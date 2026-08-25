Chargers Reporte de Campamento: Conclusiones de la Ultima Sesión de Entrenamientos de 2026

Los Bolts llevaron a cabo el martes su No. 20 y última sesión de entrenamiento del campamento.
La práctica duró 75 minutos y los jugadores utilizaron cascos, hombreras y pantalones cortos.
Ahora, los Chargers se prepararán para el último partido de pretemporada del jueves contra los Rams, antes de la fecha límite del domingo para definir la plantilla final de 53 jugadores.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers correspondiente a la práctica del martes:
1. ¡Esto es todo!
Los Bolts comenzaron esto el 29 de julio, un miércoles rebosante de entusiasmo.
Tras exactamente 20 entrenamientos, los Chargers cierran el campamento de entrenamiento y ahora ponen la mira en el tercer y último partido de pretemporada, que se disputará el jueves contra los Rams.
Por supuesto, también se mantendrá la atención en los últimos puestos disponibles para completar la plantilla definitiva de 53 jugadores.
Sin embargo, en términos generales, Harbaugh declaró antes del entrenamiento del martes que está muy satisfecho con el estado actual del equipo.
"Cosas mayormente buenas, muchas cosas buenas," dijo Harbaugh. "El objetivo ha sido llegar a la Fecha 1 con el mejor equipo posible y en las mejores condiciones físicas."
"La concentración ha sido excelente. Sin distracciones," añadió Harbaugh. "Los jugadores se han dedicado a trabajar sin preocuparse... y eso ha sido muy positivo."
El trabajo no termina aquí, por supuesto, ya que los Chargers inaugurarán la temporada 2026 en casa contra los Cardinals el 13 de septiembre.
Pero una etapa importante del calendario ya ha concluido, y Harbaugh reafirma que su equipo sigue "trabajando duro" de cara a las próximas semanas.
"Hace falta que todos participen y necesitamos a todos," afirmó Harbaugh. "Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, y lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Así es el fútbol americano; así es como se construye un equipo."
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2. Última actualización sobre la posición de guardia izquierdo
La pugna por el puesto de guardia izquierdo ha sido protagonista en casi todos los informes del campamento durante el último mes, por lo que resulta lógico incluir a este grupo en el reporte final.
En el entrenamiento del martes, Trey Pipkins III y Kayode Awosika se repartieron las repeticiones en la posición de guardia izquierdo, una dinámica que se ha mantenido desde el sábado.
Aunque los Chargers aún no han designado oficialmente a un titular para ese puesto, el coordinador ofensivo Mike McDaniel comentó el lunes que Awosika podría ser el elegido.
"Creo que el número 74 podría quedarse con el puesto," dijo McDaniel el lunes.
En cuanto al resto de la línea de protección para Justin Herbert, la unidad contó con Rashawn Slater, Jake Slaughter, Cole Strange y Joe Alt en sus posiciones habituales.
El grupo de Trey Lance estuvo integrado, de izquierda a derecha, por Travis Burke, Trevor Penning, Jacob Spomer, Alex Harkey y Logan Taylor.
La línea para DJ Uiagalelei incluyó, de izquierda a derecha, a Laekin Vakalahi, Taylor, Josh Kaltenberger, Harkey y Burke.
3. Jugadas clave del cierre del campamento
Los Chargers dedicaron parte del entrenamiento del martes a ejercicios con el equipo completo, incluida una situación de "dos minutos" en la que la defensa se impuso en todas las ocasiones.
Sin embargo, los momentos más destacados se produjeron durante los ejercicios de 7 contra 7, especialmente en la zona roja.
Herbert comenzó con gran precisión en sus primeras cuatro repeticiones de 7 contra 7, conectando con Charlie Kolar, Devonte Ross, Tre' Harris y Kimani Vidal para lograr primeros downs.
Luego fue el turno de la defensa titular de los Bolts; Derwin James inició el ejercicio interceptando un pase de Lance.
Posteriormente, Cam Hart y Elijah Molden se combinaron para forzar un pase incompleto en profundidad, antes de que Donte Jackson lograra desviar un pase.
Una vez que la sesión se trasladó a la zona roja, Nikko Reed desvió un pase antes de que Kolar atrapara un envío de touchdown de 7 yardas de Herbert.
Acto seguido, Uiagalelei lanzó un pase de touchdown de 12 yardas a Dalevon Campbell, provocando el clamor de toda la ofensiva.
En otras acciones del entrenamiento, Jamaree Caldwell, Akheem Mesidor, Molden y Reed registraron cada uno una tackleada para pérdida de yardas, mientras que Tony Jefferson logró desviar un pase.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.