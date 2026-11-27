Uiagalelei hizo su debut en la NFL en la Semana 9, lanzando el primer pase de touchdown de su carrera durante el último cuarto.

A sus 25 años, afronta su primera titularidad sabiendo que cuenta con el respaldo de sus compañeros, lo cual es un impulso adicional para el quarterback.

"Muchos compañeros me han apoyado," dijo Uiagalelei. "Lo valoro mucho; saber que se alegran por mí y que confían en que dirija la ofensiva me da aún más seguridad en mí mismo. Se los agradezco."

Harbaugh añadió: "No se ha hecho un gran alboroto al respecto. Creo que los jugadores confían sinceramente en DJ."

Por otro lado, New England tiene previsto alinear a Tommy DeVito como titular, dado que el quarterback principal, Drake Maye, ha quedado fuera por lesión.

DeVito ha participado en 15 partidos a lo largo de su trayectoria en la NFL —ocho de ellos como titular — registrando nueve pases de touchdown frente a cuatro intercepciones.

"Establecen el juego terrestre. Utilizan formaciones con más jugadores de bloqueo para imponer su carrera, así que debemos estar preparados," señaló O'Leary sobre la ofensiva de los Patriots. "Saben muy bien cómo llevar el balón a espacios abiertos... Les gusta generar jugadas en campo abierto, por lo que nuestra prioridad será frenar la carrera y evitar que conviertan recepciones en yardas tras la captura o que logren pases profundos. Será un gran desafío."