Algo de lo que vimos en la derrota frente a Las Vegas:
Distinto Rival, Misma Historia
0-2 para iniciar una temporada que comenzaba cargada de ilusión. Arizona y Las Vegas han derrotado a los del rayo por exactamente el mismo marcador. En el SoFi.
No es el inicio esperado y los motivos son numerosos. No hay una zona de la cancha ni una
operación que esté exenta de responsabilidad.
"Es una temporada larga," decía Ladd McConkey (quien fue el mejor receptor del equipo otra vez aun jugando con una lesión en sus costillas). "Este es el segundo partido. Obviamente si lo hubiésemos diagramado no habríamos querido estar 0-2. Tenemos 15 partidos más, necesitamos recuperarnos y entrar en ritmo. Estaremos bien."
Las estadísticas afirman que equipos que comienzan la temporada 0-2 llegan a playoffs solo en un 12 por ciento de esas temporadas.
"Estamos haciendo mucho para hacernos daño a nosotros mismos," afirmaba Khalil Mack. "En todas las facetas. Básicamente nos hemos derrotado dos veces en semanas consecutivas. En esta liga no puedes hacer eso si vas a tener éxito."
El futuro integrante del Salón de la Fama de la NFL, quien tuvo su primera captura de QB en la temporada resumía lo único que ahora importa.
"Tenemos que corregir todo eso y prepararnos para la siguiente semana," donde los Chargers serán visita en Buffalo ante los 2-0 Bills.
Esto solo se puede mejorar trabajando. Se puede declarar todo lo correcto después de la
derrota y afirmar que vendrá la autocrítica masiva y sincera pero lo más importante, aparte del trabajo, es mantener intacta la confianza interna.
"No estamos desalentados. Nadie en ese vestidor está desalentado," decía el head coach Jim Harbaugh. "Me gusta la forma en que combatimos y esa pelea es lo que vamos a necesitar para salir de esto."
El líder de la defensa, Derwin James Jr. expresó así el sentimiento de frustración que invade a toda la organización pero dejó en claro cuál es el camino, el único camino, para revertir este mal inicio.
"Estoy muy molesto. Pero estar enojado no resolverá nada. Estar molesto no solucionará el
problema que tenemos," dijo James. "Necesitamos resolverlo. Siento que estamos a un par de jugadas de hacerlo, no es que nos están ganando por palizas. Pero tenemos que ganar estos partidos, no hay motivo para salir y jugar de esta manera."
See the best game action from the Chargers' Week 2 AFC West matchup against the Las Vegas Raiders at SoFi Stadium.
Ofensiva sin Ritmo
Si había algo que todos esperaban esta ofensiva sería capaz de generar, eran puntos. La
llegada del ahora coordinador Mike McDaniel prácticamente lo garantizaba.
Pero el resultado ha sido vastamente diferente. En estos momentos lo que vemos es un grupo confundido.
Un Herbert que no se ve cómodo, tal vez preocupado más de la cuenta por el movimiento pre-snap que exige una ofensiva de McDaniel. Tal vez no. Solo ellos lo saben.
Ante Arizona y Las Vegas el equipo ha cometido un número de penalizaciones no característico para el conjunto del rayo, sumadas a numerosas pérdidas de balón.
Ante Raiders, el tackle All-Pro Joe Alt tuvo tres salidas en falso y una penalización contra Maxx Crosby que terminó con un safety y dos puntos para Las Vegas. Omarion Hampton registró su segundo fumble de la temporada y Herbert su segunda y tercera intercepción del año.
"Tengo que ser más cuidadoso, poner las dos manos sobre el balón y ser mejor para mi equipo," afirmaba Hampton.
Oficialmente, los Chargers terminaron el juego con seis fumbles. Pese a que el de Hampton fue el único que terminó en pérdida de ovoide.
"Personalmente tengo que trabajar en las salidas en falso", decía Alt. "Tengo que ser mejor." Cuando uno de los mejores tackles de la liga tiene un partido como el de Alt, estás obligado a analizar todo en ofensiva.
Harbaugh afirmó que estudiará lo que está pasando en todas las facetas del equipo.
"No ejecutamos," dijo el tackle izquierdo Rashaw Slater, de buen partido individual. "Es frustrante…no estamos terminando las ofensivas. Tantas heridas auto infringidas. Nos estamos disparando en el pie. Así nunca vas a ganar. Necesitamos arreglar eso."
Más tarde agregó: "Es técnica, errores técnicos, cosas estúpidas como alinearse mal. Son varias clases de errores."
