Chargers Reporte de Campamento: Linieros Ofensivos Jóvenes Asumen el Desafío en el Día 14

Los Chargers tuvieron una jornada de trabajo intenso este domingo, correspondiente al día 14 de su campamento de entrenamiento.
El equipo entrenó con protecciones por segundo día consecutivo en las instalaciones de The Bolt, completando una sesión de más de 90 minutos ante una gran cantidad de aficionados.
Los Chargers volverán a entrenar el lunes a las 10:00 a. m. en The Bolt, antes de realizar una práctica conjunta con los 49ers el martes.
Aquí está el informe del campamento de entrenamiento de los Chargers tras la práctica del domingo:
1. Un buen día para la línea ofensiva de los Chargers
Como es habitual, la línea ofensiva de los Chargers ha acaparado gran parte de la atención durante el campamento de entrenamiento, ya sea por el regreso de veteranos tras sus lesiones, la competencia por el puesto de guardia izquierdo o el desempeño inicial de los novatos en la NFL.
El grupo quizás su mejor jornada del campamento, especialmente en los ejercicios de uno contra uno frente a los linieros defensivos y los especialistas en presión.
Ambos grupos se enfrentaron al inicio de la práctica, y el ejercicio se saldó con una clara victoria para la ofensiva, ya que sus linieros se impusieron en 23 de las 31 repeticiones totales.
Joe Alt abrió el ejercicio venciendo a Tuli Tuipulotu, y acto seguido Tyler Biadasz superó a Dalvin Tomlinson.
Posteriormente, Kayode Awosika ganó dos duelos consecutivos contra Teair Tart, mientras que Trey Pipkins III se impuso en su turno frente a Nadame Tucker.
El resto de la sesión estuvo protagonizado principalmente por los linieros ofensivos jóvenes de los Chargers, quienes brillaron en los ejercicios de uno contra uno.
Travis Burke ganó sus cuatro repeticiones, mientras que Jacob Spomer y Alex Harkey lograron un pleno de tres victorias en tres intentos. Por su parte, Jake Slaughter, Branson Taylor y Logan Taylor ganaron dos de sus tres repeticiones cada uno.
Por cierto, en cuanto a la rotación en la posición de guardia izquierdo, Awosika y Slaughter se repartieron las repeticiones durante la jornada del domingo.
En el plano defensivo, Jamaree Caldwell logró una victoria clara sobre Cole Strange, mientras que Andre Carter ganó dos de sus tres duelos. Además, Terry Webb provocó lo que probablemente habría sido una penalización por sujetar contra Trevor Penning.
Si bien la igualdad fue mayor en los ejercicios de equipo completo, un jugador de cada bando logró destacar.
Biadasz se mostró infranqueable en el interior el domingo, frenando en dos ocasiones a Tuipulotu por el centro y forcejeando también con Tart, quien fue la figura destacada de la defensa.
El tacle defensivo, que afronta su tercera temporada con los Bolts, ha sido una constante fuente de problemas para el rival durante el campamento y parece listo para elevar su nivel de juego aún más.
"Ha sido realmente importante para nosotros. Está asumiendo un rol en el que ejerce una gran influencia sobre la defensa," comentó el domingo Chris O'Leary, coordinador defensivo de los Chargers, sobre Tart. "Está en primera línea, en la batalla, y es un jugador agresivo.
"Va a realizar grandes jugadas para nosotros, pero hemos ido impulsándolo hacia ese papel de: 'Oye, los demás se fijan en ti y te siguen'", añadió O'Leary. "Juega y entrena con gran intensidad; a veces tenemos que frenarlo un poco durante los entrenamientos. Pero nos gusta el nivel que muestra."
Tart firmó una extensión de contrato multianual en enero.
Registró una calificación de 70.3 en defensa contra la carrera según Pro Football Focus en 2024, situándose en el puesto 13 entre todos los linieros defensivos interiores con al menos 160 jugadas contra la carrera.
Tart asumió una mayor carga de trabajo en 2025 y mejoró aún más en este aspecto, obteniendo una calificación de 74.7 de PFF en defensa contra la carrera, lo que le valió el quinto puesto entre todos los linieros con al menos 240 jugadas.
2. Herbert lanza profundo
Justin Herbert estuvo en gran forma el domingo por la mañana.
Herbert logró dos pases de touchdown durante un ejercicio de 7 contra 7 en la zona roja, cerrando la sesión con buen pie después de que la defensa se mostrara sólida en las primeras cuatro jugadas.
El primer pase de touchdown de Herbert fue para Amar Johnson, quien superó a la defensa para anotar tras una recepción de 20 yardas.
Luego, Herbert encontró a Ladd McConkey para una anotación de 12 yardas, lanzando el balón entre tres defensores en la zona de anotación.
El quarterback de los Chargers mantuvo su buen ritmo en los ejercicios de equipo completo, conectando con Quentin Johnston por el centro para una ganancia de más de 20 yardas en la primera jugada.
Herbert volvió a lucirse en la siguiente jugada al conectar con Brenen Thompson en profundidad para un avance de más de 40 yardas, acción que terminó con el receptor novato cayendo al suelo.
Sin embargo, cabe destacar que Thompson podría aprovechar esta jugada como una lección, ya que nadie lo tocó al caer ni tampoco después de hacerlo.
Mientras Thompson celebraba, el linebacker Denzel Perryman corrió hacia él y le arrebató el balón, provocando lo que probablemente habría sido un balón suelto.
Si a esto le sumamos que Pipkins probablemente habría sido penalizado por sujetar a Tuipulotu, resultó ser una jugada típica de campamento de entrenamiento, con múltiples acciones ocurriendo simultáneamente.
En cuanto a otras actuaciones destacadas de los quarterbacks este domingo, Trey Lance lideró una serie ofensiva de touchdown durante un ejercicio de situación de dos minutos, culminando con un pase de anotación de 15 yardas a Oronde Gadsden.
3. Dicker perfecto en 6 intentos de patada
Fue una jornada rutinaria para Cameron Dicker, quien acertó los seis intentos de gol de campo que realizó el domingo.
El pateador de los Bolts comenzó el día anotando desde 49 yardas; posteriormente, se acercó para convertir desde 46, 44, 40, 36 y 33 yardas durante el resto del ejercicio.
Dicker, el pateador más preciso en la historia de la NFL, ha tenido un campamento magnífico hasta ahora, de cara a su quinta temporada como profesional.
Dicker ha acertado 23 de 24 goles de campo en los ejercicios del equipo y suma 30 de 32 en total, si se incluyen ocho patadas realizadas hacia postes más estrechos.
En cualquier caso, queda claro que los Chargers siguen contando con el que quizás sea el mejor pateador de la liga.
Para más información sobre el campamento, consulta el centro de información del campamento de entrenamiento de los Chargers.