Tuli Tuipulotu Debuta en la Lista de los 100 Mejores de la NFL en el Puesto 86

Una temporada de consagración en 2025 le valió a Tuli Tuipulotu su primera aparición en la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL.

El apoyador exterior de los Chargers se convirtió en el primer miembro del equipo en figurar en esta lista anual, situándose en el puesto número 86 general este miércoles.

El jugador de 23 años completó la mejor temporada de su joven carrera con 13.0 capturas — la sexta mayor cantidad en la NFL — además de registrar 20.0 tackleadas para pérdida de yardas, cifra que lo empató en el cuarto lugar de la liga.

Logró tres partidos con múltiples capturas, incluida una actuación impresionante de 4.0 capturas en la Fecha 4 contra los Giants, y sumó tres pases defendidos, dos balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado, méritos que le llevaron a su primera selección para el Pro Bowl.

No fue casualidad, ya que el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, elogió enormemente la intensidad y la actitud de este especialista en presionar al mariscal de campo.

"En prácticamente todos los aspectos de su juego. Si el balón se mueve, él se mueve," dijo Harbaugh sobre Tuipulotu la temporada pasada. "Es capaz de superar a un bloqueador, llegar al punto de impacto, golpear, controlar el bloqueo, zafarse y correr hacia el balón. Es tan incansable como cualquier jugador con el que haya trabajado."

"Posee grandes cualidades físicas, pero además es un jugador que se entrena a un nivel de élite," añadió Harbaugh.

Pro Football Focus también le atribuyó 17 paradas contra la carrera, cifra que lo situó empatado en el octavo puesto entre su posicion en 2025.

Ya sea contra la carrera o contra el pase, el motor de Tuipulotu nunca se detiene.

Y eso le ha permitido ser reconocido entre los mejores de la liga al iniciar su cuarto año en la NFL.

"Creo que tengo una mentalidad según la cual, si no hago lo suficiente, no rendiré bien," dijo Tuipulotu el pasado diciembre. "Siempre siento que cuanto menos hago, menor es mi rendimiento. No se trata solo de las estadísticas; cuanto menos esfuerzo dedicas, peor juegas."