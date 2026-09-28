 Skip to main content
Advertising

Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Buscando la Primera Victoria

Sep 28, 2026 at 07:00 AM
Author Image
Francisco Pinto
PuroRecapBills

Lo que vimos en Orchard Park, en una nueva derrota del conjunto del rayo:

Buscando la Primera Victoria

0-3.

Esa es la cruda realidad. Se podría hablar de mejoría, la cual indudablemente existió, especialmente en defensa. Pero el equipo se mantiene sin ganar.

"Lo que me da esperanza es la gente, nuestro equipo," dijo el head coach Jim Harbaugh. "No negamos el que lo queremos, la lucha está ahí. Seguir construyendo sobre eso, seguir adelante, pero no hay dudas que aún no hemos sido lo suficientemente buenos. Eso es lo que tenemos que mejorar."

Ante uno de los mejores equipos de la liga, se hicieron muchas cosas bien para regresar a Los Ángeles con la primera victoria del año. Eso es lo que más duele.

La defensa género cinco pérdidas de los Bills, de las cuales se consiguieron apenas 10 puntos. Es difícil perder un partido así. De hecho los Bills no ganaban uno similar desde 1997.

"Estamos 0-3. No estamos donde queremos estar," dijo Justin Herbert.

"No ganamos el partido. Eso duele. No hicimos nuestro trabajo," afirmaba Harbaugh.

"Cada vez que pierdes, no es una buena sensación. Hemos tenido este mal sabor en nuestras bocas por demasiado tiempo, solo queremos enderezar el camino," agregaba el WR Ladd McConkey.

Aún quedan 14 partidos en el calendario lo que significa que nada está definido y falta mucho football por jugar, pero si realísticamente los Chargers le darán la vuelta a este inicio de temporada es momento de comenzar a ganar partidos.

Se puede mantener la convicción grupal y decir todas las cosas correctas, pero como decía el safety Derwin James Jr. esta liga no es de merecimiento o mejoras.

"Estamos mejorando cada partido. Se que esta no es una liga donde se premian las mejoras. Es una liga de victorias y derrotas. Siento que estamos mejorando. Tenemos que seguir atacando, es todo lo que podemos hacer," dijo James.

Llegar a playoffs después de un inicio de 0-3 no es normal. De hecho menos de un cinco por ciento de los equipos que comenzaron la temporada así jugaron football de postemporada en Enero.

Es muy difícil de conseguir, pero no imposible.

"En serio tenemos que encontrar la manera de ganar, sea como sea. Eso es lo que estamos buscando, encontrar la forma de ganar. Se vea cómo se vea,"  afirmaba el esquinero Tarheeb Still. "No existen las victorias morales, no importa que tan bien jugaste, si no ganas el partido no importa. Se mejor, gana."

Tal vez el análisis más frío y más contundente de este momento lo hacía McConkey: "Si no estás abordo y piensas que esto no se puede revertir, entonces sal de aca. Siento que tenemos a las personas para hacerlo, tenemos todo lo necesario. Solo tenemos que ejecutar."

Photos: Chargers Take On Bills in Buffalo

See the best game action from the Chargers' Week 3 road matchup against the Buffalo Bills.

DL Justin Eboigbe (92) and DL Teair Tart (93)
1 / 272

DL Justin Eboigbe (92) and DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
2 / 272

DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45), CB Cam Hart (20) and S Derwin James Jr. (3)
3 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45), CB Cam Hart (20) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
4 / 272

DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
5 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
6 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
7 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
8 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Daiyan Henley (0)
9 / 272

LB Del'Shawn Phillips (53) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
10 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
11 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
12 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
13 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)
14 / 272

LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)
15 / 272

LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)
16 / 272

LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and LB Daiyan Henley (0)
17 / 272

S Tony Jefferson (23) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and S Tony Jefferson (23)
18 / 272

LB Daiyan Henley (0) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and S Tony Jefferson (23)
19 / 272

LB Daiyan Henley (0) and S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and LB Daiyan Henley (0)
20 / 272

S Genesis Smith (22) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76), G Cole Strange (69), QB Justin Herbert (10), OL Trevor Penning (75), T Rashawn Slater (70) and C/G Jake Slaughter (66)
21 / 272

T Joe Alt (76), G Cole Strange (69), QB Justin Herbert (10), OL Trevor Penning (75), T Rashawn Slater (70) and C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
22 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
23 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
24 / 272

C/G Jake Slaughter (66)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
25 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
26 / 272

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
27 / 272

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
28 / 272

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
29 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
30 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
31 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
32 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
33 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
34 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
35 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
36 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
37 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
38 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
39 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
40 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
41 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
42 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
43 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
44 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
45 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
46 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34), TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)
47 / 272

RB Keaton Michell (34), TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34), TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)
48 / 272

RB Keaton Michell (34), TE Oronde Gadsden (86) and TE Hayden Rucci (40)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and RB Keaton Michell (34)
49 / 272

C/G Jake Slaughter (66) and RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
50 / 272

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
51 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
52 / 272

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
53 / 272

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
54 / 272

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
55 / 272

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
56 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
57 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
58 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
59 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
60 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
61 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
62 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
63 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
64 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
65 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
66 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
67 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
68 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
69 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
70 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
71 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
72 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86), WR Ladd McConkey (15), RB Keaton Michell (34), T Rashawn Slater (70), RB Kimani Vidal (28), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
73 / 272

TE Oronde Gadsden (86), WR Ladd McConkey (15), RB Keaton Michell (34), T Rashawn Slater (70), RB Kimani Vidal (28), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
74 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
75 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
76 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
77 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
78 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
79 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53) and CB Tarheeb Still (4)
80 / 272

LB Del'Shawn Phillips (53) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
81 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
82 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)
83 / 272

OLB Akheem Mesidor (90), S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90), S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)
84 / 272

OLB Akheem Mesidor (90), S Derwin James Jr. (3) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and LB Daiyan Henley (0)
85 / 272

S Tony Jefferson (23) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), OLB Bud Dupree (48) and DL Justin Eboigbe (92)
86 / 272

LB Daiyan Henley (0), OLB Bud Dupree (48) and DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
87 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
88 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
89 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
90 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
91 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
92 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
93 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
94 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)
95 / 272

S Genesis Smith (22), LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)
96 / 272

S Genesis Smith (22), LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
97 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
98 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
99 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
100 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and S Genesis Smith (22)
101 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and S Genesis Smith (22)
102 / 272

Head Coach Jim Harbaugh and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh, S Genesis Smith (22) and Defensive Coordinator Chris O'Leary
103 / 272

Head Coach Jim Harbaugh, S Genesis Smith (22) and Defensive Coordinator Chris O'Leary

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
104 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
105 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
106 / 272

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
107 / 272

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
108 / 272

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
109 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
110 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
111 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
112 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
113 / 272

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
114 / 272

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
115 / 272

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OL Jake Slaughter (66) and K Cameron Dicker (11)
116 / 272

OL Jake Slaughter (66) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48) and LB Del'Shawn Phillips (53)
117 / 272

OLB Bud Dupree (48) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
118 / 272

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), CB Donte Jackson (26) and S RJ Mickens (27)
119 / 272

S Genesis Smith (22), CB Donte Jackson (26) and S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), CB Donte Jackson (26) and S RJ Mickens (27)
120 / 272

S Genesis Smith (22), CB Donte Jackson (26) and S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27) and S Genesis Smith (22)
121 / 272

S RJ Mickens (27) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43), S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)
122 / 272

LB Troy Dye (43), S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43), S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)
123 / 272

LB Troy Dye (43), S Genesis Smith (22) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
124 / 272

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
125 / 272

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
126 / 272

FB Alec Ingold (30)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
127 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
128 / 272

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
129 / 272

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
130 / 272

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
131 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
132 / 272

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
133 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
134 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
135 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
136 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
137 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43) and S Genesis Smith (22)
138 / 272

LB Troy Dye (43) and S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
139 / 272

CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
140 / 272

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
141 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
142 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
143 / 272

CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
144 / 272

CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
145 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
146 / 272

DT Jamaree Caldwell (99)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
147 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
148 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
149 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
150 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
151 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
152 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
153 / 272

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
154 / 272

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
155 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
156 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
157 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
158 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
159 / 272

DT Jamaree Caldwell (99)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
160_1LAC5001
160 / 272
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
161 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
162 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
163 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
164 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
165 / 272

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
166 / 272

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
167 / 272

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
168 / 272

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
169 / 272

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
170 / 272

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
171 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
172 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
173 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
174 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
175 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
176 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
177 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
178 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
179 / 272

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
180 / 272

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
181 / 272

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)
182 / 272

K Cameron Dicker (11) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77) and QB Justin Herbert (10)
183 / 272

T Travis Burke (77) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47) and QB Justin Herbert (10)
184 / 272

LS Josh Harris (47) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
185 / 272

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Safeties Coach Adam Fuller, Head Coach Jim Harbaugh and LB Lander Barton (57)
186 / 272

Safeties Coach Adam Fuller, Head Coach Jim Harbaugh and LB Lander Barton (57)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and S Tony Jefferson (23)
187 / 272

CB Tarheeb Still (4) and S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and S Tony Jefferson (23)
188 / 272

CB Tarheeb Still (4) and S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24) and S Tony Jefferson (23)
189 / 272

CB Rodney Shelley (24) and S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
190 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)
191 / 272

DL Justin Eboigbe (92), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)
192 / 272

DL Justin Eboigbe (92), CB Cam Hart (20) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
193 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
194 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
195 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
196 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
197 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
198 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
199 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
200 / 272

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and LB Del'Shawn Phillips (53)
201 / 272

S Tony Jefferson (23) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and LB Del'Shawn Phillips (53)
202 / 272

S Tony Jefferson (23) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
203 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
204 / 272

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and S Genesis Smith (22)
205 / 272

CB Cam Hart (20) and S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and S Genesis Smith (22)
206 / 272

CB Cam Hart (20) and S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
207 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
208 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
209 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
210 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
211 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
212 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
213 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
214 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
215 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
216 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
217 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
218 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
219 / 272

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)
220 / 272

OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)
221 / 272

OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)
222 / 272

OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)
223 / 272

OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)
224 / 272

OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)
225 / 272

OLB Khalil Mack (52) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
226 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
227 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
228 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
229 / 272

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
230 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
231 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
232 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
233 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)
234 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)
235 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)
236 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
237 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh, S Derwin James Jr. (3) and LB Daiyan Henley (0)
238 / 272

Head Coach Jim Harbaugh, S Derwin James Jr. (3) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
239 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)
240 / 272

LB Daiyan Henley (0), Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)
241 / 272

Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)
242 / 272

Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)
243 / 272

Head Coach Jim Harbaugh and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Akheem Mesidor (90)
244 / 272

OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
245 / 272

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
246 / 272

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
247 / 272

FB Alec Ingold (30)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
248 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
249 / 272

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
250 / 272

S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
251 / 272

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
252 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
253 / 272

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
254 / 272

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43) and S Derwin James Jr. (3)
255 / 272

LB Troy Dye (43) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
256 / 272

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
257 / 272

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
258 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
259 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
260 / 272

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
261 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
262 / 272

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
263 / 272

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
264 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
265 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
266 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
267 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
268 / 272

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
269 / 272

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
270 / 272

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
271 / 272

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
272 / 272

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Advertising
This Ad will close in 3

Gran Partido de la Defensa

Si los Chargers encuentran la manera de revertir este 0-3, el partido en Buffalo quedará como el momento pivotal de la temporada.

La unidad coordinada por Chris O'Leary tuvo su mejor performance del año. Una y otra vez poniendo en aprietos al último MVP Josh Allen y la eficiente máquina ofensiva de los Bills.

"Queríamos salir y quedarnos con la pelota," afirmaba Still.

