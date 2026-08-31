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Chargers Official Site | Los Angeles Chargers - chargers.com

Transactions

Los Angeles Chargers Reduce Roster to 53 Players

Aug 30, 2026 at 05:54 PM
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Chargers Communications
2025_Transactions

The Los Angeles Chargers today placed two players on Reserve/Injured; Designated for Return, placed one player on Reserve/Non-Football Injury and released two players. The team also waived 28 players and waived/injured three others. The moves put the team's active roster at 53 players.

RESERVE/INJURED; DESIGNATED FOR RETURN

PlayerPositionExp.College
Scott MatlockFB/DL4Boise State
Branson TaylorG/T1Pittsburgh

RESERVE/NON-FOOTBALL INJURY

PlayerPositionExp.College
Isaiah WorldTROregon

RELEASED

PlayerPositionExp.College
Jaret PattersonRB3Buffalo
JK ScottP8Alabama

WAIVED/INJURED

PlayerPositionExp.College
Sincere BrownWRRColorado
Dalevon CampbellWR2South Carolina
Kyle KennardOLB2South Carolina

WAIVED

PlayerPositionExp.College
Noah AvingerSRUtah State
Lander BartonLBRUtah
Peter BowdenLS1Wisconsin
Jerand BradleyTERKansas State
Andre CarterOLB2Army
Jahmeer CarterDLRVirginia
Liam CliffordWRRPenn State
Junior ColsonLB3Michigan
Gregory DesrosiersRBRMemphis
Devin GrantSRSyracuse
Jacobian GuilloryDLRLouisiana State
JaQuae JacksonWR2Rutgers
Gary JenningsWR2West Virginia
Amar JohnsonRB1South Dakota State
Emany JohnsonLB1Nevada
Josh KaltenbergerC1Maryland
Johnny PascuzziTERTulane
Myles PurchaseS1Iowa State
Garmon RandolphOLB1Baylor
Nikko ReedCB2Oregon
Eric RogersCB2Rutgers
Devonte RossWRRPenn State
Evan SvobodaTERWyoming
Nadame TuckerOLBRWestern Michigan
DJ UiagaleleiQB1Florida State
Laekin VakalahiT1---
Isas WaxterCB1Villanova
Terry WebbDLRSouthern Methodist

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