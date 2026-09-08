¿Donde Están Los Chargers en los Power Rankings Antes de la Fecha 1?

Vuelven los Chargers muy pronto.

Los Bolts inauguran la temporada regular 2026 en casa contra los Cardinals en la Fecha 1. El partido contra Arizona en el SoFi Stadium comenzará el domingo a la 1:25 p.m. (hora del Pacífico).

Analistas y publicaciones de la NFL han dado a conocer sus power rankings. Echa un vistazo a la posición que ocupan los Bolts al comenzar la Semana 1.

No. 8: Chad Graff and Josh Kendall – The Athletic

Los destacados tacles ofensivos Joe Alt y Rashawn Slater comienzan la temporada en plena forma física, y será interesante ver cómo se desempeña esta ofensiva bajo la dirección del nuevo coordinador Mike McDaniel.

No. 9: Diante Lee – The Ringer

Me ha convencido el proyecto que los Chargers han construido durante esta temporada baja. Con nuevos coordinadores al mando (Mike McDaniel en ataque y Chris O'Leary en defensa), Los Ángeles está desarrollando su propia versión del sistema ofensivo de Shanahan y McVay, al tiempo que mantiene su variante del esquema de Mike Macdonald y Jesse Minter, el cual se ha situado a la vanguardia de las defensas modernas.

Este equipo cuenta con los sistemas necesarios para convertirse en un serio aspirante al título. Y si la línea ofensiva es lo suficientemente sólida como para mantener a Justin Herbert a salvo, podríamos ver a Los Ángeles dar un salto de calidad hacia un nivel de campeonato indiscutible.

No. 10: Conor Orr – Sports Illustrated