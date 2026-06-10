Donde Situó PFF a Jim Harbaugh Entre Los 10 Mejores Entrenadores de la NFL

Su etapa con los Bolts también ha sido elogiada por lo que ha logrado, no solo con las estrellas de la plantilla, sino también con otros jugadores que llegaron al equipo y causaron un impacto inmediato.

La lista de estos casos es extensa tras sus dos años en Los Ángeles; el analista considera que el entrenador en jefe merece reconocimiento por ello, ya que ha creado un entorno que favorece el éxito de los jugadores.

Locker escribió:

Los dos equipos de los Chargers dirigidos por Harbaugh han presentado importantes carencias ofensivas, situándose en los puestos 25 y 18 en cuanto a la tasa de series ofensivas que culminan en *touchdown*. Aun así, ha encontrado la manera de sacar adelante victorias gracias a las actuaciones heroicas de Justin Herbert y a una defensa de gran prestigio. Si bien el excoordinador defensivo Jesse Minter recibió —con toda justicia— la mayor parte del reconocimiento durante ese periodo, Harbaugh también merece crédito por haber logrado que jugadores como Teair Tart, Donte Jackson, Elijah Molden y Poona Ford se convirtieran en piezas realmente valiosas e influyentes.

Los Chargers, bajo la dirección de Harbaugh, han logrado clasificar a los playoffs en temporadas consecutivas, pero afrontan la nueva campaña con gran entusiasmo ante la llegada de nuevos coordinadores.

Ahora, todas las miradas están puestas en lo que sucederá en 2026.

Locker escribió: