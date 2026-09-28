Lo que vimos en Orchard Park, en una nueva derrota del conjunto del rayo:
Buscando la Primera Victoria
0-3.
Esa es la cruda realidad. Se podría hablar de mejoría, la cual indudablemente existió, especialmente en defensa. Pero el equipo se mantiene sin ganar.
"Lo que me da esperanza es la gente, nuestro equipo," dijo el head coach Jim Harbaugh. "No negamos el que lo queremos, la lucha está ahí. Seguir construyendo sobre eso, seguir adelante, pero no hay dudas que aún no hemos sido lo suficientemente buenos. Eso es lo que tenemos que mejorar."
Ante uno de los mejores equipos de la liga, se hicieron muchas cosas bien para regresar a Los Ángeles con la primera victoria del año. Eso es lo que más duele.
La defensa género cinco pérdidas de los Bills, de las cuales se consiguieron apenas 10 puntos. Es difícil perder un partido así. De hecho los Bills no ganaban uno similar desde 1997.
"Estamos 0-3. No estamos donde queremos estar," dijo Justin Herbert.
"No ganamos el partido. Eso duele. No hicimos nuestro trabajo," afirmaba Harbaugh.
"Cada vez que pierdes, no es una buena sensación. Hemos tenido este mal sabor en nuestras bocas por demasiado tiempo, solo queremos enderezar el camino," agregaba el WR Ladd McConkey.
Aún quedan 14 partidos en el calendario lo que significa que nada está definido y falta mucho football por jugar, pero si realísticamente los Chargers le darán la vuelta a este inicio de temporada es momento de comenzar a ganar partidos.
Se puede mantener la convicción grupal y decir todas las cosas correctas, pero como decía el safety Derwin James Jr. esta liga no es de merecimiento o mejoras.
"Estamos mejorando cada partido. Se que esta no es una liga donde se premian las mejoras. Es una liga de victorias y derrotas. Siento que estamos mejorando. Tenemos que seguir atacando, es todo lo que podemos hacer," dijo James.
Llegar a playoffs después de un inicio de 0-3 no es normal. De hecho menos de un cinco por ciento de los equipos que comenzaron la temporada así jugaron football de postemporada en Enero.
Es muy difícil de conseguir, pero no imposible.
"En serio tenemos que encontrar la manera de ganar, sea como sea. Eso es lo que estamos buscando, encontrar la forma de ganar. Se vea cómo se vea," afirmaba el esquinero Tarheeb Still. "No existen las victorias morales, no importa que tan bien jugaste, si no ganas el partido no importa. Se mejor, gana."
Tal vez el análisis más frío y más contundente de este momento lo hacía McConkey: "Si no estás abordo y piensas que esto no se puede revertir, entonces sal de aca. Siento que tenemos a las personas para hacerlo, tenemos todo lo necesario. Solo tenemos que ejecutar."
See the best game action from the Chargers' Week 3 road matchup against the Buffalo Bills.
Gran Partido de la Defensa
Si los Chargers encuentran la manera de revertir este 0-3, el partido en Buffalo quedará como el momento pivotal de la temporada.
La unidad coordinada por Chris O'Leary tuvo su mejor performance del año. Una y otra vez poniendo en aprietos al último MVP Josh Allen y la eficiente máquina ofensiva de los Bills.
"Queríamos salir y quedarnos con la pelota," afirmaba Still.
Y quedarse con la pelota hicieron.
En cinco oportunidades, comenzando con la primera jugada del partido, la defensa de los Bolts impuso términos en el flamante Highmark Stadium.
Allí Justin Eboigbe golpeó la pelota fuera de las manos del RB James Cook III y Daiyan Henley la recuperó. Producto de esta jugada los del rayo anotaron su único TD del partido.
El rookie de Arizona Genesis Smith terminó con dos intercepciones en ofensivas consecutivas de los Bills en la primera mitad.
Para la segunda, Still le golpeó el balón al TE Dalton Kincaid cerca de la yarda 10 de Chargers y lo recuperó Tony Jefferson.
La última recuperación de ovoide fue en el último cuarto producto de un strip sack de Khalil Mack (su captura 115 de QB en la NFL) y balón recuperado por Henley.
Una y otra vez la defensa hizo su trabajo.
"Enfrentar a una ofensiva dinámica como esta, siento que tienen a un QB top, top RB," decía James Jr. "Tienen muchos tipos que pueden hacer jugadas. Los alas cerradas son buenos."
"Si como defensa puedes hacer jugadas en contra de esa ofensiva, te da más confianza para salir alla afuera y jugar contra cualquiera," cerraba James.
