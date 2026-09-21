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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Distinto Rival, Misma Historia

Sep 21, 2026 at 07:00 AM
Author Image
Francisco Pinto
PuroRecapRaiders2

Algo de lo que vimos en la derrota frente a Las Vegas:

Distinto Rival, Misma Historia

0-2 para iniciar una temporada que comenzaba cargada de ilusión. Arizona y Las Vegas han derrotado a los del rayo por exactamente el mismo marcador. En el SoFi.

No es el inicio esperado y los motivos son numerosos. No hay una zona de la cancha ni una
operación que esté exenta de responsabilidad.

"Es una temporada larga," decía Ladd McConkey (quien fue el mejor receptor del equipo otra vez aun jugando con una lesión en sus costillas). "Este es el segundo partido. Obviamente si lo hubiésemos diagramado no habríamos querido estar 0-2. Tenemos 15 partidos más, necesitamos recuperarnos y entrar en ritmo. Estaremos bien."

Las estadísticas afirman que equipos que comienzan la temporada 0-2 llegan a playoffs solo en un 12 por ciento de esas temporadas.

"Estamos haciendo mucho para hacernos daño a nosotros mismos," afirmaba Khalil Mack. "En todas las facetas. Básicamente nos hemos derrotado dos veces en semanas consecutivas. En esta liga no puedes hacer eso si vas a tener éxito."

El futuro integrante del Salón de la Fama de la NFL, quien tuvo su primera captura de QB en la temporada resumía lo único que ahora importa.

"Tenemos que corregir todo eso y prepararnos para la siguiente semana," donde los Chargers serán visita en Buffalo ante los 2-0 Bills.
Esto solo se puede mejorar trabajando. Se puede declarar todo lo correcto después de la
derrota y afirmar que vendrá la autocrítica masiva y sincera pero lo más importante, aparte del trabajo, es mantener intacta la confianza interna.

"No estamos desalentados. Nadie en ese vestidor está desalentado," decía el head coach Jim Harbaugh. "Me gusta la forma en que combatimos y esa pelea es lo que vamos a necesitar para salir de esto."

El líder de la defensa, Derwin James Jr. expresó así el sentimiento de frustración que invade a toda la organización pero dejó en claro cuál es el camino, el único camino, para revertir este mal inicio.

"Estoy muy molesto. Pero estar enojado no resolverá nada. Estar molesto no solucionará el
problema que tenemos," dijo James. "Necesitamos resolverlo. Siento que estamos a un par de jugadas de hacerlo, no es que nos están ganando por palizas. Pero tenemos que ganar estos partidos, no hay motivo para salir y jugar de esta manera."

Photos: Chargers Take On Raiders in Week 2

See the best game action from the Chargers' Week 2 AFC West matchup against the Las Vegas Raiders at SoFi Stadium.

WR Quentin Johnston (1)
1 / 285

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
2 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
3 / 285

TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
4 / 285

TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
5 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
6 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
7 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
8 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
9 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
10 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), OLB Khalil Mack (52) and LB Del'Shawn Phillips (53)
11 / 285

S Derwin James Jr. (3), OLB Khalil Mack (52) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
12 / 285

OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
13 / 285

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
14 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
15 / 285

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
16 / 285

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
17 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
18 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20) and LB Del'Shawn Phillips (53)
19 / 285

S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
20 / 285

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92), LB Daiyan Henley (0), CB Cam Hart (20) and DL Dalvin Tomlinson (94)
21 / 285

DL Justin Eboigbe (92), LB Daiyan Henley (0), CB Cam Hart (20) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
22 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
23 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
24 / 285

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
25 / 285

CB Cam Hart (20)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
26 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
27 / 285

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
28 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
29 / 285

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
30 / 285

CB Cam Hart (20)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
31 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
32 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
33 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and CB Donte Jackson (26)
34 / 285

CB Cam Hart (20) and CB Donte Jackson (26)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26) and CB Cam Hart (20)
35 / 285

CB Donte Jackson (26) and CB Cam Hart (20)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and S Tony Jefferson (23)
36 / 285

CB Cam Hart (20) and S Tony Jefferson (23)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and S Tony Jefferson (23)
37 / 285

CB Cam Hart (20) and S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and CB Cam Hart (20)
38 / 285

S Tony Jefferson (23) and CB Cam Hart (20)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and LB Marlowe Wax (58)
39 / 285

