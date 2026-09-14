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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

No Fue El Inicio Esperado

Sep 14, 2026 at 07:00 AM
Author Image
Francisco Pinto
PuroRecapCardinals

No Fue El Inicio Esperado

"Aprender. No dejar que una semana se transforme en dos. Mejorar."

Las palabras de Derwin James Jr. eran lapidarias tras la clara derrota ante Arizona en el primer juego de la temporada.

"Esta es la NFL. Si no llegas preparado estas cosas pueden pasar," agregaba el líder de la defensa del rayo. Que hoy simplemente nunca pudo establecer condiciones ante un rival que amasó casi 400 yardas totales.

Cuando se le preguntó al head coach Jim Harbaugh que cosas no funcionaron en la derrota, el entrenador también fue enfático en su resumen: "Varias cosas. Mucho que mejorar. No fue el inicio que queríamos."

Fue un partido extrañamente errático para un equipo dirigido por Harbaugh, que si hay algo que siempre ha hecho a lo largo de su carrera, es tener a sus planteles preparados para el desafío cada semana.

Pero esta tarde en Inglewood, ninguna faceta estuvo consistentemente a la altura.

"Ellos jugaron bien…pero está en nosotros jugar mejor…y no jugamos de la forma en que queríamos," dijo el QB Justin Herbert, quien terminó su tarde 17/27 para 209 yardas con un touchdown y una INT y un QB rating de 83.7.

Ni los equipos especiales tuvieron una buena tarde, ilustrado por el despeje bloqueado a JK Scott al inicio del último cuarto en la propia yarda tres de Chargers que terminó con un pase de TD de Jacoby Brissett a Trey McBride, la gran figura de los visitantes (nueve recepciones para 95 yardas y un touchdown).

"Conozco el grupo de competidores que tenemos. Esta sensación, como que te quedas golpeado. Cómo respondemos es en lo que ahora estoy pensando," agregó Harbaugh.

El LB Daiyan Henley ofreció su resumen de cómo lidiar con este tipo de performances.

"Podemos arreglar algunas cosas de adelante para atrás y asegurarnos de no volver a cometer los mismos errores."

Es cierto que ningún equipo quiere comenzar la temporada perdiendo, mucho menos como local. Pero no es menos verdad la frase de que nadie ganó un Super Bowl en Septiembre. Aunque ahí es donde puedes comenzar a perderlo.

"Es la Semana 1. No vamos a poner excusas pero al mismo tiempo,no creo que en la Semana 16 vamos a estar pensando en lo que pasó en la Semana 1," afirmó el tackle izquierdo Rashawn Slater, quien jugó su primer partido desde haberse roto el tendón patelar en el verano del 2025.

"Tenemos cosas que mejorar, seguro," dijo Harbaugh. "Mejor trabajo dirigiendo, mejor trabajo practicando, mejor trabajo ejecutando. Todo necesita elevarse."

Photos: Cardinals vs. Chargers Game Action

Browse through live action photos of the first game in the 2026 campaign against the Arizona Cardinals at SoFi Stadium!

LB Del'Shawn Phillips (53)
1 / 186

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
2 / 186

DB Elijah Molden (2)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
3 / 186

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
4 / 186

CB Tarheeb Still (4), OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
5 / 186

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
6 / 186

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
7 / 186

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
8 / 186

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
9 / 186

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
10 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
11 / 186

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
012_5LAC7653
12 / 186
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
13 / 186

DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92)
14 / 186

DL Justin Eboigbe (92)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), DB Elijah Molden (2), LB Daiyan Henley (0), CB Cam Hart (20), LB Del'Shawn Phillips (53), DL Dalvin Tomlinson (94), OLB Tuli Tuipulotu (45) and DT Jamaree Caldwell (99)
15 / 186

S Derwin James Jr. (3), DB Elijah Molden (2), LB Daiyan Henley (0), CB Cam Hart (20), LB Del'Shawn Phillips (53), DL Dalvin Tomlinson (94), OLB Tuli Tuipulotu (45) and DT Jamaree Caldwell (99)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99), DL Dalvin Tomlinson (94), OLB Bud Dupree (48) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
16 / 186