Y quedarse con la pelota hicieron.

En cinco oportunidades, comenzando con la primera jugada del partido, la defensa de los Bolts impuso términos en el flamante Highmark Stadium.

Allí Justin Eboigbe golpeó la pelota fuera de las manos del RB James Cook III y Daiyan Henley la recuperó. Producto de esta jugada los del rayo anotaron su único TD del partido.

El rookie de Arizona Genesis Smith terminó con dos intercepciones en ofensivas consecutivas de los Bills en la primera mitad.

Para la segunda, Still le golpeó el balón al TE Dalton Kincaid cerca de la yarda 10 de Chargers y lo recuperó Tony Jefferson.

La última recuperación de ovoide fue en el último cuarto producto de un strip sack de Khalil Mack (su captura 115 de QB en la NFL) y balón recuperado por Henley.

Una y otra vez la defensa hizo su trabajo.

"Enfrentar a una ofensiva dinámica como esta, siento que tienen a un QB top, top RB," decía James Jr. "Tienen muchos tipos que pueden hacer jugadas. Los alas cerradas son buenos."

"Si como defensa puedes hacer jugadas en contra de esa ofensiva, te da más confianza para salir alla afuera y jugar contra cualquiera," cerraba James.

Dentro de todo lo bueno hecho por la unidad, en las retinas se quedará la jugada que cambió la corriente del juego definitivamente en favor de Buffalo.

Con 10' por jugar en el último cuarto y con los Bills abajo 10-13 y una segunda y 26 en la yarda 40 de Chargers, el OLB Akheem Mesidor capturó a Allen en una de sus típicas corridas haciéndolo perder el ovoide, la pelota fue recuperada por Tuli Tuipulotu (quien terminó con una y media de las 4 capturas y media que tuvo la unidad sobre Allen).

Tras revisión de video se determinó que Allen ya había hecho contacto con el pasto antes de perder la pelota. Aun así habría sido una tercera y 18 en la yarda 32 de Chargers, casi con toda seguridad limitando a los Bills a un gol de campo para igualar el marcador.

Sin embargo los árbitros determinaron una falta en la profundidad del novato Rodney Shelley lo que le dio a Buffalo tres oportunidades nuevas. La jugada terminó con TD de Josh Allen desde la yarda uno y los Bills nunca más volvieron a estar abajo en el marcador.

"Fue grande. La ofensiva siguió con vida," decía James. "Es parte del juego, estábamos jugando agresivos. Tenemos que volver a la formación y seguir."

"Tenemos que ser buenos en esas situaciones críticas," afirmaba Still. "Los tenemos contra las
cuerdas. Tenemos que ejecutar. Es football situacional, ahí tienes que ser elite."

Related Links

Photos: Bolts Warm Up Ahead of Bills Matchup

See the Chargers take the field for pregame warmups ahead of their Week 3 matchup against the Buffalo Bills.

S Derwin James Jr. (3)
1 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
2 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and S Derwin James Jr. (3)
3 / 212

OLB Khalil Mack (52) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
004_8LAC3357
4 / 212
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
5 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
6 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
7 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
8 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
9 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
10 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
11 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
12 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
013_8LAC3402
13 / 212
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16), FB Alec Ingold (30) and RB Omarion Hampton (8)
14 / 212

P JK Scott (16), FB Alec Ingold (30) and RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Trey Lance (5) and QB Justin Herbert (10)
15 / 212

QB Trey Lance (5) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
016_8LAC3425
16 / 212
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
17 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
018_8LAC3558
18 / 212
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
19 / 212

OLB Caleb Murphy (50)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
20 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Outside Linebackers Coach Dylan Roney
21 / 212

Outside Linebackers Coach Dylan Roney

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
22 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
23 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
24 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
25 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
26 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
27 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
28 / 212

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
29 / 212

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
30 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
31 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
32 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
33 / 212

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
34 / 212

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
35 / 212

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
36 / 212

OLB Caleb Murphy (50)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Wide Receivers/Assistant Special Teams Coach Josh Hammond
37 / 212

