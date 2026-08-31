Los Angeles Chargers Reduce Roster to 53 Players

The Los Angeles Chargers today placed two players on Reserve/Injured; Designated for Return, placed one player on Reserve/Non-Football Injury and released two players. The team also waived 28 players and waived/injured three others. The moves put the team's active roster at 53 players.
RESERVE/INJURED; DESIGNATED FOR RETURN
|Player
|Position
|Exp.
|College
|Scott Matlock
|FB/DL
|4
|Boise State
|Branson Taylor
|G/T
|1
|Pittsburgh
RESERVE/NON-FOOTBALL INJURY
|Player
|Position
|Exp.
|College
|Isaiah World
|T
|R
|Oregon
RELEASED
|Player
|Position
|Exp.
|College
|Jaret Patterson
|RB
|3
|Buffalo
|JK Scott
|P
|8
|Alabama
WAIVED/INJURED
|Player
|Position
|Exp.
|College
|Sincere Brown
|WR
|R
|Colorado
|Dalevon Campbell
|WR
|2
|South Carolina
|Kyle Kennard
|OLB
|2
|South Carolina
WAIVED
|Player
|Position
|Exp.
|College
|Noah Avinger
|S
|R
|Utah State
|Lander Barton
|LB
|R
|Utah
|Peter Bowden
|LS
|1
|Wisconsin
|Jerand Bradley
|TE
|R
|Kansas State
|Andre Carter
|OLB
|2
|Army
|Jahmeer Carter
|DL
|R
|Virginia
|Liam Clifford
|WR
|R
|Penn State
|Junior Colson
|LB
|3
|Michigan
|Gregory Desrosiers
|RB
|R
|Memphis
|Devin Grant
|S
|R
|Syracuse
|Jacobian Guillory
|DL
|R
|Louisiana State
|JaQuae Jackson
|WR
|2
|Rutgers
|Gary Jennings
|WR
|2
|West Virginia
|Amar Johnson
|RB
|1
|South Dakota State
|Emany Johnson
|LB
|1
|Nevada
|Josh Kaltenberger
|C
|1
|Maryland
|Johnny Pascuzzi
|TE
|R
|Tulane
|Myles Purchase
|S
|1
|Iowa State
|Garmon Randolph
|OLB
|1
|Baylor
|Nikko Reed
|CB
|2
|Oregon
|Eric Rogers
|CB
|2
|Rutgers
|Devonte Ross
|WR
|R
|Penn State
|Evan Svoboda
|TE
|R
|Wyoming
|Nadame Tucker
|OLB
|R
|Western Michigan
|DJ Uiagalelei
|QB
|1
|Florida State
|Laekin Vakalahi
|T
|1
|---
|Isas Waxter
|CB
|1
|Villanova
|Terry Webb
|DL
|R
|Southern Methodist