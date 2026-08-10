Chargers Reporte de Campamento: Cómo Está la Disputa por el Puesto de Guardia Izquierdo Tras el Día 11

2. Elogios para Joe Alt

Aunque el entrenamiento del lunes no ofreció muchas jugadas destacadas debido al ritmo pausado, Joe Alt logró mejorar.

Y se ganó una mención especial por parte de McDaniel.

En un momento de la práctica, los Chargers ejecutaron una jugada de pantalla en la que Alt bloqueó eficazmente a Khalil Mack con una acción limpia.

McDaniel le gritó palabras de elogio a Alt durante la jugada y volvió a destacar al tacle derecho tras finalizar el entrenamiento.

"Bloqueó a Khalil Mack en una pantalla, algo que hasta ese momento nos había costado lograr," dijo McDaniel. "Khalil Mack es uno de los jugadores más difíciles contra los que intentar una pantalla hacia el perímetro. Si él está del lado de la jugada, suele dejar en ridículo a quien diseña la estrategia, ya que la jugada suele terminar con una pérdida de una yarda.

"Joe mostró una mentalidad muy enfocada y decidida," añadió McDaniel. "Logró meter la mano en medio de un movimiento y pudo hacer algo que la mayoría no lograría; por eso lo mencioné por su nombre y apellido. Creo que dije: 'Gran trabajo, Joe Alt'. Quizás solté alguna palabrota, ¿quién sabe?."

Alt sufrió una lesión de tobillo en la Semana 4 de la temporada 2025 contra los Giants, pero regresó en la Semana 8 frente a los Vikings. Su participación duró solo dos partidos, ya que se volvió a lesionar el tobillo en la Semana 9.

Sin embargo, el tacle — que mide 6 pies y 8 pulgadas (aprox. 2,03 m) y pesa 322 libras (aprox. 146 kg) — se ha visto en gran forma y saludable durante el campamento, rara vez perdiéndose una repetición protegiendo a Herbert.

"Ha superado mis expectativas, que ya eran bastante altas desde el principio," comentó McDaniel. "Algo característico de este equipo es que los mejores jugadores parecen ser aquellos a quienes todos quieren seguir. Él reúne todo lo que buscas en un trabajador.

"Tiene un gran talento, obviamente; me gustaba cuando salió del draft, pero no me di cuenta realmente de cuánto talento tenía hasta que vi a ese ser humano gigantesco jugar controlando la altura de sus hombros y protecciones," continuó McDaniel. "Es algo que no se puede subestimar; es muy difícil jugar al fútbol americano aprovechando la ventaja de la posición y el centro de gravedad bajo cuando eres tan alto, pero si lo logras, te conviertes en un jugador enorme capaz de generar mucha fuerza y ​​desplazar a los rivales.

"No es que estuviera ansioso ni nervioso al respecto, pero ha sido una sorpresa sumamente grata ver el tipo de arma que creo que representa para este equipo," añadió McDaniel.

A Herbert, por supuesto, le encanta ver al número 76 de vuelta en los entrenamientos.

"Joe es una pieza fundamental para nuestra ofensiva," dijo Herbert. "Hace un trabajo increíble tanto en el lado derecho como en el izquierdo, cuando se lo pedimos.