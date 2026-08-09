Chargers Reporte de Campamento: Mesidor y Tucker Destacan en el Décimo Día

2. Defensa sólida en la zona roja

Los Chargers concluyeron el entrenamiento con un ejercicio de situaciones de zona roja, dando a cada mariscal de campo la oportunidad de ejecutar la jugada con apenas unos segundos restantes en el reloj.

La unidad de O'Leary se impuso en cada repetición, culminando una jornada de dominio general, especialmente dentro de la línea de las 20 yardas.

Los Bolts iniciaron los ejercicios de equipo con una sesión de 7 contra 7 justo fuera de la zona roja, con el balón situado alrededor de la línea de las 30 yardas.

La defensa limitó a Herbert a un par de pases cortos completados antes de que el mariscal de campo fallara sus dos siguientes intentos contra la defensa titular.

Luego, el novato Genesis Smith destacó al desviar un pase dirigido a David Njoku, una acción que incluso recibió elogios de Mike McDaniel.

El coordinador ofensivo de los Chargers también se mostró entusiasmado en la siguiente jugada, cuando Trey Lance se mantuvo firme en el bolsillo de protección y lanzó un pase preciso a Dalveon Campbell para ganar 6 yardas en una situación de tercera oportunidad y 5 por avanzar.

Uiagalelei tomó el turno a continuación para un par de repeticiones, pero la defensa de los Bolts forzó dos pases incompletos.

Más tarde, los Bolts regresaron a la zona roja (en la parte más alejada de la línea de gol) con el equipo completo, pero el grupo de Herbert no logró generar mucho avance, salvo un par de pases hacia Tre' Harris.

Eboigbe y Mesidor se combinaron para compartir un captura en esta secuencia, mientras que al grupo de Uiagalelei se le sancionó por demora de juego antes de que el novato Devin Grant desviara un pase.

Tras el entrenamiento, se le preguntó a O'Leary qué tipo de mentalidad desea ver en su defensa dentro de la zona roja.

"La zona roja es una cuestión de todo o nada: o logras detener al rival o permites una anotacion," dijo O'Leary. "Realmente tienes que ejecutar bien las cosas, aumentar la intensidad y comunicarte más en esa zona del campo.

"Siempre es excelente poder afrontar estas situaciones durante los entrenamientos, porque, en mi opinión, los grandes partidos y los campeonatos se ganan gracias al manejo de situaciones específicas", añadió O'Leary. "Muchas veces, al estar en la zona roja, uno está algo cansado o quizás acaba de permitir una jugada grande. ¿Somos capaces de plantarnos firmes y defender cada centímetro del terreno? Son fantásticos para nosotros."