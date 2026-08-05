Chargers Reporte de Campamento: Cómo Ve Mike McDaniel la Batalla por el Puesto de Guardia Izquierdo

Ha concluido el séptimo día del campamento de entrenamiento de los Chargers de 2026, tras la segunda y última práctica del equipo en San Diego.
La sesión del miércoles fue de menor intensidad; los Chargers no utilizaron protecciones completas y trabajaron a un ritmo pausado, centrándose más en la ejecución de movimientos que en la velocidad real de juego.
Los Chargers volverán a entrenar el jueves a las 10:00 a. m. en las instalaciones de The Bolt, antes de disfrutar de un día de descanso el viernes.
A continuación, se presenta el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers correspondiente a la práctica del miércoles:
1. Branson Taylor trabaja como guardia izquierdo
Le tocó el turno a Branson Taylor de realizar repeticiones en la posición de guardia izquierdo, protegiendo a Justin Herbert.
Taylor forma parte de un grupo de cinco jugadores — junto con Kayode Awosika, Jake Slaughter, Trevor Penning y Trey Pipkins III — que compiten por la titularidad en ese puesto.
Durante la última semana, los jugadores han rotado en dicha posición; el coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, ofreció una actualización sobre esta competencia antes de la práctica del miércoles.
"Quieres que alguien tome la iniciativa. Quieres que alguien se adueñe de la posición, que encadene un par de días buenos y transmita confianza al cuerpo técnico y a sus compañeros de que él es el hombre indicado," señaló McDaniel.
Hacia el final de la práctica, el equipo realizó rotaciones en la línea ofensiva: Pipkins se colocó como tacle izquierdo y Penning ocupó el puesto de guardia izquierdo.
Por su parte, Taylor pasó a jugar como tacle derecho.
En cuanto a la posición de guardia izquierdo, McDaniel afirmó que el equipo está "justo en medio" de una disputa que promete intensificarse a medida que se utilicen las protecciones completas.
"En el primer día [con protecciones], mi objetivo es simplemente ofrecer comentarios y observaciones a todos los jugadores. Tengo muy claros ciertos patrones recurrentes en el caso de cada jugador que recibe retroalimentación," comentó McDaniel. "Me entusiasma poder instruirlos en algo; ahora, ¿qué hacen ellos con esa información?
"Me ilusiona mucho cada caso, porque se nota quiénes están a la altura del desafío: se lo dices una vez, lo asimilan y lo ves reflejado en el entrenamiento", continuó McDaniel. "No quiero saturarlos el primer día, simplemente porque también quiero observar a los que destacan; tal vez aquel que en la práctica demostró ser el mejor guardia izquierdo —el que jugaría si tuviéramos un partido hoy mismo—, quiero ver cómo reacciona ante un poco de refuerzo positivo. Es un día importante.
"Creo que hubo ganadores y perdedores en esa jornada, pero, en lo que respecta al puesto que buscamos cubrir, ahora necesitamos ver cómo responden a todo eso," añadió McDaniel.
2. Sin protecciones el miércoles
Los Chargers utilizaron protecciones en el entrenamiento del martes — incluyendo hombreras — a medida que la intensidad aumentaba un poco.
Sin embargo, la sesión del miércoles fue más moderada; se trató de una jornada de ritmo pausado, sin protecciones y sin ejercicios de equipo a máxima velocidad.
Esto brindó a los jugadores la oportunidad de trabajar en la técnica y los fundamentos en los que los entrenadores insistían constantemente.
"Realmente debemos centrarnos en los aspectos básicos," señaló Joe Alt.
Más tarde añadió: "Creo que vamos por buen camino."
McDaniel comentó que se trata de un proceso de preparación gradual previo al inicio de la temporada regular.
"Necesitamos la versión más potente de todo el sistema — de los Chargers en general — y que todos avancen al unísono, porque esa es la naturaleza de la temporada y de lo que se requiere para ganar partidos de playoffs y el Super Bowl," afirmó McDaniel.
3. Más trabajo en situaciones de juego
Los Chargers disputarán un partido de pretemporada dentro de apenas ocho días, y Jim Harbaugh está preparando a su equipo para ello.
Los Bolts han trabajado en situaciones reales de partido en diversos momentos de los entrenamientos, y el miércoles no fue la excepción en San Diego.
El miércoles se puso énfasis en los pases largos para el final de la mitad; la ofensiva de los Bolts se alineaba en la línea de 30 o 35 yardas del campo rival con solo cuatro segundos restantes.
DJ Uiagalelei se encargó de los tres lanzamientos hacia la zona de anotación, mientras los distintos grupos de la ofensiva y la defensa se turnaban para participar en el ejercicio.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.