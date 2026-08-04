Chargers Reporte de Campamento: Defensa Domina en el Primer Día con Protecciones

El martes fue una jornada clave en el campamento de entrenamiento de los Chargers de 2026.
Para empezar, los Bolts se encuentran en San Diego para dos días de prácticas.
Además, los Chargers practicaron con protecciones por primera vez, entrenando con cascos y hombreras durante más de 90 minutos.
"Es parte del proceso," dijo el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh. "Es bueno para los jugadores ponerse la armadura. Es un paso importante el que estamos dando hoy."
"Aumentar la intensidad; esa es la palabra que usamos. Usamos esa analogía: es como incorporarse a la autopista," continuó Harbaugh.
Más tarde añadió: "Diría que estamos en la autopista, pero todavía en el carril de la extrema derecha. Trabajaremos para llegar al carril rápido."
Los Chargers volverán a entrenar el miércoles en San Diego antes de regresar a The Bolt para la práctica del jueves.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers sobre la práctica del martes:
1. La defensa domina
Aunque los Bolts están adoptando un enfoque algo pausado durante las prácticas con protecciones completas, Harbaugh destacó la importancia de las próximas semanas.
"Es cuando se definen las cosas," comentó antes del entrenamiento del martes.
En el primer día con protecciones, esto se tradujo en una actuación dominante de la defensa durante los ejercicios de equipo completo.
La unidad marcó la pauta desde el inicio cuando Derwin James Jr. irrumpió para capturar a Justin Herbert en la primera jugada de los ejercicios de 11 contra 11 (naturalmente, James no llegó a tocar al mariscal de los Chargers).
"Se sintió bien sentir el contacto y librarse de los bloqueos. Se nota que ya se siente más como fútbol americano real," dijo James. "Sin duda, me alegra ponerme las protecciones."
Más tarde añadió: "Me encanta. Obviamente, no puedes marcar la pauta derribando al mariscal al suelo, pero puedo visualizar la jugada. Me encanta presionar, me encanta cubrir, me encanta hacerlo todo, para ser sincero."
Luego, Denzel Perryman hizo notar su presencia deteniendo una carrera y logrando lo que habría sido una captura, mientras que Justin Eboigbe también habría registrado otra captura.
El novato Nadame Tucker también destacó durante la práctica con un par de capturas.
Tucker, quien jugó la temporada pasada bajo las órdenes del coordinador defensivo de los Chargers, Chris O'Leary, en Western Michigan, empató en el liderato de la División I con 14,5 capturas.
"El simple hecho de poder presionar... tenemos que alejarnos de los mariscales (que llevan camisetas doradas) para evitar contactos prohibidos, pero los muchachos están presionando bien," señaló James.
La defensa también logró recuperar el balón cuando Kendall Williamson y el receptor abierto Tre' Harris chocaron en el centro del campo; Williamson logró arrebatar el balón para una intercepción.
"Estuvo genial, se quedó con él. Herbert había lanzado el pase con mucha fuerza," comentó James.
Otras jugadas destacadas incluyo Bud Dupree leyendo a la perfección un pase para forzar un pase incompleto, y a James desviando un pase en una situación de tercera oportunidad dentro de la zona roja.
Nikko Reed y Devin Grant también realizaron derribos que resultaron en pérdida de yardas, mientras que Eric Rogers desvió un pase.
2. Herbert brilla en la zona roja
Quizás la defensa de los Chargers dominó los ejercicios de equipo completo porque estaba molesta tras lo ocurrido en los ejercicios de 7 contra 7 al inicio de la práctica.
Y es que Herbert estuvo simplemente espectacular en la zona roja al comenzar el entrenamiento.
"Nuestra ofensiva está logrando muchas jugadas. Simplemente queríamos ser más precisos y hacer más jugadas," dijo James. "Conocemos nuestro estándar, así que elevamos el nivel y fue una gran práctica."
El mariscal de campo comenzó el ejercicio conectando con Quentin Johnston y Ladd McConkey para ganancias de 15 yardas cada uno en las dos primeras jugadas de 7 contra 7.
"Los jugadores que están corriendo las rutas están haciendo jugadas especiales," comentó Herbert.
