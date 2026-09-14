No Fue El Inicio Esperado
"Aprender. No dejar que una semana se transforme en dos. Mejorar."
Las palabras de Derwin James Jr. eran lapidarias tras la clara derrota ante Arizona en el primer juego de la temporada.
"Esta es la NFL. Si no llegas preparado estas cosas pueden pasar," agregaba el líder de la defensa del rayo. Que hoy simplemente nunca pudo establecer condiciones ante un rival que amasó casi 400 yardas totales.
Cuando se le preguntó al head coach Jim Harbaugh que cosas no funcionaron en la derrota, el entrenador también fue enfático en su resumen: "Varias cosas. Mucho que mejorar. No fue el inicio que queríamos."
Fue un partido extrañamente errático para un equipo dirigido por Harbaugh, que si hay algo que siempre ha hecho a lo largo de su carrera, es tener a sus planteles preparados para el desafío cada semana.
Pero esta tarde en Inglewood, ninguna faceta estuvo consistentemente a la altura.
"Ellos jugaron bien…pero está en nosotros jugar mejor…y no jugamos de la forma en que queríamos," dijo el QB Justin Herbert, quien terminó su tarde 17/27 para 209 yardas con un touchdown y una INT y un QB rating de 83.7.
Ni los equipos especiales tuvieron una buena tarde, ilustrado por el despeje bloqueado a JK Scott al inicio del último cuarto en la propia yarda tres de Chargers que terminó con un pase de TD de Jacoby Brissett a Trey McBride, la gran figura de los visitantes (nueve recepciones para 95 yardas y un touchdown).
"Conozco el grupo de competidores que tenemos. Esta sensación, como que te quedas golpeado. Cómo respondemos es en lo que ahora estoy pensando," agregó Harbaugh.
El LB Daiyan Henley ofreció su resumen de cómo lidiar con este tipo de performances.
"Podemos arreglar algunas cosas de adelante para atrás y asegurarnos de no volver a cometer los mismos errores."
Es cierto que ningún equipo quiere comenzar la temporada perdiendo, mucho menos como local. Pero no es menos verdad la frase de que nadie ganó un Super Bowl en Septiembre. Aunque ahí es donde puedes comenzar a perderlo.
"Es la Semana 1. No vamos a poner excusas pero al mismo tiempo,no creo que en la Semana 16 vamos a estar pensando en lo que pasó en la Semana 1," afirmó el tackle izquierdo Rashawn Slater, quien jugó su primer partido desde haberse roto el tendón patelar en el verano del 2025.
"Tenemos cosas que mejorar, seguro," dijo Harbaugh. "Mejor trabajo dirigiendo, mejor trabajo practicando, mejor trabajo ejecutando. Todo necesita elevarse."
Browse through live action photos of the first game in the 2026 campaign against the Arizona Cardinals at SoFi Stadium!
Inconsistencia Ofensiva
Este domingo en el SoFi no hubo muchos momentos donde se sintiera que la ofensiva estaba en total sincronización encontrando un funcionamiento que sería capaz de sostener a lo largo del encuentro, pero los pocos momentos en que llegaron a ese nivel de ejecución, dejaron una clara muestra de lo que puede llegar a ser la unidad coordinada po rMike McDaniel.
"Eso es de lo que somos capaces," afirmaba Harbaugh sobre la ofensiva con la cual los del rayo respondieron al primer TD de Cardinals. Carrera de yardas de Omarion Hampton después de ocho jugadas para 77 yardas en cuatro minutos y 27 segundos.
"Pienso que todos tuvieron su momento," dijo el tackle derecho Joe Alt. "Tenemos que seguir mejorando, ir a la sala de video y ver esos momentos, encontrar las respuestas y volver a trabajar."
Hubo momentos del partido donde Herbert encontró una y otra vez a Ladd McConkey, su mejor receptor y donde Arizona no encontraba respuesta. Antes de salir de la cancha por un golpe recibido en el tercer cuarto, el producto de Georgia ya tenía cinco atrapadas para 82 yardas y un TD.
Pero una vez que McConkey dejó el emparrillado, el ataque aéreo de Chargers no volvió a ser el mismo.
"Lo llamaría desordenado por momentos. Descuidado," decía Harbaugh al hablar de la ofensiva del rayo. "Mala ejecución nuestra."
Herbert agregaba; "Está en nosotros ejecutar mejor."
Los del rayo terminaron con siete penalizaciones para 64 yardas en contra.
Uno de los indicativos que normalmente mejor refleja que equipo estuvo en control del partido es el tiempo de posesión del ovoide.
Y ahí Arizona fue muy superior. Teniendo la pelota 37:31 minutos contra 22:29 de Chargers. Una diferencia abrumadora.
El ala cerrada Charlie Kolar lo resumió así: "Ellos hicieron un buen trabajo poseyendo la pelota lo que obviamente afecta tu ritmo ofensivo, pero eso es parte del football. Vamos a ser mejores, es muy simple. Este es un negocio manejado por los resultados y aunque te quieras enfocar mucho en el proceso, hoy el resultado fue malo y tenemos que mejorar."
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La Defensa Tambien Quedo a Deber
"No creo que haya sido la dificultad que ellos representaron, pienso que tienen que ver más con que nosotros podemos jugar mejor. Eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta semana. En lo que nosotros podemos hacer mejor y no en lo que puede hacer el rival."
Las palabras son de Henley, uno de los líderes de una unidad que nunca pudo encontrarle la vuelta definitiva al ataque visitante.
Las 393 yardas totales permitidas por el grupo (ahora coordinado por Chris O'Leary) habrían sido la segunda mayor cantidad permitida por el equipo durante toda la temporada pasada.
Si bien es cierto que en la zona roja la unidad respondió permitiendo solo dos touchdowns en los cinco viajes dentro de las 20 yardas finales de Chargers, también es verdad que nunca pudo poner a Brissett bajo real presión.
El veterano QB de 11 temporadas terminó el partido 27/37 para 277 yardas y un touchdown, sin INT y un QB rating de 103.1.
Y una de las claves de esta eficiencia fue lo rápido que Brissett soltó la pelota.
De acuerdo a PFF, el mariscal de campo visitante se deshizo del ovoide en un promedio de 2.52 segundos, anulando casi por completo cualquier posibilidad de presionarlo por parte de Chargers.
Arizona llegó con un claro plan a Inglewood, y los dirigidos por Mike LaFleur (hermano del HC de Green Bay Matt LaFleur) lo ejecutaron a la perfección.
"Querían sacar la pelota rápido, y sacar la pelota rápido fue lo que hicieron," dijo James. "Hicieron un gran trabajo en terceras oportunidades."
Allí los Cardinals anotaron en seis de 14 oportunidades contra solo dos de ocho para Chargers.
"Nadie puede hacernos más daño que nosotros mismos", afirmó Henley.
Como es su costumbre, Derwin James no esquivó los micrófonos, reconoció su responsabilidad en la derrota pero también dejó un claro mensaje sobre como se tendrá que solucionar lo visto ante Arizona, para que no se repita el siguiente domingo ante la visita de los Raiders.
"Tenemos que mirar esos momentos, decir la verdad, y recuperarnos."