Chargers Reporte de Campamento: Mesidor y Tucker Destacan en el Décimo Día

Este domingo, los Bolts llevaron a cabo la sesión de entrenamiento más larga de su campamento de 2026 hasta la fecha: una práctica con equipamiento completo que duró casi dos horas.
"Hoy ha sido una practica realmente física," comentó Chris O'Leary, coordinador defensivo de los Chargers.
Los Chargers entrenarán a las 10:00 a. m. en las instalaciones de The Bolt este lunes y martes, de cara a su primer partido de pretemporada, que se disputará el jueves en Houston.
A continuación, presentamos el informe del entrenamiento de los Chargers correspondiente a la sesión del domingo:
1. Mesidor y Tucker, entre los destacados
Un día después de que Khalil Mack y Tuli Tuipulotu dominaran el entrenamiento, el domingo llegó el turno de brillar para los jóvenes.
Quizás la repetición más impresionante fue la primera de los ejercicios de uno contra uno en la línea, protagonizada por Akheem Mesidor.
La elección de primera ronda de 2026 utilizó un movimiento de giro letal para superar al tacle derecho Joe Alt, logrando una de las victorias más limpias que hemos visto hasta ahora en el campamento.
Fue una de las varias victorias de la jornada para Mesidor, quien más tarde empleó un movimiento similar contra Logan Taylor antes de superar a Travis Burke gracias a su velocidad por el borde.
Mesidor también colaboró para compartir una captura con Justin Eboigbe durante un ejercicio de equipo completo. Posteriormente, Eboigbe logró otra captura por su cuenta.
"Va a desempeñar un papel importante para nosotros este año y ha sido realmente impresionante," comentó O'Leary sobre Mesidor el jueves. "Sigue demostrando todo aquello que nos mostró al principio."
Otros dos jóvenes —Kyle Kennard y Nadame Tucker— también completaron una sesión sólida de entrenamiento el domingo.
Kennard destacó en los ejercicios de uno contra uno con un hábil movimiento hacia el interior y, más tarde, demostró su capacidad de flexión corporal para penetrar al mariscal.
Tambien, Kennard logró detener una jugada de carrera durante un ejercicio de equipo completo contra la ofensiva titular.
"Mejora constantemente," dijo O'Leary sobre Kennard, seleccionado en la cuarta ronda de 2025. "Tiene jugadas brillantes, pero sobre todo ha mejorado en cuanto a esfuerzo."
"Es un jugador que se esfuerza al máximo en cada jugada; ha desarrollado algunas técnicas para presionar al pasador y cuenta con un buen repertorio de recursos para defender contra la carrera," añadió O'Leary.
El novato Nadame Tucker también tuvo una buena actuación el domingo, ganando sus dos últimas repeticiones de uno contra uno; la última de ellas habría provocado una penalización por sujetar al rival.
Tucker también logró detener una jugada de carrera y registrar una captura contra la ofensiva suplente.
Durante el minicampamento, O'Leary había comentado que Tucker — a quien entrenó en Western Michigan — probablemente llamaría la atención una vez que los jugadores comenzaran a usar las protecciones completas.
Hasta ahora, esas palabras se han confirmado.
"Es muy físico, destaca en las jugadas y logra superar la línea para llegar al, mariscal," dijo O'Leary. "Le hemos pedido que ajuste un poco su trayectoria para evitar invadir el espacio protegido del mariscal.
"Ha hecho un trabajo realmente bueno; necesita usar un poco más las manos, que es en lo que nos estamos centrando ahora mismo," agregó O'Leary. "Pero en cuanto a jugar con agresividad y golpear con contundencia, él aporta eso cada día."
En otros aspectos de la defensa, Eboigbe ganó sus dos primeras repeticiones de uno contra uno, mientras que Jamaree Caldwell ganó su única repetición mediante una embestida de potencia.
2. Defensa sólida en la zona roja
Los Chargers concluyeron el entrenamiento con un ejercicio de situaciones de zona roja, dando a cada mariscal de campo la oportunidad de ejecutar la jugada con apenas unos segundos restantes en el reloj.
La unidad de O'Leary se impuso en cada repetición, culminando una jornada de dominio general, especialmente dentro de la línea de las 20 yardas.
Los Bolts iniciaron los ejercicios de equipo con una sesión de 7 contra 7 justo fuera de la zona roja, con el balón situado alrededor de la línea de las 30 yardas.
La defensa limitó a Herbert a un par de pases cortos completados antes de que el mariscal de campo fallara sus dos siguientes intentos contra la defensa titular.
Luego, el novato Genesis Smith destacó al desviar un pase dirigido a David Njoku, una acción que incluso recibió elogios de Mike McDaniel.
El coordinador ofensivo de los Chargers también se mostró entusiasmado en la siguiente jugada, cuando Trey Lance se mantuvo firme en el bolsillo de protección y lanzó un pase preciso a Dalveon Campbell para ganar 6 yardas en una situación de tercera oportunidad y 5 por avanzar.
Uiagalelei tomó el turno a continuación para un par de repeticiones, pero la defensa de los Bolts forzó dos pases incompletos.
Más tarde, los Bolts regresaron a la zona roja (en la parte más alejada de la línea de gol) con el equipo completo, pero el grupo de Herbert no logró generar mucho avance, salvo un par de pases hacia Tre' Harris.
Eboigbe y Mesidor se combinaron para compartir un captura en esta secuencia, mientras que al grupo de Uiagalelei se le sancionó por demora de juego antes de que el novato Devin Grant desviara un pase.
Tras el entrenamiento, se le preguntó a O'Leary qué tipo de mentalidad desea ver en su defensa dentro de la zona roja.
"La zona roja es una cuestión de todo o nada: o logras detener al rival o permites una anotacion," dijo O'Leary. "Realmente tienes que ejecutar bien las cosas, aumentar la intensidad y comunicarte más en esa zona del campo.
"Siempre es excelente poder afrontar estas situaciones durante los entrenamientos, porque, en mi opinión, los grandes partidos y los campeonatos se ganan gracias al manejo de situaciones específicas", añadió O'Leary. "Muchas veces, al estar en la zona roja, uno está algo cansado o quizás acaba de permitir una jugada grande. ¿Somos capaces de plantarnos firmes y defender cada centímetro del terreno? Son fantásticos para nosotros."
Ese día, el grupo de O'Leary estuvo a la altura del desafío.
3. Branson Taylor rota en la posición de guardia izquierdo
Los Chargers continuaron con su rotación en la posición de guardia izquierdo; tres jugadores —Branson Taylor, Jake Slaughter y Kayode Awosika — realizaron repeticiones en ese puesto con la unidad titular.
Taylor comenzó la jornada como guardia izquierdo y pasó la mayor parte del entrenamiento en esa posición, antes de alternar entre los puestos de tackle izquierdo y guardia derecho con los suplentes.
Por su parte, Slaughter realizó repeticiones como centro junto a Lance, para luego pasar a trabajar como guardia izquierdo protegiendo a Herbert.
El jugador seleccionado en la segunda ronda también se impuso en dos de sus tres repeticiones durante los ejercicios de uno contra uno.
Mientras tanto, Awosika se limitó a realizar repeticiones como guardia izquierdo protegiendo tanto a Herbert como a Lance.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.