CB Cam Hart (20) and LB Marlowe Wax (58)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58) and CB Cam Hart (20)
40 / 285

LB Marlowe Wax (58) and CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58) and CB Cam Hart (20)
41 / 285

LB Marlowe Wax (58) and CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Brenen Thompson (89)
42 / 285

WR Brenen Thompson (89)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Brenen Thompson (89) and WR Quentin Johnston (1)
43 / 285

WR Brenen Thompson (89) and WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
44 / 285

RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
45 / 285

OLB Bud Dupree (48)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
46 / 285

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and DL Dalvin Tomlinson (94)
47 / 285

OLB Akheem Mesidor (90) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and DL Dalvin Tomlinson (94)
48 / 285

OLB Akheem Mesidor (90) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
49 / 285

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
50 / 285

OLB Akheem Mesidor (90)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
51 / 285

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
52 / 285

OLB Akheem Mesidor (90)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and OLB Akheem Mesidor (90)
53 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and OLB Akheem Mesidor (90)
54 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48) and OLB Akheem Mesidor (90)
55 / 285

OLB Bud Dupree (48) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94) and OLB Akheem Mesidor (90)
56 / 285

DL Dalvin Tomlinson (94) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
57 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
58 / 285

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
59 / 285

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
60 / 285

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
61 / 285

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
62 / 285

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
63 / 285

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
64 / 285

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
65 / 285

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
66 / 285

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
67 / 285

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
068_1LAC3770
68 / 285
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
69 / 285

DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
70 / 285

DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
71 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
72 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
73 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
74 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and DL Justin Eboigbe (92)
75 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53) and DL Justin Eboigbe (92)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43) and LB Del'Shawn Phillips (53)
76 / 285

LB Troy Dye (43) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
77 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92) and DL Dalvin Tomlinson (94)
78 / 285

DL Justin Eboigbe (92) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
79 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale, LB Troy Dye (43) and LB Lander Barton (57)
80 / 285

Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale, LB Troy Dye (43) and LB Lander Barton (57)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
81 / 285

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
82 / 285

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
83 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
084_1LAC3786
84 / 285
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
85 / 285

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
86 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
87 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
88 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
89 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
90 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
91 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
92 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
93 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
94 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
95 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
96 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
97 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
98 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
99 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
100 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
101 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
102 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)
103 / 285

TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)
104 / 285

TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
105 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
106 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
107 / 285

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
108 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
109 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
110 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
111 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
112 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
113 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30) and RB Omarion Hampton (8)
114 / 285

FB Alec Ingold (30) and RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and FB Alec Ingold (30)
115 / 285

RB Omarion Hampton (8) and FB Alec Ingold (30)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76), FB Alec Ingold (30) and RB Omarion Hampton (8)
116 / 285

T Joe Alt (76), FB Alec Ingold (30) and RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
117 / 285

TE Charlie Kolar (88)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
118 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and TE Charlie Kolar (88)
119 / 285

RB Omarion Hampton (8) and TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and TE Charlie Kolar (88)
120 / 285

RB Omarion Hampton (8) and TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
121 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)
122 / 285

TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)
123 / 285

TE Charlie Kolar (88) and RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)
124 / 285

RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)
125 / 285

RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)
126 / 285

RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
127 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
128 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99), S Tony Jefferson (23) and S Genesis Smith (22)
129 / 285

DT Jamaree Caldwell (99), S Tony Jefferson (23) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
130 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
131 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
132 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
133 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)
134 / 285

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
135 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
136 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
137 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)
138 / 285

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and OLB Akheem Mesidor (90)
139 / 285

OLB Khalil Mack (52) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)
140 / 285

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92) and OLB Khalil Mack (52)
141 / 285

DL Justin Eboigbe (92) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), OLB Tuli Tuipulotu (45) and DL Justin Eboigbe (92)
142 / 285

OLB Khalil Mack (52), OLB Tuli Tuipulotu (45) and DL Justin Eboigbe (92)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), DL Justin Eboigbe (92) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
143 / 285

OLB Khalil Mack (52), DL Justin Eboigbe (92) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
144 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
145 / 285

OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
146 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
147 / 285

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
148 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
149 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
150 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
151 / 285

OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
152 / 285

OLB Khalil Mack (52), OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
153 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
154 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
155 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
156 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
157 / 285

