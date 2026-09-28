Buscando la Primera Victoria

Gran Partido de la Defensa

Si los Chargers encuentran la manera de revertir este 0-3, el partido en Buffalo quedará como el momento pivotal de la temporada.

La unidad coordinada por Chris O'Leary tuvo su mejor performance del año. Una y otra vez poniendo en aprietos al último MVP Josh Allen y la eficiente máquina ofensiva de los Bills.

"Queríamos salir y quedarnos con la pelota," afirmaba Still.

Y quedarse con la pelota hicieron.

En cinco oportunidades, comenzando con la primera jugada del partido, la defensa de los Bolts impuso términos en el flamante Highmark Stadium.

Allí Justin Eboigbe golpeó la pelota fuera de las manos del RB James Cook III y Daiyan Henley la recuperó. Producto de esta jugada los del rayo anotaron su único TD del partido.

El rookie de Arizona Genesis Smith terminó con dos intercepciones en ofensivas consecutivas de los Bills en la primera mitad.

Para la segunda, Still le golpeó el balón al TE Dalton Kincaid cerca de la yarda 10 de Chargers y lo recuperó Tony Jefferson.

La última recuperación de ovoide fue en el último cuarto producto de un strip sack de Khalil Mack (su captura 115 de QB en la NFL) y balón recuperado por Henley.

Una y otra vez la defensa hizo su trabajo.

"Enfrentar a una ofensiva dinámica como esta, siento que tienen a un QB top, top RB," decía James Jr. "Tienen muchos tipos que pueden hacer jugadas. Los alas cerradas son buenos."

"Si como defensa puedes hacer jugadas en contra de esa ofensiva, te da más confianza para salir alla afuera y jugar contra cualquiera," cerraba James.

Dentro de todo lo bueno hecho por la unidad, en las retinas se quedará la jugada que cambió la corriente del juego definitivamente en favor de Buffalo.

Con 10' por jugar en el último cuarto y con los Bills abajo 10-13 y una segunda y 26 en la yarda 40 de Chargers, el OLB Akheem Mesidor capturó a Allen en una de sus típicas corridas haciéndolo perder el ovoide, la pelota fue recuperada por Tuli Tuipulotu (quien terminó con una y media de las 4 capturas y media que tuvo la unidad sobre Allen).

Tras revisión de video se determinó que Allen ya había hecho contacto con el pasto antes de perder la pelota. Aun así habría sido una tercera y 18 en la yarda 32 de Chargers, casi con toda seguridad limitando a los Bills a un gol de campo para igualar el marcador.

Sin embargo los árbitros determinaron una falta en la profundidad del novato Rodney Shelley lo que le dio a Buffalo tres oportunidades nuevas. La jugada terminó con TD de Josh Allen desde la yarda uno y los Bills nunca más volvieron a estar abajo en el marcador.

"Fue grande. La ofensiva siguió con vida," decía James. "Es parte del juego, estábamos jugando agresivos. Tenemos que volver a la formación y seguir."