DT Jamaree Caldwell (99), DL Dalvin Tomlinson (94), OLB Bud Dupree (48) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30), QB Justin Herbert (10) and TE Charlie Kolar (88)
17 / 186

FB Alec Ingold (30), QB Justin Herbert (10) and TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30), QB Justin Herbert (10) and T Rashawn Slater (70)
18 / 186

FB Alec Ingold (30), QB Justin Herbert (10) and T Rashawn Slater (70)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and QB Justin Herbert (10)
19 / 186

RB Omarion Hampton (8) and QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
20 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
21 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
22 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
23 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
24 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
25 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
26 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30) and WR Ladd McConkey (15)
27 / 186

FB Alec Ingold (30) and WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and FB Alec Ingold (30)
28 / 186

WR Ladd McConkey (15) and FB Alec Ingold (30)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and FB Alec Ingold (30)
29 / 186

WR Ladd McConkey (15) and FB Alec Ingold (30)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and FB Alec Ingold (30)
30 / 186

WR Ladd McConkey (15) and FB Alec Ingold (30)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
31 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69), C/G Jake Slaughter (66), QB Justin Herbert (10) and G Kayode Awosika (74)
32 / 186

G Cole Strange (69), C/G Jake Slaughter (66), QB Justin Herbert (10) and G Kayode Awosika (74)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
33 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
34 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
35 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
36 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)
37 / 186

RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9) and RB Omarion Hampton (8)
38 / 186

WR Tre Harris (9) and RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)
39 / 186

RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9) and RB Omarion Hampton (8)
40 / 186

WR Tre Harris (9) and RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
41 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)
42 / 186

RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)
43 / 186

RB Omarion Hampton (8) and WR Tre Harris (9)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66), WR Quentin Johnston (1), RB Omarion Hampton (8) and G Kayode Awosika (74)
44 / 186

C/G Jake Slaughter (66), WR Quentin Johnston (1), RB Omarion Hampton (8) and G Kayode Awosika (74)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
G Kayode Awosika (74), RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)
45 / 186

G Kayode Awosika (74), RB Omarion Hampton (8) and WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
046_1LAC2295
46 / 186
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Del'Shawn Phillips (53)
47 / 186

LB Del'Shawn Phillips (53)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94) and OLB Bud Dupree (48)
48 / 186

DL Dalvin Tomlinson (94) and OLB Bud Dupree (48)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
49 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
50 / 186

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
51 / 186

LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
52 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
067_1LAC2307
53 / 186
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
54 / 186

CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23) and CB Cam Hart (20)
55 / 186

S Tony Jefferson (23) and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
055_5LAC8395
56 / 186
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
056_5LAC8406
57 / 186
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1), RB Omarion Hampton (8), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)
58 / 186

WR Quentin Johnston (1), RB Omarion Hampton (8), QB Justin Herbert (10) and T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and QB Justin Herbert (10)
59 / 186

RB Omarion Hampton (8) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8) and QB Justin Herbert (10)
60 / 186

RB Omarion Hampton (8) and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
61 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
62 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
63 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
64 / 186

TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
65 / 186

TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
66 / 186

TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
67 / 186

TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Jim Hill
68 / 186

Chargers Legend Jim Hill

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Jim Hill
69 / 186

Chargers Legend Jim Hill

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4), LB Troy Dye (43) and S Derwin James Jr. (3)
70 / 186

CB Tarheeb Still (4), LB Troy Dye (43) and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
71 / 186

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DT Jamaree Caldwell (99)
72 / 186

DT Jamaree Caldwell (99)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
73 / 186

LB Troy Dye (43)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
079_3LAC8112
74 / 186
(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
75 / 186

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
76 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
77 / 186

S Tony Jefferson (23)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
78 / 186

CB Cam Hart (20)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92) and OLB Akheem Mesidor (90)
79 / 186

DL Justin Eboigbe (92) and OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
80 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
81 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
82 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
83 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
84 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
85 / 186

TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
86 / 186

TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Oronde Gadsden (86)
87 / 186

TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
88 / 186

RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
89 / 186

RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34), FB Alec Ingold (30) and QB Justin Herbert (10)
90 / 186

RB Keaton Michell (34), FB Alec Ingold (30) and QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
91 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
92 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
93 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
094_MIA26613
94 / 186
(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
95 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
96 / 186

DB Elijah Molden (2)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
97 / 186

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)
98 / 186

OLB Tuli Tuipulotu (45) and OLB Khalil Mack (52)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
99 / 186

OLB Khalil Mack (52) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
100_MIA26719
100 / 186
(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
101 / 186

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
102 / 186

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
103 / 186

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
104_MIA26758
104 / 186
(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
105 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
106 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
107 / 186

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
108 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
109 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
110 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
111 / 186

T Joe Alt (76)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
112 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
113 / 186

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Del'Shawn Phillips (53)
114 / 186

OLB Tuli Tuipulotu (45) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
115 / 186

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
116 / 186

OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
117 / 186

OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94) and CB Tarheeb Still (4)
118 / 186

DL Dalvin Tomlinson (94) and CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94) and LB Del'Shawn Phillips (53)
119 / 186

DL Dalvin Tomlinson (94) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2), S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)
120 / 186

DB Elijah Molden (2), S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
121 / 186

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48) and OLB Khalil Mack (52)
122 / 186

OLB Bud Dupree (48) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), OLB Bud Dupree (48) and OLB Khalil Mack (52)
123 / 186

S Derwin James Jr. (3), OLB Bud Dupree (48) and OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
124 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
125 / 186

LB Daiyan Henley (0)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and DL Dalvin Tomlinson (94)
126 / 186

LB Daiyan Henley (0) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and DB Elijah Molden (2)
127 / 186

S Derwin James Jr. (3) and DB Elijah Molden (2)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
128 / 186

LB Daiyan Henley (0)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22), S Derwin James Jr. (3) and DL Justin Eboigbe (92)
129 / 186

S Genesis Smith (22), S Derwin James Jr. (3) and DL Justin Eboigbe (92)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and CB Donte Jackson (26)
130 / 186

S Derwin James Jr. (3) and CB Donte Jackson (26)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
131 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
132 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
133 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
134 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
135 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
136 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
137 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
138 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
139 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
140 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
141 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and WR Quentin Johnston (1)
142 / 186

WR Ladd McConkey (15) and WR Quentin Johnston (1)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and TE David Njoku (83)
143 / 186

WR Ladd McConkey (15) and TE David Njoku (83)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15), TE David Njoku (83) and RB Keaton Michell (34)
144 / 186

WR Ladd McConkey (15), TE David Njoku (83) and RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and RB Keaton Michell (34)
145 / 186

WR Ladd McConkey (15) and RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and RB Keaton Michell (34)
146 / 186

WR Ladd McConkey (15) and RB Keaton Michell (34)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and QB Justin Herbert (10)
147 / 186

WR Ladd McConkey (15) and QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and QB Justin Herbert (10)
148 / 186

WR Ladd McConkey (15) and QB Justin Herbert (10)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and WR Ladd McConkey (15)
149 / 186

QB Justin Herbert (10) and WR Ladd McConkey (15)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9) and Head Coach Jim Harbaugh
150 / 186

WR Tre Harris (9) and Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9) and Head Coach Jim Harbaugh
151 / 186

WR Tre Harris (9) and Head Coach Jim Harbaugh

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9) and Head Coach Jim Harbaugh
152 / 186

WR Tre Harris (9) and Head Coach Jim Harbaugh

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
153 / 186

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
154 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
155 / 186

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15), FB Alec Ingold (30) and WR KeAndre Lambert-Smith (84)
156 / 186

WR Ladd McConkey (15), FB Alec Ingold (30) and WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15), FB Alec Ingold (30) and WR KeAndre Lambert-Smith (84)
157 / 186

WR Ladd McConkey (15), FB Alec Ingold (30) and WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and WR Ladd McConkey (15)
158 / 186

Head Coach Jim Harbaugh and WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
159 / 186

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Mia Jones/Los Angeles Chargers)
WR Tre Harris (9) and WR Ladd McConkey (15)
160 / 186

WR Tre Harris (9) and WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Justin Eboigbe (92) and OLB Bud Dupree (48)
161 / 186

