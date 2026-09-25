Previa de la Fecha 3: Chargers Buscan Victoria en Buffalo

El primer partido de visitante de los Chargers llega en un momento crucial, pese a lo temprano de la temporada.
Y aunque los del Rayo llegan a Buffalo con un récord de 0-2, tanto el entrenador en jefe Jim Harbaugh como todo el plantel mantienen la firme convicción de que pueden ganar y componer este inicio.
"Hay que seguir adelante. Sé que es un cliché en el deporte, en el fútbol americano, pero estamos muy cerca," dijo Harbaugh esta semana. "Hubo muchas mejoras, pero de eso se trata: de hacer todo lo posible por mejorar, corregir y perfeccionar aspectos; tener una lista de verificación para ello."
"Revisa cada detalle, ya sea a nivel individual, en el grupo de posición o en tu unidad, ofensiva o defensiva," añadió Harbaugh. "Esos son los aspectos que vamos a abordar."
Derwin James Jr. agregó: "Todos nos hemos apoyado mutuamente. Ha sido gratificante ver a este grupo trabajar duro; estamos ansiosos por demostrarlo el domingo."
Y la tarea de esta semana exige precisamente ese nivel de concentración.
Los Bolts viajan para enfrentarse a unos Bills muy potentes, que han brillado a gran altura en sus dos primeros partidos, especialmente en el ataque.
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Liderados por el MVP Josh Allen, Buffalo cuenta con la ofensiva más anotadora de la liga tras dos semanas, con un promedio de 38.5 puntos por partido.
"No me gusta usar la palabra 'unicornio', pero él es especial; no hay duda de eso," dijo el coordinador defensivo de los Chargers, Chris O'Leary, sobre Allen. "Tiene velocidad y potencia para correr, fuerza en el brazo para lanzar a profundidad, precisión, toma de decisiones... lo tiene todo. Es un jugador completísimo. Estamos entusiasmados por el desafío, pero sin duda respetamos lo que es capaz de hacer."
Harbaugh añadió: "Fue nombrado MVP por una razón. Está jugando a un nivel élite."
Al llegar a la Fecha 3, los Bills lideran la NFL en yardas por jugada de pase, con un promedio de 9.07 yardas, y están convirtiendo el 57.14% de sus terceras oportunidades, una cifra que los sitúa terceros en la liga.
Por su parte, Allen ha lanzado para 582 yardas y suma nueve touchdowns en total: cinco por aire y cuatro por tierra.
El QB de Buffalo representa una de las mayores amenazas de la liga, y la defensa de los Chargers sabe que debe estar preparada para todo. Por aire y por tierra.
"Es un jugador de gran envergadura," comentó James. "No es un quarterback pequeño; es un jugador grande, así que realmente hay que lograr derribarlo."
Khalil Mack añadió: "Es uno de los jugadores más difíciles de derribar. Cuando piensas en su capacidad para moverse dentro de la bolsa de protección, en cómo evita a los defensas y en todo lo que hace... te hace lanzarte antes de llegar a él. Es bueno en todos esos aspectos, pero nosotros tenemos que mejorar."
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La defensa de los Chargers sabe de lo que es capaz y está centrada en corregir los errores cometidos durante las dos primeras semanas de la temporada regular.
"Lo estamos solucionando rápidamente, estamos abordando el problema y mejorando," dijo O'Leary. "Para nosotros, es como dije antes de la Semana 1: hay 17 semanas por delante y se trata de ver quién logra mejorar más y más rápido. Ahora mismo, ese es nuestro objetivo."
El tackle defensivo Jamaree Caldwell agregó: "La energía y la mentalidad siempre son de dominio; siento que ha habido jugadas en las que nos hemos perjudicado a nosotros mismos. Podemos ser un equipo dominante, pero si no ejecutas el plan, terminas haciéndote daño. Por ahora, nos mantenemos fieles al plan e intentamos eliminar esos errores."
Mientras tanto, en el ataque se percibe algo similar.
La unidad ha trabajado con gran intensidad esta semana y existe mucha confianza en lo que pueden lograr ante Bills.
"Confío en mis compañeros del vestuario y no creo que nadie esté entrando en pánico ni preocupado, porque eso no nos serviría de nada," dijo Justin Herbert. "Se trata de pasar a la siguiente jugada y entender que estamos cerca, aunque hayamos cometido errores."
Y añadió: "Ahora la cuestión es: ¿cómo los solucionamos y cómo seguimos adelante?
Los Bolts se han visto perjudicados por numerosas penalizaciones, los pases soltados y la falta de chispa en el juego terrestre.
El coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, se mostró franco y directo el jueves al ser preguntado por la situación de su unidad.
"No creo que sea ningún secreto," dijo McDaniel. "Así de simple: el rendimiento está por debajo de nuestras expectativas y también de las de mucha gente."
Más tarde añadió: "No estamos cumpliendo con nuestra labor en absoluto."
Y ahora que septiembre llega a su fin, se respira un ambiente de extrema urgencia entre los Bolts.
"Siento que esta semana es justo lo que necesitamos" comentó el FB Alec Ingold. "Un viaje largo, alejarnos de casa y ponernos a trabajar; un viaje de negocios para meternos de lleno en el fuego, en un estadio nuevo y contra un equipo que está en plena racha. Vamos a aprovechar nuestra oportunidad."
El DL Justin Eboigbe agregó: "Cuando las cosas se ponen difíciles, tienes que confiar en el grupo que tienes."