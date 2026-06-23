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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Chargers Recibirán a 49ers Para un Entrenamiento de Conjuntos el 18 de Agosto

Jun 23, 2026 at 09:50 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

JointPracticePuro

Los Chargers se enfrentarán a los 49ers tanto en la pretemporada como en la temporada regular de 2026.

También se puede añadir una práctica conjunta al calendario.

Los Bolts anunciaron el martes que recibirán a San Francisco para una única práctica conjunta el martes 18 de agosto, durante el campamento de entrenamiento de los Chargers en The Bolt.

La práctica, que comienza a las 10 a. m., está programada para durar dos horas y está abierta exclusivamente a los abonados de temporada de los Chargers.

Existen numerosos vínculos entre los equipos que comparten estado, incluido el hecho de que el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, registró un récord de 44-19-1 y llevó al equipo a los playoffs en tres ocasiones (incluida una aparición en el Super Bowl XLVII) durante su etapa como entrenador en jefe de los 49ers entre 2011 y 2014.

El coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, también tiene lazos con San Francisco y con el actual entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan.

McDaniel formó parte del cuerpo técnico de Shanahan en los San Francisco 49ers durante cinco temporadas (2017-2021), desempeñándose como coordinador del juego terrestre durante cuatro campañas y luego como coordinador ofensivo en la temporada 2021.

McDaniel y Shanahan también trabajaron juntos anteriormente en Atlanta, Cleveland y Washington.

Además, el entrenador de corredores de los Chargers, Max McCaffrey, tendrá la oportunidad de ver a su hermano Christian, quien ha sido seleccionado tres veces para el primer equipo All-Pro y cuatro veces para el Pro Bowl.

Los Bolts y los 49ers disputarán un partido de pretemporada el jueves 20 de agosto a las 7 p. m. (hora del Pacífico).

Posteriormente, los Chargers recibirán a los 49ers en el SoFi Stadium durante la Semana 15, en Thursday Night Football.

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