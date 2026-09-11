Previa de la Fecha 1: Chargers Abren la Temporada contra Arizona en SoFi Stadium

Harbaugh anunció a principios de semana que Kayode Awosika será el titular del equipo en la posición de guardia izquierdo.

"Ha estado muy bien, con una gran consistencia," dijo Harbaugh sobre Awosika el miércoles. "Hay que darle mucho crédito... Me ha cautivado el trabajo de Butch Barry [entrenador de línea ofensiva] y su estilo de enseñanza desde la primera o segunda vez que estuvimos en el campo durante las OTAs.

"Sus prácticas, el trabajo individual... cada uno de ellos; ¿por qué mantuvimos a 11 linieros ofensivos en la plantilla de 53? Porque todos han hecho un trabajo tremendo." añadió Harbaugh.

La posición de guardia izquierdo era la única que quedaba por definir; ahora, Awosika se alineará junto al novato Jake Slaughter, quien ocupa la posición de centro.

Slaughter ha trabajado a toda máquina desde que fue nombrado titular tras la lesión de Tyler Biadasz — quien no regresará este año por una lesión a su rodilla — y espera con ilusión su debut en la NFL.

"Sin duda. Es una experiencia que espero no olvidar nunca y algo que jamás imaginé que llegaría a hacer cuando crecía,"dijo Slaughter. "Es un honor realmente único. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de salir al campo y jugar."

Las repeticiones entre Herbert y Slaughter han sido cruciales durante las últimas semanas, pero el novato afirmó que la transición ha sido fluida.

"Con Justin en concreto, todo va genial," comentó Slaughter sobre Herbert. "Es inteligente, tiene visión de juego y una gran experiencia. Es fantástico trabajar con alguien así, que te dice: "No, vas bien, haz esto; no, ahí estás bien, todo está bajo control". Ha sido un placer trabajar con él."