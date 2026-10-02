Previa de la Fecha 4: Chargers Viajan a Enfrentar Los Actuales Campeones del Super Bowl

La ofensiva de Seattle ha demostrado ser igualmente dinámica.

Bajo la dirección del quarterback Sam Darnold, la pieza clave del ataque sigue siendo el WR Jaxon Smith-Njigba, quien ha tenido otro comienzo dominante.

Smith-Njigba lidera la liga con 405 yardas de recepción y seis touchdowns de cara a la Fecha 4, tras haber terminado el año anterior con la cifra más alta de la NFL: 1,793 yardas atrapadas el 2025.

"Creo que su juego de pies es increíble," comentó Chris O'Leary, coordinador defensivo de los Chargers, sobre Smith-Njigba. "Me impresiona cómo entra y sale de los cortes, cómo puede correr a máxima velocidad y cambiar de dirección, o volver hacia el balón. Es fantástico.

"Tiene mucho talento; ejecuta bien las rutas profundas, el juego rápido y las rutas de bloqueo indirecto, todo ello," agregó O'Leary. "Es un jugador muy completo, pero creo que su aceleración y su agilidad de pies para entrar y salir de las jugadas son realmente impresionantes."

El trabajo en El Segundo ha sido intenso durante toda la semana, con el objetivo claro.

Y sienten que van por buen camino de cara al corto viaje a Seattle.

"La mentalidad actual consiste en mejorar, pulir los detalles y lograr un buen desempeño en el partido," dijo Alt. "Buscamos la victoria. Haremos lo que haga falta para conseguirla."