Chargers Reporte de Campamento: Aumenta la Intensidad en la Práctica Con Hombreras

1. Eboigbe y Burke destacan en los ejercicios de uno contra uno.

La intensidad aumentó notablemente este jueves, cuando los Chargers se equiparon con protecciones completas y realizaron ejercicios de uno contra uno en la línea de golpeo por primera vez.

En el aspecto defensivo, Justin Eboigbe destacó al ganar dos duelos de presión al pasador, superando a Branson Taylor y a Travis Burke.

Más tarde, Eboigbe brilló en los ejercicios de equipo completo, generando constantes problemas a la ofensiva y desviando un pase; además, llamó la atención durante un ejercicio de cobertura al impactar con fuerza al retornador Jaret Patterson.

"Está en la cima o muy cerca de ella," comentó O'Leary sobre la posición de Eboigbe en el grupo de linieros defensivos. "Es otro jugador... a veces siento que me repito porque tenemos muchos chicos excelentes, pero él es alguien que se esfuerza por ofrecer su mejor versión cada día.

"Va a llevar su potencial al límite. Sea cual sea su techo, intentará alcanzarlo," añadió O'Leary. "Ha sido increíblemente impresionante; nos aporta capacidad para presionar al pasador desde el interior". "Me entusiasma verlo jugar este año."

Jamaree Caldwell también tuvo un buen entrenamiento, logrando una victoria en un duelo individual contra Logan Taylor.

En otros aspectos de la defensa, Nadame Tucker y Kyle Kennard consiguieron victorias claras, mientras que Garmon Randolph tuvo un par de buenas repeticiones.

"Es un grupo muy competitivo," comentó O'Leary sobre el cuerpo de *edge rushers*. "Esos jóvenes intentan alcanzar a los veteranos."

Durante los ejercicios de equipo, Tuli Tuipulotu logró una gran jugada defensiva al detener a Omarion Hampton sin permitir ganancia de yardas en una carrera, mientras que Bud Dupree y Del'Shawn Phillips se combinaron para realizar un placaje que resultó en pérdida de yardas.

Caldwell registró un placaje con pérdida de yardas durante una fase de juego de 11 contra 11, y Kennard logró una captura.

Cabe destacar que los Chargers realizaron una sesión de equipo completo al final del entrenamiento con los suplentes, la cual incluyó placajes reales hasta llevar al jugador al suelo.

En el ataque, el centro Tyler Biadasz ganó su única repetición, pero los verdaderos protagonistas fueron Taylor y Burke.

Aunque Taylor perdió aquella primera repetición ante Eboigbe, reaccionó bien manteniéndose firme frente a TeRah Edwards en la línea interior.

Y, si bien Randolph superó a Taylor poco después, este se recompuso y cerró su sesión con una victoria sólida frente a Tucker.

Burke perdió su primera repetición al verse superado por Kennard.

Sin embargo, el novato — seleccionado en la cuarta ronda — entró en racha y encadenó cuatro victorias consecutivas, superando a Akheem Mesidor, a Kennard en dos ocasiones y finalmente a Randolph.