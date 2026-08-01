Chargers Reporte de Campamento: Dicker Responde en Momento Decisivo y Esquineros Jóvenes Brillan en el 4to Día

Se acerca la primera pausa del campamento de entrenamiento de los Chargers.
Los Bolts realizaron su cuarto entrenamiento del campamento el sábado por la mañana, trabajando durante casi 90 minutos sin protecciones y a una intensidad que el entrenador en jefe Jim Harbaugh calificó de "media-alta."
Los Chargers tendrán el domingo libre antes de la práctica del lunes a las 10:00 a. m. en las instalaciones de The Bolt. Posteriormente, el equipo viajará a San Diego para entrenar martes y miércoles.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del sábado:
1. Dicker responde en momentos decisivos
Sí, es probable que los Chargers sigan contando con el mejor pateador de la NFL.
Cameron Dicker lo demostró el sábado al anotar tres goles de campo cruciales durante su primera participación este campamento.
Harbaugh concluyó la sesión del sábado con un ejercicio de situación de juego que requería que Dicker y la unidad de pateo saltaran al campo mientras el tiempo se agotaba.
El pateador seleccionado al Pro Bowl acertó desde 37, 47 y 53 yardas; cada uno de los goles de campo se concretó justo cuando expiraba el tiempo.
La actuación sólida de Dicker puso el broche de oro a una jornada en la que los Bolts mostraron gran energía e intensidad, tras haber realizado el viernes un entrenamiento a ritmo suave (tipo trote).
¿El mejor ejemplo de ello?
Los Chargers no dudaron en involucrar al público, que llenaba las gradas, en varias ocasiones.
Primero, Justin Herbert conectó con Ladd McConkey para una ganancia de yardas en profundidad por la banda izquierda, lo que provocó la ovación de la multitud.
Pero McConkey fue un paso más allá: se levantó y animó a los aficionados a hacer más ruido, una invitación que la afición respondió con entusiasmo.
Luego llegó el turno de la defensa, cuando Donte Jackson desvió un pase profundo dirigido a Quentin Johnston.
Jackson, cuya inercia lo llevó hasta la zona de anotación, alzó los brazos en señal de celebración, provocando un rugido en las gradas.
Pero el ataque no había terminado; más tarde, Derius Davis atrapó un pase profundo de DJ Uiagalelei, lo que llevó al receptor abierto a animar también a la multitud.
Mientras los Bolts se preparan para un descanso, reina el buen ambiente entre jugadores y entrenadores.
"Tal como habíamos previsto, los jugadores regresaron en excelentes condiciones," dijo Harbaugh. "La progresión ha sido buena y seguimos en una buena situación."
2. Los jóvenes dan un paso al frente
Los Chargers parecen tener bien cubierta la parte alta de su grupo de esquineros, ya que se espera que Jackson, Cam Hart y Tarheeb Still disputen una gran cantidad de jugadas esta temporada.
Si bien Jackson logró desviar un pase el sábado (como ya se mencionó), Hart sumó dos desviaciones propias en lo que fue una jornada sólida para el grupo de esquineros.
Entre ellos destacó el novato agente libre no reclutado Avery Smith, quien también consiguió desviar un par de pases.
La primera acción destacada de Smith ocurrió durante una repetición de 7 contra 7 frente a la ofensiva titular, cuando impidió que Tre' Harris atrapara el balón cerca del centro del campo.
Más tarde, Smith cubrió a JaQuae Jackson y desvió otro lanzamiento de Herbert.
Desviar pases no es algo nuevo para Smith, quien fue seleccionado dos veces consecutivas para el segundo equipo ideal de la conferencia MAC durante su etapa en Toledo; en ambas temporadas lideró a los Rockets en pases defendidos, registrando 14 en 2024 y 12 en 2025.
El novato de agente libre Devin Grant, quien jugó a nivel universitario en Syracuse, también tuvo una actuación destacada al interceptar un pase de Uiagalelei.
3. Branson Taylor recibe repeticiones principales como guardia izquierdo
Un día más, un nuevo aspirante al puesto vacante de guardia izquierdo de los Chargers.
El liniero de segundo año Branson Taylor tuvo su oportunidad el sábado, convirtiéndose en el quinto jugador en realizar repeticiones con el primer equipo protegiendo a Herbert y junto a Rashawn Slater y Tyler Biadasz.
Taylor se unió a un grupo que también incluía a Kayode Awosika, Jake Slaughter, Trevor Penning y Trey Pipkins III.
Harbaugh comentó el sábado que la competencia por el puesto de guardia izquierdo se intensificará el martes, cuando los Bolts se equipen con las protecciones completas por primera vez.
"Habrá más novedades, especialmente cuando se pongan las protecciones," dijo Harbaugh.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.