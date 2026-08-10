Chargers Reporte de Campamento: Cómo Está la Disputa por el Puesto de Guardia Izquierdo Tras el Día 11

Los Bolts tuvieron un entrenamiento ligero en el undécimo día del campamento de entrenamiento de los Chargers de 2026; una sesión de 90 minutos realizada el lunes, sin equipo de protección y desarrollada mayormente a un ritmo de trote suave.
Los Chargers entrenarán el martes a las 10:00 a. m. en las instalaciones de The Bolt, viajarán a Houston el miércoles y disputarán su primer partido de pretemporada el jueves.
A continuación, se presenta el informe del entrenamiento de los Chargers correspondiente al lunes:
1. Mike McDaniel sobre la competencia de guardia izquierdo
El coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, hizo una especie de declaración el lunes sobre la pugna por el puesto de guardia izquierdo del equipo.
"Nadie se ha descartado a sí mismo de la contienda," dijo McDaniel.
Los Chargers han probado a cinco jugadores en esa posición durante el campamento: Kayode Awosika, Jake Slaughter, Trevor Penning, Trey Pipkins III y Branson Taylor han tenido repeticiones allí.
Si bien en el entrenamiento del lunes Slaughter comenzó en esa posición y Awosika entró en rotación, el hecho de utilizar solo a dos jugadores probablemente se debió a que Rashawn Slater y Trey Pipkins III no participaron en la práctica.
Como resultado, Taylor trabajó como tackle izquierdo protegiendo a Justin Herbert, quien elogió al liniero de segundo año el lunes.
"Branson hizo un gran trabajo durante la temporada baja. Llegó como un hombre diferente y ha sido agradable verlo," dijo Herbert. "Ha sido genial que tenga esas oportunidades de entrenar con el primer equipo.
"Esperamos mucho de ellos y él ha aprendido rápido," añadió Herbert. "Me entusiasma ver lo que puede hacer."
Slaughter trabajó como centro protegiendo a Herbert y a Lance, y también relevó a Cole Strange durante algunas jugadas en la posición de guardia derecho.
En cuanto a la competencia por el puesto de guardia izquierdo en general, McDaniel señaló que, si bien ha podido realizar algunas evaluaciones con el equipo usando protecciones completas, se acerca el momento decisivo.
"Para mí, lo más importante son los próximos 10 días, ya que podré ver en qué punto se encuentra cada jugador," dijo McDaniel. "Con cada individuo, hemos establecido puntos clave sobre aspectos de su juego que pueden mejorar.
"Siendo realistas, todos ellos —ante las diversas jugadas y los cruces defensivos que plantea el rival — pueden mejorar su movilidad lateral al enfrentarse a esas maniobras de pase y demás," agregó McDaniel. "Por mi parte, dejo que la situación siga su curso. No tengo expectativas preestablecidas, pero me siento tranquilo respecto a la posición de guardia izquierdo: quienquiera que gane el puesto tendrá que rendir a un gran nivel para lograrlo, ya que hay varios jugadores muy igualados en este momento y seguiremos avanzando en el proceso."
McDaniel también subrayó que quien finalmente se quede con el puesto será elegido en función de cómo encaje con el resto del grupo titular.
"Creo que el propio jugador nos lo dirá; creo que sus compañeros nos lo indicarán a través de la ejecución colectiva del grupo, ya que el mejor jugador para esa posición ayudará a que todo el equipo funcione con gran comunicación, determinación y estilo de juego," añadió McDaniel.
Los Chargers deberían obtener una excelente evaluación de este grupo el jueves por la noche en Houston.
2. Elogios para Joe Alt
Aunque el entrenamiento del lunes no ofreció muchas jugadas destacadas debido al ritmo pausado, Joe Alt logró mejorar.
Y se ganó una mención especial por parte de McDaniel.
En un momento de la práctica, los Chargers ejecutaron una jugada de pantalla en la que Alt bloqueó eficazmente a Khalil Mack con una acción limpia.