OLB Akheem Mesidor (90), OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)
158 / 285

QB Justin Herbert (10) and RB Omarion Hampton (8)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
159 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
160 / 285

TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
161 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
162 / 285

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
163 / 285

DL Justin Eboigbe (92) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), S RJ Mickens (27) and CB Tarheeb Still (4)
164 / 285

LB Daiyan Henley (0), S RJ Mickens (27) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), CB Tarheeb Still (4) and S Derwin James Jr. (3)
165 / 285

S RJ Mickens (27), CB Tarheeb Still (4) and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), S RJ Mickens (27) and CB Tarheeb Still (4)
166 / 285

S Derwin James Jr. (3), S RJ Mickens (27) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), S RJ Mickens (27) and LB Del'Shawn Phillips (53)
167 / 285

S Derwin James Jr. (3), S RJ Mickens (27) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and LB Daiyan Henley (0)
168 / 285

S Derwin James Jr. (3) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92) and S Derwin James Jr. (3)
169 / 285

DL Justin Eboigbe (92) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and DL Justin Eboigbe (92)
170 / 285

S Derwin James Jr. (3) and DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), DL Justin Eboigbe (92) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
171 / 285

S Derwin James Jr. (3), DL Justin Eboigbe (92) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
172 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
173 / 285

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
174 / 285

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
175 / 285

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26) and LB Del'Shawn Phillips (53)
176 / 285

CB Donte Jackson (26) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26) and LB Del'Shawn Phillips (53)
177 / 285

CB Donte Jackson (26) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
178 / 285

CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
179 / 285

CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
180 / 285

CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)
181 / 285

S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)
182 / 285

S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)
183 / 285

S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)
184 / 285

S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)
185 / 285

S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and S Genesis Smith (22)
186 / 285

S Tony Jefferson (23) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
187 / 285

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
188 / 285

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
189 / 285

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
190 / 285

WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
191 / 285

WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
192 / 285

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
193 / 285

WR Tre Harris (9)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
194 / 285

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
195 / 285

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
196 / 285

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
197 / 285

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
198 / 285

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
199 / 285

WR Tre Harris (9)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34) and WR Tre Harris (9)
200 / 285

RB Keaton Michell (34) and WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
201 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
202 / 285

QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
203 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
204 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
205 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
206 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
207 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
208 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
209 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)
210 / 285

TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)
211 / 285

TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)
212 / 285

TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)
213 / 285

TE Oronde Gadsden (86) and TE Charlie Kolar (88)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
214 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
215 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
216 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and C/G Jake Slaughter (66)
217 / 285

TE Oronde Gadsden (86) and C/G Jake Slaughter (66)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and TE Oronde Gadsden (86)
218 / 285

C/G Jake Slaughter (66) and TE Oronde Gadsden (86)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and WR Ladd McConkey (15)
219 / 285

TE Oronde Gadsden (86) and WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and WR Ladd McConkey (15)
220 / 285

TE Oronde Gadsden (86) and WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
221 / 285

TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69) and TE Oronde Gadsden (86)
222 / 285

G Cole Strange (69) and TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Tight Ends Coach Chandler Henley and TE Oronde Gadsden (86)
223 / 285

Tight Ends Coach Chandler Henley and TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
224 / 285

K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24) and S Kendall Williamson (32)
225 / 285

CB Rodney Shelley (24) and S Kendall Williamson (32)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32) and CB Rodney Shelley (24)
226 / 285

S Kendall Williamson (32) and CB Rodney Shelley (24)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Rodney Shelley (24)
227 / 285

S Genesis Smith (22) and CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Rodney Shelley (24)
228 / 285

S Genesis Smith (22) and CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
229 / 285

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
230 / 285

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
231 / 285

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
232 / 285

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
233 / 285

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
234 / 285

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
235_2LAC7476
235 / 285
(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
236 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
237 / 285

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
238 / 285

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
239 / 285

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
240 / 285

CB Rodney Shelley (24)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
241 / 285

DT Jamaree Caldwell (99)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
242 / 285

FB Alec Ingold (30)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
243 / 285

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
244 / 285

CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
245 / 285

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and LB Daiyan Henley (0)
246 / 285

S Genesis Smith (22) and LB Daiyan Henley (0)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
247 / 285