Probablemente el error más costoso llegó tarde en el tercer cuarto con el partido aún para cualquiera.
En tercera oportunidad y una, en su propia yarda 32, y con Raiders arriba 17-14, Tre' Harris hacía un movimiento pre-snap de último segundo, casi al mismo tiempo en que el centro Jake Slaugther activaba el balón.
El resultado? La pelota golpeó la pierna de Harris y aunque Herbert la pudo recuperar, se perdieron seis yardas obligando al equipo a despejar. Contra Arizona fue el bloqueo al despeje de JK Scott al inicio del último cuarto, contra Las Vegas fue esto.
Es un equipo buscando sincronización dentro de un sistema que aún no dominan.
"Era una jugada importante para nosotros y no la ejecutamos," dijo Herbert.
Mientras que Harris agregó: "Traté de saltar sobre el balón para dejar una jugada limpia. Fue desafortunado lo que pasó."
Los Chargers terminaron el juego 5-14 en terceras oportunidades. Ante los Cardinals había sido 2-8. En total en los primeros dos partidos están con eficiencia de siete de 22 en esa situación. Es una área que necesita mejora urgente.
See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 2 matchup against the Las Vegas Raiders.
Como ha Estado la Defensa?
El corredor Ashton Jeanty había acumulado 102 yardas por tierra ante Miami en la jornada 1.
Los Chargers lo dejaron en 48 tras 21 acarreos a 2.3 yardas por intento.
La unidad coordinada por Chris O'Leary ha tenido dos partidos donde por grandes pasajes han mostrado un buen nivel. En total los Raiders solo tuvieron 308 yardas totales, 82 de las cuales le pertenecieron a Tre Tucker (40 para un TD y 42 más en el segundo cuarto que terminaron en un gol de campo de 59 yardas para cerrar el primer tiempo).
"Definitivamente fueron jugadas grandes," decía James. "Son las jugadas que tienes que hacer, las cuartas oportunidades, terceras y largas, es la jugada antes del medio tiempo y no dejarlos salir con esos puntos."
Fueron las jugadas explosivas las que mancharon lo que de otra manera hubiese sido una gran performance defensiva. Pero estas jugadas son parte clave de lo que debes estar preparado para defender.
"Tienes que ser bueno en defensa situacional," agregó James. "No importa que tan grande sea el fuego, lo tienes que apagar."
Se defendió mejor en terceras oportunidades (4-14). Se tuvo el balón cinco minutos más que el rival. En general las estadísticas estuvieron bastante parejas, con la excepción de las perdidas (1-3 en favor de Las Vegas) y aquellas jugadas explosivas.
Lo cierto es que el equipo no ha estado a la altura. Y el calendario se pondrá cada vez más duro.
Pero también es verdad que antes de comenzar la temporada, no existía ningún escenario que tuviera a los Chargers en playoffs, sin ganar varios de estos partidos considerados muy difíciles.
Se comenzó 0-2 y para seguir soñando habrá que ir a ganar estos juegos. Tan simple como eso. Parecerá una locura después de lo visto en estas primeras dos semanas pero nunca olvidemos que esto es la NFL.
Cuando se les preguntó a Harbaugh, Herbert y James cómo se lidia con este momento y si el enojo o frustración están haciendo presa del vestidor, estas fueron sus respuestas.
Harbaugh: "El porque es lo que trataremos de encontrar. Volveremos a trabajar. Es lo único que sé hacer. Es lo único que todos sabemos hacer. Encontrar nuestro camino, encontrar el camino, y seguiremos adelante. Es una liga de una semana. Es lo único que sé hacer. No es donde queremos estar, pero lo vi en nuestro equipo. Vi la lucha, la competencia. Y eso es lo que vamos a necesitar. A trabajar."
Herbert: "No, no lo creo. Pienso que no ha sido suficiente, y tenemos un grupo de hombres adultos que pueden hacerse cargo de su trabajo y harán todo lo posible por arreglarlo. Nos vamos a mantener unidos, es duro porque nadie quiere perder dos partidos, pero no hay nada que podamos hacer ahora. Tenemos que ser mejores y solucionarlo."
"Pienso que tenemos que asegurarnos de tener un buen partido la próxima semana, y tenemos que estar a nuestro mejor nivel para ese juego porque ellos son un muy buen equipo (Buffalo). No hay nada que podamos hacer para cambiar las últimas dos semanas, es nuestro trabajo estar listos para la siguiente semana".
James: "Nos tenemos que mirar a los ojos, amigo, decirnos la verdad y mejorar. Porque ahora mismo esa [malo], solo luce a basura."