12) and Assistant Special Teams Coach Chris Gould
65 / 149

WR Derius Davis (12) and Assistant Special Teams Coach Chris Gould

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28), WR Derius Davis (12) and RB Keaton Michell (34)
66 / 149

RB Kimani Vidal (28), WR Derius Davis (12) and RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28), WR Derius Davis (12) and RB Keaton Michell (34)
67 / 149

RB Kimani Vidal (28), WR Derius Davis (12) and RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
68 / 149

Head Coach Jim Harbaugh

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
69 / 149

Head Coach Jim Harbaugh

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
70 / 149

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
71 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40)
72 / 149

TE Hayden Rucci (40)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
73 / 149

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)
74 / 149

RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel
75 / 149

Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26) and DB Deane Leonard (33)
76 / 149

CB Donte Jackson (26) and DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
77 / 149

S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and DB Deane Leonard (33)
78 / 149

CB Tarheeb Still (4) and DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
79 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
80 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
81 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), DB Elijah Molden (2), S Tony Jefferson (23), Defensive Coordinator Chris O'Leary and S Kendall Williamson (32)
82 / 149

S Genesis Smith (22), DB Elijah Molden (2), S Tony Jefferson (23), Defensive Coordinator Chris O'Leary and S Kendall Williamson (32)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4), CB Rodney Shelley (24), CB Donte Jackson (26), DB Elijah Molden (2), RB Jaret Patterson (32), CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), DB Deane Leonard (33), S RJ Mickens (27) and S Genesis Smith (22)
83 / 149

CB Tarheeb Still (4), CB Rodney Shelley (24), CB Donte Jackson (26), DB Elijah Molden (2), RB Jaret Patterson (32), CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), DB Deane Leonard (33), S RJ Mickens (27) and S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
84 / 149

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
85 / 149

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26), S RJ Mickens (27) and S Kendall Williamson (32)
86 / 149

CB Donte Jackson (26), S RJ Mickens (27) and S Kendall Williamson (32)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
87 / 149

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
88 / 149

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
89 / 149

T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32), CB Donte Jackson (26) and DB Deane Leonard (33)
90 / 149

S Kendall Williamson (32), CB Donte Jackson (26) and DB Deane Leonard (33)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32), DB Deane Leonard (33) and CB Donte Jackson (26)
91 / 149

S Kendall Williamson (32), DB Deane Leonard (33) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32), DB Deane Leonard (33) and S Derwin James Jr. (3)
92 / 149

S Kendall Williamson (32), DB Deane Leonard (33) and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
93 / 149

DT Jamaree Caldwell (99)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27) and WR Quentin Johnston (1)
94 / 149

S RJ Mickens (27) and WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27) and WR Tre Harris (9)
95 / 149

S RJ Mickens (27) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65), OLB Caleb Murphy (50) and DL Justin Eboigbe (92)
96 / 149

G Logan Taylor (65), OLB Caleb Murphy (50) and DL Justin Eboigbe (92)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2) and WR Tre Harris (9)
97 / 149

DB Elijah Molden (2) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
98 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OL Trevor Penning (75), DL Justin Eboigbe (92), DL Nick Barrett (91) and DT Jamaree Caldwell (99)
99 / 149

OL Trevor Penning (75), DL Justin Eboigbe (92), DL Nick Barrett (91) and DT Jamaree Caldwell (99)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92), DT Jamaree Caldwell (99), DL Nick Barrett (91), T Travis Burke (77) and OL Trevor Penning (75)
100 / 149

DL Justin Eboigbe (92), DT Jamaree Caldwell (99), DL Nick Barrett (91), T Travis Burke (77) and OL Trevor Penning (75)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
101 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
102 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
106_6LAC6019
103 / 149
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
104 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
105 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
106 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
107 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
108 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
109 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
110 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Bud Dupree (48), OLB Caleb Murphy (50), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
111 / 149

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Bud Dupree (48), OLB Caleb Murphy (50), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
112 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
113 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
114 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
115 / 149

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
116 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
117 / 149

CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
118 / 149

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Marlowe Wax (58)
119 / 149

OLB Khalil Mack (52) and LB Marlowe Wax (58)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
120 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99) and WR Tre Harris (9)
121 / 149

DT Jamaree Caldwell (99) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
122 / 149

OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
123 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
124 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
125 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
126 / 149

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
127 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
128 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
129 / 149

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
130 / 149

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and S Tony Jefferson (23)
131 / 149

S Derwin James Jr. (3) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and S Tony Jefferson (23)
132 / 149

