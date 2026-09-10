NFL Week 1 Game Picks: Chargers or Cardinals?

The Chargers are ready to kick off the regular season.
The Bolts face the Cardinals in Week 1 at SoFi Stadium. Kickoff is at 1:25 p.m. (PT).
Ahead of Week 1, NFL media from across the internet have made their predictions on who they believe will win the game between the Chargers and the Cardinals.
|Media Member
|Publication
|Pick
|Jeremy Bergman
|NFL.com
|Chargers
|Brooke Cersosimo
|NFL.com
|Chargers
|Gennaro Filice
|NFL.com
|Chargers
|Bobby Kownack
|NFL.com
|Chargers
|Dan Parr
|NFL.com
|Chargers
|Mike Florio
|Pro Football Talk
|Chargers
|Albert Breer
|MMQB
|Chargers
|Eva Geitheim
|MMQB
|Chargers
|Mitch Goldich
|MMQB
|Chargers
|Mike Kadlick
|MMQB
|Chargers
|Gilberto Manzano
|MMQB
|Chargers
|Conor Orr
|MMQB
|Chargers
|John Pluym
|MMQB
|Chargers
|Matt Verderame
|MMQB
|Chargers
|Matt Bowen
|ESPN
|Chargers
|Mike Clay
|ESPN
|Chargers
|Jeremy Fowler
|ESPN
|Chargers
|Dan Graziano
|ESPN
|Chargers
|Pamela Maldonado
|ESPN
|Chargers
|Eric Moody
|ESPN
|Chargers
|Jason Reid
|ESPN
|Chargers
|Ben Solak
|ESPN
|Chargers
|Seth Wickersham
|ESPN
|Chargers
|Pete Prisco
|CBS Sports
|Chargers
|Jared Dubin
|CBS Sports
|Chargers
|Ryan Wilson
|CBS Sports
|Chargers
|John Breech
|CBS Sports
|Chargers
|Tyler Sullivan
|CBS Sports
|Cardinals
|Dave Richard
|CBS Sports
|Chargers
|Jamey Eisenberg
|CBS Sports
|Chargers