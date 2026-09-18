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Previa de la Fecha 2: Chargers Buscan Recuperarse Contra Raiders en Partido Divisional

Sep 18, 2026 at 01:15 PM
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Omar Navarro

Jr. Writer

PuroPreviaRaiders

Los Chargers tienen en la mira recuperarse durante la Fecha 2.

Han trabajado duro toda la semana para asegurarse de que no se repita lo ocurrido en el partido inaugural de la temporada.

"Tal como esperaba," dijo el entrenador de Chargers Jim Harbaugh. "Todos están realmente analizando su posición y su grupo, tratando de descubrir exactamente qué pueden hacer mejor para ayudar al equipo; es la actitud típica de un grupo de competidores."

Derwin James Jr. añadió: "No puedes darle demasiadas vueltas al asunto, pero tienes que afrontarlo y ser honesto al respecto, o de lo contrario no mejorarás."

Ninguna de las unidades del equipo quedó satisfecha con el partido ante Arizona.

En el aspecto ofensivo, se cometieron varios errores que no se pueden repetir este domingo.

Hubo fallas inusuales, penalizaciones y pérdidas de balón que afectaron el resultado del partido, pero existe la convicción de que se van a corregir contra los Raiders.

"Te entusiasma la situación y tienes expectativas ambiciosas sobre cómo deberían salir las cosas, pero lo maravilloso de la NFL es que al juego no le importa lo que tú creas que debería pasar," comentó Mike McDaniel. "Creo que la sensación previa era que estábamos empezando a encontrar nuestro ritmo —al ser nuestra primera vez juntos—, pero sin alcanzar el nivel necesario."

Herbert agregó: "No creo que estuviéramos felices ni satisfechos con el esfuerzo de la Fecha 1. Estamos haciendo todo lo posible para solucionarlo y mejorar esta semana."

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La noticia más destacada, y que podría tener un profundo impacto en la ofensiva del rayo, ha sido la salud del receptor abierto Ladd McConkey, a quien Harbaugh calificó como un caso de "día a día."

McConkey aparece oficialmente cuestionable en el reporte final de lesiones para el partido del domingo despues de practicar en forma limitada el viernes.

"Es una semana importante para todo el grupo, juegue Ladd o no," dijo McDaniel el jueves. "Nuestro enfoque consiste en considerar siempre tanto el peor como el mejor de los escenarios."

Si McConkey no puede jugar, se abrirá una gran oportunidad para Quentin Johnston, Tre' Harris y el resto del grupo, a quienes se les requerirá dar un paso al frente.

Pero existe plena confianza en que podrán cumplir con la tarea y asumir el protagonismo si McConkey no está disponible.

"Tengo mucha fe en todo ese grupo de receptores abiertos," dijo Herbert. "Esperamos lo mejor para Ladd, pero sea cual sea la situación, los compañeros que están detrás de él darán un paso al frente y harán grandes jugadas."

Harris añadió: "Si no podemos contar con él, tengo plena confianza en todos los de nuestro grupo: [Derius Davis], [Brenen Thompson], Q y el resto. Saldremos al campo, jugaremos al máximo de nuestras capacidades y haremos lo que nos corresponde; si lo logramos, tendremos un partido exitoso."

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Lo mismo podría decirse de la defensa, cuya unidad, dirigida por Chris O'Leary, también quedó a deber ante Cardinals.

"No fue suficiente... hay que corregir muchas cosas", señaló O'Leary.

La unidad permitió series ofensivas largas contra Arizona, pero rescató aspectos positivos de la actuación y ahora busca aprovechar esa base para mejorar.

El grupo está muy motivado para demostrar su mejoría iniciando los partidos de la AFC West.

"Más urgencia. Nos decepcionó nuestro propio rendimiento," dijo James. "Todos hicieron autocrítica; nadie señaló a otros. Todos querían hacer las cosas bien."

Más tarde, James agregó: "Estoy deseando que salgamos esta semana y juguemos como debemos hacerlo."

Y por mucho que nadie en el equipo haya quedado conforme con lo mostrado en el primer juego de la temporada, ya han pasado página.

"Un partido no define a nadie", afirmó el veterano Tony Jefferson. "Habrá equipos que ganaron el domingo pasado y no llegarán a los playoffs, y habrá equipos que no ganaron el domingo y sí llegarán."

Luego añadió: "Ahora tenemos un partido divisional que vale por dos. Es otra oportunidad de jugar en casa, así que estaremos listos."

Harbaugh ha dicho en el pasado que el mayor salto de un equipo durante la temporada se produce entre la primera y la segunda semana.

Eso es exactamente lo que esperan que ocurra este domingo.

"En mi opinión, eso sucede todos los años," dijo Harbaugh. "Hay que aprovecharlo; no queremos desperdiciar esa oportunidad."

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