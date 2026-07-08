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¿Cuál es la Batalla por la Titularidad Mayor en los Chargers de Cara al Campamento de Entrenamiento?

Jul 08, 2026 at 07:50 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

PuroLGBuzz

Aún faltan algunas semanas para el campamento de entrenamiento de los Chargers, pero existe mucha intriga sobre cómo se definirá un puesto específico en la línea ofensiva.

Los periodistas de The Athletic que cubren la actualidad de los equipos se reunieron para abordar la mejor batalla tras sus respectivos programas de temporada baja; en el caso de los Chargers, el foco de atención se centra en la línea ofensiva.

Los Bolts renovaron el interior de su línea ofensiva durante la temporada baja, incorporando al veterano centro Tyler Biadasz para complementar a los tacles titulares Rashawn Slater y Joe Alt, quienes regresan tras superar sus lesiones.

¿Cuál es la gran batalla que queda? Qué sucederá en la posición de guardia izquierdo.

Durante la primavera hubo una rotación en ese puesto, con la participación tanto de Kayode Awosika como de Jake Slaughter (seleccionado en la segunda ronda). El entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, declaró el mes pasado que ambos jugadores, junto con el veterano Trevor Penning, competirán por tiempo de juego durante el campamento.

Si bien los Chargers han experimentado muchos avances positivos en su línea ofensiva en los últimos meses, para Daniel Popper, de The Athletic, la mayor duda de cara al futuro reside precisamente en esa posición.

Popper escribió:

Los Chargers renovaron profundamente su línea ofensiva esta temporada baja, principalmente para dotarla del atleticismo necesario para el esquema del nuevo coordinador, Mike McDaniel. Al llegar al receso de verano, el equipo ya tiene definidos a los titulares en cuatro de las posiciones. Regresan los tackles estrella Rashawn Slater y Joe Alt, mientras que las nuevas incorporaciones vía agencia libre, Tyler Biadasz y Cole Strange, ocuparán la titularidad como centro y guardia derecho, respectivamente. El puesto vacante es el de guardia izquierdo, y la competencia por él se resolverá en el campamento de entrenamiento. Todo apunta a una disputa a tres bandas entre el novato Jake Slaughter y los veteranos Trevor Penning y Kayode Awosika.

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Se ha realizado un gran trabajo durante la primavera para implementar el esquema del coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, especialmente en lo referente al juego terrestre.

El tiempo dirá — sobre todo cuando los jugadores empiecen a usar las protecciones completas — quién se adapta mejor al grupo para cuando arranque la Fecha 1.

De lo que no hay duda es de que los Chargers han formado una unidad muy competitiva, cuya configuración definitiva se definirá una vez que aumente la intensidad a finales de mes.

"Creo que hay que ser muy cautelosos a la hora de plantear escenarios de competencia por el puesto antes de que los jugadores hayan bloqueado realmente a alguien," comentó McDaniel el mes pasado. "Por lo general, durante la temporada baja los jugadores aprenden a posicionarse y a saber dónde aplicar presión o a qué objetivo dirigirse; pero la idea de bloquear a un rival durante tres o cuatro segundos es algo propio de los entrenamientos con protecciones y del campamento de entrenamiento."

Más adelante, McDaniel añadió: "Probablemente sea mejor evaluar a un receptor después de que se le haya lanzado un pase, no antes. Y seguramente sea mejor evaluar a un liniero después de que haya bloqueado a alguien, no antes. Esa es mi postura."

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