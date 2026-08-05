Chargers Reporte de Campamento: Cómo Ve Mike McDaniel la Batalla por el Puesto de Guardia Izquierdo

1. Branson Taylor trabaja como guardia izquierdo

Le tocó el turno a Branson Taylor de realizar repeticiones en la posición de guardia izquierdo, protegiendo a Justin Herbert.

Taylor forma parte de un grupo de cinco jugadores — junto con Kayode Awosika, Jake Slaughter, Trevor Penning y Trey Pipkins III — que compiten por la titularidad en ese puesto.

Durante la última semana, los jugadores han rotado en dicha posición; el coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, ofreció una actualización sobre esta competencia antes de la práctica del miércoles.

"Quieres que alguien tome la iniciativa. Quieres que alguien se adueñe de la posición, que encadene un par de días buenos y transmita confianza al cuerpo técnico y a sus compañeros de que él es el hombre indicado," señaló McDaniel.

Hacia el final de la práctica, el equipo realizó rotaciones en la línea ofensiva: Pipkins se colocó como tacle izquierdo y Penning ocupó el puesto de guardia izquierdo.

Por su parte, Taylor pasó a jugar como tacle derecho.

En cuanto a la posición de guardia izquierdo, McDaniel afirmó que el equipo está "justo en medio" de una disputa que promete intensificarse a medida que se utilicen las protecciones completas.

"En el primer día [con protecciones], mi objetivo es simplemente ofrecer comentarios y observaciones a todos los jugadores. Tengo muy claros ciertos patrones recurrentes en el caso de cada jugador que recibe retroalimentación," comentó McDaniel. "Me entusiasma poder instruirlos en algo; ahora, ¿qué hacen ellos con esa información?

"Me ilusiona mucho cada caso, porque se nota quiénes están a la altura del desafío: se lo dices una vez, lo asimilan y lo ves reflejado en el entrenamiento", continuó McDaniel. "No quiero saturarlos el primer día, simplemente porque también quiero observar a los que destacan; tal vez aquel que en la práctica demostró ser el mejor guardia izquierdo —el que jugaría si tuviéramos un partido hoy mismo—, quiero ver cómo reacciona ante un poco de refuerzo positivo. Es un día importante.