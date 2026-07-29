Chargers Reporte de Campamento: La Defensa y Novatos Llaman la Atención en el Primer Dia

El campamento de entrenamiento de los Chargers ha oficialmente comenzado.

Los Bolts iniciaron el tercer año de la era de Jim Harbaugh este miércoles con una práctica de 75 minutos sin protecciones en las instalaciones de The Bolt.

Los Chargers entrenarán durante los próximos tres días — todos ellos sin protecciones — antes de tener un día de descanso el domingo.

Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del miércoles:

1. El grupo de O'Leary destaca desde el inicio

La defensa dirigida por Chris O'Leary causó una gran impresión en el primer día.

O'Leary afronta su primera temporada como coordinador defensivo de los Chargers, tras haber desempeñado el mismo cargo en 2025 en Western Michigan.

Sin embargo, no es un desconocido para los Bolts, ya que fue el entrenador de safeties del equipo en 2025.

"No se guarda nada, no es tímido," comentó Derwin James. "Siento que mucha gente podrá ver quién es realmente este año. Confío en él."

Más tarde, James añadió: "Escucha a los jugadores. Quiere recibir información de nuestra parte."

En su primera práctica del campamento de entrenamiento bajo su nuevo rol, el grupo de O'Leary se mostró veloz y oportunista.

El esquinero Tarheeb Still logró una intercepción ante Trey Lance el miércoles; la segunda recuperación de balón se produjo pocos minutos después de que el esquinero Isas Waxter tuvo la primera

Still, quien registró cuatro intercepciones como novato en 2024, no logró ninguna la temporada pasada, a pesar de haber desviado siete pases.

James comentó que ha estado desafiando tanto a Still como a su compañero esquinero Cam Hart de cara a su tercera temporada en la NFL.

"El tercer año suele ser cuando debes dar el siguiente paso," dijo James. "Le he estado diciendo que el tercer año es crucial —no es que los otros no lo sean— pero siento que es ahí donde moldeas tu carrera y defines quién vas a ser."

Más allá de las recuperaciones de balón, la unidad de O'Leary se mantuvo activa, ya que Hart y el novato Genesis Smith también lograron desviar pases.

Smith forma parte de un grupo competitivo — junto con Tony Jefferson, RJ Mickens y Kendall Williamson — que luchan por conseguir tiempo de juego y un puesto en la plantilla.

"Lo que me gusta es que nadie siente envidia del compañero. Todos se ayudan mutuamente, incluso en las salas de reuniones," señaló James. "Todos se apoyan entre sí y ha sido una gran batalla. Es un problema positivo: al final, jugará el mejor."