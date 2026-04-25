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Chargers Seleccionan a S Genesis Smith en la Cuarta Ronda en el Draft 2026

Apr 25, 2026 at 10:33 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

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Los Chargers seleccionaron al safety de Arizona, Genesis Smith, en la cuarta ronda (selección numero 131) del Draft de la NFL de 2026 el sabado.

Dane Brugler, de The Athletic —quien lo tenía catalogado como uno de los 10 mejores prospectos en la posición de safety— ofreció el siguiente análisis sobre Smith:

Posee un conjunto de habilidades innatas para desempeñarse como "center-fielder" (defensor central), gracias a su capacidad para leer al quarterback y a su rango de cobertura para llegar hasta el balón. Con ciertas similitudes a Callen Bullock, tiene el potencial para convertirse en un titular de primer nivel, siempre y cuando realice las mejoras necesarias.

La selección de Smith brinda a los Chargers otra pieza para su secundaria de cara a la temporada 2026 y años posteriores, ya que el jugador se incorpora ahora a un grupo liderado por el All-Pro Derwin James, Jr., y que cuenta con figuras como Elijah Molden, Tony Jefferson y RJ Mickens.

Smith, de 21 años, tiene una estatura registrada de 6 pies y 2 pulgadas (aprox. 1,88 m) y un peso de 202 libras (aprox. 91,6 kg).

Smith viene de completar un año en el que fue seleccionado para el Tercer Equipo All-Big 12, tras liderar a los Wildcats con dos balones sueltos forzados durante la temporada 2025.

El safety cuenta con un historial de producción sólida a lo largo de los 37 partidos que disputó en su carrera universitaria con Arizona, registrando cinco intercepciones, 14 pases defendidos y cuatro balones sueltos forzados.

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