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
248 / 285

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
249 / 285

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
250 / 285

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
251 / 285

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
252 / 285

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
253 / 285

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
254 / 285

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
255 / 285

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
256 / 285

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and LB Daiyan Henley (0)
257 / 285

DL Teair Tart (93) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
258 / 285

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
259 / 285

DT Jamaree Caldwell (99)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
260 / 285

LB Troy Dye (43)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
261 / 285

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)
262 / 285

LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
263 / 285

S Genesis Smith (22)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
264 / 285

DL Nick Barrett (91)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91) and OLB Akheem Mesidor (90)
265 / 285

DL Nick Barrett (91) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91) and OLB Akheem Mesidor (90)
266 / 285

DL Nick Barrett (91) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
267 / 285

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
268 / 285

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66), G Cole Strange (69), OL Trevor Penning (75) and T Rashawn Slater (70)
269 / 285

C/G Jake Slaughter (66), G Cole Strange (69), OL Trevor Penning (75) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
270 / 285

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
271 / 285

DT Jamaree Caldwell (99)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26) and S Tony Jefferson (23)
272 / 285

CB Donte Jackson (26) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
273 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and OLB Khalil Mack (52)
274 / 285

S Derwin James Jr. (3) and OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and OLB Khalil Mack (52)
275 / 285

S Derwin James Jr. (3) and OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
276 / 285

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
277 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
278 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
279 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
280 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
281 / 285

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
282 / 285

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
283 / 285

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
284 / 285

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
285 / 285

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
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Ofensiva sin Ritmo

Si había algo que todos esperaban esta ofensiva sería capaz de generar, eran puntos. La
llegada del ahora coordinador Mike McDaniel prácticamente lo garantizaba.

Pero el resultado ha sido vastamente diferente. En estos momentos lo que vemos es un grupo confundido.

Un Herbert que no se ve cómodo, tal vez preocupado más de la cuenta por el movimiento pre-snap que exige una ofensiva de McDaniel. Tal vez no. Solo ellos lo saben.

Ante Arizona y Las Vegas el equipo ha cometido un número de penalizaciones no característico para el conjunto del rayo, sumadas a numerosas pérdidas de balón.

Ante Raiders, el tackle All-Pro Joe Alt tuvo tres salidas en falso y una penalización contra Maxx Crosby que terminó con un safety y dos puntos para Las Vegas. Omarion Hampton registró su segundo fumble de la temporada y Herbert su segunda y tercera intercepción del año.

"Tengo que ser más cuidadoso, poner las dos manos sobre el balón y ser mejor para mi equipo," afirmaba Hampton.

Oficialmente, los Chargers terminaron el juego con seis fumbles. Pese a que el de Hampton fue el único que terminó en pérdida de ovoide.

"Personalmente tengo que trabajar en las salidas en falso", decía Alt. "Tengo que ser mejor." Cuando uno de los mejores tackles de la liga tiene un partido como el de Alt, estás obligado a analizar todo en ofensiva.

Harbaugh afirmó que estudiará lo que está pasando en todas las facetas del equipo.

"No ejecutamos," dijo el tackle izquierdo Rashaw Slater, de buen partido individual. "Es frustrante…no estamos terminando las ofensivas. Tantas heridas auto infringidas. Nos estamos disparando en el pie. Así nunca vas a ganar. Necesitamos arreglar eso."

Más tarde agregó: "Es técnica, errores técnicos, cosas estúpidas como alinearse mal. Son varias clases de errores."

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Probablemente el error más costoso llegó tarde en el tercer cuarto con el partido aún para cualquiera.

En tercera oportunidad y una, en su propia yarda 32, y con Raiders arriba 17-14, Tre' Harris hacía un movimiento pre-snap de último segundo, casi al mismo tiempo en que el centro Jake Slaugther activaba el balón.

El resultado? La pelota golpeó la pierna de Harris y aunque Herbert la pudo recuperar, se perdieron seis yardas obligando al equipo a despejar. Contra Arizona fue el bloqueo al despeje de JK Scott al inicio del último cuarto, contra Las Vegas fue esto.

Es un equipo buscando sincronización dentro de un sistema que aún no dominan.

"Era una jugada importante para nosotros y no la ejecutamos," dijo Herbert.

Mientras que Harris agregó: "Traté de saltar sobre el balón para dejar una jugada limpia. Fue desafortunado lo que pasó."

