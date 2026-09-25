Previa de la Fecha 3: Chargers Buscan Victoria en Buffalo

La defensa de los Chargers sabe de lo que es capaz y está centrada en corregir los errores cometidos durante las dos primeras semanas de la temporada regular.

"Lo estamos solucionando rápidamente, estamos abordando el problema y mejorando," dijo O'Leary. "Para nosotros, es como dije antes de la Semana 1: hay 17 semanas por delante y se trata de ver quién logra mejorar más y más rápido. Ahora mismo, ese es nuestro objetivo."

El tackle defensivo Jamaree Caldwell agregó: "La energía y la mentalidad siempre son de dominio; siento que ha habido jugadas en las que nos hemos perjudicado a nosotros mismos. Podemos ser un equipo dominante, pero si no ejecutas el plan, terminas haciéndote daño. Por ahora, nos mantenemos fieles al plan e intentamos eliminar esos errores."

Mientras tanto, en el ataque se percibe algo similar.

La unidad ha trabajado con gran intensidad esta semana y existe mucha confianza en lo que pueden lograr ante Bills.

"Confío en mis compañeros del vestuario y no creo que nadie esté entrando en pánico ni preocupado, porque eso no nos serviría de nada," dijo Justin Herbert. "Se trata de pasar a la siguiente jugada y entender que estamos cerca, aunque hayamos cometido errores."

Y añadió: "Ahora la cuestión es: ¿cómo los solucionamos y cómo seguimos adelante?

Los Bolts se han visto perjudicados por numerosas penalizaciones, los pases soltados y la falta de chispa en el juego terrestre.

El coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, se mostró franco y directo el jueves al ser preguntado por la situación de su unidad.

"No creo que sea ningún secreto," dijo McDaniel. "Así de simple: el rendimiento está por debajo de nuestras expectativas y también de las de mucha gente."

Más tarde añadió: "No estamos cumpliendo con nuestra labor en absoluto."

Y ahora que septiembre llega a su fin, se respira un ambiente de extrema urgencia entre los Bolts.

"Siento que esta semana es justo lo que necesitamos" comentó el FB Alec Ingold. "Un viaje largo, alejarnos de casa y ponernos a trabajar; un viaje de negocios para meternos de lleno en el fuego, en un estadio nuevo y contra un equipo que está en plena racha. Vamos a aprovechar nuestra oportunidad."