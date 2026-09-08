¿Donde Están Los Chargers en los Power Rankings Antes de la Fecha 1?

Vuelven los Chargers muy pronto.
Los Bolts inauguran la temporada regular 2026 en casa contra los Cardinals en la Fecha 1. El partido contra Arizona en el SoFi Stadium comenzará el domingo a la 1:25 p.m. (hora del Pacífico).
Analistas y publicaciones de la NFL han dado a conocer sus power rankings. Echa un vistazo a la posición que ocupan los Bolts al comenzar la Semana 1.
No. 8: Chad Graff and Josh Kendall – The Athletic
Los destacados tacles ofensivos Joe Alt y Rashawn Slater comienzan la temporada en plena forma física, y será interesante ver cómo se desempeña esta ofensiva bajo la dirección del nuevo coordinador Mike McDaniel.
No. 9: Diante Lee – The Ringer
Me ha convencido el proyecto que los Chargers han construido durante esta temporada baja. Con nuevos coordinadores al mando (Mike McDaniel en ataque y Chris O'Leary en defensa), Los Ángeles está desarrollando su propia versión del sistema ofensivo de Shanahan y McVay, al tiempo que mantiene su variante del esquema de Mike Macdonald y Jesse Minter, el cual se ha situado a la vanguardia de las defensas modernas.
Este equipo cuenta con los sistemas necesarios para convertirse en un serio aspirante al título. Y si la línea ofensiva es lo suficientemente sólida como para mantener a Justin Herbert a salvo, podríamos ver a Los Ángeles dar un salto de calidad hacia un nivel de campeonato indiscutible.
No. 10: Conor Orr – Sports Illustrated
Quiero dejar constancia de esto una última vez, tras haberlo repetido durante toda la temporada baja: creo que quedaremos igual de impresionados —o incluso más— con la forma en que Chris O'Leary dirige la defensa que con la manera en que Mike McDaniel dirige el ataque. La marcha de Jesse Minter supone una baja importante para los Chargers, pero O'Leary ha estado perfeccionando sus habilidades como estratega defensivo y es capaz de mantener a la defensa en un nivel de élite, algo fundamental en un sistema que depende tanto del juego terrestre.
The Chargers unveiled "The Storm is Coming," a new mural by Los Angeles artist Robert Vargas at the DoubleTree by Hilton in Torrance. The event celebrated the mural's completion with remarks from Vargas, Torrance Mayor Sharon Kalani and Chargers Senior Vice President of Brand Marketing & Creative Jason Lavine before the artwork was officially revealed to guests.
No. 10: Gary Davenport – Bleacher Report
Los Los Angeles Chargers suelen ser los favoritos de la pretemporada, aunque se han ganado ese estatus bajo la dirección del entrenador en jefe Jim Harbaugh, logrando un récord de 11-6 en temporadas consecutivas.
Cabe señalar la baja del excoordinador defensivo Jesse Minter, quien asumió el cargo de entrenador en jefe de los Baltimore Ravens.
Es cierto que este equipo anotará muchos puntos bajo el nuevo coordinador ofensivo Mike McDaniel, pero también podría tener dificultades para impedir que las defensas rivales lleguen a la zona de anotación mientras los jugadores se adaptan a Chris O'Leary, quien debuta como responsable de las jugadas.
No. 12: Mike Florio – Pro Football Talk
No. 13: Frank Schwab – Yahoo Sports
No. 14: NFL Nation: Kris Rhim – ESPN
Hito a seguir: Justin Herbert podría convertirse en el cuarto mariscal de campo en acumular al menos 28.000 yardas aéreas en sus primeras siete temporadas, uniéndose a Peyton Manning (29.442), Patrick Mahomes (28.424) y Matt Ryan (28.166).
Herbert solo ha lanzado menos de las 3.180 yardas necesarias para alcanzar la marca de 28.000 en una ocasión durante su carrera. Fue en 2023, año en el que sufrió una lesión en el dedo índice derecho que puso fin a su temporada, aunque aun así logró lanzar para 3.134 yardas en 13 partidos. Con el nuevo coordinador ofensivo Mike McDaniel y salvo lesiones, Herbert debería protagonizar una de las temporadas más productivas de su carrera y alcanzar esta cifra hacia el final de la campaña.
Check out the best photos from practice on Monday at The Bolt in El Segundo!
No. 14: Christian D'Andrea & Robert Zeglinski – For the Win
No. 14: theScore Staff – The Score
Por estas fechas el año pasado, los Chargers ya habían perdido a su tacle izquierdo estrella, Rashawn Slater, debido a una lesión que puso fin a su temporada, y luego perdieron a su otro tacle destacado, Joe Alt, al mes de iniciada la temporada regular. Ambos están de vuelta y sanos, por lo que Justin Herbert debería disfrutar de la mejor protección que ha tenido desde que llegó a la NFL.
No. 15: Nate Davis – USA Today
No. 16: Nick Shook – NFL.com
Podrían idear algo especial ahora que Mike McDaniel dirige el ataque. Ese grupo de corredores resulta sumamente fascinante.