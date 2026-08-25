Chargers Reporte de Campamento: Conclusiones de la Ultima Sesión de Entrenamientos de 2026

1. ¡Esto es todo!

Los Bolts comenzaron esto el 29 de julio, un miércoles rebosante de entusiasmo.

Tras exactamente 20 entrenamientos, los Chargers cierran el campamento de entrenamiento y ahora ponen la mira en el tercer y último partido de pretemporada, que se disputará el jueves contra los Rams.

Por supuesto, también se mantendrá la atención en los últimos puestos disponibles para completar la plantilla definitiva de 53 jugadores.

Sin embargo, en términos generales, Harbaugh declaró antes del entrenamiento del martes que está muy satisfecho con el estado actual del equipo.

"Cosas mayormente buenas, muchas cosas buenas," dijo Harbaugh. "El objetivo ha sido llegar a la Fecha 1 con el mejor equipo posible y en las mejores condiciones físicas."

"La concentración ha sido excelente. Sin distracciones," añadió Harbaugh. "Los jugadores se han dedicado a trabajar sin preocuparse... y eso ha sido muy positivo."

El trabajo no termina aquí, por supuesto, ya que los Chargers inaugurarán la temporada 2026 en casa contra los Cardinals el 13 de septiembre.

Pero una etapa importante del calendario ya ha concluido, y Harbaugh reafirma que su equipo sigue "trabajando duro" de cara a las próximas semanas.