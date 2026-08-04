Chargers Reporte de Campamento: Defensa Domina en el Primer Día con Protecciones

3. Actualización sobre la línea ofensiva

Los Bolts volvieron a rotar las combinaciones de la línea ofensiva el martes, y Trey Pipkins III fue el primero en ocupar la posición de guardia izquierdo.

Pipkins es uno de los cinco jugadores — junto con Kayode Awosika, Jake Slaughter, Trevor Penning y Branson Taylor — que compiten por el puesto de titular.

Que Pipkins recibiera las repeticiones principales continuó la tendencia de rotar a diferentes jugadores en esa posición. Awosika, por ejemplo, ocupó ese lugar el lunes.

Antes del entrenamiento del martes, Harbaugh declaró sentirse "muy optimista" respecto a la línea ofensiva.

"Hay muchas cosas muy positivas en este momento," dijo Harbaugh. "Yo diría que 'Yode' ha sido probablemente el jugador más constante ahí; incluso se podría decir que lleva la delantera.

"En cuanto a Trey Pipkins, como dije antes, creo que es uno de nuestros cinco mejores jugadores. Realmente creemos que podría jugar y ser un muy buen guardia izquierdo titular", continuó Harbaugh. "Lo que sea mejor para el equipo determinará la decisión final, pero él es un activo tremendo como tackle.

"Trevor Penning se quedó un poco rezagado debido a una lesión en el isquiotibial durante las OTAs, pero está progresando con fuerza", señaló Harbaugh. "Jake Slaughter va muy por delante de lo previsto. Cada día se aprecia su técnica, su comprensión de lo que hace, así como el talento y la capacidad para estar en la pelea por el puesto. Está en la contienda para ser titular como guardia izquierdo.

"Lo más emocionante es que Branson Taylor se ha consolidado ahora como un posible titular en la posición de guardia izquierdo. Está jugando en cuatro posiciones", añadió Harbaugh. "Es una buena señal para nosotros, todo es positivo, pero ahora estamos entusiasmados por empezar a entrenar con las protecciones completas y dar el siguiente paso".

Harbaugh comentó el martes que preferiría definir quién será el titular en la posición de guardia izquierdo en el transcurso de "los próximos 10" entrenamientos.

Aunque Pipkins comenzó la práctica con el grupo principal, también realizó repeticiones como tackle izquierdo, mientras Awosika ocupaba el puesto de guardia izquierdo.

Taylor también trabajó como tackle izquierdo protegiendo a Herbert; Harbaugh había destacado antes del entrenamiento la importancia de la versatilidad posicional.

"Nos enfocamos mucho en ello; es fundamental para nosotros," afirmó Harbaugh.

La primera línea que protegió a Lance estaba compuesta, de izquierda a derecha, por Travis Burke, Penning, Slaughter, Awosika y Taylor.