DL Justin Eboigbe (92) and OLB Bud Dupree (48)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)
162 / 186

S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)
163 / 186

S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)
164 / 186

S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)
165 / 186

S Derwin James Jr. (3) and CB Cam Hart (20)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20) and LB Daiyan Henley (0)
166 / 186

S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20) and LB Daiyan Henley (0)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20)
167 / 186

CB Cam Hart (20)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20) and S Genesis Smith (22)
168 / 186

CB Cam Hart (20) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
169 / 186

DB Elijah Molden (2)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and S Genesis Smith (22)
170 / 186

LB Daiyan Henley (0) and S Genesis Smith (22)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
171 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
172 / 186

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
173 / 186

S Derwin James Jr. (3) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
1QB Justin Herbert (10)
174 / 186

1QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
175 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
176 / 186

QB Justin Herbert (10)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
177 / 186

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
178 / 186

LB Daiyan Henley (0)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)
179 / 186

LB Daiyan Henley (0) and LB Del'Shawn Phillips (53)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
180 / 186

S Derwin James Jr. (3)

(Katie Albertson/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
181 / 186

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
182 / 186

TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
183 / 186

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
184 / 186

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
185 / 186

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
186 / 186

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
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Inconsistencia Ofensiva

Este domingo en el SoFi no hubo muchos momentos donde se sintiera que la ofensiva estaba en total sincronización encontrando un funcionamiento que sería capaz de sostener a lo largo del encuentro, pero los pocos momentos en que llegaron a ese nivel de ejecución, dejaron una clara muestra de lo que puede llegar a ser la unidad coordinada po rMike McDaniel.

"Eso es de lo que somos capaces," afirmaba Harbaugh sobre la ofensiva con la cual los del rayo respondieron al primer TD de Cardinals. Carrera de yardas de Omarion Hampton después de ocho jugadas para 77 yardas en cuatro minutos y 27 segundos.

"Pienso que todos tuvieron su momento," dijo el tackle derecho Joe Alt. "Tenemos que seguir mejorando, ir a la sala de video y ver esos momentos, encontrar las respuestas y volver a trabajar."

Hubo momentos del partido donde Herbert encontró una y otra vez a Ladd McConkey, su mejor receptor y donde Arizona no encontraba respuesta. Antes de salir de la cancha por un golpe recibido en el tercer cuarto, el producto de Georgia ya tenía cinco atrapadas para 82 yardas y un TD.

Pero una vez que McConkey dejó el emparrillado, el ataque aéreo de Chargers no volvió a ser el mismo.

"Lo llamaría desordenado por momentos. Descuidado," decía Harbaugh al hablar de la ofensiva del rayo. "Mala ejecución nuestra."

Herbert agregaba; "Está en nosotros ejecutar mejor."

Los del rayo terminaron con siete penalizaciones para 64 yardas en contra.

Uno de los indicativos que normalmente mejor refleja que equipo estuvo en control del partido es el tiempo de posesión del ovoide.

Y ahí Arizona fue muy superior. Teniendo la pelota 37:31 minutos contra 22:29 de Chargers. Una diferencia abrumadora.

El ala cerrada Charlie Kolar lo resumió así: "Ellos hicieron un buen trabajo poseyendo la pelota lo que obviamente afecta tu ritmo ofensivo, pero eso es parte del football. Vamos a ser mejores, es muy simple. Este es un negocio manejado por los resultados y aunque te quieras enfocar mucho en el proceso, hoy el resultado fue malo y tenemos que mejorar."

