 Skip to main content
Advertising

Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Chargers Seleccionan a EDGE Akheem Mesidor en el Puesto Número 22 en el Draft 2026

Apr 23, 2026 at 07:13 PM
Author Image
Omar Navarro

Jr. Writer

260423_AkheemMesidorPuro (1)

Los Chargers seleccionaron el jueves al cazador de Miami, Akheem Mesidor, con la selección número 22 en el Draft de la NFL de 2026.

Mesidor es uno de los prospectos más destacados en la posición de la clase de este año; de hecho, Mel Kiper Jr., de ESPN, lo sitúa como el jugador número 23 en su clasificación.

Kiper ofreció el siguiente análisis sobre Mesidor:

El jugador canadiense hace sentir su presencia tanto contra la carrera como contra el pase, y exhibe una buena flexibilidad explosividad en el cierre y potencia. Cuando su movimiento inicial se ve frustrado, Mesidor nunca deja de luchar. También aporta cierta versatilidad, con la capacidad de desplazarse hacia el interior para jugar como tackle defensivo (DT) y generar presión desde la zona central de la línea.

Tanto Daniel Jeremiah, de NFL Network, como Dane Brugler, de The Athletic, también tienen a Mesidor clasificado en posiciones muy cercanas: en el puesto 26 y 28 de la clasificación, respectivamente.

Jeremiah añadió:

Mesidor fue sumamente productivo para los Hurricanes. Posee una complexión física ideal, un motor incansable y un instinto innato para presionar al mariscal de campo. En la defensa contra el pase, su juego se basa más en la potencia que en la velocidad pura. Es capaz de sacudirse o embestir con fuerza a los tackles ofensivos, neutralizar sus bloqueos con las manos y utilizar maniobras de empuje y tracción para generar presión. Una vez que logra crear cierta separación, puede girar la esquina y flexionar el cuerpo para dirigirse hacia el mariscal de campo. Cuando se le permite presionar por el interior, atacando a los guardias, suele imponerse muy temprano en la jugada. Nunca deja de trabajar con las manos y se niega rotundamente a permanecer bloqueado. En la defensa contra la carrera, cuenta con la longitud y una base lo suficientemente potente como para sellar firmemente el borde exterior frente a los tackles ofensivos y aniquilar sistemáticamente a los alas cerradas.

La selección de Mesidor agrega a la posición de cara a la temporada 2026 y años posteriores, uniéndose así en la misma sala a Khalil Mack —futuro miembro del Salón de la Fama— y a Tuli Tuipulotu.

Mesidor, quien fue nombrado miembro del Segundo Equipo All-American en 2025, tuvo una trayectoria universitaria muy productiva, acumulando un total de 52.5 tacleadas de pérdida y 35.5 capturas a lo largo de su carrera.

Mesidor tuvo el mejor año de su carrera universitaria la temporada pasada, al ser uno de los únicos dos jugadores en la FBS con al menos 17.5 tacleadas con pérdida de yardas, 12.5 capturas y cuatro balones sueltos forzados. Su total de capturas fue también la cifra más alta de la ACC.

Related Content

news

Chargers Nombran a Guillermo Orozco Como el Fan Internacional del Año 2025

Guillermo Orozco, de la Ciudad de México, es un fanático de los Chargers que ha compartido su pasión con su familia en viajes anuales y ha recibido a otros fanáticos para ver los juegos en su casa.

news

Se Termina la Temporada, de la Forma Mas Inesperada

"Como les dije a ellos, aquellos que se queden serán campeones. No mirar esto como un final, sino como un nuevo comienzo."

news

Previa de Chargers-Patriots en Ronda de Comodines

"Es una temporada ultracompetitiva… es el momento de demostrar de qué estamos hechos."

news

Cambio de Enfoque: Llegaron los Playoffs

"Ese es el tipo de partido que define la temporada. Debemos concentrar toda nuestra atención en eso."

news

Previa de la Fecha 18: Chargers at Broncos

"Nos prepararemos para ello. Jugar el partido, ganarlo y luego averiguar a dónde vamos, ese es el objetivo."

news

A Concentrarse en lo Que Viene, Que es lo Mas Importante

"Si un día las cosas no te salen, tu no pierdes tus aspiraciones de campeonato. No pierdes esa confianza de campeonato, de ser una defensa élite o de lo que pensemos que somos."

news

Previa de la Fecha 17: Chargers vs. Texans

"Es bastante sencillo de entender y no es difícil de calcular. Así que, esta semana, este partido es el más importante de la temporada."

news

Tomen Nota, Los Chargers se Ven Listos Para la Postemporada

"Coach Harbaugh dijo que 'estamos en posición de estar en una posición.' Eso es todo lo que puedes pedir, estamos jugando football que importa en diciembre y muchos equipos no están haciéndolo."

news

Previa de la Fecha 16: Chargers at Cowboys

"Ganar. Sé que los escenarios implican ganar y que sucedan otras cosas. Así que lo más importante es ganar."

news

El Comienzo de Una Nueva Era

"Estamos haciendo todo lo posible por mejorar y mejorar…y cuando hacemos eso somos capaces de jugar muy buen football."

news

Previa de la Fecha 15: Chargers at Chiefs

"Estamos intentando ganar. Entendemos por lo que estamos luchando en este momento y se trata de controlar nuestro destino."

Advertising