Los Chargers terminaron el juego 5-14 en terceras oportunidades. Ante los Cardinals había sido 2-8. En total en los primeros dos partidos están con eficiencia de siete de 22 en esa situación. Es una área que necesita mejora urgente.

Photos: Chargers Warm Up Ahead of AFC West Matchup

See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 2 matchup against the Las Vegas Raiders.

RB Omarion Hampton (8)
1 / 170

RB Omarion Hampton (8)

RB Omarion Hampton (8)
2 / 170

RB Omarion Hampton (8)

OLB Tuli Tuipulotu (45)
3 / 170

OLB Tuli Tuipulotu (45)

LB Daiyan Henley (0)
4 / 170

LB Daiyan Henley (0)

T Joe Alt (76)
5 / 170

T Joe Alt (76)

T Joe Alt (76)
6 / 170

T Joe Alt (76)

T Joe Alt (76)
7 / 170

T Joe Alt (76)

008_4LAC0077
8 / 170
009_4LAC0081
9 / 170
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10 / 170
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11 / 170
S Derwin James Jr. (3)
12 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
13 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
14 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
15 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
16 / 170

T Rashawn Slater (70)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
17 / 170

T Rashawn Slater (70)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
018_6LAC7454
18 / 170
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
019_6LAC7458
19 / 170
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
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20 / 170
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
21 / 170

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
22 / 170

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
23 / 170

Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
24 / 170

WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
25 / 170

WR Tre Harris (9)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
26 / 170

T Rashawn Slater (70) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
27 / 170

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
28 / 170

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
29 / 170

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
30 / 170

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Isas Waxter (37)
31 / 170

CB Isas Waxter (37)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
32 / 170

CB Tarheeb Still (4)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
33 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and Offensive Passing Game Coordinator/Quarterbacks Shane Day
34 / 170

QB Justin Herbert (10) and Offensive Passing Game Coordinator/Quarterbacks Shane Day

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick and T Joe Alt (76)
35 / 170

Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick and T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
36 / 170

T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
37 / 170

WR Gary Jennings (87)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
38 / 170

WR Gary Jennings (87)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
39 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
40 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
41 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
42 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
43 / 170

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
44 / 170

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
45 / 170

TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
46 / 170

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
General Manager Joe Hortiz and S Genesis Smith (22)
47 / 170

General Manager Joe Hortiz and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
48 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
49 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
50 / 170

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
51 / 170

P JK Scott (16)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83) and Tight Ends Coach Chandler Henley
52 / 170

TE David Njoku (83) and Tight Ends Coach Chandler Henley

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
53 / 170

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
54 / 170

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
55 / 170

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
56 / 170

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
57 / 170

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
58 / 170

S RJ Mickens (27)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
59 / 170

TE Charlie Kolar (88)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
TE David Njoku (83)
60 / 170

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58)
61 / 170

LB Marlowe Wax (58)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargera
WR Tre Harris (9)
62 / 170

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
63 / 170

K Cameron Dicker (11)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
LS Josh Harris (47), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
64 / 170

LS Josh Harris (47), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
65 / 170

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
66 / 170

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargers
CB Cam Hart (20)
67 / 170

CB Cam Hart (20)

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargera
Offensive Run Game Coordinator/Offensive Line Coach Butch Barry
68 / 170

Offensive Run Game Coordinator/Offensive Line Coach Butch Barry

Los Angeles Chargers/Los Angeles Chargera
S Kendall Williamson (32)
69 / 170

S Kendall Williamson (32)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32)
70 / 170

S Kendall Williamson (32)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
71 / 170

OLB Bud Dupree (48)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
72 / 170

K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
73 / 170

K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
74 / 170

K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
75 / 170

K Cameron Dicker (11)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Brenen Thompson (89)
76 / 170

WR Brenen Thompson (89)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
77 / 170

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
78 / 170

WR Derius Davis (12)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
79 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
80 / 170

RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
81 / 170

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
82 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
83 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
84 / 170

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
85 / 170

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30) and RB Keaton Michell (34)
86 / 170

FB Alec Ingold (30) and RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)
87 / 170

Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)
88 / 170

Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)
89 / 170

Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and RB Keaton Michell (34)
90 / 170

RB Omarion Hampton (8) and RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34) and RB Omarion Hampton (8)
91 / 170

