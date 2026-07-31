Chargers Reporte de Campamento: Continúa Rotación de Guardias Izquierdos en Práctica Más Ligera del Tercer Día

Ha concluido el tercer día del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la tercera sesión de práctica del equipo, la cual duró 90 minutos y se realizó sin protecciones.

Los Chargers volverán a entrenar el sábado a las 10:00 a. m., antes de disfrutar de un día de descanso el domingo.

A continuación, se presenta el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers correspondiente a la práctica del viernes:

1. Trey Pipkins se suma a la rotación de guardia izquierdo

En junio, se le preguntó a Jim Harbaugh qué jugadores eran candidatos para ocupar la posición titular de guardia izquierdo.

El entrenador en jefe de los Chargers mencionó a Kayode Awosika, Jake Slaughter y Trevor Penning; todos quien han realizaron repeticiones protegiendo a Justin Herbert durante los dos primeros días del campamento.

Sin embargo, Harbaugh también incluyó a Trey Pipkins III en ese grupo, y se incorporó rápidamente a la competencia este viernes.

Si bien el núcleo de la línea ofensiva de los Bolts se mantuvo intacto con Rashawn Slater, Tyler Biadasz, Cole Strange y Joe Alt, Pipkins ocupó el puesto de guardia izquierdo durante la mayor parte de la sesión del viernes.

"Por su envergadura y su alcance en la protección de pase, resulta muy emocionante contar con alguien así en esa posición," comentó Mike McDaniel, coordinador ofensivo de los Chargers, sobre Pipkins. "Creemos que posee las habilidades necesarias, y estamos trabajando para consolidar esas destrezas y los fundamentos del juego."

Pipkins ha sido titular como guardia derecho durante su carrera, pero principalmente se ha desempeñado como tacle, ya sea como titular o en un rol polivalente.

Efectivamente, también realizó repeticiones como tacle derecho en el entrenamiento del viernes.

Y aunque ese grupo de cinco hombres protagonizó la mayor parte del entrenamiento del viernes, los Chargers realizaron algunos cambios hacia el final de la sesión.

Awosika (guardia izquierdo) y Penning (guardia derecho) entrenaron protegiendo a Herbert, mientras que Slaughter también trabajó como centro.

Branson Taylor ocupó las posiciones de ambos tacles y la de guardia izquierdo en distintos momentos.

Sin embargo, específicamente para la posición de guardia izquierdo, McDaniel señaló que el cuarteto formado por Awosika, Slaughter, Penning y Pipkins probablemente sean los principales candidatos a la titularidad.

"Creo que ese es el núcleo," afirmó McDaniel.

Pero, ¿cuándo se decidirá quién ocupa el puesto?

Los Chargers entrenarán con protecciones completas por primera vez el martes; McDaniel indicó que ese día marca un punto de inflexión en la competencia.

"Tenemos muchos jugadores versátiles con capacidad para jugar tanto de guardia como de tacle. Lo que buscamos es preparar a la gente para ganar el puesto," dijo McDaniel. "Con esto quiero decir que me resisto mucho a proclamar a un ganador durante los entrenamientos sin protecciones, especialmente tratándose de bloqueadores. Se trata de que se sientan cómodos para que la competencia por el puesto pueda consolidarse realmente."

Más tarde añadió: "Por la intensidad con la que están trabajando, se avecina una competencia muy interesante que apenas está comenzando. Pero no se puede señalar a un favorito en esta carrera tan pronto en el proceso, sobre todo porque es una posición que requiere bloquear a rivales, y aún no hemos llegado a la etapa de realizar bloqueos reales, algo que solo ocurre cuando se llevan puestas las protecciones."

McDaniel comentó que el momento más temprano para definirlo podría ser a mediados de agosto, aunque existe la posibilidad de que la decisión se postergue hasta finales de ese mes.

Si bien McDaniel reconoció que, obviamente, preferiría que el quinteto titular definitivo lograra acoplarse cuanto antes, también señaló que "lo que se busca es contar con el mejor grupo titular posible."

La emoción está por comenzar en la posición de guardia izquierdo.