Chargers Reporte de Campamento: Mike McDaniel Habla Sobre de la Competencia por el Puesto de Guardia Izquierdo

Los Bolts tuvieron una sesión de entrenamiento ligera en el día 15 del campamento de entrenamiento, con una duración de más de 90 minutos, sin protecciones y a un ritmo de calmado.
Los Chargers entrenarán el martes a las 10 a. m. en The Bolt en una práctica conjunta con los 49ers.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers correspondiente a la práctica del lunes:
1. McDaniel habla sobre el puesto de guardia izquierdo
Mike McDaniel habló ante los medios tras el entrenamiento del lunes y, como era de esperar, le preguntaron sobre la situación de la competencia por el puesto de guardia izquierdo de los Chargers.
El coordinador ofensivo de los Chargers ofreció algunas novedades; concretamente, señaló que "la disputa sigue abierta, pero las cosas han empezado a tomar forma."
McDaniel indicó que, si bien los cinco jugadores — Kayode Awosika, Jake Slaughter, Branson Taylor, Trevor Penning y Trey Pipkins III — están en la pelea, hay un trío que podría estar tomando ventaja.
"En mi opinión, hay cinco jugadores en la competencia," dijo McDaniel. "Y perdería dinero si apostara en contra de tres de ellos."
Sin embargo, McDaniel dejó en manos del entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, la decisión de revelar quiénes son esos tres jugadores.
"Creo que el entrenador habla [el martes]... ¿quizás si sacuden esos árboles?", bromeó McDaniel. "No se trata de mantener secretos, sino más bien de una competencia sana y de no descartar a nadie hasta que su propio desempeño los deje fuera oficialmente.
"Soy como Sócrates," añadió McDaniel. "Lo único que sé es que no sé nada."
En el entrenamiento del lunes, Awosika, Taylor y Slaughter rotaron en la posición de guardia izquierdo, después de que Slaughter y Taylor fueran quienes rotaron protegiendo a Justin Herbert durante el fin de semana.
McDaniel también expresó su satisfacción con todo el proceso, señalando que la competencia en la línea ofensiva había resultado "mejor de lo que había previsto."
"Hay que reconocer el mérito del grupo; estoy muy entusiasmado con la competencia," dijo McDaniel. "Lo que sí sé es que me sentiré tranquilo con el nivel de juego de quienquiera que sea el elegido."
Por último, McDaniel señaló que el entrenamiento conjunto del martes contra los 49ers será una parte importante del proceso de evaluación.
"Cada repetición es absolutamente crucial," afirmó McDaniel.
En cuanto al resto de la línea, Pipkins y Taylor compartieron repeticiones en la posición de tackle izquierdo el lunes protegiendo a Herbert, mientras que Tyler Biadasz, Cole Strange y Joe Alt ocuparon sus puestos habituales.
La línea que protegió a Trey Lance estuvo compuesta, de izquierda a derecha, por Logan Taylor en el tackle izquierdo; Penning y Slaughter en el guardia izquierdo; Slaughter y Jacob Spomer en el centro; Branson Taylor y Awosika en el guardia derecho; y Travis Burke y Logan Taylor en el tackle derecho.
La línea que protegió a DJ Uiagalelei estuvo formada, de izquierda a derecha, por Laekin Vakalahi, Alex Harkey, Spomer y Josh Kaltenberger en el centro; Kaltenberger y Penning en el guardia derecho; y Burke y Logan Taylor en el tackle derecho.
2. Otra gran jornada para Dicker
Cameron Dicker tuvo otro entrenamiento sólido el lunes, al acertar siete de sus ocho intentos de gol de campo.
Sin embargo, el pateador de los Chargers aumentó el grado de dificultad al realizar los intentos en los postes estrechos, que son apenas nueve pies de ancho.
Dicker acertó sus primeros cinco intentos del lunes, anotando desde distancias de 40, 35, 42, 35 y 37 yardas.
Aunque envió un intento de 43 yardas ligeramente desviado hacia la derecha, se recuperó para anotar desde 33 y 28 yardas y así finalizar el ejercicio.
En resumen, Dicker acumula un registro de 37 aciertos en 40 intentos de gol de campo durante el campamento, incluyendo un total de 16 patadas realizadas en los postes estrechos.
The Chargers celebrated Women in Sports Day at Training Camp with a Chargers Social Club event. The day featured appearances from Conquer Chargers Girls Flag and USC Women's Flag Football, with Conquer players joining the Bolts for the walkout to practice. Guests enjoyed photo opportunities, hair tinsel, special "Everyone Watches Women's Sports" posters and exclusive Chargers Social Club merchandise available for purchase. Following practice, attendees met General Manager Joe Hortiz, Daiyan Henley and Cameron Dicker, received autographs from Justin Herbert, Omarion Hampton and other Chargers players, and took part in a Girls Flag Coaching Summit.
3. Un vistazo a los receptores abiertos jóvenes
Un grupo de receptores abiertos jóvenes realizó un trabajo valioso con Herbert el lunes, aunque el entrenamiento no se desarrollara a máxima intensidad.
Dado que Quentin Johnston y Tre' Harris no se entrenaron, Derius Davis, Brenen Thompson y KeAndre Lambert-Smith figuraron entre los jóvenes que ocuparon puestos junto a Ladd McConkey.
Esto sucede después de que McConkey, Johnston y Harris no jugaran en el partido inaugural de pretemporada del jueves en Houston.
¿Qué opinión tuvo McDaniel sobre el desempeño de los jóvenes receptores abiertos en ese partido?
"Me pareció que los chicos lo manejaron bastante bien," dijo McDaniel, quien señaló que utilizó un poco más de movimiento previo a la jugada de lo habitual en partidos de pretemporada.
Lambert-Smith lideró al grupo con cuatro recepciones para 58 yardas, mientras que Thompson sumó dos recepciones para 30 yardas.
"Lo más importante es que quería que nuestro estilo de juego destacara al ver las grabaciones, y creo que así fue," dijo McDaniel. "Creo que logramos un muy buen punto de partida en cuanto a cómo abordamos la línea de golpeo, cómo atacamos la línea de golpeo...
"Quedé satisfecho con ese punto de partida," continuó McDaniel. "La expectativa —ya sea que ganes, pierdas o empates— es que quieras que el primer partido refleje todo aquello en lo que has estado insistiendo.
"Quieres ver que eso se materialice en el campo," añadió McDaniel. "Así que quedé contento con eso."
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.