RB Keaton Michell (34) and RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34) and RB Omarion Hampton (8)
92 / 170

RB Keaton Michell (34) and RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and CB Tarheeb Still (4)
93 / 170

S Derwin James Jr. (3) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24), S Genesis Smith (22) and S Derwin James Jr. (3)
94 / 170

CB Rodney Shelley (24), S Genesis Smith (22) and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26), S Derwin James Jr. (3), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20), S RJ Mickens (27), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
95 / 170

CB Donte Jackson (26), S Derwin James Jr. (3), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20), S RJ Mickens (27), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26), S Derwin James Jr. (3), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20), S RJ Mickens (27), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
96 / 170

CB Donte Jackson (26), S Derwin James Jr. (3), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), CB Cam Hart (20), S RJ Mickens (27), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
97 / 170

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
98 / 170

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
99 / 170

T Rashawn Slater (70)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
100 / 170

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
101 / 170

T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69)
102 / 170

G Cole Strange (69)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
103 / 170

DL Nick Barrett (91)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
104 / 170

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
105 / 170

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
106 / 170

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Defensive Coordinator Chris O'Leary
107 / 170

Defensive Coordinator Chris O'Leary

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
108 / 170

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48), OLB Khalil Mack (52), S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)
109 / 170

OLB Bud Dupree (48), OLB Khalil Mack (52), S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
110 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), TE Charlie Kolar (88), S Derwin James Jr. (3), TE David Njoku (83) and QB Justin Herbert (10)
111 / 170

OLB Khalil Mack (52), TE Charlie Kolar (88), S Derwin James Jr. (3), TE David Njoku (83) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
112 / 170

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
113 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
114 / 170

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), S Kendall Williamson (32) and S RJ Mickens (27)
115 / 170

S Genesis Smith (22), S Kendall Williamson (32) and S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), LB Troy Dye (43) and LB Marlowe Wax (58)
116 / 170

LB Daiyan Henley (0), LB Troy Dye (43) and LB Marlowe Wax (58)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and S Kendall Williamson (32)
117 / 170

S Genesis Smith (22) and S Kendall Williamson (32)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
121_6LAC8383
118 / 170
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
119 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
120 / 170

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
121 / 170

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
122 / 170

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
123 / 170

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
124 / 170

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
125 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
126 / 170

CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
127 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
128 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
129 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Adrian Gonzalez
130 / 170

Adrian Gonzalez

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Adrian Gonzalez
131 / 170

Adrian Gonzalez

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16), LS Josh Harris (47) and K Cameron Dicker (11)
132 / 170

P JK Scott (16), LS Josh Harris (47) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
133 / 170

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)
134 / 170

LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)
135 / 170

LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
136 / 170

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
137 / 170

LS Josh Harris (47)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
138 / 170

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Adrian Gonzalez
139 / 170

Adrian Gonzalez

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Adrian Gonzalez
140 / 170

Adrian Gonzalez

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Adrian Gonzalez
141 / 170

Adrian Gonzalez

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
142 / 170

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76) and TE Oronde Gadsden (86)
143 / 170

T Joe Alt (76) and TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1) and RB Kimani Vidal (28)
144 / 170

WR Quentin Johnston (1) and RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
145 / 170

CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
146 / 170

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
147 / 170

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
148 / 170

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
149 / 170

S Tony Jefferson (23)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
150 / 170

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
151 / 170

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
152 / 170

LB Daiyan Henley (0)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
153 / 170

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
154 / 170

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
155 / 170

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
156 / 170

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and QB Justin Herbert (10)
157 / 170

S Derwin James Jr. (3) and QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
158 / 170

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and QB Justin Herbert (10)
159 / 170

OLB Khalil Mack (52) and QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
160 / 170

OLB Khalil Mack (52)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
161 / 170

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
162 / 170

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
163 / 170

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
164 / 170

TE David Njoku (83)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48) and DL Dalvin Tomlinson (94)
165 / 170

OLB Bud Dupree (48) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and WR Ladd McConkey (15)
166 / 170

QB Justin Herbert (10) and WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and QB Trey Lance (5)
167 / 170

QB Justin Herbert (10) and QB Trey Lance (5)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and TE Charlie Kolar (88)
168 / 170

QB Justin Herbert (10) and TE Charlie Kolar (88)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and QB Justin Herbert (10)
169 / 170

S Derwin James Jr. (3) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76), S Derwin James Jr. (3), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
170 / 170

QB Justin Herbert (10), T Joe Alt (76), S Derwin James Jr. (3), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
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Como ha Estado la Defensa?

