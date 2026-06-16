3 Observaciones: Novatos de Chargers Brillan en Primer Día del Minicampamento

Ha concluido el primer día del minicampamento obligatorio de los Chargers.

Los Bolts entrenaron durante poco más de una hora este martes en las instalaciones de The Bolt, con una intensidad ligeramente mayor a la vista en las recientes sesiones de actividades organizadas del equipo (OTA).

Los Chargers también llevarán a cabo entrenamientos del minicampamento el miércoles y el jueves, antes de disfrutar de un descanso veraniego previo al inicio del campamento de entrenamiento oficial.

Aquí presentamos tres observaciones del primer día del minicampamento de los Chargers:

1. Thompson y Smith destacan en el primer día

Dos novatos seleccionados en la cuarta ronda acapararon el protagonismo este martes durante el minicampamento.

Los Chargers no realizaron muchas jugadas con el equipo completo, por lo que las acciones más destacadas se produjeron durante la fase de entrenamiento de 7 contra 7.

Brenen Thompson protagonizó la mejor jugada ofensiva del día al lograr una recepción disputada frente a Elijah Molden, ganando una gran cantidad de yardas en una jugada explosiva.

Más tarde, Thompson atrapó un pase de unas 50 yardas, aprovechando su reconocida velocidad (4.26 segundos en la prueba de 40 yardas) para superar a la defensa por la espalda.

En el aspecto defensivo, el safety Genesis Smith destacó durante el ejercicio de 7 contra 7 al interceptar un lanzamiento de Trey Lance hacia el lado izquierdo.

El exjugador estrella de Arizona, quien acumuló cinco intercepciones en su etapa universitaria, demostró un gran instinto al anticiparse a la trayectoria del balón y asegurar la posesión para su equipo.

Otra jugada destacada del martes fue obra del corredor Keaton Mitchell, quien recibió un magnífico pase de Lance cerca de la banda derecha, logrando un avance considerable.

Tarheeb Still también sobresalió al desviar un pase, impidiendo que Thompson realizara una recepción por el centro del campo.