Assistant Wide Receivers/Assistant Special Teams Coach Josh Hammond

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
38 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Outside Linebackers Coach Dylan Roney
39 / 212

Outside Linebackers Coach Dylan Roney

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
40 / 212

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
41 / 212

Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
42 / 212

Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
43 / 212

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
44 / 212

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
45 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
46 / 212

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
47 / 212

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
48 / 212

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58)
49 / 212

LB Marlowe Wax (58)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
50 / 212

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
51 / 212

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
52 / 212

WR Gary Jennings (87)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Offensive Assistant Kirk Campbell, TE Oronde Gadsden (86) and QB DJ Uiagalelei (7)
53 / 212

Offensive Assistant Kirk Campbell, TE Oronde Gadsden (86) and QB DJ Uiagalelei (7)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Patrick Herbert (81)
54 / 212

TE Patrick Herbert (81)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
55 / 212

C/G Jake Slaughter (66)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
56 / 212

RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
57 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
58 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
59 / 212

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
60 / 212

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
61 / 212

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
62 / 212

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
63 / 212

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Assistant Defensive Line Coach Julian Campenni and DT Jamaree Caldwell (99)
64 / 212

Assistant Defensive Line Coach Julian Campenni and DT Jamaree Caldwell (99)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C Josh Kaltenberger (68) and TE Patrick Herbert (81)
65 / 212

C Josh Kaltenberger (68) and TE Patrick Herbert (81)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
66 / 212

DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
67 / 212

DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
68 / 212

S RJ Mickens (27)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
69 / 212

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
70 / 212

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
71 / 212

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
72 / 212

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
73 / 212

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77)
74 / 212

T Travis Burke (77)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
75 / 212

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
76 / 212

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Gary Jennings (87)
77 / 212

WR Gary Jennings (87)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
78 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Marquez Valdes-Scantling (13)
79 / 212

WR Marquez Valdes-Scantling (13)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
80 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
81 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
82 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
83 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Marlowe Wax (58)
84 / 212

LB Marlowe Wax (58)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
85 / 212

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
86 / 212

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33)
87 / 212

DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77)
88 / 212

T Travis Burke (77)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OL Trevor Penning (75)
89 / 212

OL Trevor Penning (75)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
90 / 212

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
91 / 212

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
92 / 212

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
93 / 212

T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
94 / 212

OLB Caleb Murphy (50)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
95 / 212

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
096_1LAC4720
96 / 212
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
97 / 212

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
098_7LAC1437
98 / 212
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
099_7LAC1450
99 / 212
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
100_1LAC4728
100 / 212
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
101 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40)
102 / 212

TE Hayden Rucci (40)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
103 / 212

T Rashawn Slater (70)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
104_8LAC3869
104 / 212
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
105 / 212

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
106 / 212

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
107 / 212

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
108 / 212

OLB Bud Dupree (48)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16)
109 / 212

P JK Scott (16)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
110 / 212

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C Jacob Spomer (60)
111 / 212

C Jacob Spomer (60)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
112 / 212

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
113 / 212

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28)
114 / 212

RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12), RB Keaton Michell (34), WR Ladd McConkey (15) and RB Kimani Vidal (28)
115 / 212

WR Derius Davis (12), RB Keaton Michell (34), WR Ladd McConkey (15) and RB Kimani Vidal (28)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Caleb Murphy (50)
116 / 212

OLB Caleb Murphy (50)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
117 / 212

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh
118 / 212

Head Coach Jim Harbaugh

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
119 / 212

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
120 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
121 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
122 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
123 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10), QB Trey Lance (5) and QB DJ Uiagalelei (7)
124 / 212

QB Justin Herbert (10), QB Trey Lance (5) and QB DJ Uiagalelei (7)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Trey Lance (5) and QB Justin Herbert (10)
125 / 212

QB Trey Lance (5) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Trey Lance (5) and QB Justin Herbert (10)
126 / 212

QB Trey Lance (5) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86) and TE Patrick Herbert (81)
127 / 212

