Previa de la Fecha 4: Chargers Viajan a Enfrentar Los Actuales Campeones del Super Bowl

Los Chargers vuelven a jugar de visitante en la Fecha 4, esta vez viajando al noroeste del Pacífico.
Y la atención sigue centrada en el objetivo principal: conseguir la primera victoria de la temporada.
"Cada entrenamiento y cada reunión es una oportunidad para aprovechar eso", dijo el entrenador en jefe, Jim Harbaugh. "Eso es lo que todos en la organización están haciendo y buscando lograr."
Cam Hart añadió: "En este momento, con un récord de 0-3, solo nos preocupamos por esta semana y este partido. Creo que todos hemos adoptado esa mentalidad. El ímpetu es algo real. Si conseguimos una victoria, todo empezará a rodar."
La tarea de esta semana tampoco será sencilla.
Los Bolts se enfrentan a los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, quienes siguen siendo uno de los equipos más completos de la NFL.
"Un equipo tremendo en todas las facetas," señaló Harbaugh.
El tono de Seattle lo marca la defensa, una unidad que sigue destacando entre las mejores de la liga.
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Este grupo de los halcones marinos se sitúa entre los 10 mejores de la NFL en varias categorías, incluyendo las presiones totales, los golpes al mariscal de campo, las intercepciones y la menor cantidad de acarreos explosivos concedidos.
También ocupan el tercer lugar de la NFL en EPA (puntos esperados añadidos) permitido por jugada.
"Es una unidad muy completa. Juegan muy bien en conjunto y eso se nota en muchos detalles. Es una defensa muy sólida," dijo Joe Alt. "Será un desafío, pero un desafío divertido. Estamos listos para elaborar el mejor plan de juego posible, tener confianza y salir a atacar. Simplemente jugar libres."
Más tarde añadió: "Al ver sus videos, se nota cómo cubren los huecos y tienen gran presión al pasador. Toda la línea defensiva hace un gran trabajo y todos saben exactamente dónde deben estar."
Harbaugh conoce muy bien al entrenador del bando contrario, ya que Mike Macdonald fue su coordinador defensivo en Michigan.
Se trata de una unidad bien cohesionada, y la ofensiva de los Chargers sabe que deberá estar perfectamente sincronizada para enfrentarla.
"Sin duda, son sólidos en todos los aspectos", dijo Harbaugh. "Hacen un trabajo tremendo gestionando a su personal y aprovechando lo que sus jugadores saben hacer. Además, cuentan con muchísimos jugadores capaces de realizar una gran variedad de tareas con eficacia."
Harbaugh añadió más tarde: "También juegan con una intensidad tremenda. Es impresionante. Es un desafío formidable; son los campeones del Super Bowl. Merecen toda nuestra concentración y atención."
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La ofensiva de Seattle ha demostrado ser igualmente dinámica.
Bajo la dirección del quarterback Sam Darnold, la pieza clave del ataque sigue siendo el WR Jaxon Smith-Njigba, quien ha tenido otro comienzo dominante.
Smith-Njigba lidera la liga con 405 yardas de recepción y seis touchdowns de cara a la Fecha 4, tras haber terminado el año anterior con la cifra más alta de la NFL: 1,793 yardas atrapadas el 2025.
"Creo que su juego de pies es increíble," comentó Chris O'Leary, coordinador defensivo de los Chargers, sobre Smith-Njigba. "Me impresiona cómo entra y sale de los cortes, cómo puede correr a máxima velocidad y cambiar de dirección, o volver hacia el balón. Es fantástico.
"Tiene mucho talento; ejecuta bien las rutas profundas, el juego rápido y las rutas de bloqueo indirecto, todo ello," agregó O'Leary. "Es un jugador muy completo, pero creo que su aceleración y su agilidad de pies para entrar y salir de las jugadas son realmente impresionantes."
El trabajo en El Segundo ha sido intenso durante toda la semana, con el objetivo claro.
Y sienten que van por buen camino de cara al corto viaje a Seattle.
"La mentalidad actual consiste en mejorar, pulir los detalles y lograr un buen desempeño en el partido," dijo Alt. "Buscamos la victoria. Haremos lo que haga falta para conseguirla."
Más tarde, Alt añadió: "No creo que estemos nada lejos. Hay muchas cosas buenas en el video. Cuando lo revisamos, decimos: "Aquí hay muchas cosas buenas". Pero simplemente tenemos que rematar la faena. No es que nada esté saliendo bien; hay esperanza, todo va a encajar y solo tenemos que lograrlo."