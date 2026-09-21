Distinto Rival, Misma Historia

Como ha Estado la Defensa?

El corredor Ashton Jeanty había acumulado 102 yardas por tierra ante Miami en la jornada 1.

Los Chargers lo dejaron en 48 tras 21 acarreos a 2.3 yardas por intento.

La unidad coordinada por Chris O'Leary ha tenido dos partidos donde por grandes pasajes han mostrado un buen nivel. En total los Raiders solo tuvieron 308 yardas totales, 82 de las cuales le pertenecieron a Tre Tucker (40 para un TD y 42 más en el segundo cuarto que terminaron en un gol de campo de 59 yardas para cerrar el primer tiempo).

"Definitivamente fueron jugadas grandes," decía James. "Son las jugadas que tienes que hacer, las cuartas oportunidades, terceras y largas, es la jugada antes del medio tiempo y no dejarlos salir con esos puntos."

Fueron las jugadas explosivas las que mancharon lo que de otra manera hubiese sido una gran performance defensiva. Pero estas jugadas son parte clave de lo que debes estar preparado para defender.

"Tienes que ser bueno en defensa situacional," agregó James. "No importa que tan grande sea el fuego, lo tienes que apagar."

Se defendió mejor en terceras oportunidades (4-14). Se tuvo el balón cinco minutos más que el rival. En general las estadísticas estuvieron bastante parejas, con la excepción de las perdidas (1-3 en favor de Las Vegas) y aquellas jugadas explosivas.

Lo cierto es que el equipo no ha estado a la altura. Y el calendario se pondrá cada vez más duro.

Pero también es verdad que antes de comenzar la temporada, no existía ningún escenario que tuviera a los Chargers en playoffs, sin ganar varios de estos partidos considerados muy difíciles.

Se comenzó 0-2 y para seguir soñando habrá que ir a ganar estos juegos. Tan simple como eso. Parecerá una locura después de lo visto en estas primeras dos semanas pero nunca olvidemos que esto es la NFL.

Cuando se les preguntó a Harbaugh, Herbert y James cómo se lidia con este momento y si el enojo o frustración están haciendo presa del vestidor, estas fueron sus respuestas.

Harbaugh: "El porque es lo que trataremos de encontrar. Volveremos a trabajar. Es lo único que sé hacer. Es lo único que todos sabemos hacer. Encontrar nuestro camino, encontrar el camino, y seguiremos adelante. Es una liga de una semana. Es lo único que sé hacer. No es donde queremos estar, pero lo vi en nuestro equipo. Vi la lucha, la competencia. Y eso es lo que vamos a necesitar. A trabajar."

Herbert: "No, no lo creo. Pienso que no ha sido suficiente, y tenemos un grupo de hombres adultos que pueden hacerse cargo de su trabajo y harán todo lo posible por arreglarlo. Nos vamos a mantener unidos, es duro porque nadie quiere perder dos partidos, pero no hay nada que podamos hacer ahora. Tenemos que ser mejores y solucionarlo."

"Pienso que tenemos que asegurarnos de tener un buen partido la próxima semana, y tenemos que estar a nuestro mejor nivel para ese juego porque ellos son un muy buen equipo (Buffalo). No hay nada que podamos hacer para cambiar las últimas dos semanas, es nuestro trabajo estar listos para la siguiente semana".