A medida que el mes llega a su fin, los Chargers esperan cerrarlo sumando una victoria.
Ese ha sido el objetivo desde el comienzo de la semana, ya que buscan recuperarse el domingo en el SoFi Stadium.
"Tenemos que seguir esforzándonos por hacer las cosas que, a fin de cuentas, nos ayuden a ganar partidos," dijo el entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh. "Eso es lo fundamental: simplemente ganar."
Khalil Mack añadió: "Al final, se trata de recuperarnos esta semana y prepararnos para un nuevo desafío."
Esta semana, el encuentro presentará un duelo entre dos quarterbacks suplentes.
DJ Uiagalelei será el titular esta semana, después de que el quarterback Justin Herbert fuera descartado el viernes debido a una conmoción cerebral.
El quarterback, en su segundo año en la liga y llegó como agente libre no seleccionado en 2025, se prepara para debutar como titular en su carrera frente a los Patriots.
"Me alegro mucho por él. Se ha preparado durante toda la temporada como si cada semana fuera a ser su gran oportunidad," comentó Harbaugh el viernes. "En cualquier posición, pero especialmente como quarterback, hay que estar preparado; es mejor estar listo y que la oportunidad no llegue, a que llegue la oportunidad y no estar preparado."
"Ha sido muy aplicado durante toda la temporada," agregó Harbaugh. "Haber tenido todas las repeticiones esta semana le ha ayudado mucho; es un jugador con mucho talento. Me entusiasma que tenga su oportunidad y que salga a demostrar lo que vale."
Uiagalelei hizo su debut en la NFL en la Semana 9, lanzando el primer pase de touchdown de su carrera durante el último cuarto.
A sus 25 años, afronta su primera titularidad sabiendo que cuenta con el respaldo de sus compañeros, lo cual es un impulso adicional para el quarterback.
"Muchos compañeros me han apoyado," dijo Uiagalelei. "Lo valoro mucho; saber que se alegran por mí y que confían en que dirija la ofensiva me da aún más seguridad en mí mismo. Se los agradezco."
Harbaugh añadió: "No se ha hecho un gran alboroto al respecto. Creo que los jugadores confían sinceramente en DJ."
Por otro lado, New England tiene previsto alinear a Tommy DeVito como titular, dado que el quarterback principal, Drake Maye, ha quedado fuera por lesión.
DeVito ha participado en 15 partidos a lo largo de su trayectoria en la NFL —ocho de ellos como titular — registrando nueve pases de touchdown frente a cuatro intercepciones.
"Establecen el juego terrestre. Utilizan formaciones con más jugadores de bloqueo para imponer su carrera, así que debemos estar preparados," señaló O'Leary sobre la ofensiva de los Patriots. "Saben muy bien cómo llevar el balón a espacios abiertos... Les gusta generar jugadas en campo abierto, por lo que nuestra prioridad será frenar la carrera y evitar que conviertan recepciones en yardas tras la captura o que logren pases profundos. Será un gran desafío."
Harbaugh agregó: "Llevan el balón al fondo del campo con mucha eficacia y su quarterback es muy móvil. Generan muchas situaciones en las que el mariscal de campo debe improvisar, y [DeVito] es realmente bueno en eso. Tienen un juego terrestre sólido y jugadores capaces de marcar la diferencia; en conjunto, funcionan muy bien a la ofensiva."
La unidad defensiva busca recuperar su mejor nivel tras una actuación que estuvo por debajo de sus estándares habituales.
"Hubo muchas cosas que no ejecutamos a nuestro máximo potencial," dijo Mack. "Simplemente, hubo muchos aspectos que no hicimos bien."
El coordinador defensivo de los Chargers, Chris O'Leary, añadió: "Es una oportunidad para resurgir y retomar el buen camino."
Los Bolts son conscientes del desafío que representa New England — que llega tras su semana de descanso — en lo que será su primer enfrentamiento desde el duelo de la ronda de comodines del año pasado.
"Creo que los videos demuestran que [son mejores de lo que indica su récord]; estoy de acuerdo con eso," señaló Harbaugh. «Son un equipo de fútbol americano realmente bueno, un equipo muy sólido. Se han enfrentado a muchos buenos rivales y han disputado partidos de gran nivel."
"Es un equipo completo: tanto en ataque como en defensa y en equipos especiales," añadió Harbaugh. "En todos los aspectos, parecen un equipo de nivel de Super Bowl; eso es lo que se aprecia al analizar los videos."
Toda la atención está puesta en este domingo, correspondiente a la Fecha 12.
"Mi enfoque es muy concreto: ganar el próximo partido," afirmó Harbaugh.
Mack agregó: "Las cosas son más fáciles cuando te concentras en el aquí y el ahora."