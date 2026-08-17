Chargers Reporte de Campamento: Mike McDaniel Habla Sobre de la Competencia por el Puesto de Guardia Izquierdo

1. McDaniel habla sobre el puesto de guardia izquierdo

Mike McDaniel habló ante los medios tras el entrenamiento del lunes y, como era de esperar, le preguntaron sobre la situación de la competencia por el puesto de guardia izquierdo de los Chargers.

El coordinador ofensivo de los Chargers ofreció algunas novedades; concretamente, señaló que "la disputa sigue abierta, pero las cosas han empezado a tomar forma."

McDaniel indicó que, si bien los cinco jugadores — Kayode Awosika, Jake Slaughter, Branson Taylor, Trevor Penning y Trey Pipkins III — están en la pelea, hay un trío que podría estar tomando ventaja.

"En mi opinión, hay cinco jugadores en la competencia," dijo McDaniel. "Y perdería dinero si apostara en contra de tres de ellos."

Sin embargo, McDaniel dejó en manos del entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, la decisión de revelar quiénes son esos tres jugadores.

"Creo que el entrenador habla [el martes]... ¿quizás si sacuden esos árboles?", bromeó McDaniel. "No se trata de mantener secretos, sino más bien de una competencia sana y de no descartar a nadie hasta que su propio desempeño los deje fuera oficialmente.

"Soy como Sócrates," añadió McDaniel. "Lo único que sé es que no sé nada."

En el entrenamiento del lunes, Awosika, Taylor y Slaughter rotaron en la posición de guardia izquierdo, después de que Slaughter y Taylor fueran quienes rotaron protegiendo a Justin Herbert durante el fin de semana.

McDaniel también expresó su satisfacción con todo el proceso, señalando que la competencia en la línea ofensiva había resultado "mejor de lo que había previsto."

"Hay que reconocer el mérito del grupo; estoy muy entusiasmado con la competencia," dijo McDaniel. "Lo que sí sé es que me sentiré tranquilo con el nivel de juego de quienquiera que sea el elegido."

Por último, McDaniel señaló que el entrenamiento conjunto del martes contra los 49ers será una parte importante del proceso de evaluación.

"Cada repetición es absolutamente crucial," afirmó McDaniel.

En cuanto al resto de la línea, Pipkins y Taylor compartieron repeticiones en la posición de tackle izquierdo el lunes protegiendo a Herbert, mientras que Tyler Biadasz, Cole Strange y Joe Alt ocuparon sus puestos habituales.

La línea que protegió a Trey Lance estuvo compuesta, de izquierda a derecha, por Logan Taylor en el tackle izquierdo; Penning y Slaughter en el guardia izquierdo; Slaughter y Jacob Spomer en el centro; Branson Taylor y Awosika en el guardia derecho; y Travis Burke y Logan Taylor en el tackle derecho.