Dentro de todo lo bueno hecho por la unidad, en las retinas se quedará la jugada que cambió la corriente del juego definitivamente en favor de Buffalo.
Con 10' por jugar en el último cuarto y con los Bills abajo 10-13 y una segunda y 26 en la yarda 40 de Chargers, el OLB Akheem Mesidor capturó a Allen en una de sus típicas corridas haciéndolo perder el ovoide, la pelota fue recuperada por Tuli Tuipulotu (quien terminó con una y media de las 4 capturas y media que tuvo la unidad sobre Allen).
Tras revisión de video se determinó que Allen ya había hecho contacto con el pasto antes de perder la pelota. Aun así habría sido una tercera y 18 en la yarda 32 de Chargers, casi con toda seguridad limitando a los Bills a un gol de campo para igualar el marcador.
Sin embargo los árbitros determinaron una falta en la profundidad del novato Rodney Shelley lo que le dio a Buffalo tres oportunidades nuevas. La jugada terminó con TD de Josh Allen desde la yarda uno y los Bills nunca más volvieron a estar abajo en el marcador.
"Fue grande. La ofensiva siguió con vida," decía James. "Es parte del juego, estábamos jugando agresivos. Tenemos que volver a la formación y seguir."
"Tenemos que ser buenos en esas situaciones críticas," afirmaba Still. "Los tenemos contra las
cuerdas. Tenemos que ejecutar. Es football situacional, ahí tienes que ser elite."
See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 3 matchup against the Buffalo Bills.
Oportunidades Desperdiciadas en Ofensiva
Después del primer TD del juego conseguido por Keaton Mitchell (cortesía de la defensa del rayo), y un gol de campo de 31 yardas de Cameron Dicker (el segundo pateador en la historia de la NFL que más rápido llegó a los 130 goles de campo anotados, consiguiendolo en su partido 65) la ofensiva del rayo volvió a ser una unidad sin ritmo ni ejecución.
Seis puntos se anotaron en la segunda mitad, con los últimos tres siendo casi al final del partido cuando todo estaba definido.
Tres de las cinco pelotas recuperadas por la defensa terminaron en despejes de JK Scott.
"No fuimos lo suficientemente buenos. La defensa jugó tan bien, generó tantas pérdidas y la ofensiva no los ayudo," decía Herbert. "No nos sentimos bien al respecto, y comienza conmigo."
El coach Harbaugh afirmaba: "Hubo muchas oportunidades, y tenemos que capitalizarlas. Tenemos que ser mejores, así es como lo veo en este punto."
El sentimiento es generalizado en el vestidor. Todos saben y entienden lo que está pasando, pero hasta el momento el equipo no ha podido corregirlo.
"Necesitamos tomar ventaja de esas pérdidas," decía el LT Rashawn Slater. "No podemos estar felices intentando goles de campo, necesitamos TDs. Necesitamos capitalizar eso. Es responsabilidad de todos nosotros."
"La defensa jugó increíble, estuvieron tremendos," comentó el C Jake Slaugther. "Tenemos que jugar mejor por ellos. Es muy frustrante para todo el grupo."
Una ofensiva que se suponía sería una de las más productivas de la NFL simplemente no termina de encontrar su funcionamiento. Y las semanas avanzan y la ventana de oportunidad se continúa haciendo cada vez más pequeña.
Pocas oportunidades dolieron más que la tenida en el inicio de la segunda mitad. Casi nueve minutos de posesión terminaron con la pelota en la yarda tres de Buffalo. Con tres oportunidades de anotar el TD.
Luego fue second and goal en la yarda uno. Pero llegaron las penalizaciones que no se habían visto en la primera mitad.
Salida en falso que los alejó 10 yardas de la zona anotadora. La ofensiva que los había dejado a una yarda de anotar, terminó con un gol de campo de Dicker.
"Segunda y goal, tenemos que anotar, tenemos que ser mejores, tenemos que entrar a la zona anotadora," afirmaba Harbaugh.
"Nos estamos haciendo daño nosotros mismos, tenemos que dejar de dispararnos en el pie," decía Slater. "Tenemos toda la habilidad del mundo, nos estamos quedando cortos en las situaciones críticas de ejecución,"
Slater continuaba; "Tenemos que seguir mejorando, tenemos que ser mejores. No podemos seguir diciéndolo, tenemos que serlo."
"Siento que deberíamos estar muy molestos," dijo McConkey. "Estamos 0-3 tras tres partidos que siento pudimos ganar. Hemos tenido oportunidades. La defensa jugó muy bien y necesitamos anotar más puntos."