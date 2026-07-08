¿Cuál es la Batalla por la Titularidad Mayor en los Chargers de Cara al Campamento de Entrenamiento?

Aún faltan algunas semanas para el campamento de entrenamiento de los Chargers, pero existe mucha intriga sobre cómo se definirá un puesto específico en la línea ofensiva.

Los periodistas de The Athletic que cubren la actualidad de los equipos se reunieron para abordar la mejor batalla tras sus respectivos programas de temporada baja; en el caso de los Chargers, el foco de atención se centra en la línea ofensiva.

Los Bolts renovaron el interior de su línea ofensiva durante la temporada baja, incorporando al veterano centro Tyler Biadasz para complementar a los tacles titulares Rashawn Slater y Joe Alt, quienes regresan tras superar sus lesiones.

¿Cuál es la gran batalla que queda? Qué sucederá en la posición de guardia izquierdo.

Durante la primavera hubo una rotación en ese puesto, con la participación tanto de Kayode Awosika como de Jake Slaughter (seleccionado en la segunda ronda). El entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, declaró el mes pasado que ambos jugadores, junto con el veterano Trevor Penning, competirán por tiempo de juego durante el campamento.

Si bien los Chargers han experimentado muchos avances positivos en su línea ofensiva en los últimos meses, para Daniel Popper, de The Athletic, la mayor duda de cara al futuro reside precisamente en esa posición.

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