McDaniel le gritó palabras de elogio a Alt durante la jugada y volvió a destacar al tacle derecho tras finalizar el entrenamiento.
"Bloqueó a Khalil Mack en una pantalla, algo que hasta ese momento nos había costado lograr," dijo McDaniel. "Khalil Mack es uno de los jugadores más difíciles contra los que intentar una pantalla hacia el perímetro. Si él está del lado de la jugada, suele dejar en ridículo a quien diseña la estrategia, ya que la jugada suele terminar con una pérdida de una yarda.
"Joe mostró una mentalidad muy enfocada y decidida," añadió McDaniel. "Logró meter la mano en medio de un movimiento y pudo hacer algo que la mayoría no lograría; por eso lo mencioné por su nombre y apellido. Creo que dije: 'Gran trabajo, Joe Alt'. Quizás solté alguna palabrota, ¿quién sabe?."
Alt sufrió una lesión de tobillo en la Semana 4 de la temporada 2025 contra los Giants, pero regresó en la Semana 8 frente a los Vikings. Su participación duró solo dos partidos, ya que se volvió a lesionar el tobillo en la Semana 9.
Sin embargo, el tacle — que mide 6 pies y 8 pulgadas (aprox. 2,03 m) y pesa 322 libras (aprox. 146 kg) — se ha visto en gran forma y saludable durante el campamento, rara vez perdiéndose una repetición protegiendo a Herbert.
"Ha superado mis expectativas, que ya eran bastante altas desde el principio," comentó McDaniel. "Algo característico de este equipo es que los mejores jugadores parecen ser aquellos a quienes todos quieren seguir. Él reúne todo lo que buscas en un trabajador.
"Tiene un gran talento, obviamente; me gustaba cuando salió del draft, pero no me di cuenta realmente de cuánto talento tenía hasta que vi a ese ser humano gigantesco jugar controlando la altura de sus hombros y protecciones," continuó McDaniel. "Es algo que no se puede subestimar; es muy difícil jugar al fútbol americano aprovechando la ventaja de la posición y el centro de gravedad bajo cuando eres tan alto, pero si lo logras, te conviertes en un jugador enorme capaz de generar mucha fuerza y desplazar a los rivales.
"No es que estuviera ansioso ni nervioso al respecto, pero ha sido una sorpresa sumamente grata ver el tipo de arma que creo que representa para este equipo," añadió McDaniel.
A Herbert, por supuesto, le encanta ver al número 76 de vuelta en los entrenamientos.
"Joe es una pieza fundamental para nuestra ofensiva," dijo Herbert. "Hace un trabajo increíble tanto en el lado derecho como en el izquierdo, cuando se lo pedimos.
"Es un gran compañero y un gran líder," agregó Herbert. "Es alguien a quien todos escuchan en el corro; confías en él, tienes fe en él, y sin duda es fantástico verlo de nuevo ahí fuera disfrutando del juego."
3. Trabajo clave en equipos especiales
Los Bolts dedicaron una parte considerable del entrenamiento del lunes a trabajar en los equipos especiales, ya fuera en el retorno de despejes, los goles de campo o la cobertura de patadas iniciales.
Un grupo de cinco jugadores — Derius Davis, Brenen Thompson, Luke Grimm, Ladd McConkey y Devonte Ross — se turnó para recibir despejes.
Davis figuraba como titular en la primera lista no oficial de profundidad de los Chargers, publicada el domingo.
Por otro lado, en cuanto a los equipos especiales, Cameron Dicker intentó ocho goles de campo durante una sesión con el equipo completo, pero todos ellos se realizaron utilizando los postes estrechos, que tienen una anchura de apenas nueve pies.
Dicker acertó siete patadas, anotando desde distancias de 26, 30, 37, 35, 38, 41 y 45 yardas.
Su intento de 43 yardas golpeó el poste derecho y no entro.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.