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Chargers Reporte de Campamento: Aumenta la Intensidad en la Práctica Con Hombreras

Aug 06, 2026 at 01:30 PM
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Omar Navarro

Jr. Writer

PuroDay8Report

Así concluye el octavo día del campamento de entrenamiento de los Chargers.

Los Chargers realizaron una práctica de más de 90 minutos en The Bolt este jueves, entrenando con el protecciones completas por primera vez en el campamento.

El coordinador defensivo de los Chargers, Chris O'Leary, señaló que es momento de "ver quién es quién" en esta etapa del campamento.

El equipo tendrá un día de descanso este viernes antes de retomar el trabajo el sábado, preparándose para el partido inaugural de pretemporada que se disputará el jueves en Houston.

Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del jueves:

1. Eboigbe y Burke destacan en los ejercicios de uno contra uno.

La intensidad aumentó notablemente este jueves, cuando los Chargers se equiparon con protecciones completas y realizaron ejercicios de uno contra uno en la línea de golpeo por primera vez.

En el aspecto defensivo, Justin Eboigbe destacó al ganar dos duelos de presión al pasador, superando a Branson Taylor y a Travis Burke.

Más tarde, Eboigbe brilló en los ejercicios de equipo completo, generando constantes problemas a la ofensiva y desviando un pase; además, llamó la atención durante un ejercicio de cobertura al impactar con fuerza al retornador Jaret Patterson.

"Está en la cima o muy cerca de ella," comentó O'Leary sobre la posición de Eboigbe en el grupo de linieros defensivos. "Es otro jugador... a veces siento que me repito porque tenemos muchos chicos excelentes, pero él es alguien que se esfuerza por ofrecer su mejor versión cada día.

"Va a llevar su potencial al límite. Sea cual sea su techo, intentará alcanzarlo," añadió O'Leary. "Ha sido increíblemente impresionante; nos aporta capacidad para presionar al pasador desde el interior". "Me entusiasma verlo jugar este año."

Jamaree Caldwell también tuvo un buen entrenamiento, logrando una victoria en un duelo individual contra Logan Taylor.

En otros aspectos de la defensa, Nadame Tucker y Kyle Kennard consiguieron victorias claras, mientras que Garmon Randolph tuvo un par de buenas repeticiones.

"Es un grupo muy competitivo," comentó O'Leary sobre el cuerpo de *edge rushers*. "Esos jóvenes intentan alcanzar a los veteranos."

Durante los ejercicios de equipo, Tuli Tuipulotu logró una gran jugada defensiva al detener a Omarion Hampton sin permitir ganancia de yardas en una carrera, mientras que Bud Dupree y Del'Shawn Phillips se combinaron para realizar un placaje que resultó en pérdida de yardas.

Caldwell registró un placaje con pérdida de yardas durante una fase de juego de 11 contra 11, y Kennard logró una captura.

Cabe destacar que los Chargers realizaron una sesión de equipo completo al final del entrenamiento con los suplentes, la cual incluyó placajes reales hasta llevar al jugador al suelo.

En el ataque, el centro Tyler Biadasz ganó su única repetición, pero los verdaderos protagonistas fueron Taylor y Burke.

Aunque Taylor perdió aquella primera repetición ante Eboigbe, reaccionó bien manteniéndose firme frente a TeRah Edwards en la línea interior.

Y, si bien Randolph superó a Taylor poco después, este se recompuso y cerró su sesión con una victoria sólida frente a Tucker.

Burke perdió su primera repetición al verse superado por Kennard.

Sin embargo, el novato — seleccionado en la cuarta ronda — entró en racha y encadenó cuatro victorias consecutivas, superando a Akheem Mesidor, a Kennard en dos ocasiones y finalmente a Randolph.

Burke fue titular en 11 partidos como tacle derecho con Memphis en 2025, obteniendo honores en el primer equipo ideal de la conferencia AAC. Se situó entre los 10 mejores de la FBS (con al menos 500 jugadas disputadas) según las calificaciones de Pro Football Focus tanto en rendimiento ofensivo (84,5) como en bloqueo para carrera (84,2).

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2. Rotaciones y ajustes en la línea ofensiva

Burke y Branson Taylor tuvieron mucha actividad tras los ejercicios de uno contra uno, ya que ambos se alinearon en diversas posiciones de la línea ofensiva durante las prácticas de equipo completo.

Los Bolts iniciaron el entrenamiento con una línea ofensiva compuesta por Rashawn Slater, Taylor, Biadasz, Cole Strange y Joe Alt protegiendo a Justin Herbert.

Sin embargo, la alineación varió durante la práctica: Trey Pipkins III y Taylor alternaron turnos en la posición de tackle izquierdo. Kayode Awosika ocupó el puesto de guardia izquierdo cuando Taylor se desplazó hacia el exterior para jugar como tackle izquierdo.

Por su parte, la línea que protegía a Trey Lance estaba formada inicialmente por Pipkins, Awosika, Jake Slaughter, Trevor Penning y Logan Taylor.

Más tarde, Slaughter pasó a la posición de guardia izquierdo, Jcob Spomer entró como centro y Awosika se trasladó a la posición de guardia derecho.

La línea que protegía a DJ Uiagalelei incluyó inicialmente a Burke, Logan Taylor, Spomer, Penning y Branson Taylor.

Posteriormente, Josh Kaltenberger entró como centro, mientras que Alex Harkey se alineó como guardia derecho. Slaughter también realizó repeticiones como guardia izquierdo, y Logan Taylor pasó a jugar como tackle derecho.

Photos: Day 8 of Chargers Training Camp 2026

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3. Molden y Smith logran intercepciones

La unidad de Chris O'Leary se mostró muy oportuna el jueves al conseguir tres recuperaciones de balón.

Elijah Molden inició la racha con una intercepción durante un ejercicio de 7 contra 7 frente a Lance; Donte Jackson se lanzó, desvió el balón hacia el aire y este cayó directamente en las manos de Molden.

Acto seguido, dos novatos protagonizaron jugadas destacadas.

El liniero defensivo novato Nick Barrett se lanzó sobre un balón suelto del corredor Keaton Mitchell, y poco después, el novato Genesis Smith interceptó un pase de Herbert que había sido desviado hacia arriba.

"Su habilidad para jugar el balón y su capacidad para anticipar al mariscal son realmente impresionantes," comentó O'Leary sobre Smith. "Hoy demostró su valía cuando se empezó a entrenar con el equipo de protección completo.

"Cuanto más se exponga a esas situaciones y veamos cómo reacciona ante ellas, mejor podremos determinar qué papel desempeñará finalmente en nuestra defensa," añadió O'Leary.

Kendall Williamson realizó una cobertura férrea sobre Charlie Kolar, permitiendo así que Smith asegurara la recuperación del balón.

Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.

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