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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Previa de la Fecha 3: Chargers Buscan Victoria en Buffalo

Sep 25, 2026 at 11:00 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

PuroW3Bills

El primer partido de visitante de los Chargers llega en un momento crucial, pese a lo temprano de la temporada.

Y aunque los del Rayo llegan a Buffalo con un récord de 0-2, tanto el entrenador en jefe Jim Harbaugh como todo el plantel mantienen la firme convicción de que pueden ganar y componer este inicio.

"Hay que seguir adelante. Sé que es un cliché en el deporte, en el fútbol americano, pero estamos muy cerca," dijo Harbaugh esta semana. "Hubo muchas mejoras, pero de eso se trata: de hacer todo lo posible por mejorar, corregir y perfeccionar aspectos; tener una lista de verificación para ello."

"Revisa cada detalle, ya sea a nivel individual, en el grupo de posición o en tu unidad, ofensiva o defensiva," añadió Harbaugh. "Esos son los aspectos que vamos a abordar."

Derwin James Jr. agregó: "Todos nos hemos apoyado mutuamente. Ha sido gratificante ver a este grupo trabajar duro; estamos ansiosos por demostrarlo el domingo."

Y la tarea de esta semana exige precisamente ese nivel de concentración.

Los Bolts viajan para enfrentarse a unos Bills muy potentes, que han brillado a gran altura en sus dos primeros partidos, especialmente en el ataque.

Photos: Bolts Head to Buffalo for Week 3

Follow the Chargers as they travel to Buffalo for their Week 3 matchup against the Bills.

LB Marlowe Wax (58) and TE Oronde Gadsden (86)
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LB Marlowe Wax (58) and TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Andre Carter (51)
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OLB Andre Carter (51)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
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WR Gary Jennings (87)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
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LB Troy Dye (43)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Jordan Jefferson (95)
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DL Jordan Jefferson (95)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77)
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T Travis Burke (77)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Lander Barton (57)
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LB Lander Barton (57)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65)
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G Logan Taylor (65)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
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OLB Caleb Murphy (50)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
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FB Alec Ingold (30)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
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RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel
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Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB DJ Uiagalelei (7)
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QB DJ Uiagalelei (7)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
14 / 108

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
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QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Marquez Valdes-Scantling (13)
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WR Marquez Valdes-Scantling (13)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
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DL Nick Barrett (91)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Kaiir Elam (29)
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CB Kaiir Elam (29)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Kaiir Elam (29)
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CB Kaiir Elam (29)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
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OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
21 / 108

OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
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CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
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WR Quentin Johnston (1)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
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OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
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OLB Bud Dupree (48)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
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LB Daiyan Henley (0)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
27 / 108

LB Daiyan Henley (0)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
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OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
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OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
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WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69)
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G Cole Strange (69)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
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S Tony Jefferson (23)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
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S Tony Jefferson (23)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
34 / 108

DL Teair Tart (93)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
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Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
36 / 108

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
37 / 108

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
38 / 108

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OL Trevor Penning (75)
39 / 108

OL Trevor Penning (75)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
40 / 108

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
41 / 108

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
42 / 108

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
43 / 108

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
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T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76) and QB Justin Herbert (10)
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T Joe Alt (76) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76) and QB Justin Herbert (10)
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T Joe Alt (76) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
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LS Josh Harris (47)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33)
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DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32)
49 / 108

S Kendall Williamson (32)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
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DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58)
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LB Marlowe Wax (58)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Logan Taylor (65)
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G Logan Taylor (65)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
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RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Marquez Valdes-Scantling (13)
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WR Marquez Valdes-Scantling (13)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)
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TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)
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TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Alex Harkey (73)
57 / 108

G Alex Harkey (73)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Alex Harkey (73) and T Travis Burke (77)
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G Alex Harkey (73) and T Travis Burke (77)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C Jacob Spomer (60)
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C Jacob Spomer (60)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
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OLB Bud Dupree (48)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
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OLB Bud Dupree (48)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
62 / 108

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
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S RJ Mickens (27)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
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S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
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S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
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LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
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LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
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OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
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OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
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OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and CB Cam Hart (20)
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OLB Khalil Mack (52) and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
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CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
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DT Jamaree Caldwell (99)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
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CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
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S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
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S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
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S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
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DL Justin Eboigbe (92)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
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DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
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DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
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S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
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CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
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LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76) and LB Troy Dye (43)
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T Joe Alt (76) and LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76) and LB Troy Dye (43)
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T Joe Alt (76) and LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
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T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
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T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OL Trevor Penning (75)
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OL Trevor Penning (75)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
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QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and LB Daiyan Henley (0)
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DL Teair Tart (93) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
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OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
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DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
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S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
94 / 108

DL Justin Eboigbe (92)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
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LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
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WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
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WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
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CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
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CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
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CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
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CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12)
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WR Derius Davis (12)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
103 / 108

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
104 / 108

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
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CB Rodney Shelley (24)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
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P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale
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Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
108 / 108

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
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Liderados por el MVP Josh Allen, Buffalo cuenta con la ofensiva más anotadora de la liga tras dos semanas, con un promedio de 38.5 puntos por partido.