TE Oronde Gadsden (86) and TE Patrick Herbert (81)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40)
128 / 212

TE Hayden Rucci (40)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
129 / 212

WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
130 / 212

WR Quentin Johnston (1)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Marquez Valdes-Scantling (13)
131 / 212

WR Marquez Valdes-Scantling (13)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE Patrick Herbert (81)
132 / 212

TE Patrick Herbert (81)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Hayden Rucci (40)
133 / 212

TE Hayden Rucci (40)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
134 / 212

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9)
135 / 212

WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Marquez Valdes-Scantling (13)
136 / 212

WR Marquez Valdes-Scantling (13)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66), C Jacob Spomer (60) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
137 / 212

C/G Jake Slaughter (66), C Jacob Spomer (60) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
138 / 212

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
139 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
140 / 212

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
141 / 212

C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
142 / 212

C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
143 / 212

C/G Jake Slaughter (66) and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), DB Deane Leonard (33), CB Donte Jackson (26), Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale and CB Cam Hart (20)
144 / 212

S RJ Mickens (27), DB Deane Leonard (33), CB Donte Jackson (26), Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27)
145 / 212

S RJ Mickens (27)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20), S Derwin James Jr. (3) and CB Donte Jackson (26)
146 / 212

CB Cam Hart (20), S Derwin James Jr. (3) and CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), DB Deane Leonard (33), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
147 / 212

S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), DB Deane Leonard (33), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), DB Deane Leonard (33), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
148 / 212

S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26), S Kendall Williamson (32), CB Rodney Shelley (24), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Tony Jefferson (23), DB Deane Leonard (33), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
149 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33), S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26) and CB Rodney Shelley (24)
150 / 212

DB Deane Leonard (33), S RJ Mickens (27), CB Donte Jackson (26) and CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
151 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48), DL Teair Tart (93), T Travis Burke (77) and DL Nick Barrett (91)
152 / 212

OLB Bud Dupree (48), DL Teair Tart (93), T Travis Burke (77) and DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48), DL Teair Tart (93), G Logan Taylor (65), G Cole Strange (69) and T Travis Burke (77)
153 / 212

OLB Bud Dupree (48), DL Teair Tart (93), G Logan Taylor (65), G Cole Strange (69) and T Travis Burke (77)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
154 / 212

WR Ladd McConkey (15) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
155 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
156 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
157 / 212

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
158 / 212

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
159 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
160 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)
161 / 212

LB Troy Dye (43) and LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69)
162 / 212

G Cole Strange (69)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
163 / 212

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
164 / 212

OLB Bud Dupree (48)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and S Derwin James Jr. (3)
165 / 212

S Tony Jefferson (23) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
166 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Defensive Coordinator Chris O'Leary and OLB Tuli Tuipulotu (45)
167 / 212

Defensive Coordinator Chris O'Leary and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Defensive Coordinator Chris O'Leary and OLB Akheem Mesidor (90)
168 / 212

Defensive Coordinator Chris O'Leary and OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
169 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
170 / 212

QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
171 / 212

QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
172 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
173 / 212

QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
174 / 212

QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
175 / 212

S Genesis Smith (22)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), CB Donte Jackson (26), S Genesis Smith (22) and DB Deane Leonard (33)
176 / 212

S Tony Jefferson (23), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), CB Donte Jackson (26), S Genesis Smith (22) and DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
177 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
178 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
179 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
180 / 212

QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Marquez Valdes-Scantling (13), LB Daiyan Henley (0) and T Rashawn Slater (70)
181 / 212

WR Marquez Valdes-Scantling (13), LB Daiyan Henley (0) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Marquez Valdes-Scantling (13), LB Daiyan Henley (0) and T Rashawn Slater (70)
182 / 212

WR Marquez Valdes-Scantling (13), LB Daiyan Henley (0) and T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
183 / 212

OLB Khalil Mack (52)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
184 / 212

LS Josh Harris (47)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11), P JK Scott (16) and LS Josh Harris (47)
185 / 212

