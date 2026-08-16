Chargers Reporte de Campamento: Linieros Ofensivos Jóvenes Asumen el Desafío en el Día 14

1. Un buen día para la línea ofensiva de los Chargers

Como es habitual, la línea ofensiva de los Chargers ha acaparado gran parte de la atención durante el campamento de entrenamiento, ya sea por el regreso de veteranos tras sus lesiones, la competencia por el puesto de guardia izquierdo o el desempeño inicial de los novatos en la NFL.

El grupo quizás su mejor jornada del campamento, especialmente en los ejercicios de uno contra uno frente a los linieros defensivos y los especialistas en presión.

Ambos grupos se enfrentaron al inicio de la práctica, y el ejercicio se saldó con una clara victoria para la ofensiva, ya que sus linieros se impusieron en 23 de las 31 repeticiones totales.

Joe Alt abrió el ejercicio venciendo a Tuli Tuipulotu, y acto seguido Tyler Biadasz superó a Dalvin Tomlinson.

Posteriormente, Kayode Awosika ganó dos duelos consecutivos contra Teair Tart, mientras que Trey Pipkins III se impuso en su turno frente a Nadame Tucker.

El resto de la sesión estuvo protagonizado principalmente por los linieros ofensivos jóvenes de los Chargers, quienes brillaron en los ejercicios de uno contra uno.

Travis Burke ganó sus cuatro repeticiones, mientras que Jacob Spomer y Alex Harkey lograron un pleno de tres victorias en tres intentos. Por su parte, Jake Slaughter, Branson Taylor y Logan Taylor ganaron dos de sus tres repeticiones cada uno.

Por cierto, en cuanto a la rotación en la posición de guardia izquierdo, Awosika y Slaughter se repartieron las repeticiones durante la jornada del domingo.

En el plano defensivo, Jamaree Caldwell logró una victoria clara sobre Cole Strange, mientras que Andre Carter ganó dos de sus tres duelos. Además, Terry Webb provocó lo que probablemente habría sido una penalización por sujetar contra Trevor Penning.

Si bien la igualdad fue mayor en los ejercicios de equipo completo, un jugador de cada bando logró destacar.

Biadasz se mostró infranqueable en el interior el domingo, frenando en dos ocasiones a Tuipulotu por el centro y forcejeando también con Tart, quien fue la figura destacada de la defensa.

El tacle defensivo, que afronta su tercera temporada con los Bolts, ha sido una constante fuente de problemas para el rival durante el campamento y parece listo para elevar su nivel de juego aún más.

"Ha sido realmente importante para nosotros. Está asumiendo un rol en el que ejerce una gran influencia sobre la defensa," comentó el domingo Chris O'Leary, coordinador defensivo de los Chargers, sobre Tart. "Está en primera línea, en la batalla, y es un jugador agresivo.

"Va a realizar grandes jugadas para nosotros, pero hemos ido impulsándolo hacia ese papel de: 'Oye, los demás se fijan en ti y te siguen'", añadió O'Leary. "Juega y entrena con gran intensidad; a veces tenemos que frenarlo un poco durante los entrenamientos. Pero nos gusta el nivel que muestra."

Tart firmó una extensión de contrato multianual en enero.

Registró una calificación de 70.3 en defensa contra la carrera según Pro Football Focus en 2024, situándose en el puesto 13 entre todos los linieros defensivos interiores con al menos 160 jugadas contra la carrera.