Algo de lo que vimos en el Lumen Field.
Cuesta Muy Arriba, Pero el Equipo No Se Rinde
Está claro que no es lo que nadie quiere escuchar. Ni adentro ni tampoco afuera de ese vestidor.
Con cuatro de 17 partidos ya jugados, los Chargers continúan buscando su primer triunfo del año. Nadie podía imaginar un inicio de temporada así.
Es en esta clase de momentos donde lo más fácil es colapsar. Comenzar a apuntar dedos como las primeras señales de que la lucha ya no está ahí. Pero este grupo está muy lejos de tirar la toalla blanca.
"La lucha…es lo que quieres ver en las victorias y a veces lo encuentras en las derrotas. Fue una buena batalla," decía el head coach Jim Harbaugh. "Los deseos, la competitividad, esas formas es lo que más admiro. Vamos a seguir creciendo con este equipo. Eso es lo que vamos a hacer."
En el bello pacifico noroeste el conjunto del rayo dejó en claro que no se van a rendir. Contra todo y todos, este grupo continuará luchando y buscando esa primera victoria.
"Pienso que tenemos a los jugadores correctos, a los entrenadores. El plan no resultó en un triunfo hoy día, pero volveremos a intentarlo," Elijah Molden, quien volvía de una lesión a los isquiotibiales, tuvo esto que decir. "Eso nunca ha sido un problema con este equipo. Nunca es la falta de lucha o de esfuerzo, obviamente que fue bueno verlo, pero no me sorprende."
Más tarde agregó: "No somos un equipo que se va a esconder y rendir, no me importa cuál sea nuestro record."
El guardia derecho Cole Strange, único liniero ofensivo titular que terminó jugando el partido, tuvo esta visión del partido y el momento del equipo: "Competimos. Pero cuando empecemos a ver eso como la base de todo…estaremos en un buen lugar. Luchamos y no nos dimos por vencidos, es algo de lo que podemos estar orgullosos."
See the best game action from the Chargers' Week 4 road matchup against the Seattle Seahawks.
Los del rayo terminaron jugando el partido con cuatro rookies en la línea ofensiva, por lesiones de Rashawn Slater (tobillo) Joe Alt (cuello) y Trevor Penning (cabeza).
Travis Burke reemplazó a Alt como RT, Logan Taylor a Slater como LT y Jake Spomer terminó el partido como centro moviendo a Jake Slaughter a la posición de LG. La línea ofensiva terminó, de izquierda a derecha, con Taylor, Slaughter, Spomer, Strange y Burke.
Dependiendo del parte médico de la semana, varios de ellos podrían ver acción este próximo domingo ante Denver.
"Cuatro de ellos (novatos). Muy orgulloso de eso, muy orgulloso de su lucha. Muy orgulloso de la forma en que jugaron una vez que entraron," dijo Harbaugh. "No es fácil entrar a jugar como un rookie. Especialmente después del medio tiempo porque la verdad no has calentado."
Agregaba Strange: "Cada tipo entró conectado e hizo un sólido trabajo."
Los últimos lesionados se suman a Trey Pipkins III (en IR) y Kayode Awosika (fíbula) sin olvidar que Tyler Biadasz no jugó un snap esta temporada dejando a los Chargers sin potencialmente seis de sus linieros ofensivos más importantes.
"Pienso que lo hicieron muy bien," dijo el QB Justin Herbert. "Obviamente es muy duro cuando pierdes un par de muchachos así. Muchos de ellos (rookies) estaban jugando en su primer partido, pero aparecieron e hicieron buenas jugadas y estuvieron a la altura allá afuera."
La Ofensiva y Una Historia de Dos Mitades
Justin Herbert comenzó el partido lanzando una intercepción en su primer pase y terminó el primer tiempo en Seattle 5/14 para 36 yardas y un QB rating de 4.8. Una de las peores primeras mitades de su carrera en la NFL.
"Estaba tratando de hacer una jugada. No puedo hacer eso y perder la pelota así. Tengo que ser más cuidadoso con ella," decía Herbert. "Es mejor tirar la pelota afuera o extender la jugada. Hay muchas otras cosas que puedo hacer."
Pero en la segunda mitad el mariscal de campo de los Bolts completó 15/17 para 153 yardas y guio a su ofensiva a anotar 17 puntos. Ganando el último cuarto 10-0 ante el equipo con mejor diferencial de la liga en este periodo (+29). Los Chargers llegaron al partido 32 en la NFL en su diferencial en el último cuarto (-30).
Ante el campeón defensor del Super Bowl, con una de las mejores defensas de la liga, en uno de los ambientes más hostiles de la NFL, los Chargers demostraron que le podían hacer daño a estos Seahawks.
