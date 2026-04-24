Chargers Seleccionan a EDGE Akheem Mesidor en el Puesto Número 22 en el Draft 2026

Los Chargers seleccionaron el jueves al cazador de Miami, Akheem Mesidor, con la selección número 22 en el Draft de la NFL de 2026.

Mesidor es uno de los prospectos más destacados en la posición de la clase de este año; de hecho, Mel Kiper Jr., de ESPN, lo sitúa como el jugador número 23 en su clasificación.

Kiper ofreció el siguiente análisis sobre Mesidor:

El jugador canadiense hace sentir su presencia tanto contra la carrera como contra el pase, y exhibe una buena flexibilidad explosividad en el cierre y potencia. Cuando su movimiento inicial se ve frustrado, Mesidor nunca deja de luchar. También aporta cierta versatilidad, con la capacidad de desplazarse hacia el interior para jugar como tackle defensivo (DT) y generar presión desde la zona central de la línea.

Tanto Daniel Jeremiah, de NFL Network, como Dane Brugler, de The Athletic, también tienen a Mesidor clasificado en posiciones muy cercanas: en el puesto 26 y 28 de la clasificación, respectivamente.

Jeremiah añadió:

Mesidor fue sumamente productivo para los Hurricanes. Posee una complexión física ideal, un motor incansable y un instinto innato para presionar al mariscal de campo. En la defensa contra el pase, su juego se basa más en la potencia que en la velocidad pura. Es capaz de sacudirse o embestir con fuerza a los tackles ofensivos, neutralizar sus bloqueos con las manos y utilizar maniobras de empuje y tracción para generar presión. Una vez que logra crear cierta separación, puede girar la esquina y flexionar el cuerpo para dirigirse hacia el mariscal de campo. Cuando se le permite presionar por el interior, atacando a los guardias, suele imponerse muy temprano en la jugada. Nunca deja de trabajar con las manos y se niega rotundamente a permanecer bloqueado. En la defensa contra la carrera, cuenta con la longitud y una base lo suficientemente potente como para sellar firmemente el borde exterior frente a los tackles ofensivos y aniquilar sistemáticamente a los alas cerradas.

La selección de Mesidor agrega a la posición de cara a la temporada 2026 y años posteriores, uniéndose así en la misma sala a Khalil Mack —futuro miembro del Salón de la Fama— y a Tuli Tuipulotu.

Mesidor, quien fue nombrado miembro del Segundo Equipo All-American en 2025, tuvo una trayectoria universitaria muy productiva, acumulando un total de 52.5 tacleadas de pérdida y 35.5 capturas a lo largo de su carrera.