Chargers Reporte de Campamento: Intercepción de Molden Culmina Sólida Actuación Defensiva en el Día 13

Los Bolts regresaron el sábado con una práctica de aproximadamente 90 minutos con equipamiento completo, en el día 13 del campamento de entrenamiento de los Chargers.
Los Chargers tuvieron el viernes libre tras su victoria por 27-7 en Houston, un partido que el entrenador en jefe Jim Harbaugh calificó como "un muy buen comienzo" de la pretemporada.
El equipo entrenará a las 10 a. m. en las instalaciones de The Bolt durante los próximos tres días, incluyendo una práctica conjunta con los 49ers el martes.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del sábado:
1. Molden lidera una defensa dominante
Los Chargers dedicaron el penúltimo periodo de la práctica del sábado a trabajar en una situación de "serie de dos minutos" (ejercicio de final de partido).
La ofensiva tenía el balón en la línea de 45 yardas del campo rival y 35 segundos en el reloj.
Lo que sucedió no fue ninguna sorpresa, dado el desempeño que mostraron las unidades defensivas de los Bolts durante toda la práctica.
El grupo de Justin Herbert logró avanzar hasta la zona roja tras completar un pase de 10 yardas con Omarion Hampton y otro de 20 yardas con KeAndre Lambert-Smith.
Como la ofensiva había pedido un tiempo tras la recepción de Hampton, Herbert se vio obligado a lanzar el balón contra el suelo después de que la recepción de Smith llevara al equipo hasta la línea de 15 yardas.
Sin embargo, tras un pase incompleto en segunda oportunidad que dejó solo seis segundos en el reloj, Harbaugh decidió que ya había visto suficiente y ordenó que la unidad de Trey Lance probara suerte con el ejercicio.
No obstante, el grupo de Lance apenas estuvo en el campo dos jugadas, ya que Elijah Molden logró una intercepción que puso fin al ejercicio.
En general, la intercepción de Molden destacó una jornada sólida para la defensa y una complicada para la ofensiva, unidad que se vio afectada por penalizaciones y una ejecución deficiente.
El gran esfuerzo defensivo comenzó durante los ejercicios de 7 contra 7, cuando Troy Dye desvió el primer pase de Herbert en dicha dinámica.
Posteriormente, Deane Leonard realizó una excelente cobertura sobre Quentin Johnson en profundidad, arrebatándole el balón de las manos al receptor abierto para provocar un pase incompleto.
Más tarde, Khalil Mack logró una captura durante los ejercicios de equipo completo, antes de que Genesis Smith consiguiera desviar un pase. Más tarde, Tre' Harris realizó una espectacular recepción a una mano, pero la jugada habría quedado anulada tanto por una salida en falso como por una captura de Tuli Tuipulotu.
Posteriormente, Lander Barton, Tuipulotu y Garmon Randolph lograron tacleadas con pérdida de yardas, mientras que Justin Eboigbe y Bud Dupree se repartieron una captura.
2. Actualización de la posición de guardia izquierdo
El 4 de agosto, Harbaugh comentó que quería ver alrededor de 10 entrenamientos más antes de tomar una decisión sobre quién sería el guardia izquierdo titular de los Bolts.
Dado que el sábado se cumplieron ocho entrenamientos desde aquella fecha, ¿en qué punto se encuentra la disputa por esa posición?
"Veremos qué nos depara esta semana," dijo Harbaugh antes del entrenamiento.
Luego continuó: "Me pareció que algunos jugadores dieron un gran paso adelante el sábado pasado. Jake Slaughter llegó a un punto de inflexión el sábado pasado... así que, ¿qué traerá este sábado? Y luego el domingo, el lunes..."
Slaughter fue uno de los dos jugadores que rotaron en la posición de guardia izquierdo el sábado, junto con Kayode Awosika; el novato fue quien tuvo la primera oportunidad durante las repeticiones con el equipo completo.
El resto de la línea ofensiva principal de los Chargers se mantuvo sin cambios, incluyendo al tackle izquierdo Trey Pipkins III, al centro Tyler Biadasz, al guardia derecho Cole Strange y al tackle derecho Joe Alt.
Rashawn Slater no entrenó el sábado; Harbaugh señaló que el tackle izquierdo está "superando una molestia", pero que el entrenador en jefe de los Chargers "no está preocupado por ello".
En otra parte de la línea, el grupo que se alineó frente a Lance incluía inicialmente, de izquierda a derecha, a Logan Taylor, Branson Taylor, Slaughter, Awosika y Travis Burke.
Más tarde, Jacob Spomer (centro) y Trevor Penning (guardia derecho) rotaron con ese grupo; Logan Taylor pasó a la posición de guardia derecho y Penning a la de guardia izquierdo.
La siguiente unidad para DJ Uiagalelei estuvo compuesta, de izquierda a derecha, por Laekin Vakalahi, Alex Harkey, Spomer, Penning y Branson Taylor.
Posteriormente, Josh Kaltenberger alternó en las posiciones de centro y guardia derecho, mientras que Burke entró como tackle derecho.
Burke y Logan Taylor lideraron a los Chargers con 58 jugadas ofensivas el jueves por la noche en Houston.
Antes del entrenamiento, Harbaugh expresó su satisfacción con todos los jóvenes linieros ofensivos de los Bolts.
"Se han sembrado algunas semillas y ahora observamos cómo crecen," añadió Harbaugh. "La tendencia es ascendente."
3. Un vistazo a los quarterbacks suplentes
Aunque las unidades defensivas de los Bolts superaron a Lance y Uiagalelei, Harbaugh quedó impresionado con el desempeño de ambos en el partido del jueves.
Lance completó 12 de 20 pases (60 por ciento) para 164 yardas y una intercepción, además de sumar 27 yardas por tierra.
Uiagalelei se hizo cargo de las últimas cuatro series ofensivas y completó seis de nueve pases (66.6 por ciento) para 120 yardas y un touchdown.
"Me pareció que lo hicieron muy bien. Una vez más, la labor de los entrenadores se hizo notar y ellos lo llevaron al campo, particularmente en cuanto al ritmo y el juego de pies," dijo Harbaugh. "Es algo en lo que nuestros quarterbacks trabajaron mucho durante la temporada baja y creo que lo demostraron muy bien."
Harbaugh destacó luego la mejora en el juego de pies y la precisión de Uiagalelei.
"DJ, ¿qué más se puede pedir? Un índice de quarterback de 146.8; eso es realmente excelente," comentó Harbaugh.
Hasta ahora en el campamento, Lance ha asumido la mayor parte de las repeticiones detrás de Herbert, seguido por Uiagalelei.
Sin embargo, dado que se espera que Herbert sea titular el jueves por la noche contra los 49ers, habrá que ver cómo reparten los Chargers las jugadas entre Lance y Uiagalelei después de ese encuentro.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.