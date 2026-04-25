Chargers Seleccionan a OT Travis Burke en la Cuarta Ronda en el Draft 2026

Los Chargers han empezado el tercer día del Draft de la NFL de 2026 con otro traspaso... y otro liniero ofensivo: Travis Burke, de Memphis.

Los Bolts cerraron un acuerdo con los Texans en la mañana del sábado, enviando las selecciones 123 y 204 a Houston a cambio de la selección número 117 en la cuarta ronda.

Fue el tercer traspaso del draft para Joe Hortiz, quien negoció con los Patriots en la segunda ronda antes de llegar a un acuerdo con los Browns en la tercera.

Los Chargers cuentan ahora con un total de cuatro selecciones restantes en el draft. Los Bolts poseen selecciones en la cuarta ronda (131), la quinta ronda (145) y la sexta ronda (202 y 206).

En cuanto a Burke, los Bolts incorporan a un prospecto versátil para la línea ofensiva dentro de la clase de este año, ya que figura como el prospecto numero 79 en la clasificación elaborada por Dane Brugler, de The Athletic.

Brugler ofreció el siguiente análisis sobre Burke:

Igualmente eficaz tanto como bloqueador en jugadas terrestres como protector en jugadas de pase, Burke arranca con rapidez desde su postura inicial en conceptos de bloqueo de zona para ejecutar acciones tanto por el lado fuerte como por el lado débil de la formación. Aprovecha su envergadura en los bloqueos de apertura (kickouts) y posee un atletismo funcional, aunque su consistencia disminuye a medida que aumenta el espacio en el campo. A pesar de jugar con una postura algo erguida y tener un equilibrio de contacto promedio, bloquea con una fuerza intensa en el juego terrestre para ampliar los carriles de carrera.

La selección de Burke proporciona a los Chargers otra pieza para su línea ofensiva de cara a 2026 y años posteriores, además de representar otra elección de línea ofensiva tras haber seleccionado a Jake Slaughter en el puesto número 63 ayer.

Burke, de 23 años, figura con una estatura de 6 pies y 9 pulgadas (aprox. 2,06 metros) y un peso de 325 libras (aprox. 147 kg).

Burke se incorpora a los Chargers tras haber jugado más recientemente en la Universidad de Memphis, donde fue titular en 11 partidos como tackle derecho durante la temporada de 2025.