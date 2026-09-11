Previa de la Fecha 1: Chargers Abren la Temporada contra Arizona en SoFi Stadium

Ocho meses después de que terminara la temporada pasada, ha llegado el momento de comenzar un nuevo año.
Los Chargers regresan al SoFi Stadium este domingo para inaugurar la temporada regular 2026 enfrentándose a los Cardenales de Arizona.
"Estamos listos para jugar. Hay mucha expectación previa al primer partido, al inicio de la temporada, al encuentro inaugural," dijo el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh. "Es como estar contenido como un resorte, listo para el momento durante semanas.
"Pero luego finalmente llegas y entras de lleno en el ritmo de batalla," añadió. "Los días y las semanas empiezan a pasar como páginas de un libro al viento. Que empiece la acción."
Derwin James agregó: "Estamos ansiosos. Hemos vuelto."
Por supuesto, la atención se centrará en la primera impresión que tendremos esta semana de la nueva ofensiva de los Chargers.
La unidad liderada por Justin Herbert, ha sido tema de conversación durante toda la temporada baja y ahora tiene la oportunidad de demostrar todo el trabajo realizado bajo Mike McDaniel.
Además, hay mayor claridad sobre quiénes se encargarán del bloqueo en la línea ofensiva para iniciar el año.
Check out the best photos from practice on Friday at The Bolt in El Segundo!
Harbaugh anunció a principios de semana que Kayode Awosika será el titular del equipo en la posición de guardia izquierdo.
"Ha estado muy bien, con una gran consistencia," dijo Harbaugh sobre Awosika el miércoles. "Hay que darle mucho crédito... Me ha cautivado el trabajo de Butch Barry [entrenador de línea ofensiva] y su estilo de enseñanza desde la primera o segunda vez que estuvimos en el campo durante las OTAs.
"Sus prácticas, el trabajo individual... cada uno de ellos; ¿por qué mantuvimos a 11 linieros ofensivos en la plantilla de 53? Porque todos han hecho un trabajo tremendo." añadió Harbaugh.
La posición de guardia izquierdo era la única que quedaba por definir; ahora, Awosika se alineará junto al novato Jake Slaughter, quien ocupa la posición de centro.
Slaughter ha trabajado a toda máquina desde que fue nombrado titular tras la lesión de Tyler Biadasz — quien no regresará este año por una lesión a su rodilla — y espera con ilusión su debut en la NFL.
"Sin duda. Es una experiencia que espero no olvidar nunca y algo que jamás imaginé que llegaría a hacer cuando crecía,"dijo Slaughter. "Es un honor realmente único. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de salir al campo y jugar."
Las repeticiones entre Herbert y Slaughter han sido cruciales durante las últimas semanas, pero el novato afirmó que la transición ha sido fluida.
"Con Justin en concreto, todo va genial," comentó Slaughter sobre Herbert. "Es inteligente, tiene visión de juego y una gran experiencia. Es fantástico trabajar con alguien así, que te dice: "No, vas bien, haz esto; no, ahí estás bien, todo está bajo control". Ha sido un placer trabajar con él."
Slaughter añadió: "Ha sido muy bueno conmigo; Justin es increíble."
Check out the best photos from practice on Thursday at The Bolt in El Segundo!
Por otro lado, también será la primera vez que veamos a Chris O'Leary al mando de la defensa.
El nuevo coordinador de los Chargers ha recibido elogios desde su llegada, mientras el equipo toma forma con un esquema defensivo algo similar al de temporadas anteriores.
"Estoy muy emocionado. Me muero de ganas de que todo el mundo lo vea," dijo Derwin James Jr. "Lo respaldamos; vamos a jugar con intensidad."
Khalil Mack añadió: "C.O. es un gran tipo y me alegro mucho por él. Me entusiasma verlo bajo los reflectores este domingo. Queremos responder por él."
Queda por ver qué cambios específicos introducirá O'Leary para adaptarlos a su versión de la defensa de los Chargers.
Pero el objetivo de cara a la Fecha 1 es establecer un punto de partida para una larga temporada.
"Al comenzar la temporada, creo firmemente que lo importante es cuánto puedes mejorar desde la Semana 1 hasta la Semana 17 y más allá," dijo O'Leary. "Si piensas en una temporada tan larga, creo que los mejores equipos son los que llegan hasta el final; si sigues mejorando en las semanas 18, 19 o 20, ese es el equipo que ganará el Super Bowl."
Y añadió: "Para nosotros, esa es la meta que perseguimos."
La larga espera de la temporada baja ha terminado. "No sucederá todo el domingo, pero es el comienzo," dijo el tackle Joe Alt. "Tenemos que afrontarlo partido a partido... simplemente manteniéndonos en el presente."
"No puedes mirar el panorama general. Tenemos objetivos, sí, pero vamos día a día," agregó Alt.
Herbert añadió: "Jugamos juntos, jugamos los unos por los otros. Al final del día, de eso se trata todo."