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Photos: Cardinals vs. Chargers Pregame

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S Derwin James Jr. (3)
1 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
2 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
3 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
4 / 227

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
5 / 227

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
6 / 227

OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
7 / 227

OLB Akheem Mesidor (90)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
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8 / 227
(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
011_4LAC7597
9 / 227
(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
10 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
11 / 227

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
015_4LAC7622
12 / 227
(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
016_4LAC7624
13 / 227
(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Nick Padua
14 / 227

Nick Padua

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Keith Archer and TE David Njoku (83)
15 / 227

Keith Archer and TE David Njoku (83)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
019_1LAC0997
16 / 227
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
020_1LAC1004
17 / 227
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
021_1LAC1013
18 / 227
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
19 / 227

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB DJ Uiagalelei (7) and TE Oronde Gadsden (86)
20 / 227

QB DJ Uiagalelei (7) and TE Oronde Gadsden (86)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Troy Dye (43)
21 / 227

LB Troy Dye (43)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
22 / 227

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
23 / 227

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
24 / 227

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
25 / 227

Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
26 / 227

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Wide Receivers Coach Sanjay Lal
27 / 227

Wide Receivers Coach Sanjay Lal

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
031_6LAC0337
28 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
032_6LAC0348
29 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
033_6LAC0350
30 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
034_6LAC0352
31 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Assistant Wide Receivers/Assistant Special Teams Coach Josh Hammond
32 / 227

Assistant Wide Receivers/Assistant Special Teams Coach Josh Hammond

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
33 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
34 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
35 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
36 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
37 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Denzel Perryman (6)
38 / 227

LB Denzel Perryman (6)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
LB Denzel Perryman (6)
39 / 227

LB Denzel Perryman (6)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB DJ Uiagalelei (7) and TE Oronde Gadsden (86)
40 / 227

QB DJ Uiagalelei (7) and TE Oronde Gadsden (86)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
41 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
42 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
43 / 227

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
047_1LAC1063
44 / 227
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
45 / 227

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
46 / 227

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
47 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
48 / 227

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
49 / 227

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
50 / 227

CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26) and CB Rodney Shelley (24)
51 / 227

CB Donte Jackson (26) and CB Rodney Shelley (24)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
52 / 227

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and CB Donte Jackson (26)
53 / 227

CB Tarheeb Still (4) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and CB Donte Jackson (26)
54 / 227

CB Tarheeb Still (4) and CB Donte Jackson (26)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
55 / 227

CB Tarheeb Still (4)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
56 / 227

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Denzel Perryman (6)
57 / 227

LB Denzel Perryman (6)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
58 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
59 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
60 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
61 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
62 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83) and Tight Ends Coach Chandler Henley
63 / 227

TE David Njoku (83) and Tight Ends Coach Chandler Henley

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32)
64 / 227

S Kendall Williamson (32)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Tight Ends Coach Chandler Henley and TE David Njoku (83)
65 / 227

Tight Ends Coach Chandler Henley and TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
66 / 227

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
67 / 227

OLB Akheem Mesidor (90)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
68 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
69 / 227

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
70 / 227

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Nick Barrett (91)
71 / 227

DL Nick Barrett (91)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
72 / 227

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
73 / 227

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
74 / 227

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
75 / 227

K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11)
76 / 227

K Cameron Dicker (11)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
77 / 227

LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
78 / 227

LS Josh Harris (47)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)
79 / 227

P JK Scott (16) and K Cameron Dicker (11)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
80 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
81 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
82 / 227

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Keaton Michell (34)
83 / 227

RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
WR Derius Davis (12), WR Ladd McConkey (15) and RB Kimani Vidal (28)
84 / 227

WR Derius Davis (12), WR Ladd McConkey (15) and RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and RB Kimani Vidal (28)
85 / 227

WR Ladd McConkey (15) and RB Kimani Vidal (28)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)
86 / 227

RB Kimani Vidal (28) and RB Keaton Michell (34)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Brenen Thompson (89)
87 / 227

WR Brenen Thompson (89)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel
88 / 227

Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Bud Dupree (48)
89 / 227

OLB Bud Dupree (48)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)
90 / 227

Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)
91 / 227

Head Coach Jim Harbaugh and QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
92 / 227

FB Alec Ingold (30)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
93 / 227

S Tony Jefferson (23)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
94 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Rodney Shelley (24)
95 / 227

CB Rodney Shelley (24)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4)
96 / 227

CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
97 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale, DB Elijah Molden (2), S Derwin James Jr. (3), S Genesis Smith (22) and DB Deane Leonard (33)
98 / 227

Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale, DB Elijah Molden (2), S Derwin James Jr. (3), S Genesis Smith (22) and DB Deane Leonard (33)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20), CB Tarheeb Still (4) and S Kendall Williamson (32)
99 / 227

