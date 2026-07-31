Chargers Reporte de Campamento: Continúa Rotación de Guardias Izquierdos en Práctica Más Ligera del Tercer Día

Ha concluido el tercer día del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la tercera sesión de práctica del equipo, la cual duró 90 minutos y se realizó sin protecciones.
Los Chargers volverán a entrenar el sábado a las 10:00 a. m., antes de disfrutar de un día de descanso el domingo.
A continuación, se presenta el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers correspondiente a la práctica del viernes:
1. Trey Pipkins se suma a la rotación de guardia izquierdo
En junio, se le preguntó a Jim Harbaugh qué jugadores eran candidatos para ocupar la posición titular de guardia izquierdo.
El entrenador en jefe de los Chargers mencionó a Kayode Awosika, Jake Slaughter y Trevor Penning; todos quien han realizaron repeticiones protegiendo a Justin Herbert durante los dos primeros días del campamento.
Sin embargo, Harbaugh también incluyó a Trey Pipkins III en ese grupo, y se incorporó rápidamente a la competencia este viernes.
Si bien el núcleo de la línea ofensiva de los Bolts se mantuvo intacto con Rashawn Slater, Tyler Biadasz, Cole Strange y Joe Alt, Pipkins ocupó el puesto de guardia izquierdo durante la mayor parte de la sesión del viernes.
"Por su envergadura y su alcance en la protección de pase, resulta muy emocionante contar con alguien así en esa posición," comentó Mike McDaniel, coordinador ofensivo de los Chargers, sobre Pipkins. "Creemos que posee las habilidades necesarias, y estamos trabajando para consolidar esas destrezas y los fundamentos del juego."
Pipkins ha sido titular como guardia derecho durante su carrera, pero principalmente se ha desempeñado como tacle, ya sea como titular o en un rol polivalente.
Efectivamente, también realizó repeticiones como tacle derecho en el entrenamiento del viernes.
Y aunque ese grupo de cinco hombres protagonizó la mayor parte del entrenamiento del viernes, los Chargers realizaron algunos cambios hacia el final de la sesión.
Awosika (guardia izquierdo) y Penning (guardia derecho) entrenaron protegiendo a Herbert, mientras que Slaughter también trabajó como centro.
Branson Taylor ocupó las posiciones de ambos tacles y la de guardia izquierdo en distintos momentos.
Sin embargo, específicamente para la posición de guardia izquierdo, McDaniel señaló que el cuarteto formado por Awosika, Slaughter, Penning y Pipkins probablemente sean los principales candidatos a la titularidad.
"Creo que ese es el núcleo," afirmó McDaniel.
Pero, ¿cuándo se decidirá quién ocupa el puesto?
Los Chargers entrenarán con protecciones completas por primera vez el martes; McDaniel indicó que ese día marca un punto de inflexión en la competencia.
"Tenemos muchos jugadores versátiles con capacidad para jugar tanto de guardia como de tacle. Lo que buscamos es preparar a la gente para ganar el puesto," dijo McDaniel. "Con esto quiero decir que me resisto mucho a proclamar a un ganador durante los entrenamientos sin protecciones, especialmente tratándose de bloqueadores. Se trata de que se sientan cómodos para que la competencia por el puesto pueda consolidarse realmente."
Más tarde añadió: "Por la intensidad con la que están trabajando, se avecina una competencia muy interesante que apenas está comenzando. Pero no se puede señalar a un favorito en esta carrera tan pronto en el proceso, sobre todo porque es una posición que requiere bloquear a rivales, y aún no hemos llegado a la etapa de realizar bloqueos reales, algo que solo ocurre cuando se llevan puestas las protecciones."
McDaniel comentó que el momento más temprano para definirlo podría ser a mediados de agosto, aunque existe la posibilidad de que la decisión se postergue hasta finales de ese mes.
Si bien McDaniel reconoció que, obviamente, preferiría que el quinteto titular definitivo lograra acoplarse cuanto antes, también señaló que "lo que se busca es contar con el mejor grupo titular posible."
La emoción está por comenzar en la posición de guardia izquierdo.
"Nos estamos haciendo una idea de cómo juegan, pero es algo distinto cuando tienes 300 libras de peso encima y un escalón de seis pulgadas determina si realmente puedes ejecutar ese bloqueo," dijo McDaniel.
2. Un entrenamiento más ligero
Harbaugh comentó el miércoles que tenía previsto incluir algunos días de entrenamiento más ligeros para los Bolts a lo largo del campamento.
Vimos el primero de ellos el viernes, cuando los Chargers prácticamente no realizaron ejercicios de equipo a máxima intensidad.
Por cierto, Herbert trabajó en su juego de pies utilizando un balón verde con peso en algunos momentos, ya que se le dio un respiro respecto a la carga de trabajo habitual.
Ladd McConkey dijo que valoraba que Harbaugh velara por el bienestar de los jugadores en esta etapa inicial del campamento.
"Me parece bien," declaró el receptor abierto de los Chargers.
Sin embargo, McConkey señaló que, aunque el viernes pudo haber sido un día menos exigente en lo físico, también requirió que los Chargers estuvieran muy atentos y concentrados mentalmente.
"Creo que es algo bueno, pero solo si la gente está realmente concentrada y enfocada en lo suyo," dijo McConkey. "Es decir, físicamente puede que vayamos a media velocidad, pero mentalmente —cuando estamos en la reunión táctica o colocándonos en posición— vamos a tope; así que hay que salir ahí y hacerlo bien.
"Luego puedes bajar el ritmo en las rutas y aliviar un poco la carga en las piernas," añadió McConkey. "Creo que en esos entrenamientos es cuando más concentración mental necesitas para sacarles verdadero provecho."
3. Trabajo inicial en situaciones de juego
Tal como se esperaba, los Chargers dedicaron parte de la sesión del viernes a trabajar en la gestión del tiempo mediante un ejercicio situacional que no se realizó a máxima intensidad.
Con la ofensiva de los Chargers situada en la línea de 40 yardas del rival y 18 segundos restantes en el reloj, Herbert completó un pase de 15 yardas hacia Quentin Johnston.
Mientras el tiempo se agotaba —y sin tiempos muertos disponibles para la ofensiva—, Herbert y el equipo se apresuraron a llegar a la línea de golpeo para lanzar el balón contra el suelo y preparar un intento de gol de campo.
Trey Lance y DJ Uiagalelei realizaron la misma acción con sus respectivos grupos, simulando una situación de cierre de mitad, ya fuera en el segundo o en el cuarto periodo.
Es temprano, pero Harbaugh está sentando las bases ahora para que su equipo llegue preparado a la Semana 1 contra Arizona.