Chargers Reporte de Campamento: La Defensa y Novatos Llaman la Atención en el Primer Dia

El campamento de entrenamiento de los Chargers ha oficialmente comenzado.
Los Bolts iniciaron el tercer año de la era de Jim Harbaugh este miércoles con una práctica de 75 minutos sin protecciones en las instalaciones de The Bolt.
Los Chargers entrenarán durante los próximos tres días — todos ellos sin protecciones — antes de tener un día de descanso el domingo.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del miércoles:
1. El grupo de O'Leary destaca desde el inicio
La defensa dirigida por Chris O'Leary causó una gran impresión en el primer día.
O'Leary afronta su primera temporada como coordinador defensivo de los Chargers, tras haber desempeñado el mismo cargo en 2025 en Western Michigan.
Sin embargo, no es un desconocido para los Bolts, ya que fue el entrenador de safeties del equipo en 2025.
"No se guarda nada, no es tímido," comentó Derwin James. "Siento que mucha gente podrá ver quién es realmente este año. Confío en él."
Más tarde, James añadió: "Escucha a los jugadores. Quiere recibir información de nuestra parte."
En su primera práctica del campamento de entrenamiento bajo su nuevo rol, el grupo de O'Leary se mostró veloz y oportunista.
El esquinero Tarheeb Still logró una intercepción ante Trey Lance el miércoles; la segunda recuperación de balón se produjo pocos minutos después de que el esquinero Isas Waxter tuvo la primera
Still, quien registró cuatro intercepciones como novato en 2024, no logró ninguna la temporada pasada, a pesar de haber desviado siete pases.
James comentó que ha estado desafiando tanto a Still como a su compañero esquinero Cam Hart de cara a su tercera temporada en la NFL.
"El tercer año suele ser cuando debes dar el siguiente paso," dijo James. "Le he estado diciendo que el tercer año es crucial —no es que los otros no lo sean— pero siento que es ahí donde moldeas tu carrera y defines quién vas a ser."
Más allá de las recuperaciones de balón, la unidad de O'Leary se mantuvo activa, ya que Hart y el novato Genesis Smith también lograron desviar pases.
Smith forma parte de un grupo competitivo — junto con Tony Jefferson, RJ Mickens y Kendall Williamson — que luchan por conseguir tiempo de juego y un puesto en la plantilla.
"Lo que me gusta es que nadie siente envidia del compañero. Todos se ayudan mutuamente, incluso en las salas de reuniones," señaló James. "Todos se apoyan entre sí y ha sido una gran batalla. Es un problema positivo: al final, jugará el mejor."
La jugada destacada del día en el ataque ocurrió cuando DJ Uiagalelei conectó con el receptor Dalevon Campbell para una anotacion de más de 40 yardas.
2. Akheem Mesidor demuestra su valía
Smith no fue el único novato que llamó la atención en el primer día.
Akheem Mesidor, reciente elegido en la primera ronda por los Chargers, destacó incluso sin las protecciones puestas.
La actuación más notable de Mesidor se produjo durante una jugada de carrera, cuando rompió un bloqueo doble y habría logrado un placaje con pérdida de yardas.
Se espera que Mesidor, quien registró 12,5 capturas con Miami la temporada pasada, sea el tercer cazador de mariscales de los Chargers, acompañando a Khalil Mack y Tuli Tuipulotu.
"Es muy explosivo, tiene mucha agilidad y rapidez de reacción," comentó James. "Me he acercado a él un par de veces para decirle: 'Oye, buena jugada'. Está arrancando muy bien."
Mesidor también participó en los equipos especiales durante su primera práctica de campamento de entrenamiento en la NFL.
En el aspecto ofensivo, el receptor abierto Brenen Thompson destacó al realizar varias recepciones, incluida una atrapada deslizándose tras un pase de Justin Herbert.
"Va a ser muy bueno," dijo Herbert. "Vimos desde el inicio que tiene talento y velocidad; va a hacer muchas jugadas importantes para nosotros. Me entusiasma mucho lo que pueda aportar."
3. Primeras combinaciones de la línea ofensiva
No sabremos realmente cómo se perfila la línea ofensiva hasta que los jugadores se pongan las protecciones completas la próxima semana.
Por ello, las combinaciones de la línea ofensiva del miércoles se mantuvieron prácticamente iguales a las vistas en los entrenamientos de primavera.
Rashawn Slater y Joe Alt ocuparon los puestos principales de tacle; el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, señaló antes de la práctica que ambos habían recibido el alta médica tras sufrir lesiones que pusieron fin a sus temporadas en 2025.
Trey Pipkins III rotó en el puesto de tacle izquierdo en lugar de Slater en algunas ocasiones, protegiendo a Herbert.
El primer grupo de la línea interior estuvo compuesto, de izquierda a derecha, por Kayode Awosika, Tyler Biadasz y Cole Strange.
El miércoles, Herbert elogió la buena química que ha desarrollado rápidamente con Biadasz.
"Tyler ha estado increíble," dijo Herbert. "En cuanto llegó, empezamos a trabajar en los y fue como si ya hubiéramos hecho muchísimas jugadas juntos."
Más tarde añadió: "Es fluido, constante... un gran centro y se comunica muy bien."
El novato Jake Slaughter rotó con Awosika en la posición de guardia izquierdo, protegiendo a Herbert.
En los grupos siguientes también hubo bastantes rotaciones y cambios de posición.
La unidad que protegía a Lance estuvo formada inicialmente, de izquierda a derecha, por una combinación de Trey Pipkins III, Trevor Penning, Slaughter, Awosika y Travis Burke.
Sin embargo, Branson Taylor realizó repeticiones en lugar de Pipkins y Awosika, mientras que Jacob Spomer relevó a Slaughter en la posición de centro.
El último grupo estuvo integrado, de izquierda a derecha, por Logan Taylor, Josh Kaltenberger, Spomer, Alex Harkey y Laekin Vakalahi.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.