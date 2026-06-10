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Donde Situó PFF a Jim Harbaugh Entre Los 10 Mejores Entrenadores de la NFL

Jun 10, 2026 at 07:00 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

PuroHarbaughBuzz

El historial de Jim Harbaugh como entrenador en jefe habla por sí solo.

El entrenador de los Chargers ha liderado la transformación de los Bolts en un equipo de playoffs en años consecutivos, logrando dos temporadas de 11 victorias en su regreso a los banquillos de la NFL.

Y los analistas siguen considerándolo uno de los mejores de la liga.

Bradley Locker, de Pro Football Focus, elaboró ​​una clasificación de los 10 mejores entrenadores jefe de la NFL, situando a Harbaugh en el décimo puesto de la lista.

No solo destaca de inmediato el récord de 22-12 de Harbaugh con los Chargers, sino que Locker también tuvo en cuenta toda su trayectoria como entrenador jefe en la NFL (con un porcentaje de victorias del .679).

Locker escribió:

El último puesto de esta lista fue objeto de debate, con varios nombres compitiendo por el reconocimiento. Pero, a fin de cuentas, la trayectoria global de Harbaugh, sumada a su labor en Los Ángeles, hizo imposible dejarlo fuera.

Harbaugh ha ejercido como entrenador de fútbol americano profesional durante seis temporadas y nunca ha terminado con un balance inferior a 8-8 en ninguna de ellas. De hecho, en esas cinco campañas ganadoras alcanzó al menos 11 victorias, logrando esa cifra incluso en cada uno de sus dos primeros años con los Chargers.

Bolts in B&W: OTA #8

Take a look OTA #8 of the Chargers 2026 off-season program in monochrome.

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Su etapa con los Bolts también ha sido elogiada por lo que ha logrado, no solo con las estrellas de la plantilla, sino también con otros jugadores que llegaron al equipo y causaron un impacto inmediato.

La lista de estos casos es extensa tras sus dos años en Los Ángeles; el analista considera que el entrenador en jefe merece reconocimiento por ello, ya que ha creado un entorno que favorece el éxito de los jugadores.

Locker escribió:

Los dos equipos de los Chargers dirigidos por Harbaugh han presentado importantes carencias ofensivas, situándose en los puestos 25 y 18 en cuanto a la tasa de series ofensivas que culminan en *touchdown*. Aun así, ha encontrado la manera de sacar adelante victorias gracias a las actuaciones heroicas de Justin Herbert y a una defensa de gran prestigio. Si bien el excoordinador defensivo Jesse Minter recibió —con toda justicia— la mayor parte del reconocimiento durante ese periodo, Harbaugh también merece crédito por haber logrado que jugadores como Teair Tart, Donte Jackson, Elijah Molden y Poona Ford se convirtieran en piezas realmente valiosas e influyentes.

Los Chargers, bajo la dirección de Harbaugh, han logrado clasificar a los playoffs en temporadas consecutivas, pero afrontan la nueva campaña con gran entusiasmo ante la llegada de nuevos coordinadores.

Ahora, todas las miradas están puestas en lo que sucederá en 2026.

Locker escribió:

Contar con una gran cantidad de talento en ambos lados del balón y sumar a Mike McDaniel como coordinador ofensivo coloca a Harbaugh en una posición ideal para otra gran temporada en 2026. Ganar un partido de playoffs con los Chargers es el siguiente objetivo, pero un récord de 59-15 en los últimos cinco años (contando desde su etapa en Michigan) consolida a Harbaugh como uno de los mejores líderes del fútbol americano.

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