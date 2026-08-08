Chargers Reporte de Campamento: Mack y Tuipulotu Producen el Caos en el Noveno día

2. Rashawn Slater tiene día de descanso

El tacle izquierdo de los Chargers, Rashawn Slater, tuvo un día de descanso el sábado, algo que Harbaugh había anticipado antes de comenzar la práctica.

"Es solo una progresión gradual," dijo Harbaugh. "Va justo según lo planeado, siguiendo el protocolo establecido por los médicos y preparadores físicos.

"Recibió el alta... y sigue avanzando," añadió Harbaugh.

Slater sufrió un desgarro en el tendón rotuliano el año pasado durante el campamento de entrenamiento.

Como resultado, Trey Pipkins asumió la mayor parte de las repeticiones en la posición de tackle izquierdo el sábado, mientras que Branson Taylor ocupó ese puesto hacia el final de la práctica.

Los Bolts también continuaron rotando opciones en la posición de guardia izquierdo; Jake Slaughter comenzó la jornada protegiendo a Herbert, antes de dar paso a las rotaciones con Kayode Awosika y Taylor.

"Ha tenido una temporada baja realmente increíble," comentó Harbaugh sobre Taylor antes del entrenamiento del sábado. "Lo vimos primero en el entorno de entrenamiento.

"Luego en el campo, durante las OTA y el minicampamento, y eso se ha trasladado al campamento de entrenamiento," agregó Harbaugh.

Harbaugh continuó hablando sobre el liniero de segundo año.

"Fue uno de los temas más comentados de la temporada baja... '¿has visto esto?'", dijo Harbaugh. "Sí, lo he visto. Y ahora todo el mundo lo ha visto.

"Hasta ahora, las cosas van realmente bien para Branson," añadió Harbaugh.

La unidad situada frente a Lance estaba compuesta, de izquierda a derecha, por Travis Burke, Taylor, Slaughter y Jacob Spomer (ambos en la posición de centro), Awosika (guardia derecho) y Logan Taylor (tackle derecho).

Branson Taylor y Burke se alternaron las repeticiones en la posición de tacle izquierdo frente a Uiagalelei, mientras que Spomer y Josh Kaltenberger hicieron lo propio en la posición de centro. Alex Harkey (guardia izquierdo), Trevor Penning (guardia derecho) y Logan Taylor (tackle derecho) completaban el grupo.

Los Chargers también realizaron ejercicios de uno contra uno en la línea de golpeo el sábado, donde Slaughter tuvo una buena actuación.

Aunque el novato perdió su primera repetición ante Caldwell, se recuperó y ganó las tres siguientes del día.

Otros jugadores destacados en ataque fueron Spomer, quien ganó sus tres repeticiones, así como Awosika, que logró dos victorias.

En defensa, Teair Tart consiguió una victoria clara frente a Cole Strange, mientras que Kyle Kennard superó a Pipkins.

El joven liniero defensivo Terry Webb también sumó dos victorias, y Justin Eboigbe, Jahmeer Carter y TeRah Edwards lograron ganar una repetición cada uno en algún momento.