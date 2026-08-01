Chargers Reporte de Campamento: Dicker Responde en Momento Decisivo y Esquineros Jóvenes Brillan en el 4to Día

Se acerca la primera pausa del campamento de entrenamiento de los Chargers.

Los Bolts realizaron su cuarto entrenamiento del campamento el sábado por la mañana, trabajando durante casi 90 minutos sin protecciones y a una intensidad que el entrenador en jefe Jim Harbaugh calificó de "media-alta."

Los Chargers tendrán el domingo libre antes de la práctica del lunes a las 10:00 a. m. en las instalaciones de The Bolt. Posteriormente, el equipo viajará a San Diego para entrenar martes y miércoles.

Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del sábado:

1. Dicker responde en momentos decisivos

Sí, es probable que los Chargers sigan contando con el mejor pateador de la NFL.

Cameron Dicker lo demostró el sábado al anotar tres goles de campo cruciales durante su primera participación este campamento.

Harbaugh concluyó la sesión del sábado con un ejercicio de situación de juego que requería que Dicker y la unidad de pateo saltaran al campo mientras el tiempo se agotaba.

El pateador seleccionado al Pro Bowl acertó desde 37, 47 y 53 yardas; cada uno de los goles de campo se concretó justo cuando expiraba el tiempo.

La actuación sólida de Dicker puso el broche de oro a una jornada en la que los Bolts mostraron gran energía e intensidad, tras haber realizado el viernes un entrenamiento a ritmo suave (tipo trote).

¿El mejor ejemplo de ello?

Los Chargers no dudaron en involucrar al público, que llenaba las gradas, en varias ocasiones.

Primero, Justin Herbert conectó con Ladd McConkey para una ganancia de yardas en profundidad por la banda izquierda, lo que provocó la ovación de la multitud.

Pero McConkey fue un paso más allá: se levantó y animó a los aficionados a hacer más ruido, una invitación que la afición respondió con entusiasmo.

Luego llegó el turno de la defensa, cuando Donte Jackson desvió un pase profundo dirigido a Quentin Johnston.

Jackson, cuya inercia lo llevó hasta la zona de anotación, alzó los brazos en señal de celebración, provocando un rugido en las gradas.