"No me gusta usar la palabra 'unicornio', pero él es especial; no hay duda de eso," dijo el coordinador defensivo de los Chargers, Chris O'Leary, sobre Allen. "Tiene velocidad y potencia para correr, fuerza en el brazo para lanzar a profundidad, precisión, toma de decisiones... lo tiene todo. Es un jugador completísimo. Estamos entusiasmados por el desafío, pero sin duda respetamos lo que es capaz de hacer."

Harbaugh añadió: "Fue nombrado MVP por una razón. Está jugando a un nivel élite."

Al llegar a la Fecha 3, los Bills lideran la NFL en yardas por jugada de pase, con un promedio de 9.07 yardas, y están convirtiendo el 57.14% de sus terceras oportunidades, una cifra que los sitúa terceros en la liga.

Por su parte, Allen ha lanzado para 582 yardas y suma nueve touchdowns en total: cinco por aire y cuatro por tierra.

El QB de Buffalo representa una de las mayores amenazas de la liga, y la defensa de los Chargers sabe que debe estar preparada para todo. Por aire y por tierra.

"Es un jugador de gran envergadura," comentó James. "No es un quarterback pequeño; es un jugador grande, así que realmente hay que lograr derribarlo."

Khalil Mack añadió: "Es uno de los jugadores más difíciles de derribar. Cuando piensas en su capacidad para moverse dentro de la bolsa de protección, en cómo evita a los defensas y en todo lo que hace... te hace lanzarte antes de llegar a él. Es bueno en todos esos aspectos, pero nosotros tenemos que mejorar."

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Photos: Chargers Stay at Work Ahead of Week 3

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La defensa de los Chargers sabe de lo que es capaz y está centrada en corregir los errores cometidos durante las dos primeras semanas de la temporada regular.

"Lo estamos solucionando rápidamente, estamos abordando el problema y mejorando," dijo O'Leary. "Para nosotros, es como dije antes de la Semana 1: hay 17 semanas por delante y se trata de ver quién logra mejorar más y más rápido. Ahora mismo, ese es nuestro objetivo."

El tackle defensivo Jamaree Caldwell agregó: "La energía y la mentalidad siempre son de dominio; siento que ha habido jugadas en las que nos hemos perjudicado a nosotros mismos. Podemos ser un equipo dominante, pero si no ejecutas el plan, terminas haciéndote daño. Por ahora, nos mantenemos fieles al plan e intentamos eliminar esos errores."

Mientras tanto, en el ataque se percibe algo similar.

La unidad ha trabajado con gran intensidad esta semana y existe mucha confianza en lo que pueden lograr ante Bills.

"Confío en mis compañeros del vestuario y no creo que nadie esté entrando en pánico ni preocupado, porque eso no nos serviría de nada," dijo Justin Herbert. "Se trata de pasar a la siguiente jugada y entender que estamos cerca, aunque hayamos cometido errores."

Y añadió: "Ahora la cuestión es: ¿cómo los solucionamos y cómo seguimos adelante?

Los Bolts se han visto perjudicados por numerosas penalizaciones, los pases soltados y la falta de chispa en el juego terrestre.

El coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, se mostró franco y directo el jueves al ser preguntado por la situación de su unidad.

"No creo que sea ningún secreto," dijo McDaniel. "Así de simple: el rendimiento está por debajo de nuestras expectativas y también de las de mucha gente."

Más tarde añadió: "No estamos cumpliendo con nuestra labor en absoluto."

Y ahora que septiembre llega a su fin, se respira un ambiente de extrema urgencia entre los Bolts.

"Siento que esta semana es justo lo que necesitamos" comentó el FB Alec Ingold. "Un viaje largo, alejarnos de casa y ponernos a trabajar; un viaje de negocios para meternos de lleno en el fuego, en un estadio nuevo y contra un equipo que está en plena racha. Vamos a aprovechar nuestra oportunidad."

El DL Justin Eboigbe agregó: "Cuando las cosas se ponen difíciles, tienes que confiar en el grupo que tienes."

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