CB Cam Hart (20), CB Tarheeb Still (4) and S Kendall Williamson (32)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2), S Derwin James Jr. (3), S Genesis Smith (22) and CB Rodney Shelley (24)
100 / 227

DB Elijah Molden (2), S Derwin James Jr. (3), S Genesis Smith (22) and CB Rodney Shelley (24)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83) and TE Oronde Gadsden (86)
101 / 227

TE David Njoku (83) and TE Oronde Gadsden (86)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26), DB Elijah Molden (2), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), RB Jaret Patterson (32), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
102 / 227

CB Donte Jackson (26), DB Elijah Molden (2), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), RB Jaret Patterson (32), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Donte Jackson (26), DB Elijah Molden (2), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), RB Jaret Patterson (32), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)
103 / 227

CB Donte Jackson (26), DB Elijah Molden (2), CB Rodney Shelley (24), S Tony Jefferson (23), RB Jaret Patterson (32), S Derwin James Jr. (3), CB Cam Hart (20), S Genesis Smith (22) and CB Tarheeb Still (4)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Kimani Vidal (28), RB Omarion Hampton (8) and RB Keaton Michell (34)
104 / 227

RB Kimani Vidal (28), RB Omarion Hampton (8) and RB Keaton Michell (34)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
105 / 227

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
106 / 227

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
107 / 227

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
108 / 227

DL Teair Tart (93)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale
109 / 227

S Derwin James Jr. (3) and Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
110 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Kendall Williamson (32), DB Elijah Molden (2), Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale and S Derwin James Jr. (3)
111 / 227

S Kendall Williamson (32), DB Elijah Molden (2), Defensive Passing Game Coordinator/Defensive Backs Steve Clinkscale and S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
112 / 227

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
113 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C Jacob Spomer (60)
114 / 227

C Jacob Spomer (60)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Antonio Gates and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick
115 / 227

Chargers Legend Antonio Gates and Assistant Offensive Line Coach Nick Hardwick

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
116 / 227

T Rashawn Slater (70)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Alex G. Spanos Coaching Fellow Jarrod James
117 / 227

Alex G. Spanos Coaching Fellow Jarrod James

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
118 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)
119 / 227

OLB Akheem Mesidor (90) and OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
120 / 227

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Travis Burke (77)
121 / 227

T Travis Burke (77)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C Jacob Spomer (60)
122 / 227

C Jacob Spomer (60)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and S Derwin James Jr. (3)
123 / 227

S Genesis Smith (22) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22) and S Derwin James Jr. (3)
124 / 227

S Genesis Smith (22) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
125 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Tony Jefferson (23)
126 / 227

S Tony Jefferson (23)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and Defensive Coordinator Chris O'Leary
127 / 227

S Derwin James Jr. (3) and Defensive Coordinator Chris O'Leary

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4) and Defensive Coordinator Chris O'Leary
128 / 227

CB Tarheeb Still (4) and Defensive Coordinator Chris O'Leary

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
129 / 227

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
130 / 227

OLB Khalil Mack (52)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
131 / 227

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
132 / 227

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
133 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
134 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Cole Strange (69), Offensive Run Game Coordinator/Offensive Line Coach Butch Barry and C/G Jake Slaughter (66)
135 / 227

G Cole Strange (69), Offensive Run Game Coordinator/Offensive Line Coach Butch Barry and C/G Jake Slaughter (66)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66), Offensive Run Game Coordinator/Offensive Line Coach Butch Barry and G Kayode Awosika (74)
136 / 227

C/G Jake Slaughter (66), Offensive Run Game Coordinator/Offensive Line Coach Butch Barry and G Kayode Awosika (74)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
LB Daiyan Henley (0)
137 / 227

LB Daiyan Henley (0)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
141_4LAC8362
138 / 227
(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
139 / 227

DB Elijah Molden (2)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
DB Elijah Molden (2)
140 / 227

DB Elijah Molden (2)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
Offensive Coordinator Mike McDaniel
141 / 227

Offensive Coordinator Mike McDaniel

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83) and S Derwin James Jr. (3)
142 / 227

