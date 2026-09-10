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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

NFL Week 1 Game Picks: Chargers or Cardinals?

Sep 10, 2026 at 08:00 AM
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Omar Navarro

Jr. Writer

GamePicksCardinals

The Chargers are ready to kick off the regular season.

The Bolts face the Cardinals in Week 1 at SoFi Stadium. Kickoff is at 1:25 p.m. (PT).

Ahead of Week 1, NFL media from across the internet have made their predictions on who they believe will win the game between the Chargers and the Cardinals.

Media MemberPublicationPick
Jeremy BergmanNFL.comChargers
Brooke CersosimoNFL.comChargers
Gennaro FiliceNFL.comChargers
Bobby KownackNFL.comChargers
Dan ParrNFL.comChargers
Mike FlorioPro Football TalkChargers
Albert BreerMMQBChargers
Eva GeitheimMMQBChargers
Mitch GoldichMMQBChargers
Mike KadlickMMQBChargers
Gilberto ManzanoMMQBChargers
Conor OrrMMQBChargers
John PluymMMQBChargers
Matt VerderameMMQBChargers
Matt BowenESPNChargers
Mike ClayESPNChargers
Jeremy FowlerESPNChargers
Dan GrazianoESPNChargers
Pamela MaldonadoESPNChargers
Eric MoodyESPNChargers
Jason ReidESPNChargers
Ben SolakESPNChargers
Seth WickershamESPNChargers
Pete PriscoCBS SportsChargers
Jared DubinCBS SportsChargers
Ryan WilsonCBS SportsChargers
John BreechCBS SportsChargers
Tyler SullivanCBS SportsCardinals
Dave RichardCBS SportsChargers
Jamey EisenbergCBS SportsChargers

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