El corredor Ashton Jeanty había acumulado 102 yardas por tierra ante Miami en la jornada 1.

Los Chargers lo dejaron en 48 tras 21 acarreos a 2.3 yardas por intento.

La unidad coordinada por Chris O'Leary ha tenido dos partidos donde por grandes pasajes han mostrado un buen nivel. En total los Raiders solo tuvieron 308 yardas totales, 82 de las cuales le pertenecieron a Tre Tucker (40 para un TD y 42 más en el segundo cuarto que terminaron en un gol de campo de 59 yardas para cerrar el primer tiempo).

"Definitivamente fueron jugadas grandes," decía James. "Son las jugadas que tienes que hacer, las cuartas oportunidades, terceras y largas, es la jugada antes del medio tiempo y no dejarlos salir con esos puntos."

Fueron las jugadas explosivas las que mancharon lo que de otra manera hubiese sido una gran performance defensiva. Pero estas jugadas son parte clave de lo que debes estar preparado para defender.

"Tienes que ser bueno en defensa situacional," agregó James. "No importa que tan grande sea el fuego, lo tienes que apagar."

Se defendió mejor en terceras oportunidades (4-14). Se tuvo el balón cinco minutos más que el rival. En general las estadísticas estuvieron bastante parejas, con la excepción de las perdidas (1-3 en favor de Las Vegas) y aquellas jugadas explosivas.

Lo cierto es que el equipo no ha estado a la altura. Y el calendario se pondrá cada vez más duro.

Pero también es verdad que antes de comenzar la temporada, no existía ningún escenario que tuviera a los Chargers en playoffs, sin ganar varios de estos partidos considerados muy difíciles.

Se comenzó 0-2 y para seguir soñando habrá que ir a ganar estos juegos. Tan simple como eso. Parecerá una locura después de lo visto en estas primeras dos semanas pero nunca olvidemos que esto es la NFL.

Cuando se les preguntó a Harbaugh, Herbert y James cómo se lidia con este momento y si el enojo o frustración están haciendo presa del vestidor, estas fueron sus respuestas.

Harbaugh: "El porque es lo que trataremos de encontrar. Volveremos a trabajar. Es lo único que sé hacer. Es lo único que todos sabemos hacer. Encontrar nuestro camino, encontrar el camino, y seguiremos adelante. Es una liga de una semana. Es lo único que sé hacer. No es donde queremos estar, pero lo vi en nuestro equipo. Vi la lucha, la competencia. Y eso es lo que vamos a necesitar. A trabajar."

Herbert: "No, no lo creo. Pienso que no ha sido suficiente, y tenemos un grupo de hombres adultos que pueden hacerse cargo de su trabajo y harán todo lo posible por arreglarlo. Nos vamos a mantener unidos, es duro porque nadie quiere perder dos partidos, pero no hay nada que podamos hacer ahora. Tenemos que ser mejores y solucionarlo."

"Pienso que tenemos que asegurarnos de tener un buen partido la próxima semana, y tenemos que estar a nuestro mejor nivel para ese juego porque ellos son un muy buen equipo (Buffalo). No hay nada que podamos hacer para cambiar las últimas dos semanas, es nuestro trabajo estar listos para la siguiente semana".

James: "Nos tenemos que mirar a los ojos, amigo, decirnos la verdad y mejorar. Porque ahora mismo esa [malo], solo luce a basura."

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Chargers Reporte de Campamento: Linieros Ofensivos Jóvenes Asumen el Desafío en el Día 14

Los novatos Travis Burke y Alex Harkey destacaron en los ejercicios de uno contra uno el domingo

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Chargers Reporte de Campamento: Intercepción de Molden Culmina Sólida Actuación Defensiva en el Día 13

La defensa de los Chargers se impuso, incluso durante una serie de dos minutos al final del entrenamiento

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TelevisaUnivision and Los Angeles Chargers Announce New Multi-Year Partnership

Latino Mix 103.9/89.3 FM and TUDN Los Angeles KSCA 101.9 FM-HD3 Named the Official Spanish- Language Radio Home of Chargers Football

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