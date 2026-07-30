Chargers Reporte de Campamento: Herbert Brilla en el Segundo Dia

2. Mas rotaciones de línea ofensiva

Todas las miradas han estado — y seguirán estando — puestas en la línea ofensiva de los Chargers durante el campamento.

Y aunque el equipamiento completo de contacto no se utilizará hasta la próxima semana en San Diego, los Chargers buscan claramente definir quién será su guardia izquierdo titular.

El miércoles, Kayode Awosika y Jake Slaughter se alternaron en esa posición protegiendo a Herbert.

Sin embargo, en el entrenamiento del jueves, Awosika y Trevor Penning compartieron repeticiones en ese puesto, mientras que Slaughter trabajó como guardia izquierdo con el grupo de reservas.

Un detalle destacable: los tres linieros coincidieron en el campo en un momento dado, cuando Awosika (guardia izquierdo), Slaughter (centro) y Penning (guardia derecho) realizaron labores de bloqueo protegiendo a Trey Lance.

El resto de la alineación principal de la línea ofensiva de los Chargers se mantuvo sin cambios, a excepción de Branson Taylor, quien relevó a Rashawn Slater durante algunas repeticiones en la posición de tacle izquierdo.