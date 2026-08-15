Chargers Reporte de Campamento: Intercepción de Molden Culmina Sólida Actuación Defensiva en el Día 13

1. Molden lidera una defensa dominante

Los Chargers dedicaron el penúltimo periodo de la práctica del sábado a trabajar en una situación de "serie de dos minutos" (ejercicio de final de partido).

La ofensiva tenía el balón en la línea de 45 yardas del campo rival y 35 segundos en el reloj.

Lo que sucedió no fue ninguna sorpresa, dado el desempeño que mostraron las unidades defensivas de los Bolts durante toda la práctica.

El grupo de Justin Herbert logró avanzar hasta la zona roja tras completar un pase de 10 yardas con Omarion Hampton y otro de 20 yardas con KeAndre Lambert-Smith.

Como la ofensiva había pedido un tiempo tras la recepción de Hampton, Herbert se vio obligado a lanzar el balón contra el suelo después de que la recepción de Smith llevara al equipo hasta la línea de 15 yardas.

Sin embargo, tras un pase incompleto en segunda oportunidad que dejó solo seis segundos en el reloj, Harbaugh decidió que ya había visto suficiente y ordenó que la unidad de Trey Lance probara suerte con el ejercicio.

No obstante, el grupo de Lance apenas estuvo en el campo dos jugadas, ya que Elijah Molden logró una intercepción que puso fin al ejercicio.

En general, la intercepción de Molden destacó una jornada sólida para la defensa y una complicada para la ofensiva, unidad que se vio afectada por penalizaciones y una ejecución deficiente.

El gran esfuerzo defensivo comenzó durante los ejercicios de 7 contra 7, cuando Troy Dye desvió el primer pase de Herbert en dicha dinámica.

Posteriormente, Deane Leonard realizó una excelente cobertura sobre Quentin Johnson en profundidad, arrebatándole el balón de las manos al receptor abierto para provocar un pase incompleto.

Más tarde, Khalil Mack logró una captura durante los ejercicios de equipo completo, antes de que Genesis Smith consiguiera desviar un pase. Más tarde, Tre' Harris realizó una espectacular recepción a una mano, pero la jugada habría quedado anulada tanto por una salida en falso como por una captura de Tuli Tuipulotu.