K Cameron Dicker (11), P JK Scott (16) and LS Josh Harris (47)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
186 / 212

LS Josh Harris (47), P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10), S Derwin James Jr. (3) and Head Coach Jim Harbaugh
187 / 212

QB Justin Herbert (10), S Derwin James Jr. (3) and Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
188 / 212

Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
189 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
190 / 212

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Trey Lance (5), OL Trevor Penning (75), T Travis Burke (77) and TE Hayden Rucci (40)
191 / 212

QB Trey Lance (5), OL Trevor Penning (75), T Travis Burke (77) and TE Hayden Rucci (40)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
192 / 212

Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)
193 / 212

Head Coach Jim Harbaugh, QB Justin Herbert (10) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
194 / 212

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26)
195 / 212

CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Trey Lance (5)
196 / 212

QB Trey Lance (5)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
197 / 212

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12) and Wide Receivers Coach Sanjay Lal
198 / 212

WR Derius Davis (12) and Wide Receivers Coach Sanjay Lal

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel and QB Justin Herbert (10)
199 / 212

Offensive Coordinator Mike McDaniel and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
200 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
201 / 212

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
202 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel and QB Justin Herbert (10)
203 / 212

Offensive Coordinator Mike McDaniel and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47) and Special Teams Coordinator Ryan Ficken
204 / 212

LS Josh Harris (47) and Special Teams Coordinator Ryan Ficken

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0), Offensive Coordinator Mike McDaniel, S Derwin James Jr. (3), Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)
205 / 212

LB Daiyan Henley (0), Offensive Coordinator Mike McDaniel, S Derwin James Jr. (3), Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Deane Leonard (33)
206 / 212

DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
207 / 212

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), WR Ladd McConkey (15), S Derwin James Jr. (3), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
208 / 212

OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), WR Ladd McConkey (15), S Derwin James Jr. (3), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), WR Ladd McConkey (15), S Derwin James Jr. (3), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
209 / 212

OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), WR Ladd McConkey (15), S Derwin James Jr. (3), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), WR Ladd McConkey (15), S Derwin James Jr. (3), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
210 / 212

OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), WR Ladd McConkey (15), S Derwin James Jr. (3), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), S Derwin James Jr. (3) and QB Justin Herbert (10)
211 / 212

OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), S Derwin James Jr. (3) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), S Derwin James Jr. (3), WR Ladd McConkey (15) and QB Justin Herbert (10)
212 / 212

OLB Khalil Mack (52), LB Daiyan Henley (0), S Derwin James Jr. (3), WR Ladd McConkey (15) and QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Advertising
This Ad will close in 3

Oportunidades Desperdiciadas en Ofensiva

Después del primer TD del juego conseguido por Keaton Mitchell (cortesía de la defensa del rayo), y un gol de campo de 31 yardas de Cameron Dicker (el segundo pateador en la historia de la NFL que más rápido llegó a los 130 goles de campo anotados, consiguiendolo en su partido 65) la ofensiva del rayo volvió a ser una unidad sin ritmo ni ejecución.

Seis puntos se anotaron en la segunda mitad, con los últimos tres siendo casi al final del partido cuando todo estaba definido.

Tres de las cinco pelotas recuperadas por la defensa terminaron en despejes de JK Scott.

"No fuimos lo suficientemente buenos. La defensa jugó tan bien, generó tantas pérdidas y la ofensiva no los ayudo," decía Herbert. "No nos sentimos bien al respecto, y comienza conmigo."

El coach Harbaugh afirmaba: "Hubo muchas oportunidades, y tenemos que capitalizarlas. Tenemos que ser mejores, así es como lo veo en este punto."

El sentimiento es generalizado en el vestidor. Todos saben y entienden lo que está pasando, pero hasta el momento el equipo no ha podido corregirlo.

"Necesitamos tomar ventaja de esas pérdidas," decía el LT Rashawn Slater. "No podemos estar felices intentando goles de campo, necesitamos TDs. Necesitamos capitalizar eso. Es responsabilidad de todos nosotros."

