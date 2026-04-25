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Chargers Seleccionan a WR Brenen Thompson en la Cuarta Ronda en el Draft 2026

Published: Apr 25, 2026 at 09:34 AM Updated: Apr 25, 2026 at 09:22 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

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Los Chargers seleccionaron al receptor abierto de Mississippi State, Brenen Thompson, en la cuarta ronda (selección numero 105) del Draft de la NFL de 2026, celebrado este sábado.

Thompson es uno de los prospectos a receptor abierto más explosivos de la clase del draft de este año y figura como el prospecto es numero 74 de Mel Kiper, Jr., de ESPN.

Dane Brugler, de The Athletic —quien lo situaba Thompson en el puesto n.º 82 — ofreció el siguiente análisis sobre Thompson:

Incluido en la famosa "Freaks List" de Bruce Feldman, Thompson es un atleta eléctrico que alcanza su velocidad máxima con suma rapidez (registró 24.07 mph en el *Combine*). Posee una comprensión básica de cómo convertir su velocidad en un arma ofensiva, ya sea preparando fintas dobles (*double moves*) o manteniendo la verticalidad de su trayectoria en rutas *post* o rutas profundas (*go routes*) (acumuló 10 recepciones de más de 40 yardas en 2025). Es capaz de abrir la cobertura defensiva mediante la amenaza que supone su velocidad en profundidad, ofreciendo así al mariscal de campo objetivos claros en las rutas de regreso (*comebacks*). Los siguientes pasos en su desarrollo consisten en ampliar su repertorio de rutas y demostrar una mayor consistencia en la explosividad y agilidad al realizar los cortes y cambios de dirección.

La selección de Thompson le da a los Chargers otro receptor dinámico para un grupo de receptores ya de por sí talentoso, perfilándose como otra arma clave para el coordinador ofensivo Mike McDaniel en 2026.

Thompson, de 22 años, tiene una estatura de 5 pies y 9 pulgadas (aprox. 1,75 m) y un peso de 164 libras (aprox. 74 kg).

Thompson, quien obtuvo honores de Tercer Equipo All-SEC en 2025, se une a los Chargers tras una temporada final espectacular con los Bulldogs, en la que lideró la SEC con 1,054 yardas de recepción. Además, registró cinco recepciones de más de 50 yardas durante la temporada pasada.

El receptor también destacó notablemente en el NFL Scouting Combine de 2026, donde registró el tiempo más rápido de todo el evento en la carrera de 40 yardas, con una marca de 4,26 segundos.

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