Herbert volvió a buscar a Johnston por el centro para conseguir un primer down, antes de lanzar un pase preciso y potente de 25 yardas a McConkey para una anotación que entusiasmó al público en San Diego.
¿Qué potencial ve Herbert en McConkey dentro de este esquema?
"Muchísimo. Ladd es sumamente atlético... así que, al hacerle llegar el balón rápidamente y aprovechando su capacidad atlética y su habilidad para romper tacleadas... va a lograr grandes cosas," afirmó Herbert.
Después de que Trey Lance completara cuatro repeticiones, Herbert regresó al campo y lanzó un pase rápido de touchdown de 12 yardas a Johnston por el centro.
Herbert cerró un brillante periodo de 7 contra 7 con un pase completo de 5 yardas a Oronde Gadsden en una situación de tercera oportunidad y 5 yardas por avanzar, logrando así mover las cadenas.
"Estuvo bien. Creo que los muchachos reaccionaron muy bien y jugaron con velocidad," dijo Herbert sobre el primer día de entrenamiento con protecciones completas.
Cameron Dicker también protagonizó momentos destacados ajenos a la defensa, ya que el pateador de los Bolts acertó sus seis intentos de gol de campo durante los ejercicios de equipo.
Dicker anotó dos veces desde una distancia de 28 yardas, antes de acertar desde las 33, 35, 38 y 40 yardas.
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3. Actualización sobre la línea ofensiva
Los Bolts volvieron a rotar las combinaciones de la línea ofensiva el martes, y Trey Pipkins III fue el primero en ocupar la posición de guardia izquierdo.
Pipkins es uno de los cinco jugadores — junto con Kayode Awosika, Jake Slaughter, Trevor Penning y Branson Taylor — que compiten por el puesto de titular.
Que Pipkins recibiera las repeticiones principales continuó la tendencia de rotar a diferentes jugadores en esa posición. Awosika, por ejemplo, ocupó ese lugar el lunes.
Antes del entrenamiento del martes, Harbaugh declaró sentirse "muy optimista" respecto a la línea ofensiva.
"Hay muchas cosas muy positivas en este momento," dijo Harbaugh. "Yo diría que 'Yode' ha sido probablemente el jugador más constante ahí; incluso se podría decir que lleva la delantera.
"En cuanto a Trey Pipkins, como dije antes, creo que es uno de nuestros cinco mejores jugadores. Realmente creemos que podría jugar y ser un muy buen guardia izquierdo titular", continuó Harbaugh. "Lo que sea mejor para el equipo determinará la decisión final, pero él es un activo tremendo como tackle.
"Trevor Penning se quedó un poco rezagado debido a una lesión en el isquiotibial durante las OTAs, pero está progresando con fuerza", señaló Harbaugh. "Jake Slaughter va muy por delante de lo previsto. Cada día se aprecia su técnica, su comprensión de lo que hace, así como el talento y la capacidad para estar en la pelea por el puesto. Está en la contienda para ser titular como guardia izquierdo.
"Lo más emocionante es que Branson Taylor se ha consolidado ahora como un posible titular en la posición de guardia izquierdo. Está jugando en cuatro posiciones", añadió Harbaugh. "Es una buena señal para nosotros, todo es positivo, pero ahora estamos entusiasmados por empezar a entrenar con las protecciones completas y dar el siguiente paso".
Harbaugh comentó el martes que preferiría definir quién será el titular en la posición de guardia izquierdo en el transcurso de "los próximos 10" entrenamientos.
Aunque Pipkins comenzó la práctica con el grupo principal, también realizó repeticiones como tackle izquierdo, mientras Awosika ocupaba el puesto de guardia izquierdo.
Taylor también trabajó como tackle izquierdo protegiendo a Herbert; Harbaugh había destacado antes del entrenamiento la importancia de la versatilidad posicional.
"Nos enfocamos mucho en ello; es fundamental para nosotros," afirmó Harbaugh.
La primera línea que protegió a Lance estaba compuesta, de izquierda a derecha, por Travis Burke, Penning, Slaughter, Awosika y Taylor.
La siguiente línea estuvo formada, de izquierda a derecha, por Logan Taylor, Josh Kaltenberger, Jacob Spomer, Alex Harkey y Burke.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.