Tras anotar solo seis puntos en la primera mitad, volviendo a ser una unidad sin sincronización ni ritmo, convirtiendo solo una de siete terceras oportunidades y completando apenas 92 yardas totales en ofensiva, el grupo coordinado por Mike McDonald dio señales claras de vida y tal vez de haber encontrado algo sobre lo cual se puede construir.
Se anotó un TD en su única ofensiva del tercer cuarto (paso de nueve yardas de Herbert para el RB Kimani Vidal).
La siguiente ofensiva del rayo también terminó en una anotación de dos yardas de Omarion Hampton, pero consumió más de ocho minutos del último periodo.
"Tenemos los jugadores, los entrenadores especialistas. Seguiremos buscando el surgimiento," afirmaba Harbaugh. "Touchdowns en ofensivas consecutivas, esa fue una buena señal. Es como se ve mantenerse en el plan, creer en tus jugadores, creer en tu equipo y seguir adelante."
See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 4 matchup against the Seattle Seahawks.
Un gol de campo de Cameron Dicker cortó la diferencia a solo siete puntos, 30-23 con un poco más de dos minutos por jugarse. Producto de una racha de 17-3.
Pero los Chargers no volvieron a anotar y el partido terminó tras una captura de Herbert por Uchenna Nwosu recuperando la pelota la defensa local.
"Creo que hubo muchas cosas buenas en la segunda mitad," dijo Herbert. "Aprecio la lucha y los deseos de todos y ser capaces de ejecutar esas ofensivas largas es muy importante para nosotros. Ojalá sea algo sobre lo que podamos construir."
"Hubo muchas cosas sobre las cuales podemos continuar mejorando," agregó más tarde. "Seguir avanzando y corregir las cosas que se hicieron mal, eso será muy importante para nosotros."
Ahora se trata de poner un partido completo. Algo que el conjunto del rayo no ha podido hacer en todo lo que va de temporada.
"Tenemos que concentrarnos en comenzar más temprano," dijo Strange. "Si podemos jugar así desde el primer cuarto realmente podemos agarrar algo de ímpetu y tener una temporada decente. Pero si esperas hasta el segundo tiempo para empezar a hacer jugadas entonces no vas a ganar muy seguido."
La Defensa Volvió a Competir Bien
Jaxon Smith-Njigba llegó a este partido promediando más de 140 yardas por encuentro. La defensa del rayo dejó a uno de los receptores más en forma de la NFL en 76.
La ofensiva total de Seattle fue de 286 yardas. Apenas los dejaron convertir en tres de 12 terceras oportunidades. Ante este rival son excelentes números.
Tras la intercepción de Herbert para comenzar el partido, Tuli Tuipulotu le devolvió el favor a Sam Darnold, actuando como un esquinero más.
En tres oportunidades capturaron el QB ex-USC (Khalil Mack y Troy Dye tuvieron una cada uno, y Justin Eboigbe y Tuipulotu compartieron la tercera).
Pero ante rivales de este calibre es importante jugar tu mejor football en los momentos críticos. Algo que los Chargers continúan buscando.
"Siempre se define en la ejecución," dijo Molden. "Ejecución en momentos críticos en ciertas situaciones, eso es Football."
"La defensa los contuvo en muchas ocasiones. Está en nosotros ser capaces de anotar más puntos," afirmó Herbert.
Aun así, hubo situaciones en las cuales un poco más de concentración pudo haber hecho la diferencia. Una patada de despeje que no pudo controlar Darius Davis le permitió a Seattle anotar su primer TD del partido.
Una controversial penalización a Tuipulotu en un gol de campo fallado por Seahawks en el tercer cuarto hubiera dejado a Chargers en excelente posición en el emparrillado.
Seattle tuvo tres oportunidades más y terminó anotando un gol de campo más cercano. Y tal vez la que más dolió fue una falta por rudeza innecesaria contra Eboigbe antes del aviso de los dos minutos del último cuarto. Cuando todo estaba inclinándose hacia la defensa del rayo con una potencial tercera oportunidad y larga para el local.
Pero la penalización alargó la ofensiva de Seattle dejando a Chargers muy adentro de su propio campo cuando finalmente despejaron con un poco más de un minuto por jugar y ya sin tiempos para los Bolts.
En total los Chargers fueron penalizados en 16 oportunidades para 130 yardas. Mientras que Seattle tuvo 14 faltas que terminaron en 150 yardas perdidas.
"Luchamos una buena batalla. Luchamos hasta el final/ Nos fuimos de este estadio con la cabeza en alto," agregó Tuipulotu.