Previa de la Fecha 2: Chargers Buscan Recuperarse Contra Raiders en Partido Divisional

Los Chargers tienen en la mira recuperarse durante la Fecha 2.

Han trabajado duro toda la semana para asegurarse de que no se repita lo ocurrido en el partido inaugural de la temporada.

"Tal como esperaba," dijo el entrenador de Chargers Jim Harbaugh. "Todos están realmente analizando su posición y su grupo, tratando de descubrir exactamente qué pueden hacer mejor para ayudar al equipo; es la actitud típica de un grupo de competidores."

Derwin James Jr. añadió: "No puedes darle demasiadas vueltas al asunto, pero tienes que afrontarlo y ser honesto al respecto, o de lo contrario no mejorarás."

Ninguna de las unidades del equipo quedó satisfecha con el partido ante Arizona.

En el aspecto ofensivo, se cometieron varios errores que no se pueden repetir este domingo.

Hubo fallas inusuales, penalizaciones y pérdidas de balón que afectaron el resultado del partido, pero existe la convicción de que se van a corregir contra los Raiders.

"Te entusiasma la situación y tienes expectativas ambiciosas sobre cómo deberían salir las cosas, pero lo maravilloso de la NFL es que al juego no le importa lo que tú creas que debería pasar," comentó Mike McDaniel. "Creo que la sensación previa era que estábamos empezando a encontrar nuestro ritmo —al ser nuestra primera vez juntos—, pero sin alcanzar el nivel necesario."