S Derwin James Jr. (3) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and S Tony Jefferson (23)
133 / 149

S Derwin James Jr. (3) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
134 / 149

Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
135 / 149

T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
136 / 149

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
137 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
138 / 149

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), S Derwin James Jr. (3), Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and Offensive Coordinator Mike McDaniel
139 / 149

LB Daiyan Henley (0), S Derwin James Jr. (3), Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
140 / 149

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
141 / 149

S Tony Jefferson (23)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
LB Daiyan Henley (0)
142 / 149

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
143 / 149

S Tony Jefferson (23)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
S Tony Jefferson (23)
144 / 149

S Tony Jefferson (23)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
S Tony Jefferson (23)
145 / 149

S Tony Jefferson (23)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)
146 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)
147 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)
148 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)
149 / 149

OLB Tuli Tuipulotu (45), OLB Khalil Mack (52), LS Josh Harris (47), QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
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Un gol de campo de Cameron Dicker cortó la diferencia a solo siete puntos, 30-23 con un poco más de dos minutos por jugarse. Producto de una racha de 17-3.

Pero los Chargers no volvieron a anotar y el partido terminó tras una captura de Herbert por Uchenna Nwosu recuperando la pelota la defensa local.

"Creo que hubo muchas cosas buenas en la segunda mitad," dijo Herbert. "Aprecio la lucha y los deseos de todos y ser capaces de ejecutar esas ofensivas largas es muy importante para nosotros. Ojalá sea algo sobre lo que podamos construir."

"Hubo muchas cosas sobre las cuales podemos continuar mejorando," agregó más tarde. "Seguir avanzando y corregir las cosas que se hicieron mal, eso será muy importante para nosotros."

Ahora se trata de poner un partido completo. Algo que el conjunto del rayo no ha podido hacer en todo lo que va de temporada.

"Tenemos que concentrarnos en comenzar más temprano," dijo Strange. "Si podemos jugar así desde el primer cuarto realmente podemos agarrar algo de ímpetu y tener una temporada decente. Pero si esperas hasta el segundo tiempo para empezar a hacer jugadas entonces no vas a ganar muy seguido."

La Defensa Volvió a Competir Bien

Jaxon Smith-Njigba llegó a este partido promediando más de 140 yardas por encuentro. La defensa del rayo dejó a uno de los receptores más en forma de la NFL en 76.

La ofensiva total de Seattle fue de 286 yardas. Apenas los dejaron convertir en tres de 12 terceras oportunidades. Ante este rival son excelentes números.

Tras la intercepción de Herbert para comenzar el partido, Tuli Tuipulotu le devolvió el favor a Sam Darnold, actuando como un esquinero más.

En tres oportunidades capturaron el QB ex-USC (Khalil Mack y Troy Dye tuvieron una cada uno, y Justin Eboigbe y Tuipulotu compartieron la tercera).

Pero ante rivales de este calibre es importante jugar tu mejor football en los momentos críticos. Algo que los Chargers continúan buscando.

"Siempre se define en la ejecución," dijo Molden. "Ejecución en momentos críticos en ciertas situaciones, eso es Football."

"La defensa los contuvo en muchas ocasiones. Está en nosotros ser capaces de anotar más puntos," afirmó Herbert.

Aun así, hubo situaciones en las cuales un poco más de concentración pudo haber hecho la diferencia. Una patada de despeje que no pudo controlar Darius Davis le permitió a Seattle anotar su primer TD del partido.

Una controversial penalización a Tuipulotu en un gol de campo fallado por Seahawks en el tercer cuarto hubiera dejado a Chargers en excelente posición en el emparrillado.

Seattle tuvo tres oportunidades más y terminó anotando un gol de campo más cercano. Y tal vez la que más dolió fue una falta por rudeza innecesaria contra Eboigbe antes del aviso de los dos minutos del último cuarto. Cuando todo estaba inclinándose hacia la defensa del rayo con una potencial tercera oportunidad y larga para el local.

Pero la penalización alargó la ofensiva de Seattle dejando a Chargers muy adentro de su propio campo cuando finalmente despejaron con un poco más de un minuto por jugar y ya sin tiempos para los Bolts.

En total los Chargers fueron penalizados en 16 oportunidades para 130 yardas. Mientras que Seattle tuvo 14 faltas que terminaron en 150 yardas perdidas.

"Luchamos una buena batalla. Luchamos hasta el final/ Nos fuimos de este estadio con la cabeza en alto," agregó Tuipulotu.

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