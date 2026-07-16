Derwin James Ocupa 2º Lugar en Lista de Mejores Safeties de ESPN

James terminó la temporada regular como el segundo mejor del equipo con un total de 94 tacles, además de siete pases defendidos, 2.0 capturas y 6.0 tacles para pérdida de yardas. También sumó tres intercepciones, igualando la mejor marca de su carrera y alcanzando su cifra más alta desde su temporada de novato en 2018.

Ha sido una pieza clave para el éxito que la defensa de los Chargers ha logrado en las últimas dos temporadas, ya que marca la pauta en todos los aspectos.

El entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, lo supo desde el momento en que llegó a Los Ángeles.

"Sabía que era un jugador increíble. Lo que descubrí tras un día y medio — cuando ya teníamos al equipo completo reunido," dijo Harbaugh, "Fue algo que recuerdo bien: a mitad del segundo entrenamiento, reuní a todos. Llevaba aquí un día y medio y esto es lo que había notado: Hagamos todo como lo hace el número 3. Ya sea en las reuniones, en el entrenamiento físico o en las prácticas en el campo."

"Cómo viste el uniforme, cómo desempeña su trabajo, cómo aborda todo lo que hace; todo, desde dar el ejemplo y marcar la pauta hasta contagiar su energía," añadió Harbaugh. "Simplemente, hagan todo como el número 3."

Ahora, se espera que el jugador de 29 años siga teniendo un impacto significativo bajo la dirección del nuevo coordinador defensivo de los Chargers, Chris O'Leary.

Sea cual sea la exigencia, James está listo para hacerse notar bajo las órdenes del nuevo responsable de la estrategia defensiva en 2026.

"Él me comunicará lo que necesite de mí, y ese rol puede variar cada semana," comentó James durante la temporada baja. "Me considero un jugador muy versátil capaz de hacer lo que haga falta: marcar al ala cerrada, marcar al corredor, ejecutar un blitz esa semana, jugar en la zona central o cubrir en profundidad."