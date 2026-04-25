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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Chargers Seleccionan a OL Jake Slaughter en la Segunda Ronda en el Draft 2026

Apr 24, 2026 at 06:22 PM
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Omar Navarro

Jr. Writer

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Los Chargers seleccionaron a Jake Slaughter de Florida, en la segunda ronda (selección numero 63) del Draft de la NFL de 2026, el viernes por la noche.

Los Chargers adquirieron la selección numero 63 por un intercambio con los Patriots.

Slaughter es uno de los prospectos más destacados de la línea ofensiva en la clase del draft de este año, ya que fue clasificado como el mejor centro por Dane Brugler, de The Athletic.

Brugler ofreció el siguiente análisis sobre Slaughter:

Un jugador decidido, del tipo que se limita a «cumplir con su trabajo, Slaughter siente una verdadera pasión por el fútbol americano, y esto se refleja en su ejecución sobre el terreno de juego. En el juego terrestre, impulsa sus pies con fuerza para cerrar los carriles y mantener ocupados a los defensores. En la protección de pase, tiene dificultades para bajar su centro de gravedad y ajustarse en espacios abiertos; no obstante, posee movimientos laterales funcionales y se esfuerza al máximo para rematar sus bloqueos básicos. Su capacidad para reajustar su posición y mantenerse enganchado al rival le permite contrarrestar a oponentes de mayor envergadura y potencia.

La selección de Slaughter le da a los Chargers una pieza versátil para su línea ofensiva de cara a 2026 y años posteriores, ya que se perfila como un componente fundamental de una unidad que también cuenta con Rashawn Slater y Joe Alt en la posición de tackle.

Slaughter, de 23 años, figura con una estatura de 6 pies y 5 pulgadas (1.96 m) y un peso de 303 libras (137 kg), y podría aportar flexibilidad en el interior de la línea ofensiva de los Chargers.

Slaughter se incorpora a los Chargers con una amplia experiencia acumulada a lo largo de sus cinco años en Florida, jugando en 51 partidos, 33 de ellos como titular.

Este liniero ofensivo obtuvo la distinción de Segundo Equipo All-American en 2025, tras permitir tan solo cuatro presiones totales jugando como centro.

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