TE David Njoku (83) and S Derwin James Jr. (3)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66) and DL Dalvin Tomlinson (94)
143 / 227

C/G Jake Slaughter (66) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
147_1LAC1710
144 / 227
(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
145 / 227

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
146 / 227

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Khalil Mack (52)
147 / 227

OLB Khalil Mack (52)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
148 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
149 / 227

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Tuli Tuipulotu (45)
150 / 227

OLB Tuli Tuipulotu (45)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
151 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
152 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
153 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
154 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90) and S Genesis Smith (22)
155 / 227

OLB Akheem Mesidor (90) and S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
156 / 227

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
157 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
158 / 227

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93)
159 / 227

DL Teair Tart (93)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
160 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Cam Hart (20), QB Justin Herbert (10), DL Dalvin Tomlinson (94) and C/G Jake Slaughter (66)
161 / 227

CB Cam Hart (20), QB Justin Herbert (10), DL Dalvin Tomlinson (94) and C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and C/G Jake Slaughter (66)
162 / 227

QB Justin Herbert (10) and C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and TE David Njoku (83)
163 / 227

QB Justin Herbert (10) and TE David Njoku (83)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3)
164 / 227

S Derwin James Jr. (3)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10) and Executive Director of Player Performance Ben Herbert
165 / 227

QB Justin Herbert (10) and Executive Director of Player Performance Ben Herbert

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
OLB Akheem Mesidor (90)
166 / 227

OLB Akheem Mesidor (90)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
T Isaiah World (67)
167 / 227

T Isaiah World (67)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Dalvin Tomlinson (94)
168 / 227

DL Dalvin Tomlinson (94)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR KeAndre Lambert-Smith (84)
169 / 227

WR KeAndre Lambert-Smith (84)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
S Genesis Smith (22)
170 / 227

S Genesis Smith (22)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
174_7LAC6398
171 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Antonio Gates
172 / 227

Chargers Legend Antonio Gates

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Antonio Gates
173 / 227

Chargers Legend Antonio Gates

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11), LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)
174 / 227

K Cameron Dicker (11), LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11), LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)
175 / 227

K Cameron Dicker (11), LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
K Cameron Dicker (11), LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)
176 / 227

K Cameron Dicker (11), LS Josh Harris (47) and P JK Scott (16)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Antonio Gates
177 / 227

Chargers Legend Antonio Gates

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Antonio Gates
178 / 227

Chargers Legend Antonio Gates

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Antonio Gates
179 / 227

Chargers Legend Antonio Gates

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
Chargers Legend Antonio Gates
180 / 227

Chargers Legend Antonio Gates

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93), DL Dalvin Tomlinson (94) and OLB Bud Dupree (48)
181 / 227

DL Teair Tart (93), DL Dalvin Tomlinson (94) and OLB Bud Dupree (48)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
DL Teair Tart (93) and DL Dalvin Tomlinson (94)
182 / 227

DL Teair Tart (93) and DL Dalvin Tomlinson (94)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
CB Tarheeb Still (4), WR Derius Davis (12) and S Genesis Smith (22)
183 / 227

CB Tarheeb Still (4), WR Derius Davis (12) and S Genesis Smith (22)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Trey Pipkins III (79) and DB Elijah Molden (2)
184 / 227

T Trey Pipkins III (79) and DB Elijah Molden (2)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Rashawn Slater (70)
185 / 227

T Rashawn Slater (70)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
G Kayode Awosika (74)
186 / 227

G Kayode Awosika (74)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
187 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66)
188 / 227

C/G Jake Slaughter (66)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
189 / 227

T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
190 / 227

T Joe Alt (76)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
191 / 227

T Joe Alt (76)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
192 / 227

T Joe Alt (76)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76)
193 / 227

T Joe Alt (76)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
194 / 227

TE David Njoku (83)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
195 / 227

TE David Njoku (83)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE David Njoku (83)
196 / 227

TE David Njoku (83)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
197 / 227

TE Charlie Kolar (88)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
TE Charlie Kolar (88)
198 / 227

TE Charlie Kolar (88)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
199 / 227