"La defensa jugó increíble, estuvieron tremendos," comentó el C Jake Slaugther. "Tenemos que jugar mejor por ellos. Es muy frustrante para todo el grupo."

Una ofensiva que se suponía sería una de las más productivas de la NFL simplemente no termina de encontrar su funcionamiento. Y las semanas avanzan y la ventana de oportunidad se continúa haciendo cada vez más pequeña.

Pocas oportunidades dolieron más que la tenida en el inicio de la segunda mitad. Casi nueve minutos de posesión terminaron con la pelota en la yarda tres de Buffalo. Con tres oportunidades de anotar el TD.

Luego fue second and goal en la yarda uno. Pero llegaron las penalizaciones que no se habían visto en la primera mitad.

Salida en falso que los alejó 10 yardas de la zona anotadora. La ofensiva que los había dejado a una yarda de anotar, terminó con un gol de campo de Dicker.

"Segunda y goal, tenemos que anotar, tenemos que ser mejores, tenemos que entrar a la zona anotadora," afirmaba Harbaugh.

"Nos estamos haciendo daño nosotros mismos, tenemos que dejar de dispararnos en el pie," decía Slater. "Tenemos toda la habilidad del mundo, nos estamos quedando cortos en las situaciones críticas de ejecución,"

Slater continuaba; "Tenemos que seguir mejorando, tenemos que ser mejores. No podemos seguir diciéndolo, tenemos que serlo."

"Siento que deberíamos estar muy molestos," dijo McConkey. "Estamos 0-3 tras tres partidos que siento pudimos ganar. Hemos tenido oportunidades. La defensa jugó muy bien y necesitamos anotar más puntos."

Related Content

news

Previa de la Fecha 3: Chargers Buscan Victoria en Buffalo

"Ha sido gratificante ver a este grupo trabajar duro; estamos ansiosos por demostrarlo el domingo."

news

Distinto Rival, Misma Historia

Arizona y Las Vegas han derrotado a los del rayo por exactamente el mismo marcador en el SoFi para empezar la temporada

news

Previa de la Fecha 2: Chargers Buscan Recuperarse Contra Raiders en Partido Divisional

"Ahora tenemos un partido divisional que vale por dos. Es otra oportunidad de jugar en casa, así que estaremos listos."

news

No Fue El Inicio Esperado

"Aprender. No dejar que una semana se transforme en dos. Mejorar".

news

Previa de la Fecha 1: Chargers Abren la Temporada contra Arizona en SoFi Stadium

"Los días y las semanas empiezan a pasar como páginas de un libro al viento. Que empiece la acción."

news

¿Donde Están Los Chargers en los Power Rankings Antes de la Fecha 1?

Echa un vistazo a la posición en la que los analistas de la NFL situaron a los Chargers de cara a su partido inaugural contra los Cardinals

news

Chargers Reporte de Campamento: Conclusiones de la Ultima Sesión de Entrenamientos de 2026

Los Chargers concluyeron el campamento de entrenamiento con la última práctica el martes.

news

Chargers Reporte de Campamento: Mack y Mesidor Lideran la Defensa

La defensa de los Chargers se impuso en el entrenamiento por segundo día consecutivo

news

Chargers Reporte de Campamento: Situación de Línea Ofensiva Tras Lesión de Tyler Biadasz

Rashawn Slater regresó a los entrenamientos, mientras que Jake Slaughter jugó como centro frente a Justin Herbert

news

Chargers Reporte de Campamento: Mike McDaniel Habla Sobre de la Competencia por el Puesto de Guardia Izquierdo

El coordinador ofensivo de los Chargers dijo que el entrenamiento conjunto del martes con los 49ers será una parte crucial de la evaluación.

news

Chargers Reporte de Campamento: Linieros Ofensivos Jóvenes Asumen el Desafío en el Día 14

Los novatos Travis Burke y Alex Harkey destacaron en los ejercicios de uno contra uno el domingo

Advertising