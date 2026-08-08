Chargers Reporte de Campamento: Mack y Tuipulotu Producen el Caos en el Noveno día

Los Bolts volvieron a la acción el sábado, reanudando el campamento de entrenamiento con una práctica de 90 minutos con equipamiento completo.
Los Chargers entrenarán a las 10 a. m. en las instalaciones de The Bolt durante los próximos tres días, previo a su partido inaugural de pretemporada del jueves en Houston.
Por cierto, el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, detalló el sábado por la mañana el plan para los titulares del equipo durante la pretemporada.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del sábado:
1. Mack y Tuipulotu dominan
Los Chargers entrenaron con equipamiento completo el sábado en una sesión de intensidad moderada.
Sin embargo, Khalil Mack y Tuli Tuipulotu lucieron como si estuvieran en plena temporada regular.
Esto quedó claramente demostrado cuando los Chargers iniciaron su segunda fase de práctica con el equipo completo, enfrentando a los titulares de la ofensiva contra los de la defensa.
¿La primera jugada? Una tackleada para pérdida de yardas de Mack sobre Omarion Hampton.
Luego, Tuipulotu se unió a la acción logrando su propia tackleada para pérdida de yardas contra Keaton Mitchell en la segunda jugada.
Acto seguido, Tuipulotu estuvo a punto de capturar a Justin Herbert.
"Es increíble. Es increíble cómo entrena, se prepara y practica," dijo Harbaugh sobre Tuipulotu.
Tuipulotu, que cumple su cuarta temporada, es elegible para una extensión de contrato y últimamente ha estado participando en los ejercicios de equipo completo con equipamiento.
Más tarde, durante un ejercicio de equipo, ambos cazadores de mariscales de campo coincidieron para compartir una captura contra la ofensiva titular.
Mack y Tuipulotu marcaron la pauta en la defensa, aunque otros jugadores también protagonizaron varias acciones destacadas.
Del'Shawn Phillips logró una tackleada para pérdida de yardas, mientras que Jamaree Caldwell detuvo con contundencia una jugada de carrera.
Nadame Tucker también brilló al presionar a DJ Uiagalelei y, posteriormente, capturar a Trey Lance, anulando así un pase profundo de touchdown dirigido a Keaton Mitchell.
2. Rashawn Slater tiene día de descanso
El tacle izquierdo de los Chargers, Rashawn Slater, tuvo un día de descanso el sábado, algo que Harbaugh había anticipado antes de comenzar la práctica.
"Es solo una progresión gradual," dijo Harbaugh. "Va justo según lo planeado, siguiendo el protocolo establecido por los médicos y preparadores físicos.
"Recibió el alta... y sigue avanzando," añadió Harbaugh.
Slater sufrió un desgarro en el tendón rotuliano el año pasado durante el campamento de entrenamiento.
Como resultado, Trey Pipkins asumió la mayor parte de las repeticiones en la posición de tackle izquierdo el sábado, mientras que Branson Taylor ocupó ese puesto hacia el final de la práctica.
Los Bolts también continuaron rotando opciones en la posición de guardia izquierdo; Jake Slaughter comenzó la jornada protegiendo a Herbert, antes de dar paso a las rotaciones con Kayode Awosika y Taylor.
"Ha tenido una temporada baja realmente increíble," comentó Harbaugh sobre Taylor antes del entrenamiento del sábado. "Lo vimos primero en el entorno de entrenamiento.
"Luego en el campo, durante las OTA y el minicampamento, y eso se ha trasladado al campamento de entrenamiento," agregó Harbaugh.
Harbaugh continuó hablando sobre el liniero de segundo año.
"Fue uno de los temas más comentados de la temporada baja... '¿has visto esto?'", dijo Harbaugh. "Sí, lo he visto. Y ahora todo el mundo lo ha visto.
"Hasta ahora, las cosas van realmente bien para Branson," añadió Harbaugh.
La unidad situada frente a Lance estaba compuesta, de izquierda a derecha, por Travis Burke, Taylor, Slaughter y Jacob Spomer (ambos en la posición de centro), Awosika (guardia derecho) y Logan Taylor (tackle derecho).
Branson Taylor y Burke se alternaron las repeticiones en la posición de tacle izquierdo frente a Uiagalelei, mientras que Spomer y Josh Kaltenberger hicieron lo propio en la posición de centro. Alex Harkey (guardia izquierdo), Trevor Penning (guardia derecho) y Logan Taylor (tackle derecho) completaban el grupo.
Los Chargers también realizaron ejercicios de uno contra uno en la línea de golpeo el sábado, donde Slaughter tuvo una buena actuación.
Aunque el novato perdió su primera repetición ante Caldwell, se recuperó y ganó las tres siguientes del día.
Otros jugadores destacados en ataque fueron Spomer, quien ganó sus tres repeticiones, así como Awosika, que logró dos victorias.
En defensa, Teair Tart consiguió una victoria clara frente a Cole Strange, mientras que Kyle Kennard superó a Pipkins.
El joven liniero defensivo Terry Webb también sumó dos victorias, y Justin Eboigbe, Jahmeer Carter y TeRah Edwards lograron ganar una repetición cada uno en algún momento.
Alt y Tuipulotu protagonizaron una gran repetición para iniciar el ejercicio, en la que el tackle derecho salió victorioso en esta ocasión.
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3. Derius Davis y un pase profundo
Si bien el ya mencionado el touchdown de Mitchell habría sido uno de los momentos ofensivos más destacados del sábado, la jugada probablemente habría terminado en una captura de Tucker.
Sin embargo, Derius Davis sí logró uno legítimo al atrapar un pase largo de más de 50 yardas lanzado por Uiagalelei, superando a dos defensores.
Más tarde, Uiagalelei y Davis se conectaron para otra jugada explosiva que generó más de 20 yardas.
KeAndre Lambert-Smith también despertó los aplausos del público al atrapar un pase de Herbert cerca de la línea de banda, logrando una ganancia explosiva.
En el juego terrestre, el ala cerrada Charlie Kolar destacó al facilitar, mediante sus bloqueos, que Omarion Hampton y Mitchell consiguieran grandes avances por tierra.
Alec Ingold también realizó un bloqueo clave durante una carrera de Hampton.
Por su parte, el receptor abierto Tre' Harris ejecutó un bloqueo sólido que permitió una buena carrera de Kimani Vidal.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.