FB Alec Ingold (30)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
FB Alec Ingold (30)
200 / 227

FB Alec Ingold (30)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
201 / 227

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
202 / 227

RB Omarion Hampton (8)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
203 / 227

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
204 / 227

RB Omarion Hampton (8)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
RB Omarion Hampton (8)
205 / 227

RB Omarion Hampton (8)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
206 / 227

WR Quentin Johnston (1)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Quentin Johnston (1)
207 / 227

WR Quentin Johnston (1)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
208 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
209 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
210 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15)
211 / 227

WR Ladd McConkey (15)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
212 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
213 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
214 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
215 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
219_6LAC6733
216 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
220_6LAC6739
217 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
221_6LAC6747
218 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
222_6LAC6753
219 / 227
(Joaquin Torre/Los Angeles Chargers)
C/G Jake Slaughter (66), T Rashawn Slater (70) and LS Josh Harris (47)
220 / 227

C/G Jake Slaughter (66), T Rashawn Slater (70) and LS Josh Harris (47)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
QB Justin Herbert (10)
221 / 227

QB Justin Herbert (10)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
LS Josh Harris (47)
222 / 227

LS Josh Harris (47)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
WR Ladd McConkey (15) and WR Tre Harris (9)
223 / 227

WR Ladd McConkey (15) and WR Tre Harris (9)

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
S Derwin James Jr. (3) and Head Coach Jim Harbaugh
224 / 227

S Derwin James Jr. (3) and Head Coach Jim Harbaugh

(Ty Nowell/Los Angeles Chargers)
G Kayode Awosika (74) and T Joe Alt (76)
225 / 227

G Kayode Awosika (74) and T Joe Alt (76)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Joe Alt (76) and T Trey Pipkins III (79)
226 / 227

T Joe Alt (76) and T Trey Pipkins III (79)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
T Trey Pipkins III (79) and T Travis Burke (77)
227 / 227

T Trey Pipkins III (79) and T Travis Burke (77)

(Liv Medivitz/Los Angeles Chargers)
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La Defensa Tambien Quedo a Deber

"No creo que haya sido la dificultad que ellos representaron, pienso que tienen que ver más con que nosotros podemos jugar mejor. Eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta semana. En lo que nosotros podemos hacer mejor y no en lo que puede hacer el rival."

Las palabras son de Henley, uno de los líderes de una unidad que nunca pudo encontrarle la vuelta definitiva al ataque visitante.

Las 393 yardas totales permitidas por el grupo (ahora coordinado por Chris O'Leary) habrían sido la segunda mayor cantidad permitida por el equipo durante toda la temporada pasada.

Si bien es cierto que en la zona roja la unidad respondió permitiendo solo dos touchdowns en los cinco viajes dentro de las 20 yardas finales de Chargers, también es verdad que nunca pudo poner a Brissett bajo real presión.

El veterano QB de 11 temporadas terminó el partido 27/37 para 277 yardas y un touchdown, sin INT y un QB rating de 103.1.

Y una de las claves de esta eficiencia fue lo rápido que Brissett soltó la pelota.

De acuerdo a PFF, el mariscal de campo visitante se deshizo del ovoide en un promedio de 2.52 segundos, anulando casi por completo cualquier posibilidad de presionarlo por parte de Chargers.

Arizona llegó con un claro plan a Inglewood, y los dirigidos por Mike LaFleur (hermano del HC de Green Bay Matt LaFleur) lo ejecutaron a la perfección.

"Querían sacar la pelota rápido, y sacar la pelota rápido fue lo que hicieron," dijo James. "Hicieron un gran trabajo en terceras oportunidades."

Allí los Cardinals anotaron en seis de 14 oportunidades contra solo dos de ocho para Chargers.

"Nadie puede hacernos más daño que nosotros mismos", afirmó Henley.

Como es su costumbre, Derwin James no esquivó los micrófonos, reconoció su responsabilidad en la derrota pero también dejó un claro mensaje sobre como se tendrá que solucionar lo visto ante Arizona, para que no se repita el siguiente domingo ante la visita de los Raiders.

"Tenemos que mirar esos momentos, decir la verdad, y recuperarnos."

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